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Болотов - История церкви в период вселенских соборов

Болотов - История церкви в период вселенских соборов
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, History
После того как была сломана великая сила на Востоке, ариане задумали удалить и Афанасия из Александрии. Провести свое влияние в Египте было, конечно, особенно важно для арианствующих. Никейский Собор позволил мелитианских епископов принимать в общение в их сане, с надеждой — сделаться единственными епископами в городах по смерти соправящих епископов. Однако мелитиане были не совсем удовлетворены даже и этим снисхождением. Соединение их с Церковью продвигалось тяжело и состоялось лишь в ноябре — декабре 327 г. 17 апреля 328 г. скончался Александр Александрийский. 8 июня 328 г. рукоположен был во епископа его преемник Афанасий Великий. Афанасий был еще так молод (род., может быть, в 295—296 г.), что его враги в 332 г. могли выставить перед императором против него обвинение, что он сделался епископом, не достигнув канонического (30—35-летнего) возраста. Молодость, несокрушимая энергия воли и крепкий организм, гениальный ум и высокое образование соединились в новом архиепископе, который уже прославился в Никее как передовой борец за Православие. Евсевий Ни- комидийский обратился к нему с предложением, подкрепленным угрозой,— принять Ария в общение. Афанасий ответил конечно отказом. Тогда евсевиане заключили союз с мелитианами и начали заодно агитировать против Афанасия. Неизвестный биограф Афанасия Великого задался целью определить, сколько лет Афанасий был пастырем Церкви и сколько лет провел в изгнании до 8 июня 368 г. Оказывается, что на кафедре он пробыл 22 года, 5 месяцев и 10 дней, а в пяти изгнаниях 17 лет 6 месяцев и 19 дней.

Первое обвинение против Афанасия явилось в 331 г. Мелитианские епископы подняли в Никомидии дело «О ЛЬНЯНЫХ стихарях», каком-то налоге, будто бы установленном Афанасием. Пресвитеры александрийские Макарий и Апис опровергли эту клевету. Тогда было предъявлено другое обвинение: Макария и Афанасия обвиняли в одном и том же, именно: будто бы во время визитации нома2, который не имел епископа, а управлялся пресвитерами, Афанасий и Макарий вторглись в храм, где совершал богослужение Исхира, мелитианский пресвитер, разбили чашу и пролили Святую Кровь. Кроме того, Афанасия обвиняли в измене, будто бы он послал ящик золота узурпатору Филумену. Результатом этих обвинений было то, что Афанасий вызван был в 332 г. adcomitaturn(ко двору), оправдался перед Константином и отпущен был с честью: император назвал его в своем послании «человеком Божиим». В 334 г. Афанасий получил вызов на Собор в Кесарию Палестинскую, но отказался явиться, потому что Собор состоял из врагов его.

Болотов Василий Васильевич - История Церкви в период Вселенских соборов - История богословской мысли

Сост. Д. В. Шатов, В. В. Шатохин
М.: Поколение, 2007.-720 с.: ил.
ISBN 978-5-9763-0032-3

Болотов Василий Васильевич - История Церкви в период Вселенских соборов - История богословской мысли - Содержание

Читателям серии «Православная Академия»
В. В. Болотов — светило русской историко-богословской науки
I. СПОРЫ О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
1. Арианский спор
  • Происхождение арианства и история арианского спора до Первого Вселенского Собора
  • Отражение в арианстве антиохийского влияния
  • Различие экзегетического метода александрийской и антиохийской школ
  • Учение о Сыне Божием свт Александра Александрийского
  • Учение Ария
  • История спора до Первого Вселенского Собора
  • Первый Вселенский Собор
  • Источники истории Первого селенского Собора
  • Догматические партии на Соборе
  • Ход соборных рассуждений
  • Значение выражений «ек tf\q ovoiaq» и «dfioovaiog»
  • Борьба с арианством после Никейского Собора (325—381)
  • Стадия первая: борьба арианства с Православием за преобладание в Кафолической Церкви (325—357)
  • Борьба против защитников никейской веры (Евстафия, Афанасия, Маркелла)
  • Интриги ариан против Афанасия при Константии, удаление Афанасия в Рим
  • Попытки ариан заменить никейскую веру новыми формулами; антиохийские формулы 341 г.
  • Сердикский Собор
  • Торжество ариан на Востоке и па Западе по смерти Константа
  • «Манифест» арианства - II сирмийская формула
  • Стадия вторая:
  • распадение арианской партии (357—381)
  • Фракции арианствующих
  • Победа омиусиан (III сирмийская формула)
  • Торжество омиев над омиусианами: Соборы в Селевкии и Аримине (IV сирмийская формула)
  • Распадение арианской лиги
  • Александрийский Собор 362 г.
  • Два течения среди восточных омиусиан
  • Богословские и церковно-политические позиции свт. Афанасия Великого и свт. Василия Великого
  • Объединение омиусиан (мелетиан) на Востоке и установление общения с Западом
  • Свт Григорий Богослов и его деятельность в Константинополе
  • Второй Вселенский Собор
  • Вопрос о замещении Константинопольской кафедры
  • Вопрос о происхождении
  • Никео-Цареградского Символа
  • Недовольство решениями Собора на Западе
  • Обзор борьбы с арианством в IV в. и дальнейшая судьба арианства
2. Заблуждения, возникшие в период борьбы с арианством Маркелл Анкирский
  • Учение Маркелла о Логосе, как первичном определении Сына Божия
  • Учение Маркелла о конце Царства Христова
  • Отношение к Маркеллу на Востоке
  • Фотин, епископ Сирмийский
II. СПОРЫ ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ
1. Время до возникновения несторианского спора
  • Переход от триадологических споров к христологическим: Аполлинарий Лаодикийский
  • Аполлинарий и его ересь
  • Учение Аполлинария о Святой Троице
  • Христологическая теория Аполлинария
  • Христология противников Аполлинария.
  • Феодор Мопсуэстийский
  • Христологическая терминология свт. Афанасия Великого, свт. Григория Богослова, свт Григория Нисского
  • Борьба с аполлинарианством в Сирийской Церкви
  • Учение Феодора Мопсуэстийского о способе соединения Божества и человечества во Христе
  • Экскурс: оригенистские споры в конце IV и начале V в
  • Палестинская стадия споров: Иероним и Руфин, Иоанн Иерусалимский и Епифаний Кипрский
  • Александрийская стадия: Феофил Александрийский и его столкновение с нитриотами
  • Константинопольская стадия: обращение нитриотов к Златоусту
  • Собор «при Дубе» и осуждение Златоуста
2. Несторианский спор
  • Хронология
  • Догматическая основа спора
  • Несторий и Кирилл как представители антиохийского и александрийского направлений в богословии
  • Учение Нестория о единении естеств во Христе
  • Христологическое учение сет. Кирилла
  • Побочные осложнения спора и история его до Третьего Вселенского Собора
  • Отношение Константинопольской кафедры к Александрийской и Римской
  • Причины разрыва общения между Александрийской и Антиохийской Церквами
  • Третий Вселенский Собор
  • Открытие Собора
  • Осуждение Нестория и его протест
  • Condliabulum Иоанна Антиохийского
  • Меры государственной власти к примирению споривших сторон
  • II-Vзаседания Собора
  • Заседания по случайным вопросам
  • Продолжение спора после Собора и примирение
  • Положение дел после Собора
  • Меры к восстановлению мира и примирительное послание Кирилла
  • Разъяснения Кирилла и различие между ним и восточными
  • Вопрос об осуждении Феодора Мопсуэстийского
  • Вопрос о корнях несторианства
  • Томос Прокла к армянам
  • Отношение к Феодору сет. Кирилла
3. Монофизитский спор
  • Хронология
  • История спора до Четвертого Вселенского Собора
  • Внешние причины опасности монофизитства
  • Внутренние причины опасности монофизитства
  • Евтихий: его учение и суд над ним
  • Разбойничий Собор и его деяния
  • Апелляции папе свт Флавиана Константинопольского и Евсевия Дорилейского
  • Томос свт Льва Великого
  • Достоинства Томоса
  • Недостатки Томоса
  • Четвертый Вселенский Собор
  • Созвание Собора и его состав
  • Суд над Диоскором и его низложение Проект вероизложепия
  • "Ород Собора, его содержание и значение
  • Оправдание Феодорита и Ивы
  • Вопрос о правах Иерусалимской кафедры
  • Дело о Ефесской кафедре
  • 28-е правило Собора
  • Спор о догматическом авторитете Четвертого Вселенского Собора. Отношение к Православию и монофизитству императоров до Юстина I
  • Высокое достоинство халкидонского вероопределения
  • Состав и характер епископата того времени
  • Национальное отчуждение окраин империи
  • Волнения из-за Собора при императоре Маркиане
  • Униальная политика Зинона
  • Распадение монофизитства на толки
  • Диоскориане и акефалы
  • Евтихий
  • Диоскор Александрийский
  • Тимофей Элур
  • Филоксен Маббугский и Севир Антиохийский
  • Учение Севира Антиохийского
  • Спор Севира Антиохийского и Юлиана Галикарнасского
  • Актиститы и агноиты
  • Спор тритеитский
  • Спор Дамиана Алесандрийского и Петра Антиохийского
  • Генеалогическое древо монофизитских сект
  • Торжество Православия при Юстине I и осложнения, вызванные папистскими притязаниями Рима. Спор о выражении: «един Святыя Троицы пострада»
  • Восстановление Православия при Юстине
  • Формула скифских монахов
  • Юстиниан I и его униальная политика
  • Диспут в Константинополе 531 (533) г.
  • Императорский указ 533 г.
  • Разделение ролей между Юстинианом и Феодорой
  • Намерение Юстиниана лишить монофизитов иерархии.Собор 536 г.
  • 4. Спор о Трех главах
  • Эдикты Юстиниана о Трех главах
  • Оригенистское движение в Палестине и эдикт против оригенистов
  • Эдикт 544 г. Вынужденное приттие его на Востоке и протест Запада
  • Вызов в Константинополь папы Вигилия
  • Выступление Факунда Гермианского в защиту Трех глав . .461 Udicatum папы Вигилия
  • и агитация против него на Западе
  • Собор в Мопсуэстии
  • «Исповедание веры» Юстиниана (551)
  • Сношения с папой Вигилием патриарха Евтихия
  • Причины разногласия между восточными и западными богословами в вопросе о Трех главах
  • Историческая и догматическая точки зрения на спорный вопрос
  • Историческая позиция западных богословов в отношении к антиохийцам
  • Догматическая позиция восточных богословов в отношении к антиохийцам
  • Вопрос о возможности осуждения умерших и значении церковного поминовения
  • Пятый Вселенский Собор
  • Рассмотрение вопроса о Трех главах
  • Constitutum Вигилия и осуждение папы Собором
  • Следствия Пятого Вселенского Собора. Общие итоги церковной политики Юстиниана и политика его ближайших преемников
  • Несогласие с Собором и смуты из-за него на Западе
  • Бесплодность церковной политики Юстиниана на Востоке; появление монофизитасой иерархии
  • Эдикт о нетленности плоти Христа
  • Юстин II и его униальная политика
5. Монофелитский спор
  • Причины возникновения спора и первая его стадия: спор о действиях во Христе
  • Мотивы для новой попытки унии с монофизитами при императоре Ираклии
  • Начало монофелитского движения в изложении патриарха Сергия
  • Начало монофелзитского движения в изложении прп. Максима Исповедника
  • Участие патриарха Сергия в подготовке унии
  • Переговоры императора Ираклия с Киром Фасиским
  • Соглашение императора Ираклия с католикосом Эзром
  • Действия императора Ираклия в Сирии
  • Униальный акт Кира в Александрии
  • Уния с армянами в Карине
  • Переписка патриарха Сергия и папы Гонория
  • EvvoSuct] патриарха Софрония
  • !Гри личности: Софроний, Сергий, Гонорий
  • Монофелитство папы Гонория
  • Спор о действиях во Христе
  • Вторая стадия: спор о волях
  • ’Еквеспд императора Иракли
  • Преподобный Максим Исповедник и его диспут с Пирром
  • Twioq императора Константа
  • Латеранский Собор (649)
  • Суд над папой Мартином и прп. Максимом
  • Отношения между Константинополем и Римом
  • Шестой Вселенский Собор
  • Ход соборных деяний и осуждение монофелитов
  • Догматическое определение Собора
  • Марониты
  • Вопрос о Мароне и происхождение маронитства
  • Легенда о патриархе Иоанне Мароне
6. Иконоборческий спор
  • Мотивы иконоборческого движения
  • Политические мотивы
  • Церковные мотивы
  • История иконоборчества: иконоборцы первой генерации
  • Начало иконоборческого движения
  • Указ императора Льва Исавра
  • Протест папы Григория II
  • и подложные послания с его имнем Прп. Иоанн Дамаскин
  • и патриарх Герман Константинопольский
  • Иконоборческий Собор 754 г. и его opoq
  • Постсоборная политика императора Константина: гонения на иконопочитателей
  • Отношение к иконопочитанию императора Льва Хозара и императрицы Ирины
  • Константинопольский Собор 786 г.
  • Седьмой Вселенский Собор
  • Состав Собора
  • Соборные деяния
  • Решение вопроса о епископах-иконоборцах
  • Определение Собора о почитании икон Причины возобновления иконоборчества
  • после Седьмого Вселенского Собора
  • Популярность императоров-иконоборцев
  • Разногласия в среде иконопочитателей
  • Иконоборцы второй генерации
  • Гонения против икон императора Льва Армянина
  • Император Михаил I
  • и его отношение к вопросу об иконах
  • Иконоборческая политика императора Феофила
  • Торжество Православия при императрице Феодоре
  • Иконоборчество на Западе
  • Нападки на Седьмой Вселенский Собор в Libri Carolini ... .670 Франкфуртский Собор 794 г. и Парижский Собор 825 г.
  • Принятые сокращения
Список изданных трудов В. В. Болотова
Именной указатель
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Rating 5.0 / 5
Added 05.08.2025
Author esxatos
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5.0/5 (6)

Comments (4 comments)

S
Sergey05 11 months ago

Благодарю!
E
eroxin 1 year ago

Спасибо!
P
professor Dmitry 8 years ago

Спасибо!
P
prosams 10 years ago

данный материал входит также в четвертый том книги "Болотов - Лекции по истории древней церкви"

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