Мир принадлежит мужчинам. Учение Церкви рассчитано на слушателей-мужчин. Но разве Бог - только мужчина? Всё кричит о том, как назрел в церкви женский вопрос. Церковь (она не зря женского рода) нуждается в последовательном систематическом учении для женщин. Ни в коем случае не беря на себя роль наставника, автор приглашает к размышлению, внося свой скромный вклад в общее дело.

На данный момент замена такого цельного учения - доброе отношение отдельных пастырей. Книги написаны монахами, которые не имеют представления ни о женщине, ни о деторождении, ни о воспитании детей в семье, ни о любви матери к ребёнку. Надо, чтобы «старицы... учили добру... вразумляли молодых любить мужей, любить детей» (Титу 2:3-4). Где эти старицы?

Зачем вообще это нужно? Столько усилий, разбирая Писание!

Дело в том, что человек - это сложный механизм - и его тело, и его духовная составляющая. Любой механизм требует правильного обращения, поэтому прилагается инструкция. Эта инструкция и есть Слово Божие. Там определяется назначение, правила «пользования», а главное - цель!

Единственное назначение человека (а особенно женщины, мы это знаем лучше всех) - быть счастливым. Чем точней выполняются правила, тем больше вероятность достигнуть этой цели. Всё просто.

Легко не живётся никому: ни доброму, ни злому. Не лучше ли пройти этот путь со спокойным сердцем и с уверенностью, что «любящим Бога ... всё содействует ко благу»? (Рим. 8:28.)

Мы всю жизнь ищем себя внутри себя: что в нас истинное, а что наносное, влияние извне. Как разобраться, когда сами боимся потянуть за какие-то запутанные ниточки? Для нас есть тайны внутри нас, но не для Бога: «Преисподняя и Аваддон открыты перед Господом, тем более сердца сынов человеческих» (Пр. 15:11).

Далее. Мы отовсюду слышим призыв: возлюби ближнего своего! Но заповедь звучит не так: «Люби ближнего своего как самого себя» (Мф. 19.: 19). Как часто женщины любят и жалеют своих близких больше, чем себя, а себя не любят вовсе. И этот крен Господу угодно привести в порядок. Вы ничуть не менее ценны перед Богом, чем те, кому вы непрестанно служите.

Будем вместе учиться и этому, чтобы « ... найтись в Нём не со своею праведностью ... но с праведностью от Бога по вере» (Филип. 3:9).