Богословські аспекти доктрини/ідеології «русского міра» - Тези круглого столу

За результатами дискусії, яка 25 квітня 2024 року відбулася в Київській православній богословській академії, учасники круглого столу «Богословські аспекти доктрини/ідеології «русского міра» сформулювали такі висновки та практичні рекомендації:

1. Нинішня російсько-українська війна, яка триває вже понад 10 років, своїм світоглядним підґрунтям має ідеологію «русского міра» («російського світу»), що своїм корінням сягає початку XVI століття і фактично є модернізованим варіантом доктрини «Москва — третій Рим».

2. Для обґрунтування претензій Російської Федерації на глобальне панування було сконструйоване квазі-релігійне вчення, яке позиціонує Росію як захисника православної духовності від «західних цінностей». У формуванні сучасного варіанту гібридної ідеології «русского міра» активну участь брала Російська Православна Церква вже наприкінці ХХ століття. Вона організувала у 1993 році та до сьогодні визначає порядок денний діяльності Всесвітнього російського народного собору, головою якого є Московський патріарх. З початку ХХІ століття, коли пат ріархом Московським обрали засновника Всесвітнього російського народного собору Кирила Гундяєва, РПЦ фактично очолила цей процес.

3. Ідеологія «русского міра» отримала оформлений і артикульований вигляд в ухваленому в березні 2024 року «наказі» ХХV Всесвітнього російського народного собору «Сьогодення та майбутнє російського світу». На підставі цього документа «русскій мір» можна визначити як світоглядний нацизм. За логікою «наказу», Україна не може бути самостійною державою, українців та білорусів не існує (вони — частини російського народу), а Росія є «духовною цивілізацією», що веде боротьбу зі «світовим злом Заходу». Попри сильний акцент на укоріненні Росії у традиціях православ’я, текст «наказу» не містить жодних згадок про Бога і Христа, Богородицю, Церкву, святих тощо. Замість цих засадничих категорій християнської віри документ апелює до абстрактних «духовно-моральної точки зору», «традиційних цінностей» та таких світських ідеологем, як «російська цивілізаційна ідентичність», «колективний Захід», «єдиний російський простір», «триєдність російського народу» та «боротьба із глобалізмом і колективним Заходом» тощо.

Маючи відверто антихристиянський характер, пропагуючи ксенофобію та насильство заради чергового соціального експерименту, документ водночас заявляє про особливу месіанську роль російської держави, російського народу і «русского міра» як «утримувача» («катехона»), який, нібито, творить «особливу цивілізацію» та «російську цивілізаційну ідентичність» на противагу «впалому у сатанізм Заходу». Сьогодні «русскій мір» — це фактично євразійська політична ідеологія неоімперської агресії та війни із використанням окремих елементів християнського соціального вчення.

Богословські аспекти доктрини/ідеології «русского міра» - Тези круглого столу

За редакцією д. н. з богосл., проф., прот. Олександра Трофимлюка; д. філос. н., проф., Олександра Сагана; д. філос. з богосл., прот. Андрія Дудченка та ін.

Київ : Київська православна богословська академія, 2024, 223 с.

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Богословські аспекти доктрини/ідеології «русского міра» - Тези круглого столу - Зміст

РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ«БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ДОКТРИНИ / ІДЕОЛОГІЇ “РУССКОГО МІРА”»

RESOLUTION OF THE ROUND TABLE “THEOLOGICAL ASPECTS OF THE DOCTRINE / IDEOLOGY OF THE ‘RUSSIAN WORLD’”