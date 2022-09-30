В конце 70-х теперь уже прошлого столетия во Всесоюзном Совете Евангельских христиан-баптистов начинается активная и целенаправленная музыкально-образовательная работа. Наряду с учебными сессиями Регентского отделения ЗБК, проводились циклические семинары для регентов, уже имевших опыт церковного музыкального служения.

Одновременно, по «майским» и «ноябрьским» праздникам, когда здание Московской церкви (МОЕХБ) было свободным, в малом зале на третьем этаже собиралось творческое содружество регентов-композиторов, музыкантов, а позднее и присоединившихся к ним христианских поэтов. Это «содружество», объединявшее представителей творческой элиты братства ЕХБ, получило официальное название «Музыкальная комиссия». Рабочие встречи музыкальной, а затем и музыкально-поэтической комиссии носили полуофициальный характер, т. к. не имели на то официального разрешения властей.

В результате музыкально-творческой и педагогической деятельности Регентского отделения и Музыкальной комиссии в содружестве с представителями практического богословия — пресвитерами готовились рефераты для музыкальных семинаров и статьи по заявленным темам, которые затем публиковались в единственном в то время официальном церковном журнале «Братский вестник». В связи с этим, в журнале был учреждён раздел «Пение и музыка». Вместе со статьями в этом разделе регулярно печатались также нотные гимны для хорового исполнения и стихотворения.

Богословие и практика музыкального служения

Сборник статей

М.: Христианский центр «Логос», 2014. 240 с.

Богословие и практика музыкального служения - Содержание

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