Боголюбская - Библия для женщин
DownloadPDF/DJVU - 31/08/2024
Мир принадлежит мужчинам. Учение Церкви рассчитано на слушателей-мужчин. Но разве Бог - только мужчина? Всё кричит о том, как назрел в церкви женский вопрос. Церковь (она не зря женского рода) нуждается в последовательном систематическом учении для женщин. Ни в коем случае не беря на себя роль наставника, автор приглашает к размышлению, внося свой скромный вклад в общее дело.
На данный момент замена такого цельного учения - доброе отношение отдельных пастырей. Книги написаны монахами, которые не имеют представления ни о женщине, ни о деторождении, ни о воспитании детей в семье, ни о любви матери к ребёнку. Надо, чтобы «старицы... учили добру... вразумляли молодых любить мужей, любить детей» (Титу 2:3-4). Где эти старицы?
Зачем вообще это нужно? Столько усилий, разбирая Писание!
Дело в том, что человек - это сложный механизм - и его тело, и его духовная составляющая. Любой механизм требует правильного обращения, поэтому прилагается инструкция. Эта инструкция и есть Слово Божие. Там определяется назначение, правила «пользования», а главное - цель!
Единственное назначение человека (а особенно женщины, мы это знаем лучше всех) - быть счастливым. Чем точней выполняются правила, тем больше вероятность достигнуть этой цели. Всё просто.
Легко не живётся никому: ни доброму, ни злому. Не лучше ли пройти этот путь со спокойным сердцем и с уверенностью, что «любящим Бога ... всё содействует ко благу»? (Рим. 8:28.)
Мы всю жизнь ищем себя внутри себя: что в нас истинное, а что наносное, влияние извне. Как разобраться, когда сами боимся потянуть за какие-то запутанные ниточки? Для нас есть тайны внутри нас, но не для Бога: «Преисподняя и Аваддон открыты перед Господом, тем более сердца сынов человеческих» (Пр. 15:11).
Далее. Мы отовсюду слышим призыв: возлюби ближнего своего! Но заповедь звучит не так: «Люби ближнего своего как самого себя» (Мф. 19.: 19). Как часто женщины любят и жалеют своих близких больше, чем себя, а себя не любят вовсе. И этот крен Господу угодно привести в порядок. Вы ничуть не менее ценны перед Богом, чем те, кому вы непрестанно служите.
Будем вместе учиться и этому, чтобы « ... найтись в Нём не со своею праведностью ... но с праведностью от Бога по вере» (Филип. 3:9).
Татьяна Боголюбская - Библия для женщин
Де'Либри, 2023. - 242 с.
ISBN 978-5-4491-1569-0
Татьяна Боголюбская - Библия для женщин - Содержание
Предисловие
Почему возникла необходимость данного проекта
- Как выбрать Библию. Почему Иисус Христос?
- Структура Библии
- Библия - с чего начать?
- О физической красоте
- Об абортах
- О десятине и приношениях. О богатстве и бедности. Базовый закон сеяния и жатвы
- Сколько детей должно быть в христианской семье?
- О Церкви и Причастии
- Как слышать Бога?
- О Марфе и Марии
- С какого возраста приводить детей в церковь
- О любви, браке и разводе
- И ещё раз про любовь. Песня Песней. Любовь женщины
- О благословении и проклятии
- Что такое вера. Как она работает
- Отцы и дети не по Тургеневу
- О нечистоте духовной и физической
- Муж ушёл к другой.
- Жить по совести или по слову Божьему?
- В здоровом теле здоровый дух или у здорового духа здоровое тело?
- О реальности жизни. Роль тела
- Сила слова
- Молитва
- О счастье
- Праведность и святость. Справедливость и милость
- Покаяние и исповедание греха
- Уныние
- Вера, надежда, любовь
- Отче наш
- О деликатности
- Живой Бог или идол?
- Об одиночестве
- Критерии выбора супруга
- Предопределение или свобода выбора
- Терпение и смирение
- Тайна Троицы
- Желание возмездия
- Сердце человека. Что такое голос сердца
- О блуде и прелюбодеянии
- Голос Божий
- Любовь к жизни
- О смерти
- Совершенная свобода
- О разуме и мудрости
- Обличение и осуждение
- Крещение
- О милосердии
- Покой Божий. День воскресный
- Грех сребролюбия
- Отношение к снам
- Курение
- Чувство обиды
- Труд прощения
- Зачем мне Бог?
- Отношения с Отцом, с Сыном и с Духом Святым
- Место чуду
- Христос и Церковь
- Медлит ли Господь?
- Женщина. Ещё раз о Церкви и Причастии
- О страхе
- Гнев
- Суд человеческий или суд Божий?
- Принцип наследственности в Библии
- Агнцы и люди
- Спасёшься ты и дом твой
- Ложь во спасение
- Кто мой ближний?
- Смысл венчания
- Позитив и негатив
- Враги и друзья
- «Я не чувствую любви к Иисусу. .. »
- Боязнь последнего времени
- Время
- Деликатность Бога
- Благотворительность
- Отношение к трудностям
- Ликбез по здоровому образу жизни. Часть I
- Ликбез по здоровому образу жизни. Часть II
- Ликбез по здоровому образу жизни. Часть III
No comments yet. Be the first!