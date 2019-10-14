Богословско-исторический сборник - Выпуск № 13

Перед своим вознесением к Богу отцу, Христос говорил своим апостолам: «вы примете силу… и будете Мне свидетелями… даже до края земли (деян. 1:8; ср. лк. 24:48). Cвидетельствуя, Церковь говорит человеку, как живя в категориях тварности, достигнуть, возрасти в «меру полного возраста Христова» (еф. 4:13), то есть уподобиться причастием благодати творца своего Первообраза, стать соучастником его блаженной Вечности.

Cледуя заповеди, данной прародителям, Церковь освящает и направляет своих чад по разным путям их шествия в горний, «Вышний» Иерусалим (ср. гал. 4:26). Cогласно преподобному Максиму Исповеднику, «всякая природа существует сообразно некоему логосу… логосы были разом и прежде веков осуществлены в высшем логосе, сыне Божием. В нем же логосы неизменно и единовидно утверждены… Логос – это одновременно и начало – причина вещи, и ее конец – цель.

Тропос существования – это «способ существования сущности, способ применения общего принципа, действия природы, или, говоря о человеке, использования лицом своих естественных способностей или исполнения их действований».

Онтология и этика у Максима взаимопроникают, а потому тропос понимается не только как онтологический термин, но и как этическое понятие. В этом случае тропос означает некое выработанное человеком отношение к вещам, ставшее устойчивым состоянием его душевного склада. Такое понимание тропоса позволяет Максиму подчеркнуть, что у личности есть возможность свободно определить себя в отношении логоса своей сущности. от расположения воли и свободного выбора лица зависит, будет ли оно существовать сообразно своей природе или наперекор ей (то есть будет ли оно двигаться к Богу или от него), зави-сит ее благобытие (бытие и приснобытие даруются Богом).

Человек, таким образом, следуя в своем «тропосе» бытия «логосу» творца, во Христе призван преодолевать наследие падшего ветхого адама и стать «причастником Божеского естества» (2 Петр. 1:4), чтобы «мы искали то Божественное, которое находится рядом с каждым из нас» (амвросий Медиоланский. Посл. 6, 29) и таким образом могли иметь «красоту и благолепие и весь распорядок добродетелей посредством Божественного духа, когда солнце Правды, не сущее из нашего естества, воссияет в нас по сказанному» (Макарий египетский. Corp. I, 50).