Хундерт - Евреи в Польско-Литовском государстве в XVIII веке
Во время длительной работы над этой книгой я часто ощущал себя пиратом, который обогащается за счет исследований коллег и предшественников. Мой труд является своего рода гибридом, сочетающим в себе тщательный анализ избранных проблем, необходимый для создания весьма широкой, однако во многом обобщенной картины еврейской жизни недавнего времени. Работа основана не только на моих собственных исследованиях, но также — в значительной степени — на исследованиях других ученых, главным образом Польши, Израиля и Соединенных Штатов Америки. В примечаниях я старался упомянуть всех, перед кем считаю себя в долгу. Если я упустил из виду какой-то источник, прошу за это прощения.
В последнее время среди историков наметилась тенденция, согласно которой в исследованиях необходимо уделять особое внимание маргинальным и угнетаемым группам, например гомосексуалистам, женщинам, евреям. Данная тенденция исследовать явления, находящиеся на периферии мейнстрима, то есть доминирующей культуры, часто диктуется современными дискуссиями о построении более открытого и толерантного общества. В этой книге я одновременно и отвергаю, и принимаю такой подход. С одной стороны, я попытался сосредоточить внимание на большинстве евреев и их положении в Центральной и Восточной Европе в xviii в., а уже само определение маргинального требует точного понимания того, что является центром. С другой стороны, евреи в Польско-Литовском государстве сами были маргиналами — как в сравнительно количественном отношении, так и по своим политическим возможностям. Труды коллег, изучающих колониальные сообщества, показывают, каким образом в историографии этих сообществ утверждается доминирование элиты. Я старался писать о евреях, избегая понятий доминирования и подчинения, Г. Д. Хундерт. Евреи в Польско-Литовском государстве в xviii веке как если бы их положение определялось лишь тем местом, которое они занимают в государстве.
Я также старался избегать стереотипного понимания восточноевропейской еврейской общины, однако, стремясь представить свою общую концепцию, дважды был вынужден “согрешить”: я не только описываю восточноевропейское еврейство в коллективно-корпоративных категориях, но и продвигаюсь в своем изложении от более позднего к более раннему времени. Я начинал работу, пытаясь объяснить, почему, как мне представляется, основным составляющим элементом менталитета восточноевропейских евреев, несмотря на их миграцию в разных направлениях в XIX — начале хх в., продолжала оставаться позитивная оценка своей принадлежности к еврейству. При всех бесчисленных изменениях верований и обрядов, идеологии и мировоззрения позитивный взгляд евреев на самих себя сохранился, и его корни обнаруживаются в xviii столетии у предков большинства евреев современного мира. Такое поистине космическое и (по крайней мере, для меня) захватывающее дух обобщение, несомненно, смутит некоторых читателей, которые мысленно тут же обратятся к исключениям. В разных главах книги я предлагаю этим читателям свои наблюдения более частного характера. Надеюсь, они покажутся им ценными, даже если останутся вне рамок моей обобщающей гипотезы.
Гершон Дэвид Хундерт - Евреи в Польско-Литовском государстве в XVIII веке: генеалогия Нового времени
(История евреев)
Москва: Книжники; Текст, 2014. — 320 с.
ISBN 978-5-9953-0302-2 (“Книжники”)
ISBN 978-5-7516-1236-8 (“Текст”)
Гершон Дэвид Хундерт - Евреи в Польско-Литовском государстве в XVIII веке: генеалогия Нового времени - Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. Крупнейшая в мире еврейская община
- Когда меньшинство перестает быть меньшинством?
Глава 2. Экономическая интеграция
- Экономический союз евреев и шляхты
- Горожане-христиане и купцы-евреи
- Отношение евреев к экономической деятельности
- Женщины, торговля и община
- Структура занятости
Глава 3. Католический костел в Польше и евреи, польские евреи и костел
Глава 4. Община
- Раввин — главный судья
- Доходы и расходы кагала
- Законы против роскоши в одежде и еде
- Совет земель
Глава 5. А был ли в XVIII веке “кризис” общины?
Глава 6. Распространение каббалы
- Святые имена цадика
Глава 7. Аскеты-мистики и религиозные радикалы
- Искупление души: пидьйон
- Обряд искупления души больного (избави нас Боже)
- Владеющие именем
- Саббатианство и франкизм
Глава 8. Контексты хасидизма
- Исраэль бен Элиезер Бааль-Шем-Тов
- Сущность учения Бешта и его сподвижников
- Европейский контекст
- Демографический контекст
- География хасидизма
- Саббатианство и хасидизм
Глава 9. Хасидизм — новый путь
- Хасидизм
- Цадик: посредник между небом и землей
- Оппозиция хасидизму и формирование движения
- Хасидский сепаратизм: обособленные места для молитвы
- Лурианские молитвенники
- Необычные движения, жесты и возгласы во время молитвы
- Молитва в ненадлежащее время
- Специальные ножи для ритуального забоя скота
- Отвержение традиционного значения Торы и ученых — знатоков Священного Писания. Замена традиционного приоритета учебы над молитвой на противоположный
- Постулат о свободе изучения каббалы всеми желающими
- Вызов принятым нормам поведения и традиционной морали. “У них каждый день как праздник”
- Они учат своих последователей не раскаиваться в грехах
- Цадик злоупотребляет доверием женщин и молодежи
- Подозрения в саббатианстве
- Теологические возражения
- Значение отлучения хасидов
- Хасидизм как сопротивление
Глава 10. Евреи и сейм
- Правление Станислава Августа Понятовского (1764-1795)
- Еврейство и полемика о евреях во время Четырехлетнего сейма (1788-1792)
Послесловие
Слово благодарности
Список сокращений
Библиография. Архивные материалы
Опубликованные материалы
Список карт и таблиц
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