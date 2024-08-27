Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Боголюбская - Библия для женщин

Татьяна Боголюбская - Библия для женщин
Download
PDF/DJVU - 31/08/2024
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology
Мир принадлежит мужчинам. Учение Церкви рассчитано на слушателей-мужчин. Но разве Бог - только мужчина? Всё кричит о том, как назрел в церкви женский вопрос. Церковь (она не зря женского рода) нуждается в последовательном систематическом учении для женщин. Ни в коем случае не беря на себя роль наставника, автор приглашает к размышлению, внося свой скромный вклад в общее дело.
На данный момент замена такого цельного учения - доброе отношение отдельных пастырей. Книги написаны монахами, которые не имеют представления ни о женщине, ни о деторождении, ни о воспитании детей в семье, ни о любви матери к ребёнку. Надо, чтобы «старицы... учили добру... вразумляли молодых любить мужей, любить детей» (Титу 2:3-4). Где эти старицы?
Зачем вообще это нужно? Столько усилий, разбирая Писание!
Дело в том, что человек - это сложный механизм - и его тело, и его духовная составляющая. Любой механизм требует правильного обращения, поэтому прилагается инструкция. Эта инструкция и есть Слово Божие. Там определяется назначение, правила «пользования», а главное - цель!
Единственное назначение человека (а особенно женщины, мы это знаем лучше всех) - быть счастливым. Чем точней выполняются правила, тем больше вероятность достигнуть этой цели. Всё просто.
Легко не живётся никому: ни доброму, ни злому. Не лучше ли пройти этот путь со спокойным сердцем и с уверенностью, что «любящим Бога ... всё содействует ко благу»? (Рим. 8:28.)
Мы всю жизнь ищем себя внутри себя: что в нас истинное, а что наносное, влияние извне. Как разобраться, когда сами боимся потянуть за какие-то запутанные ниточки? Для нас есть тайны внутри нас, но не для Бога: «Преисподняя и Аваддон открыты перед Господом, тем более сердца сынов человеческих» (Пр. 15:11).
Далее. Мы отовсюду слышим призыв: возлюби ближнего своего! Но заповедь звучит не так: «Люби ближнего своего как самого себя» (Мф. 19.: 19). Как часто женщины любят и жалеют своих близких больше, чем себя, а себя не любят вовсе. И этот крен Господу угодно привести в порядок. Вы ничуть не менее ценны перед Богом, чем те, кому вы непрестанно служите.
Будем вместе учиться и этому, чтобы « ... найтись в Нём не со своею праведностью ... но с праведностью от Бога по вере» (Филип. 3:9).

Татьяна Боголюбская - Библия для женщин

Де'Либри, 2023. - 242 с.
ISBN 978-5-4491-1569-0

Татьяна Боголюбская - Библия для женщин - Содержание

Предисловие
Почему возникла необходимость данного проекта
  • Как выбрать Библию. Почему Иисус Христос?
  • Структура Библии
  • Библия - с чего начать?
  • О физической красоте
  • Об абортах
  • О десятине и приношениях. О богатстве и бедности. Базовый закон сеяния и жатвы
  • Сколько детей должно быть в христианской семье?
  • О Церкви и Причастии
  • Как слышать Бога?
  • О Марфе и Марии
  • С какого возраста приводить детей в церковь
  • О любви, браке и разводе
  • И ещё раз про любовь. Песня Песней. Любовь женщины
  • О благословении и проклятии
  • Что такое вера. Как она работает
  • Отцы и дети не по Тургеневу
  • О нечистоте духовной и физической
  • Муж ушёл к другой.
  • Жить по совести или по слову Божьему?
  • В здоровом теле здоровый дух или у здорового духа здоровое тело?
  • О реальности жизни. Роль тела
  • Сила слова
  • Молитва
  • О счастье
  • Праведность и святость. Справедливость и милость
  • Покаяние и исповедание греха
  • Уныние
  • Вера, надежда, любовь
  • Отче наш
  • О деликатности
  • Живой Бог или идол?
  • Об одиночестве
  • Критерии выбора супруга
  • Предопределение или свобода выбора
  • Терпение и смирение
  • Тайна Троицы
  • Желание возмездия
  • Сердце человека. Что такое голос сердца
  • О блуде и прелюбодеянии
  • Голос Божий
  • Любовь к жизни
  • О смерти
  • Совершенная свобода
  • О разуме и мудрости
  • Обличение и осуждение
  • Крещение
  • О милосердии
  • Покой Божий. День воскресный
  • Грех сребролюбия
  • Отношение к снам
  • Курение
  • Чувство обиды
  • Труд прощения
  • Зачем мне Бог?
  • Отношения с Отцом, с Сыном и с Духом Святым
  • Место чуду
  • Христос и Церковь
  • Медлит ли Господь?
  • Женщина. Ещё раз о Церкви и Причастии
  • О страхе
  • Гнев
  • Суд человеческий или суд Божий?
  • Принцип наследственности в Библии
  • Агнцы и люди
  • Спасёшься ты и дом твой
  • Ложь во спасение
  • Кто мой ближний?
  • Смысл венчания
  • Позитив и негатив
  • Враги и друзья
  • «Я не чувствую любви к Иисусу. .. »
  • Боязнь последнего времени
  • Время
  • Деликатность Бога
  • Благотворительность
  • Отношение к трудностям
  • Ликбез по здоровому образу жизни. Часть I
  • Ликбез по здоровому образу жизни. Часть II
  • Ликбез по здоровому образу жизни. Часть III
Views 328
Rating 3.0 / 5
Added 27.08.2024
Author brat Artem
Rate this publication:
3.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books