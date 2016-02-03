Большинство фольклорных жанров, которые мы еше привычно связываем с народным творчеством, постепенно уходят из жизни не только современного горожанина, но и деревенского жителя.

Изучение таких жанров — будь то былина, сказка или историческая песня — сегодня в значительной степени напоминает работу археолога или палеоантрополога, прибегающих к ретроспективным методам анализа и гипотетическим объяснительным моделям.

Но что это значит? Можно ли сказать, что, лишившись традиционной фольклорной культуры, наш современник бесповоротно расстался с тем, что некогда придавало смысл самой этой культуре?

Чем замещается традиционный фольклор в современном обществе? Каковы дискурсивные составляющие «информационного пространства» повседневности?

Насколько инновативны наши речевые и поведенческие предпочтения, бытовые практики и идеологические теории?

Читатель может спросить, почему эти вопросы ставятся как фольклористические, ведь изучение традиций и инноваций не сводится к фольклористике, но составляет задачу различных гуманитарных дисциплин — литературоведения и этнографии, психологии и социологии и т. д.

Ответ здесь один — именно поэтому. Коль скоро нас интересуют традиции, имеющие отношение не только к литературе, но также к этнографии, не только к психологии, но также к социологии и т. д., нам не избежать обращения к тому, что пока еще называется

фольклористикой. Вопрос в том, что это нам дает.

Константин Богданов - Повседневность и мифология - Исследования по семиотике фольклорной действительности

Санкт-Петербург: «Искусство — СПБ», 2001 г. — 438 с.

ISBN 5-210-01554-8

Константин Богданов - Повседневность и мифология - Исследования по семиотике фольклорной действительности - Содержание ПРЕДИСЛОВИЕ

ФОЛЬКЛОРНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 1. Наука о фольклоре и понятие традиции

2. Язык и метод

3. Прецедентные тексты и социальные роли

4. Инновации и маргиналии современной фольклористики ИГРА В ЖМУРКИ:СЮЖЕТ, КОНТЕКСТ, МЕТАФОРА ЧИХАНЬЕ: ЯВЛЕНИЕ, СУЕВЕРИЕ, ЭТИКЕТ КАННИБАЛИЗМ И КУЛЬТУРА: ПРЕВРАТНОСТИ ОДНОГО ТАБУ «ПРАВО КУРИТЬ»: К СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ КУРЕНИЯ В XX ВЕКЕ СОВЕТСКАЯ ОЧЕРЕДЬ: СОЦИОЛОГИЯ И ФОЛЬКЛОР

Константин Богданов - Повседневность и мифология - Исследования по семиотике фольклорной действительности - Чихание

Со времен работ М. Мосса исследователи культуры неоднократно доказывали, что восприятие физиологических событий так или иначе определяется идеологией. Рождение и смерть, достижение половой зрелости, смех и плач не обходятся в культуре без утверждающей и «опознающей» их санкции коллектива.Любопытно, что в ряду санкционированных явлений физиологии находят свое место и такие физиологические «мелочи», которые, будучи, на первый взгляд, сугубо маргинальными для социального кругозора, обнаруживают активную идеологическую функциональность, оказываются актуальным предметом рефлексии и социокультурной экспликации.

Одной из таких «мелочей» является чиханье, восприятие которого в повседневном быту и контексте культуры достаточно сложно согласуется с его реальными психосоматическими последствиями, но замечательно устойчивостью сопутствующей ему интенсивной идеологической традиции.Изучение различных аспектов данной традиции — тема не новая и для истории фольклористики даже хрестоматийная. Рассуждения о приметах, связанных с чиханьем, находим в работах Я. Гримма, Э. Б. Тайлора, А. Афанасьева авторитетных ученых — специалистов в области истории культуры и социальной жизни.

Отношение к чиханью как к чему-то большему, чем того, казалось бы, требует это чисто физиологическое явление, известно у самых различных народов, начиная с глубокой древности и продолжая днем сегодняшним, — и уже по одному этому заслуживает посильного объяснения. Но стремление к такому объяснению определяется, как можно думать, не только интересом к связываемым с чиханьем «пережиткам», но и к тому, что делает эти «пережитки» созвучными инновационным процессам культуры. Что оправдывает и делает актуальным сам разговор о чиханье: имеет ли он смысл — если он имеет смысл вообще — только ретроспективного или также прогностического характера? В чем состоит социокультурное значение примет и связываемых с чиханьем обычаев сегодня: если сами эти приметы и обычаи — дань прошлому, отчего эта дань приносится прошлому по сей день?