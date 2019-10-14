Богословско-исторический сборник - Выпуск № 13
Перед своим вознесением к Богу отцу, Христос говорил своим апостолам: «вы примете силу… и будете Мне свидетелями… даже до края земли (деян. 1:8; ср. лк. 24:48). Cвидетельствуя, Церковь говорит человеку, как живя в категориях тварности, достигнуть, возрасти в «меру полного возраста Христова» (еф. 4:13), то есть уподобиться причастием благодати творца своего Первообраза, стать соучастником его блаженной Вечности.
Cледуя заповеди, данной прародителям, Церковь освящает и направляет своих чад по разным путям их шествия в горний, «Вышний» Иерусалим (ср. гал. 4:26). Cогласно преподобному Максиму Исповеднику, «всякая природа существует сообразно некоему логосу… логосы были разом и прежде веков осуществлены в высшем логосе, сыне Божием. В нем же логосы неизменно и единовидно утверждены… Логос – это одновременно и начало – причина вещи, и ее конец – цель.
Тропос существования – это «способ существования сущности, способ применения общего принципа, действия природы, или, говоря о человеке, использования лицом своих естественных способностей или исполнения их действований».
Онтология и этика у Максима взаимопроникают, а потому тропос понимается не только как онтологический термин, но и как этическое понятие. В этом случае тропос означает некое выработанное человеком отношение к вещам, ставшее устойчивым состоянием его душевного склада. Такое понимание тропоса позволяет Максиму подчеркнуть, что у личности есть возможность свободно определить себя в отношении логоса своей сущности. от расположения воли и свободного выбора лица зависит, будет ли оно существовать сообразно своей природе или наперекор ей (то есть будет ли оно двигаться к Богу или от него), зави-сит ее благобытие (бытие и приснобытие даруются Богом).
Человек, таким образом, следуя в своем «тропосе» бытия «логосу» творца, во Христе призван преодолевать наследие падшего ветхого адама и стать «причастником Божеского естества» (2 Петр. 1:4), чтобы «мы искали то Божественное, которое находится рядом с каждым из нас» (амвросий Медиоланский. Посл. 6, 29) и таким образом могли иметь «красоту и благолепие и весь распорядок добродетелей посредством Божественного духа, когда солнце Правды, не сущее из нашего естества, воссияет в нас по сказанному» (Макарий египетский. Corp. I, 50).
Богословско-исторический сборник - Выпуск № 13
Издательство Калужская духовная семинария, 2019 год - 199 с.
SBN 978-5-91173-516-6
Богословско-исторический сборник - Выпуск № 13 - Содержание
Раздел I. Богословие и библеистика.
- Архимандрит Зосима (Шевчук). Церковь – свидетельница мерил бытия
- Иерей Александр Моисеенко. Бессмертие души с точки зрения современной науки
- Диакон Артемий Мартынов. Сравнительный анализ феномена глоссолалии в древней Церкви и у современных пятидесятников
- Крыцин С.В. Зарождение ислама и появление христианских апологетических трудов против ислама
- Колесников С.А. Язык иконографии в теолого-культурологической концепции священника Павла Флоренского
- Н.А. Космология святителя Викторина Петавийского: творец и творение
Раздел II. Филология и источниковедение
- Протоиерей Николай Скурат. О некоторых возможных способах преодоления проблем отношения к авторству церковно-краеведческих исследований и к авторским правам на публикуемые результаты этих трудов
- Иоахим Иеремиас. Нагорная проповедь. Перевод и комментарии (перевод с немецкого языка – иерей Виталий Шатохин)
- Волкова А.Г., Карпенко Т. Религиозная лирика А.С. Пушкина (опыт анализа стихотворения «Пророк»)
Раздел III. История
- Иеромонах Иосиф (Королев). Родословие преподобного Пафнутия Боровского: попытка исследования
- Иерей Евгений Шишкин. Ректор Калужской духовной семинарии епископ Кавказский и екатеринодарский Феофилакт (Губин)
- Протодиакон Сергий Комаров. Духовные основы православного миссионерства и опыт его восприятия в инокультурном окружении
- Орлова В.Д. Отражение в источниках происхождения личного православного мировоззрения тамбовского обывателя второй половины XIX в.
- Кукулеску Илья. Святыни России. Православная церковь Воскресения словущего в селе Шеметовое Мещовского района Калужской области
- Лебедев А.Г., Якупова Ю.О. История распространения русского Православия в Западной европе и его современное состояние в данном регионе
Раздел IV. Педагогика и психология
- Иерей Дмитрий Никитин, Никитина О.О. Проблема оскудения веры и любви в христианской семье в России во второй половине ХIХ в.
- Миронова М.Н. Психологические и духовные аспекты «новой культуры»
- Никитина О.О. Семья в книге И.А. Ильина «Путь духовного обновления»
- Першин Е.Д. Польза православного воспитания на ранних этапах развития ребенка
- Пушков В.Ю. Начальное образование и воспитание на Руси на примере «поучения Владимира Мономаха» и «Домостроя»
- Песоцкая С.А. Риторика в системе духовно-нравственного образования священнослужителей
Требования к оформлению научных статей в богословско-историческом сборнике
Богословско-исторический сборник - Выпуск № 13 - Иерей Александр Моисеенко. Бессмертие души с точки зрения современной науки
Бессмертие души, существование духовного мира, находит свое подтверждение в современных научных трудах зарубежных медиков. Целью данной работы является систематический обзор современных достижений естественных наук по данному вопросу, а также их церковная оценка. Рассматривается история исследований пред-смертных переживаний на примере работ десяти известных докторов медицины из США и Европы. Прослеживается реакция скептиков, динамика научной полемики. В итоге демонстрируется, что часть научного сообщества готова объявить существование бессмертной души как хорошо подтвержденную научную гипотезу. Делом Церкви является призыв к покаянию через свидетельство продолжения жизни после смерти, с осторожным использованием научных данных.
Итак, вопрос — можем ли мы в итоге ответственно утверждать, что наука доказала бессмертие души? По меньшей мере десять ученых пришли к убеждению в этом благодаря своим исследованиям. совокупность научных данных в принципе допускает возможность этого и не представляет удовлетворительных опровержений. Как же нам сформулировать, что конкретно говорит наука по данному вопросу? В 2002 г. доктор нейл гроссман, профессор философии Университета Иллинойса, рассуждая об исследованиях околосмертного опыта, высказал следующее утверждение: «ученые готовы объявить миру если не как факт, то как хорошо подтвержденную научную гипотезу:
1. Существует жизнь после смерти.
2. Наше истинное существо — не тело, а разум или сознание...»
Однако далеко не все ученые рады такому выводу. Кроме господствующей в современной науке парадигмы материализма, доктор Нейл Гроссман выделяет еще три причины, тормозящие принятие обществом существования души как факта. Первое — это неопределенность в понятиях свидетельства и доказательства в научном мире. Второе — боязнь признать, что над человеческим разумом существует Высший Разум. И третье — это то, что вся жизнь цивилизации (по крайней мере западно-европейской) организована материалистически, бездуховно, поэтому признание духовного мира как факта потребовало бы коллапса, коренного перерождения этой цивилизации, к чему ее представители, разумеется, не готовы.
Сколько еще будет продолжаться смена парадигмы в науке — неизвестно, но Церковь имеет полное право не дожидаться конца этого процесса, а помочь ему, свидетельствуя обществу в проповеди, что наука практически доказала бессмертие души — здесь не будет ни греха лжи, ни научной неточности. так и поступают уже сейчас некоторые церковные авторы. Свидетельство о вечной жизни — могущественное средство обращения к покаянию паствы и самого пастыря, возбуждающее память смертную. Господь для того и попускает происходить случаям «возвращения из мертвых», чтобы покаялся и сам «воскресший», и слушающие его.
Ныне духовный мир открывается очевидно, и, со святоотеческой точки зрения, как свидетельствует отец серафим (Роуз) — это несомненный признак конца времен. Как отзовется открытие медиков XX в. на нашем обществе? Вряд ли приходится рассчитывать, что все станут православными христианами, и на земле наступит рай. Уже из тенденций, имеющих место в среде современных исследователей околосмертного опыта, можно сделать определенные прогнозы. Смещение материалистической парадигмы в науке, которая является определенным «удерживающим» фактором для развития «духовной науки» (которую первая считает лженаукой), приведет к расцвету последней — имеющей определенное стремление овладеть тайными силами, но отнюдь не для воспитания христианского благочестия. Мы видим, что значительная часть ученых, поверивших в бессмертие души, пошла по пути далеко не христианскому, а эзотерическому, оккультному, теософскому, стала проповедовать лже-любовь, любовь без покаяния. Поэтому Церковь в лице иером. серафима (Роуза) призывает к крайней осторожности в данных исследованиях.
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