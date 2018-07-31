Бокэм - Жизнь среди других творений - Зеленая экзегетика и теология
Современное богословие
Когда я оглядываюсь назад, я понимаю, что с раннего возраста мне всегда казалось очевидным, что смысл христианской веры в этом мире охватывает не только человеческую жизнь, но и все творение, и что Бог Творец наслаждается и заботится обо всех своих творениях. Поэтому естественно, что, поскольку это мое осознание возрастало в связи с экологическим кризисом, к которому человеческое злоупотребление Божьим творением привело нас, я должен был подумать о правильном христианском подходе к нему, основанном на Писании и интегрированном в центральную тему христианского богословия.
Юрген Мольтман и Франциск Ассизский были важными фигурами на пути моего мышления в этой области, которое развивалось в 1980-х годах и начале 1990-х годов. Моя ранее опубликованная статья по этой теме соответствовала названию «Первые шаги к богословию природы» (Evangelical Quarterly 58 [1986] 229–244). Мне также необходимо было ответить на вызов знаменитой исторической претензии Линна Уайта о том, что Бытие и Христианская традиция была идеологическим корнем экологического кризиса, и я смог опираться на мое образование историка, чтобы показать, что происхождение современного проекта по покорению природы имеет гораздо больше связей с эпохой Возрождения, чем с Библией или современной христианской традицией. (Исторические сведения, предложенные во 2 главе этого тома, были впервые написаны задолго до его первоначальной публикации в 2002 году.)
В 1994 году мне было предложено выступить в серии лекций Стефенсона в Университете Шеффилда под общим названием «Творение, экология и Движение Нью Эйдж», где я решил дать критическую оценку «духовности творения» Мэтью Фокса, которая была тогда на высоте его популярности. Позже я сравнил творчество Фокса с творчеством Франциска Ассизского в эссе, который появляется в этом томе как глава 9, где я утверждаю, что последний является более библейским и христианским из этих двоих.
Наряду с этими аспектами «зеленой теологии», мне необходимо изучить экологическую значимость гораздо большего числа отрывков Библии, чем несколько текстов, вокруг которых обсуждалось появление «зеленой теологии», (особенно в Бытие 1: 26-29 и в Послании к Римлянам 8: 18-23). По-настоящему христианская «зеленая теология» обязательно должна опираться на Иисуса, Евангелия и христологию. Итак, в 1980-х годах я провел семинар в Манчестере под названием «Христология и озеленение Христианства» и лекции в Колледже Уиклиффа, Оксфорд, под названием «Каким образом Евангелия являются зелеными?» Ни одна из них не была опубликована, но они вошли в мои более поздние сочинения по этой теме (особенно главы 3, 5 и 6 в этой работе). Когда Андрю Линзей пригласил меня внести свой вклад в его эссе о христианстве и животных, я написал об отношении Иисуса к животным, которое было опубликовано. Это эссе снова появляется в этом томе как глава 4.
Другой аспект библейского богословия, который, как я убедился, был жизненно важным для развития подлинно христианского экологического мировоззрения, это была тема поклонения всего творения Богу. Я смог развить это, во-первых, когда Силия Дин-Драммонд (которая написала докторскую диссертацию на тему «Экологическая теология Мольтмана» под моим наблюдением в Манчестере) попросила меня внести ее эссе в первый выпуск журнала Ecotheology, который появился под ее редакцией. Тогда, когда мой друг Марк Бредин (также бывший мой докторант, который написал диссертацию в Сент-Эндрюсе по Книге Откровения) попросил меня написать эссе по этой теме в Biblical Theology Bulletin, который он редактировал, посвященное Откровению и экологии, я решил более внимательно изучить тему небесного священства, поклонения всего творения, четырех живых существ. Эти два эссе были повторно опубликованы в этом томе в главах 7 и 8.
Ричард Бокэм - Жизнь среди других творений. Зеленая экзегетика и теология
Ричард Бокэм; [пер. с англ.]. — 2018. – 207 с. – (Современное богословие).
Электронное издание.
ISBN 978-1-60258-411-2 (англ).
Перевод Игорь Костин
Богословский клуб Эсхатос
® ESXATOS 2018
Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:
Richard Bauckham. Living with other Сreatures. Green Exegesis and Theology. 2011 by Baylor University Press. Waco, Texas
ISBN 978-1-60258-411-2
ISBN 978-1-60258-411-2
Ричард Бокэм - Жизнь среди других творений - Зеленая экзегетика и теология - Содержание
Предисловие
- Место человека в Творении - библейский обзор
- Интерпретация доминирования – исторический обзор
- Экологическое прочтение синоптических Евангелий
- Иисус и животные
- Иисус и дикие звери в пустыне (Марка 1:13)
- Прочтение Нагорной Проповеди в век экологической катастрофы
- Соучастие в поклонении творения Богу
- Прославление творением Бога в книге Откровение
- Мистицизм творения у Мэтью Фокса и Франциска Ассизского
- Биоразнообразие планеты: библейско-теологическая перспектива
Ричард Бокэм - Жизнь среди других творений - Зеленая экзегетика и теология - Глава 5. Иисус и дикие звери в пустыне (Марка 1:13) - Глава 5. Иисус и дикие звери в пустыне (Марка 1:13) - Герменевтический контекст
Современная новозаветная наука уделяет особое внимание историческому контексту. Это неизбежно определяет соответствующий подход к текстам. Такие проблемы могут быть эвристически полезными, но они также могут ограничивать и искажать наше восприятие текстов. В нынешнем контексте экологического кризиса, в котором это стало срочно необходимо, христианское мышление восстановливает ощущение места человека в творении Бога, как сотворенного наряду с другими существами в сообществе творения, что побуждает пересматривать соответствующие аспекты текста. В то же время, становится болезненно очевидным, что современная интерпретация Нового Завета была сознательно и несознательно поставлена в зависимость от модернистской идеологии Запада, которая на протяжении двух столетий понимает человеческую историю, как освобождение от власти природы. Эта модернистская идеология представляет человека как всемогущего творца своей истории, а история это процесс освобождения от природы, так что, освобожденные от ограниченного места в рамках заданных ограничений мира природы, люди могут свободно трансформировать природу в мир своих собственных разработок. Это отклонение от изначальной позиции человека в природе, и взаимоотношения между человеческой историей и остальной природой, в пользу независимости и превосходства над природой, конечно, является идеологическим корнем нынешнего экологического кризиса.
Библейское богословие не избежало его влияния, которое проявляется в сильной тенденции к пониманию истории против природы, и спасения против творения. Утверждение истории спасения и / или эсхатологии, как ключевых понятий библейского богословия, по крайней мере, молчаливо подтверждается модернистским пониманием истории, как освобождения от власти природы. Отсылки к природе в Новом Завете, особенно в Евангелиях, настойчиво понимались с точки зрения современных городских жителей, отдаленных от природы, для которых литературные отсылки на природу могут быть только символами или живописными иллюстрациями человеческого мира, не связанными с природой. Но как только распространенная модернистская идеология подвергается сомнению, как происходит сегодня, мы освобождены от нее, чтобы читать Новый Завет по-разному. Мы можем признать, что в соответствии со древней ветхозаветной традицией предполагается, что люди живут во взаимопонимании с остальной частью творений Бога, что спасение-история и эсхатология не поднимают людей над творением, но исцеляют именно их отличительные отношения с остальной природой.
Однако, следует признать, что озабоченность отношениями человека и остальной части творения, и соответствующий подлинный аспект текстов не должны означать, что мы прочитываем в текстах наши собственные особые экологические проблемы, которые возникают из нашей собственной конкретной ситуации на очень критическом стыке в истории творения на этой планете. Прежде чем тексты могут быть рассмотрены, касаетельно нашей ситуации, мы должны поместить их в совершенно другой контекст тематики отношения человека к природе, о которой они изначально говорили. Эта задача ведет нас к целой области исторических исследований - изучение древних представлений об отношениях человека к природе и тому, как такое восприятие соответствовало экологической реальности - это почти так же игнорировалось, как конкретно библейский аспект данной темы. Настоящая глава является предварительным вкладом к решению этой задачи: экологическое прочтение одного, очень краткого, но значительного, текста Нового Завета. Попытка эта будет сделана для понимания текста в его первоначальном контексте, особенно на фоне тогдашнего еврейского восприятия отношений между людьми и дикими животными, а затем также мы проследим его новую актуальность сегодня, переконтекстуализированную к нашей собственной ситуации экологического уничтожения планеты.
Наш текст - всего лишь четыре слова Евангелия от Марка: Иисус был с дикими зверями (eun meta toun theurioun). Но краткость высказывания не должна вводить нас в заблуждение, считая это случайными сведениями в краткой заметке Марка в рассказе об Иисусе в пустыне (1:13). В этих четырех словах, Марк рассматривает вопрос об отношениях человека с дикими животными и дает ему ключевое место в христианской программе пролога к своему Евангелию. Восстановление отношений с дикими животными, по-видимому, показывает идентичность и миссия Христа, Сына Божьего. Наш текст показывает нам христологическим образом, уникальным для Евангелия от Марка и, к сожалению, игнорируемый в христианской традиции, но, понимаемый только как его фон, значительный символический резонанс, соответственный для современной ситуации. Это один из библейских ресурсов для развития христологии. Забота об отношении человека к Богу не исключает, но включают отношения человека с остальными творениями Бога.
2018-07-08
2018-07-31 - Корректировка файлов
Спасибо за книгу, и особенно - за книгу Бокэма!)
Жаль только нет ФБ2 на скачке
Отлично! Спасибо Игорю за все переводы, просто титанический труд.
Спасибо
имидж для сайта конечно!
Спасибо Игорю за переводы интересных книг и статтей!Свои работы для сайта это личный имидж что тоже ценится Молодец!
Огромный респект! Нужны!
Пора уже вашу диссертацию печатать!
Спасибо!
Спасибо! такие книги однозачно нужны! Игорю огромное уважение.
Спасибо! Огромный подарок клубу! Богословие экологии еще не переводилось на русский язык.
Друзья, хотелось бы ваших отзывов по книге! Игорь делает весьма полезную работу по переводу, вам нужны такие книги?