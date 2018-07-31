Когда я оглядываюсь назад, я понимаю, что с раннего возраста мне всегда казалось очевидным, что смысл христианской веры в этом мире охватывает не только человеческую жизнь, но и все творение, и что Бог Творец наслаждается и заботится обо всех своих творениях. Поэтому естественно, что, поскольку это мое осознание возрастало в связи с экологическим кризисом, к которому человеческое злоупотребление Божьим творением привело нас, я должен был подумать о правильном христианском подходе к нему, основанном на Писании и интегрированном в центральную тему христианского богословия.

Юрген Мольтман и Франциск Ассизский были важными фигурами на пути моего мышления в этой области, которое развивалось в 1980-х годах и начале 1990-х годов. Моя ранее опубликованная статья по этой теме соответствовала названию «Первые шаги к богословию природы» (Evangelical Quarterly 58 [1986] 229–244). Мне также необходимо было ответить на вызов знаменитой исторической претензии Линна Уайта о том, что Бытие и Христианская традиция была идеологическим корнем экологического кризиса, и я смог опираться на мое образование историка, чтобы показать, что происхождение современного проекта по покорению природы имеет гораздо больше связей с эпохой Возрождения, чем с Библией или современной христианской традицией. (Исторические сведения, предложенные во 2 главе этого тома, были впервые написаны задолго до его первоначальной публикации в 2002 году.)

В 1994 году мне было предложено выступить в серии лекций Стефенсона в Университете Шеффилда под общим названием «Творение, экология и Движение Нью Эйдж», где я решил дать критическую оценку «духовности творения» Мэтью Фокса, которая была тогда на высоте его популярности. Позже я сравнил творчество Фокса с творчеством Франциска Ассизского в эссе, который появляется в этом томе как глава 9, где я утверждаю, что последний является более библейским и христианским из этих двоих.

Наряду с этими аспектами «зеленой теологии», мне необходимо изучить экологическую значимость гораздо большего числа отрывков Библии, чем несколько текстов, вокруг которых обсуждалось появление «зеленой теологии», (особенно в Бытие 1: 26-29 и в Послании к Римлянам 8: 18-23). По-настоящему христианская «зеленая теология» обязательно должна опираться на Иисуса, Евангелия и христологию. Итак, в 1980-х годах я провел семинар в Манчестере под названием «Христология и озеленение Христианства» и лекции в Колледже Уиклиффа, Оксфорд, под названием «Каким образом Евангелия являются зелеными?» Ни одна из них не была опубликована, но они вошли в мои более поздние сочинения по этой теме (особенно главы 3, 5 и 6 в этой работе). Когда Андрю Линзей пригласил меня внести свой вклад в его эссе о христианстве и животных, я написал об отношении Иисуса к животным, которое было опубликовано. Это эссе снова появляется в этом томе как глава 4.

Другой аспект библейского богословия, который, как я убедился, был жизненно важным для развития подлинно христианского экологического мировоззрения, это была тема поклонения всего творения Богу. Я смог развить это, во-первых, когда Силия Дин-Драммонд (которая написала докторскую диссертацию на тему «Экологическая теология Мольтмана» под моим наблюдением в Манчестере) попросила меня внести ее эссе в первый выпуск журнала Ecotheology, который появился под ее редакцией. Тогда, когда мой друг Марк Бредин (также бывший мой докторант, который написал диссертацию в Сент-Эндрюсе по Книге Откровения) попросил меня написать эссе по этой теме в Biblical Theology Bulletin, который он редактировал, посвященное Откровению и экологии, я решил более внимательно изучить тему небесного священства, поклонения всего творения, четырех живых существ. Эти два эссе были повторно опубликованы в этом томе в главах 7 и 8.