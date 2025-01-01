Богословський термінологічно-правописний порадник для викладачів недільних шкіл і студентів духовних навчальних закладів

Шановні читачі!

Українська Православна Церква об’єднує православних християн усіх національностей з усіх куточків нашої держави, доносячи до них Слово Істини зрозумілою мовою. Саме тому вже не перший рік над виданням україномовної серії навчальних посібників для духовних шкіл Української Православної Церкви працює Київська духовна академія — основний центр вітчизняної богословської думки.

Видані останніми роками підручники через усталене вживання богословських термінів заклали термінологічну основу українського православного богослов’я. Результатом саме цих трудів стало створення Богословського термінологічно-правописного порадника. Однак слід зазначити, що запити на створення цієї книги приходили не тільки з духовних семінарій, але й від викладачів недільних шкіл, де навчаються наші маленькі співвітчизники, де формується майбутнє нашої Церкви та нашої Батьківщини.

У книзі вміщено імена святих, назви монастирів, предметів внутрішнього інтер’єру та оздоблення храму, священних предметів і одягу, літургічні терміни, назви книг Святого Письма і богослужбових книг, назви апокрифів, перекладів Святого Письма, назви церковних таїнств і священнодійств, церковних свят і постів.

Пораднику властиві богословська точність, відповідність нормам сучасної літературної мови та вірність традиціям Святого Православ’я. Для цього при перекладі кожного слова та виразу — а їх у Пораднику більше ніж тисяча — його упорядники намагалися проаналізувати богословське значення терміна, лексичну допустимість і благозвучність можливих варіантів перекладу. Крім того, особливу увагу було приділено можливості використання вже існуючих, звичних перекладів богословських і літургічних виразів українською мовою.

Зокрема, власні імена, назви церковних свят і богослужінь подано за їх традиційним написанням у Православному церковному календарі Української Православної Церкви, що є добрим прикладом поєднання місіонерської спрямованості цього видання із вірністю церковним традиціям, властивою нашому благочестивому народу.

Богословський термінологічно-правописний порадник для викладачів недільних шкіл і студентів духовних навчальних закладів

Відп. ред. проф. прот. Володимир Савельєв — К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2021. — 144 с.

ISBN 978-966-2371-63-5

Богословський термінологічно-правописний порадник – Зміст

ЗМІСТ

СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ

ВІД УПОРЯДНИКІВ

СЛОВНИК БОГОСЛОВСЬКИХ ТА ЛІТУРГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

І

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Ю

Я

ВЖИВАННЯ ВЕЛИКИХ І МАЛИХ ЛІТЕР У ЦЕРКОВНІЙ ЛЕКСИЦІ

1. Загальні правила 1.1. Призначення великих літер 1.2. Види власних імен у церковно-релігійній літературі 1.2.1. Власні назви у вузькому розумінні 1.2.2. Найменування 1.2.3. Перехід назв загальних у назви власні 1.2.4. Перехід власних назв у назви загальні

2. Імена Бога і Божої Матері, прикметники «Божественний» і «Божий»

3. Імена, псевдоніми, прозвання

4. Духовні істоти: родові назви та індивідуальні імена в богослужбових текстах 4.1. Родові назви 4.2. Індивідуальні імена духовних істот

5. Монастирі та храми, слово «собор» у різних значеннях

6. Назви архітектурних елементів, предметів внутрішнього інтер’єру й оздоблення храму, священних предметів і одягу

7. Літургічна термінологія

8. Назви церковних книг, апокрифів, перекладів Святого Письма та стародавніх народів 8.1. Книги Святого Письма 8.2. Богослужбові книги 8.3. Апокрифи, переклади Святого Письма, стародавні народи

9. Назви церковних таїнств і священнодійств

10. Церковні свята

11. Назви постів, неділь і днів седмичних

12. Титули та звернення. Протокольне листування. Історичні титули державних діячів

13. Слово «церква» в різних значеннях і написаннях 13.1. Значення слова і правила написання 13.2. Назви Помісних і Автономних Православних Церков 13.3. Назви церков інших конфесій 13.4. Групи церков за їхнім географічним положенням, конфесійним і канонічним статусом 13.5. Старообрядницька церква. Назви старообрядницьких громад 13.6. Слово «церква» в назвах сект

14. Міжнародні релігійні спілки та об’єднання державного рівня

15. Церковні установи, організації, митрополії та єпархії 15.1.Вищі церковні установи та установи одиничного характеру Руської та Української Православних Церков 15.2. Виборні вищі церковні установи одиничного характеру 15.3. Установи Київської Митрополії Української Православної Церкви 15.4. Синодальні відділи та загальноцер- ковні установи Української Православної Церкви

16. Вищі навчальні заклади, академії та семінарії, аспірантури, науково-дослідні центри

17. Середні православні навчальні заклади 17.1. Структурні підрозділи навчального характеру

18. Церковні установи культури, в тому числі ті, що містять умовні назви в лапках 18.1. Духовно-просвітницькі центри,братства, сестринства й об’єднання

19. Соціальні церковні установи (фонди, організації)

20. Назви християнських конфесій

21. Назви світових релігій і релігійно- моральних учень

22. Прикметники, утворені від імен осіб

23. Географічні назви та похідні від них слова (країни, населені пункти, найменування єпархій, архієрейських кафедр тощо) 23.1. Біблійні назви географічних одиниць, частин країн 23.2. Умовні об’єднання країн за їхньою релігійно-конфесійною приналежністю 23.3. Образні назви держав, міст і місцевостей

24. Церковні нагороди

Скорочення назв книг Святого Письма

Скорочення найуживаніших слів, словосполучень і термінів