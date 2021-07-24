Во время длительной работы над этой книгой я часто ощущал себя пиратом, который обогащается за счет исследований коллег и предшественников. Мой труд является своего рода гибридом, сочетающим в себе тщательный анализ избранных проблем, необходимый для создания весьма широкой, однако во многом обобщенной картины еврейской жизни недавнего времени. Работа основана не только на моих собственных исследованиях, но также — в значительной степени — на исследованиях других ученых, главным образом Польши, Израиля и Соединенных Штатов Америки. В примечаниях я старался упомянуть всех, перед кем считаю себя в долгу. Если я упустил из виду какой-то источник, прошу за это прощения.

В последнее время среди историков наметилась тенденция, согласно которой в исследованиях необходимо уделять особое внимание маргинальным и угнетаемым группам, например гомосексуалистам, женщинам, евреям. Данная тенденция исследовать явления, находящиеся на периферии мейнстрима, то есть доминирующей культуры, часто диктуется современными дискуссиями о построении более открытого и толерантного общества. В этой книге я одновременно и отвергаю, и принимаю такой подход. С одной стороны, я попытался сосредоточить внимание на большинстве евреев и их положении в Центральной и Восточной Европе в xviii в., а уже само определение маргинального требует точного понимания того, что является центром. С другой стороны, евреи в Польско-Литовском государстве сами были маргиналами — как в сравнительно количественном отношении, так и по своим политическим возможностям. Труды коллег, изучающих колониальные сообщества, показывают, каким образом в историографии этих сообществ утверждается доминирование элиты. Я старался писать о евреях, избегая понятий доминирования и подчинения, Г. Д. Хундерт. Евреи в Польско-Литовском государстве в xviii веке как если бы их положение определялось лишь тем местом, которое они занимают в государстве.

Я также старался избегать стереотипного понимания восточноевропейской еврейской общины, однако, стремясь представить свою общую концепцию, дважды был вынужден “согрешить”: я не только описываю восточноевропейское еврейство в коллективно-корпоративных категориях, но и продвигаюсь в своем изложении от более позднего к более раннему времени. Я начинал работу, пытаясь объяснить, почему, как мне представляется, основным составляющим элементом менталитета восточноевропейских евреев, несмотря на их миграцию в разных направлениях в XIX — начале хх в., продолжала оставаться позитивная оценка своей принадлежности к еврейству. При всех бесчисленных изменениях верований и обрядов, идеологии и мировоззрения позитивный взгляд евреев на самих себя сохранился, и его корни обнаруживаются в xviii столетии у предков большинства евреев современного мира. Такое поистине космическое и (по крайней мере, для меня) захватывающее дух обобщение, несомненно, смутит некоторых читателей, которые мысленно тут же обратятся к исключениям. В разных главах книги я предлагаю этим читателям свои наблюдения более частного характера. Надеюсь, они покажутся им ценными, даже если останутся вне рамок моей обобщающей гипотезы.

Гершон Дэвид Хундерт - Евреи в Польско-Литовском государстве в XVIII веке: генеалогия Нового времени

(История евреев)

Москва: Книжники; Текст, 2014. — 320 с.

ISBN 978-5-9953-0302-2 (“Книжники”)

ISBN 978-5-7516-1236-8 (“Текст”)

Гершон Дэвид Хундерт - Евреи в Польско-Литовском государстве в XVIII веке: генеалогия Нового времени - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Крупнейшая в мире еврейская община

Когда меньшинство перестает быть меньшинством?

Глава 2. Экономическая интеграция

Экономический союз евреев и шляхты

Горожане-христиане и купцы-евреи

Отношение евреев к экономической деятельности

Женщины, торговля и община

Структура занятости

Глава 3. Католический костел в Польше и евреи, польские евреи и костел

Глава 4. Община

Раввин — главный судья

Доходы и расходы кагала

Законы против роскоши в одежде и еде

Совет земель

Глава 5. А был ли в XVIII веке “кризис” общины?

Глава 6. Распространение каббалы

Святые имена цадика

Глава 7. Аскеты-мистики и религиозные радикалы

Искупление души: пидьйон

Обряд искупления души больного (избави нас Боже)

Владеющие именем

Саббатианство и франкизм

Глава 8. Контексты хасидизма

Исраэль бен Элиезер Бааль-Шем-Тов

Сущность учения Бешта и его сподвижников

Европейский контекст

Демографический контекст

География хасидизма

Саббатианство и хасидизм

Глава 9. Хасидизм — новый путь

Хасидизм

Цадик: посредник между небом и землей

Оппозиция хасидизму и формирование движения

Хасидский сепаратизм: обособленные места для молитвы

Лурианские молитвенники

Необычные движения, жесты и возгласы во время молитвы

Молитва в ненадлежащее время

Специальные ножи для ритуального забоя скота

Отвержение традиционного значения Торы и ученых — знатоков Священного Писания. Замена традиционного приоритета учебы над молитвой на противоположный

Постулат о свободе изучения каббалы всеми желающими

Вызов принятым нормам поведения и традиционной морали. “У них каждый день как праздник”

Они учат своих последователей не раскаиваться в грехах

Цадик злоупотребляет доверием женщин и молодежи

Подозрения в саббатианстве

Теологические возражения

Значение отлучения хасидов

Хасидизм как сопротивление

Глава 10. Евреи и сейм

Правление Станислава Августа Понятовского (1764-1795)

Еврейство и полемика о евреях во время Четырехлетнего сейма (1788-1792)

Послесловие

Слово благодарности

Список сокращений

Библиография. Архивные материалы

Опубликованные материалы

Список карт и таблиц

Именной указатель