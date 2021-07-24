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Хундерт - Евреи в Польско-Литовском государстве в XVIII веке

Гершон Дэвид Хундерт - Евреи в Польско-Литовском государстве в XVIII веке: генеалогия Нового времени
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History, **Jewish History, **History of GDL and Slavs
Во время длительной работы над этой книгой я часто ощущал себя пиратом, который обогащается за счет исследований коллег и предшественников. Мой труд является своего рода гибридом, сочетающим в себе тщательный анализ избранных проблем, необходимый для создания весьма широкой, однако во многом обобщенной картины еврейской жизни недавнего времени. Работа основана не только на моих собственных исследованиях, но также — в значительной степени — на исследованиях других ученых, главным образом Польши, Израиля и Соединенных Штатов Америки. В примечаниях я старался упомянуть всех, перед кем считаю себя в долгу. Если я упустил из виду какой-то источник, прошу за это прощения.
В последнее время среди историков наметилась тенденция, согласно которой в исследованиях необходимо уделять особое внимание маргинальным и угнетаемым группам, например гомосексуалистам, женщинам, евреям. Данная тенденция исследовать явления, находящиеся на периферии мейнстрима, то есть доминирующей культуры, часто диктуется современными дискуссиями о построении более открытого и толерантного общества. В этой книге я одновременно и отвергаю, и принимаю такой подход. С одной стороны, я попытался сосредоточить внимание на большинстве евреев и их положении в Центральной и Восточной Европе в xviii в., а уже само определение маргинального требует точного понимания того, что является центром. С другой стороны, евреи в Польско-Литовском государстве сами были маргиналами — как в сравнительно количественном отношении, так и по своим политическим возможностям. Труды коллег, изучающих колониальные сообщества, показывают, каким образом в историографии этих сообществ утверждается доминирование элиты. Я старался писать о евреях, избегая понятий доминирования и подчинения, Г. Д. Хундерт. Евреи в Польско-Литовском государстве в xviii веке как если бы их положение определялось лишь тем местом, которое они занимают в государстве.
Я также старался избегать стереотипного понимания восточноевропейской еврейской общины, однако, стремясь представить свою общую концепцию, дважды был вынужден “согрешить”: я не только описываю восточноевропейское еврейство в коллективно-корпоративных категориях, но и продвигаюсь в своем изложении от более позднего к более раннему времени. Я начинал работу, пытаясь объяснить, почему, как мне представляется, основным составляющим элементом менталитета восточноевропейских евреев, несмотря на их миграцию в разных направлениях в XIX — начале хх в., продолжала оставаться позитивная оценка своей принадлежности к еврейству. При всех бесчисленных изменениях верований и обрядов, идеологии и мировоззрения позитивный взгляд евреев на самих себя сохранился, и его корни обнаруживаются в xviii столетии у предков большинства евреев современного мира. Такое поистине космическое и (по крайней мере, для меня) захватывающее дух обобщение, несомненно, смутит некоторых читателей, которые мысленно тут же обратятся к исключениям. В разных главах книги я предлагаю этим читателям свои наблюдения более частного характера. Надеюсь, они покажутся им ценными, даже если останутся вне рамок моей обобщающей гипотезы.

Гершон Дэвид Хундерт - Евреи в Польско-Литовском государстве в XVIII веке: генеалогия Нового времени

(История евреев)
Москва: Книжники; Текст, 2014. — 320 с.
ISBN 978-5-9953-0302-2 (“Книжники”)
ISBN 978-5-7516-1236-8 (“Текст”)

Гершон Дэвид Хундерт - Евреи в Польско-Литовском государстве в XVIII веке: генеалогия Нового времени - Содержание

Предисловие
Введение
Глава 1. Крупнейшая в мире еврейская община
  • Когда меньшинство перестает быть меньшинством?
Глава 2. Экономическая интеграция
  • Экономический союз евреев и шляхты
  • Горожане-христиане и купцы-евреи
  • Отношение евреев к экономической деятельности
  • Женщины, торговля и община
  • Структура занятости
Глава 3. Католический костел в Польше и евреи, польские евреи и костел
Глава 4. Община
  • Раввин — главный судья
  • Доходы и расходы кагала
  • Законы против роскоши в одежде и еде
  • Совет земель
Глава 5. А был ли в XVIII веке “кризис” общины?
Глава 6. Распространение каббалы
  • Святые имена цадика
Глава 7. Аскеты-мистики и религиозные радикалы
  • Искупление души: пидьйон
  • Обряд искупления души больного (избави нас Боже)
  • Владеющие именем
  • Саббатианство и франкизм
Глава 8. Контексты хасидизма
  • Исраэль бен Элиезер Бааль-Шем-Тов
  • Сущность учения Бешта и его сподвижников
  • Европейский контекст
  • Демографический контекст
  • География хасидизма
  • Саббатианство и хасидизм
Глава 9. Хасидизм — новый путь
  • Хасидизм
  • Цадик: посредник между небом и землей
  • Оппозиция хасидизму и формирование движения
  • Хасидский сепаратизм: обособленные места для молитвы
  • Лурианские молитвенники
  • Необычные движения, жесты и возгласы во время молитвы
  • Молитва в ненадлежащее время
  • Специальные ножи для ритуального забоя скота
  • Отвержение традиционного значения Торы и ученых — знатоков Священного Писания. Замена традиционного приоритета учебы над молитвой на противоположный
  • Постулат о свободе изучения каббалы всеми желающими
  • Вызов принятым нормам поведения и традиционной морали. “У них каждый день как праздник”
  • Они учат своих последователей не раскаиваться в грехах
  • Цадик злоупотребляет доверием женщин и молодежи
  • Подозрения в саббатианстве
  • Теологические возражения
  • Значение отлучения хасидов
  • Хасидизм как сопротивление
Глава 10. Евреи и сейм
  • Правление Станислава Августа Понятовского (1764-1795)
  • Еврейство и полемика о евреях во время Четырехлетнего сейма (1788-1792)
Послесловие
Слово благодарности
Список сокращений
Библиография. Архивные материалы
Опубликованные материалы
Список карт и таблиц
Именной указатель
Views 413
Rating 5.0 / 5
Added 24.07.2021
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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