Богданов - Начало русской истории

История — это не только набор фактов, как нередко принято считать. Это прежде всего понимание наших предков, их мотивов и побуждений, реальных обстоятельств их жизни. Ранний период нашей истории в IX–X веках, о котором мы знаем меньше всего, задает ученому и читателю очень интересные загадки. Разгадывая их, мы и приходим к пониманию людей Древней Руси, которое хотели обрести. Заодно мы учимся понимать историю — не как твердо установленную истину, не как публицистику, которую каждое десятилетие переписывают заново, но как текущие результаты непрекращающегося научного поиска. Историческая наука, создаваемая трудами многих поколений ученых, опирающихся на достижения мысли предшественников, — интереснейшая вещь сама по себе. Она основана на правилах и аргументах и требует от каждого читателя самостоятельно решать классический вопрос: «Что есть истина?»

Легенды о первых князьях

Начало истории каждого древнего государства легендарно. В том числе начало истории Древней Руси. И подход отечественных историков к этим легендам вполне обычен. Они уверяют, что князь Рюрик, Beщий Олег, Игорь Старый и его вдова княгиня Ольга — исторические, существовавшие на самом деле фигуры. Но используют источники о них так, как будто пересказывают миф. Похожая ситуация существует и в других странах. Например, кому придет в голову, перечитывая «Легенды и мифы Древней Греции» Куна, вспоминать римских авторов начала нашей эры, которые по крупицам собирали и на свой вкус компоновали мифы древних греков? Или авторов эпохи Возрождения, которые придали этим сложенным из крупиц «древнегреческим легендам» внятную литературную форму? Если эта форма настолько хороша, что не хочется вспоминать о клочках гимнов и обрывках текстов о богах и героях, дошедших в 10-томном «Описании Эллады» Павсания (II век) или толкованиях Анджело Амброджини (XV век), из которых доступное нам повествование было заимствовано, а затем талантливо сложено?!

Наши «легенды и мифы Древней Руси» вошли в историю и литературу в гораздо более четкой форме, отлитой уже в XII веке. То есть не спустя тысячелетие, а всего через 150–200 лет после загадочных событий, связанных с рождением Русского государства. Это всем известная со школьной скамьи «Повесть временных лет» — летопись, лежащая в основе большей части русских летописных сводов. С XII до XV века она составляла начало почти каждой летописной книги, где бы ни продолжали ее писать: в Киеве, Владимире, Суздале, Переяславле- Залесском, Галиче-Волынском или ином городе, кроме Великого Новгорода.

Историки справедливо отвергают рассуждения о том, что раз наши летописи в основной массе сохранились в списках XV–XVI веков, то их рассказы о древних событиях сомнительны. Ученые начали сравнивать летописи между собой еще в XVII веке. И в XIX веке поняли, что «Повесть временных лет», ведущая рассказ с древности до начала XII века, не подвергалась в летописных сводах заметным изменениям. Летописи составлялись, редактировались, компилировались и переписывались много веков, но их начальное ядро в виде «Повести временных лет» сохранялось неизменным.

Богданов А. П. - Начало русской истории

2-е изд. испр. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2024. — 418 с.: ч/б вкл. — (Эпохи. Средние века. Исследования)

ISBN 978-5-904994-34-1

Богданов А. П. - Начало русской истории – Содержание

Предисловие. Познаваемость истории .

Необходимость понимания

Научный инструментарий

Достоинства и соблазны археологии

Проблемы и возможности письменных источников

О чем эта книга

Часть первая. Изначальная Русь

Легенды о первых князьях

Рюрик и Рюриковичи

Летописи

Никон Великий

Варяги и Русь

Кто такой Рюрик?

«Мы от рода русского»

Начало Руси по Никону Великому

Начало Руси по «Повести временных лет»

Князь Игорь.

Смерть Вещего Олега

Гибель Игоря

Древнейшее сказание

Итоги

Часть вторая. Рождение государства

Одна против мира

Ладья

Мужи

Похороны

Норманисты и антинорманисты

Двор князя русского

Русы и славяне

У стен Киева

Месть

Строительство

Русь и Византия

«Игемон и архонтисса росов»

Первое просвещение Руси

Часть третья. Времена былинные

Русское оружие

Домашние заботы

Великие пути

Поход на Дунай

Война с империей

Брат на брата

Усобицы и война

Закон и порядок

Богатыри

Язычество и христианство

Любовь и брак

Большая семья

Послесловие