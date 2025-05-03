Православний катехизм - Бог живий
Своєрідність цього Катехизму, чи, радше, катехитичного курсу для широкого кола читачів, поза усяким сумнівом, тісно прив’язана до його глибоко еклезіологічного характеру. У ньому міститься свідчення, яке прийшло слушного часу, в той момент, коли тайна Церкви так часто ігнорується на Заході. Справді, в ньому щораз то більше наголошується на вірі, свідомій і особистісній, на зустрічі з Христом, який нам об’являє, що це таке - бути Богом. До всіх цих речей православ’я, часом надмірно прив’язане до обрядовости й замкнености на собі, ще мусить навчитися дослухатися. Але, зі свого боку, воно наголошує на живому змісті, або, точніше, на онтологічному змісті цієї зустрічі, на житті в Христі як цілком реальній участі у Божій енергії.
Для православної традиції немає жодної різниці між тілом Христа вос- креслого і Його євхаристійним Тілом, тобто Церквою у й глибинності, водночас «етерній» і містичній: Євхаристія встановлює Церкву поза всякою соціологією, через її дію Церква є тією чашею, де міститься сила Воскресения, «за життя світу». І до цього, поза всяким сумнівом, вартувало б прислухатися християнському Заходу, який стоїть перед загрозою своєрідного еклезіологічного аріянства.
Цей Катехизм - передусім еклезіяльний за своєю розробкою. Він побачив світ завдяки поєднанню кількох катехитичних досвідів, здійснених у кількох православних франкомовних парафіях візантійського обряду, в Парижі й Марселі. Його автори - це сучасні французи; в одному випадку вони - російського походження, в иншому - грецького, ще инші є вихідцями з давніх французьких родин: це і є образ помісної оригінальної Церкви, що поволі встановлюється. Але все це не було б можливе без невтомної, світлої постаті майстра, людини чіткої і прозорої віри, о. Кирила Аргенті, ректора грецької парафії у Марселі... Таким чином вималювались два напрями - братерський і отцівський - праці цілого колективу, праці дуже значущої для Церкви, для якої усвідомлення істини не може бути сухим і роздробленим усвідомленням з боку окремого маленького «я», а є усвідомленням з боку спільноти, закоріненої в Євхаристії: «Наша доктрина - це відповідність Євхаристії», говорив вже в II столітті святий Іриней Ліонський.
Православний катехизм - Бог живий
Катехизм для всієї родини/Пер. з франц. Зоряни Курдини
Львів: Свічадо, 2005, 384 с.
ISBN 966-561-381-2
Православний катехизм «Бог живий» - Зміст
Передмова
Спосіб викладу і особливість мети
ЧАСТИНА ПЕРША РІЗДВО ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА - Від старого Адама до нового Адама
- Розділ І Образ Божий: сотворений, втрачений і відновлений
- Розділ II Від розпачу до надії: Йов
- Розділ III Новий Адам: Воплочення
ЧАСТИНА ДРУГА ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА - Від Авраама до Ісуса: очікування і визнання Христа Богом
- Розділ І Очікування Месії
- Розділ II Явління Христа Бога
ЧАСТИНА ТРЕТЯ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА - Хто є Бог?
- Розділ І Об’явлення Бога в Старому Завіті
- Розділ II Преображення
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА ВЧЕННЯ ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА ПРОГОЛОШУЄ БОЖЕ ЦАРСТВО - Від Старого до Нового Завіту
- Розділ І Старий Завіт
- Розділ II Від Старого до Нового Завіту
- Розділ III Новий Завіт
- Розділ IV Кров Нового Завіту
- Розділ V Євреї і християни
ЧАСТИНА П’ЯТА ХРЕСТ І ВОСКРЕСЕННЯ
- Розділ І Тайна хреста, проголошена у старому Завіті
- Розділ II Страсті Господа нашого Ісуса Христа
- Розділ III Воскресення
- Розділ IV Наше воскресення через хрещення
ЧАСТИНА ШОСТА ВОЗНЕСЕНИЯ І П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ - Нова ера - ера Церкви
- Розділ І Вознесения
- Розділ II Ікона й тропар празника Вознесения
- Розділ III Святий Дух у Старому Завіті
- Розділ IV Святий Дух у Євангеліях
- Розділ V Антип’ятдесятниця: Вавилонська вежа
- Розділ VI П’ятдесятниця
- Розділ VII Церква
- Розділ VIII Таїнство Пресвятої Євхаристії: походження, інституція і сенс
- Розділ IX Перебіг богослужения
- Розділ X Тайна і священство Христа та Церкви
- Розділ XI Таїнство миропомазання: особиста П’ятдесятниця, або царське священство мирян
- Розділ XII Свячення єпископів, священиків і дияконів, або священство клиру
- Розділ XIII Освячення шлюбу, або як родинна спільнота стає клітиною Тіла Христового
- Розділ XIV Немочі членів Тіла Христового і їхнє зцілення
- Розділ XV Висновки
ЧАСТИНА СЬОМА ДРУГЕ ПРИШЕСТЯ І ЖИТТЯ МАЙБУТНЬОГО ВІКУ
- Вступ
- Розділ І Два пришестя Господа
- Розділ II Очікування другого пришестя: невідступна пильність
- Розділ III Провісники другого пришестя
- Розділ IV Кінець світу й сотворения світу нового
- Розділ V Воскресення з мертвих
- Розділ VI Літургійний час
- Розділ VII Життя у смерті
- Розділ VIII Суд
- Розділ IX Підхід до православної есхатології (за о. Олександром Туринцевим)
- Розділ X Молитва за померлих і сопричастя святих
- Розділ XI Успення Богородиці
- Розділ XII Небесний Єрусалим
ДОДАТОК - ВВЕДЕННЯ У МОЛИТВУ
- І. Пролог
- II. Вибірка щоденних молитов, які традиційно вживають православні християни
- III. Псалтир
- IV. Коментар до молитви «Отче наш»
Досвід написання Катехизмів Православної Церкви
Література, рекомендована для читання в родині
Алфавітний покажчик імен та термінів
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