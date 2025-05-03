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Православний катехизм - Бог живий

Православний катехизм «Бог живий»
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Eschatology, Ethics, Reference
Своєрідність цього Катехизму, чи, радше, катехитичного курсу для широкого кола читачів, поза усяким сумнівом, тісно прив’язана до його глибоко еклезіологічного характеру. У ньому міститься свідчення, яке прийшло слушного часу, в той момент, коли тайна Церкви так часто ігнорується на Заході. Справді, в ньому щораз то більше наголошується на вірі, свідомій і особистісній, на зустрічі з Христом, який нам об’являє, що це таке - бути Богом. До всіх цих речей православ’я, часом надмірно прив’язане до обрядовости й замкнености на собі, ще мусить навчитися дослухатися. Але, зі свого боку, воно наголошує на живому змісті, або, точніше, на онтологічному змісті цієї зустрічі, на житті в Христі як цілком реальній участі у Божій енергії.
Для православної традиції немає жодної різниці між тілом Христа вос- креслого і Його євхаристійним Тілом, тобто Церквою у й глибинності, водночас «етерній» і містичній: Євхаристія встановлює Церкву поза всякою соціологією, через її дію Церква є тією чашею, де міститься сила Воскресения, «за життя світу». І до цього, поза всяким сумнівом, вартувало б прислухатися християнському Заходу, який стоїть перед загрозою своєрідного еклезіологічного аріянства.
Цей Катехизм - передусім еклезіяльний за своєю розробкою. Він побачив світ завдяки поєднанню кількох катехитичних досвідів, здійснених у кількох православних франкомовних парафіях візантійського обряду, в Парижі й Марселі. Його автори - це сучасні французи; в одному випадку вони - російського походження, в иншому - грецького, ще инші є вихідцями з давніх французьких родин: це і є образ помісної оригінальної Церкви, що поволі встановлюється. Але все це не було б можливе без невтомної, світлої постаті майстра, людини чіткої і прозорої віри, о. Кирила Аргенті, ректора грецької парафії у Марселі... Таким чином вималювались два напрями - братерський і отцівський - праці цілого колективу, праці дуже значущої для Церкви, для якої усвідомлення істини не може бути сухим і роздробленим усвідомленням з боку окремого маленького «я», а є усвідомленням з боку спільноти, закоріненої в Євхаристії: «Наша доктрина - це відповідність Євхаристії», говорив вже в II столітті святий Іриней Ліонський.

Православний катехизм - Бог живий

Катехизм для всієї родини/Пер. з франц. Зоряни Курдини
Львів: Свічадо, 2005, 384 с.
ISBN 966-561-381-2

Православний катехизм «Бог живий» - Зміст

Передмова
Спосіб викладу і особливість мети
ЧАСТИНА ПЕРША РІЗДВО ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА - Від старого Адама до нового Адама
  • Розділ І Образ Божий: сотворений, втрачений і відновлений
  • Розділ II Від розпачу до надії: Йов
  • Розділ III Новий Адам: Воплочення
ЧАСТИНА ДРУГА ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА - Від Авраама до Ісуса: очікування і визнання Христа Богом
  • Розділ І Очікування Месії
  • Розділ II Явління Христа Бога
ЧАСТИНА ТРЕТЯ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА - Хто є Бог?
  • Розділ І Об’явлення Бога в Старому Завіті
  • Розділ II Преображення
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА ВЧЕННЯ ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА ПРОГОЛОШУЄ БОЖЕ ЦАРСТВО - Від Старого до Нового Завіту
  • Розділ І Старий Завіт
  • Розділ II Від Старого до Нового Завіту
  • Розділ III Новий Завіт
  • Розділ IV Кров Нового Завіту
  • Розділ V Євреї і християни
ЧАСТИНА П’ЯТА ХРЕСТ І ВОСКРЕСЕННЯ
  • Розділ І Тайна хреста, проголошена у старому Завіті
  • Розділ II Страсті Господа нашого Ісуса Христа
  • Розділ III Воскресення
  • Розділ IV Наше воскресення через хрещення
ЧАСТИНА ШОСТА ВОЗНЕСЕНИЯ І П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ - Нова ера - ера Церкви
  • Розділ І Вознесения
  • Розділ II Ікона й тропар празника Вознесения
  • Розділ III Святий Дух у Старому Завіті
  • Розділ IV Святий Дух у Євангеліях
  • Розділ V Антип’ятдесятниця: Вавилонська вежа
  • Розділ VI П’ятдесятниця
  • Розділ VII Церква
  • Розділ VIII Таїнство Пресвятої Євхаристії: походження, інституція і сенс
  • Розділ IX Перебіг богослужения
  • Розділ X Тайна і священство Христа та Церкви
  • Розділ XI Таїнство миропомазання: особиста П’ятдесятниця, або царське священство мирян
  • Розділ XII Свячення єпископів, священиків і дияконів, або священство клиру
  • Розділ XIII Освячення шлюбу, або як родинна спільнота стає клітиною Тіла Христового
  • Розділ XIV Немочі членів Тіла Христового і їхнє зцілення
  • Розділ XV Висновки
ЧАСТИНА СЬОМА ДРУГЕ ПРИШЕСТЯ І ЖИТТЯ МАЙБУТНЬОГО ВІКУ
  • Вступ
  • Розділ І Два пришестя Господа
  • Розділ II Очікування другого пришестя: невідступна пильність
  • Розділ III Провісники другого пришестя
  • Розділ IV Кінець світу й сотворения світу нового
  • Розділ V Воскресення з мертвих
  • Розділ VI Літургійний час
  • Розділ VII Життя у смерті
  • Розділ VIII Суд
  • Розділ IX Підхід до православної есхатології (за о. Олександром Туринцевим)
  • Розділ X Молитва за померлих і сопричастя святих
  • Розділ XI Успення Богородиці
  • Розділ XII Небесний Єрусалим
ДОДАТОК - ВВЕДЕННЯ У МОЛИТВУ
  • І. Пролог
  • II. Вибірка щоденних молитов, які традиційно вживають православні християни
  • III. Псалтир
  • IV. Коментар до молитви «Отче наш»
Досвід написання Катехизмів Православної Церкви
Література, рекомендована для читання в родині
Алфавітний покажчик імен та термінів
Views 258
Rating 5.0 / 5
Added 03.05.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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