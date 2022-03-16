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Богословие личности

Богословие личности
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy
Series Современное богословие ББИ (31 books)
Современное богословие
Понятие личности считается во многом достижением христианской мысли, тесно связанным с развитием триадологии и христологии в древней церкви. Однако это понятие развивалось по-разному в греческом и латинском христианстве. На христианском Востоке представления о личности основывались на троическом богословии каппадокийских отцов, видевших образец подлинной личност-ности в отношениях между лицами (ипостасями) Святой Троицы. Этот образец имел непосредственное отношение к антропологии, поскольку человек сотворен по образу Божьему.
Поэтому личность понималась прежде всего как то, что формируется на основе межличностных отношений. На Западе же глубокое влияние на представление о личности в средневековом богословии и философии оказала мысль Августина, проводившего аналогию между лицами Троицы и тремя свойствами человеческой души: памятью, умом и волей («быть, знать, хотеть»), в которых Августин усматривал образ Троицы в человеке.
Поскольку этот образ обнаруживается не в отношениях между людьми, а в способностях человеческой души, августиновская концепция едва ли могла служить основанием для такого представления о человеческой личностности, которое придает первостепенное значение межличностным отношениям. Это имело далеко идущие последствия для западной мысли в целом.

Богословие личности - Под ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко

Серия «Современное богословие»
М.: Издательство ББИ, 2013.
ISBN: 978-5-89647-302-2

Богословие личности - Под ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко

  • От редакторов
  • Нильс Грегерсен - Imago imaginis: человеческая личность с богословской точки зрения]
  • Стефано Каприо - Религиозный опыт в русской и западной антропологии
  • Джордж Пэттисон - Молитва и личность
  • Филиn Ролник - Человеческая личность в свете тринитарных аналогий
  • Георгий Завершинский - Богословие диалога. Бубер и христианство
  • Сергей Чурсанов - Основные понятия троичного учения великих каппадокийцев и богословское понимание человеческой личности
  • Григорий Гутнер - Концепции личности и коммуникативные универсалии
  • Адальберто Майнарди - Поиск абсолютной свободы Несколько замечаний о русском и итальянском персонализме в XX веке
  • Марьяна Гнып - Hабрасывая эскиз персоналистического нравственного богословия XX века: повторное открытие человеческой личности
  • Станислав Павл - Антропология Карла Ранера и ее восприятие в современном православном богословии
  • Регула Цвален - Различные концепции образа Бога в работах Николая Бердяева и Сергея Булгакова
  • Доминик Рубин - Лев Карсавин. Личность как полнота бытия и православная мысль
  • Иоанн Зизиулас - Что значит быть личностью: к вопросу об онтологии личностности
  • Карл Ранер - Человек как личность и субъект
  • Юрген Мольтман - Человек и Сын человеческий
  • Мирослав Вольф - Индивидуальность в церковном сообществе
  • Владета Йеротич - Понятия индивидуума и личности у Юнга и в православной святоотеческой традиции
  • Кристер Саирсингх - Антропология Карла барта и его концепция зла
  • Об авторах и редакторах

Богословие личности - От редакторов

В Новое время философия и богословие на Западе разрабатывали преимущественно индивидуалистические представления о человеке, делая таким образом основой личности субъективность. Центральными для конституирования личности считались ее «вертикальные» отношения с Богом, «горизонтальным» же отношениям между людьми отводилась в этом менее значительная роль. Лишь после имевшего место в XX веке «антропологического поворота» возникли направления в философии, рассматривающие человека в терминах межличностного общения и диалога (Макс Шелер, Мартин Бубер, Семен Франк, Эммануэль Левинас и др.). Эти идеи попали далее на почву богословия и стали развиваться представителями различных конфессий.
Одним из наиболее заметных представителей богословия общения сегодня является митрополит Пергамский Иоанн Зизиулас. Во многом полемизируя с современными западными авторами, Зизиулас строит свое богословие общения на основе восточнохристианской традиции, возвращаясь к идеям великих кап-падокийцев и других выдающихся представителей православного богословия, в особенности Максима Исповедника. Важнейшие работы Зизиуласа «Бытие как общение» и «Общение и инаковость» переведены недавно на русский язык.

Богословие личности - Предисловие

В основу данного сборника легли избранные доклады, представленные на международной конференции «Богословие личности в западном и восточном христианстве», проведенной 21-24 октября 2010 г. Библейско-богословским институтом св. апостола Андрея и Монастырем Бозе (Италия). Помимо этого, в книгу включены посвященные теме личности статьи некоторых крупнейших богословов XX и начала XXI века, таких как Карл Ранер, Юрген Мольтман и упомянутый Иоанн Зизиулас.
Авторы сборника представляют разные христианские конфессии (православие, католичество, протестантизм) и, соответственно, предлагают различные подходы к тем или иным проблемам. Однако редакторы сборника выражают надежду, что подобное многообразие (и даже некоторый разнобой) в подборе статей не станет препятствием для читателя данной книги, но, напротив, позволит ему получить более полное и разностороннее представление о той непростой теме, которая вынесена в заглавие сборника.
Views 1 600
Rating 4.9 / 5
Added 16.03.2022
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (10)

Comments (3 comments)

O
OlegN 4 years ago

спасибо
G
gios76 8 years ago

спасибо
V
volodyanikolaev 12 years ago
Большое спасибо!!!

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