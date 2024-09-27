Николас Томас Райт - Господь и Его молитва

Когда Иисус давал своим ученикам эту молитву, он давал им часть своего дыхания, своей жизни, своей молитвы. Эта молитва - фактически дистилляция Его собственного чувства призвания, Его собственного понимания целей Его Отца. Если мы действительно хотим войти в нее и сделать ее своей, то это возможно только в том случае, если мы сначала поймем, как Он сам начал жить в Царстве.

А с чего лучше начать, как не с молитвы, которой учил нас Сам Иисус? Если мы ценим и удивляемся тому факту, что христианское богослужение совершается в нашей соборной церкви уже почти тринадцать сотен лет - и это действительно замечательно, то насколько больше мы должны ценить и удивляться тому факту, что почти две тысячи лет люди молятся этой молитвой. Когда вы берете эти слова в свои уста, вы стоите на освященной земле.

Молитва - это, конечно, таинство. Говорить об этом стало уже привычным делом. Многие христиане, включая многих священнослужителей, смирились с тем, что молитва дается им нелегко, что они не очень понимают, что она делает или может делать. Многие из них с недоумением и смущением примирились с этим недоумением, как будто оно делает их в некотором роде гражданами второго сорта. Некоторые миряне, если спросить их о собственной молитве, склонны сказать: «О, я оставляю это духовенству». Некоторые священнослужители скажут: «О, я оставляю серьезные вещи монахам и монахиням». Некоторые монашеские общины скажут: «Ну, не можем же мы все быть мистиками, правда?

Ну, нет, наверное, нет. Но в Писании есть все основания считать молитву загадочной и таинственной.

Павел в известном отрывке говорит, что «мы не знаем, как молиться и о чем молиться, как должно», и утверждает, что поэтому мы полагаемся на Божий дух, который помогает нам, вовлекая нас в мучительный диалог между живым Богом и болью мира, даже если мы не очень понимаем, что происходит (Римлянам 8:18-27). Это может смирять, но должно и ободрять.

Даже те, кто прошел долгий путь серьезной молитвы, возвращаются, чтобы сказать остальным, что это остается великой тайной, что это часто очень тяжелый труд с небольшим очевидным или немедленным вознаграждением. Правда, потом они склонны добавлять манящие слова о том, что можно взлететь на крыльях, как орлы, что можно измениться от славы в славу, что Бог приготовил для любящих Его такие блага, которые превосходят человеческое разумение. Люди, которые, подобно Моисею, исчезают в облаке непознанного, иногда возвращаются, не осознавая, что их лица сияют.

Если мы ищем эту тайну, то с чего лучше начать, как не со слов, которым учил нас Сам Иисус?

Молитва «Отче наш», как и все части Нового Завета, конечно же, подвергалась тщательному историческому и теологическому анализу. Я многое почерпнул из этих научных исследований, но эта книга - не место для цитирования ученых или описания моих дискуссий с ними. Те, кто хочет проследить за развитием событий, могут прочитать «Молитвы Иисуса» Иоахима Иеремиаса (SCM, 1967), хотя с тех пор наука во многом продвинулась вперед. Также есть хорошая статья о молитве Господней, написанная Дж. Л. Хоулденом в очень полезном словаре Anchor Bible Dictionary. Однако значительные комментарии к молитве содержатся в соответствующих разделах комментариев к Матфею и Луке, а также в книгах о самом Иисусе. Я отсылаю читателей к ним.

Как правильно молиться? С нашей точки зрения, существует довольно очевидный порядок приоритетов. Обычно мы попадаем в какую-то передрягу, и мы хотим, чтобы Бог вытащил нас из нее. Затем у нас обычно есть какие-то насущные нужды, и мы хотим, чтобы Бог их удовлетворил. В этот момент нас может осенить, что есть и другой мир. И снова мы, вероятно, переходим от проблем к желаниям: пожалуйста, разберитесь с Ближним Востоком, пожалуйста, накормите голодных, пожалуйста, приютите бездомных.

Но затем нас снова может осенить, что есть не только большой мир, но и большой Бог. Он не просто небесный чистильщик и сортировщик наших беспорядков и желаний. Он - Бог. Он - живой Бог. И Он - наш Отец. Если мы задержимся здесь, то, возможно, обнаружим, что наши приоритеты незаметно вывернулись наизнанку. Содержание может остаться, но порядок изменится. С этим изменением мы наконец-то перейдем от паранойи к молитве, от суеты к вере.

Райт, Николас Томас - Господь и Его молитва

Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. The Lord and His Prayer, SPCK, 2012.]

Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 59 с.

Серия «Современное богословие».

eBook ISBN 978–0–281–07770–0

Николас Томас Райт - Господь и Его молитва - Содержание

Пролог

Глава 1. Отец наш Небесный

Глава 2. Да придёт Царствие Твое

Глава 3. Дай нам на этот день

Глава 4. Прости нам грехи наши

Глава 5. Избавь нас от зла

Глава 6. Сила и слава