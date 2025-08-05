Болотов - История церкви в период вселенских соборов
После того как была сломана великая сила на Востоке, ариане задумали удалить и Афанасия из Александрии. Провести свое влияние в Египте было, конечно, особенно важно для арианствующих. Никейский Собор позволил мелитианских епископов принимать в общение в их сане, с надеждой — сделаться единственными епископами в городах по смерти соправящих епископов. Однако мелитиане были не совсем удовлетворены даже и этим снисхождением. Соединение их с Церковью продвигалось тяжело и состоялось лишь в ноябре — декабре 327 г. 17 апреля 328 г. скончался Александр Александрийский. 8 июня 328 г. рукоположен был во епископа его преемник Афанасий Великий. Афанасий был еще так молод (род., может быть, в 295—296 г.), что его враги в 332 г. могли выставить перед императором против него обвинение, что он сделался епископом, не достигнув канонического (30—35-летнего) возраста. Молодость, несокрушимая энергия воли и крепкий организм, гениальный ум и высокое образование соединились в новом архиепископе, который уже прославился в Никее как передовой борец за Православие. Евсевий Ни- комидийский обратился к нему с предложением, подкрепленным угрозой,— принять Ария в общение. Афанасий ответил конечно отказом. Тогда евсевиане заключили союз с мелитианами и начали заодно агитировать против Афанасия. Неизвестный биограф Афанасия Великого задался целью определить, сколько лет Афанасий был пастырем Церкви и сколько лет провел в изгнании до 8 июня 368 г. Оказывается, что на кафедре он пробыл 22 года, 5 месяцев и 10 дней, а в пяти изгнаниях 17 лет 6 месяцев и 19 дней.
Первое обвинение против Афанасия явилось в 331 г. Мелитианские епископы подняли в Никомидии дело «О ЛЬНЯНЫХ стихарях», каком-то налоге, будто бы установленном Афанасием. Пресвитеры александрийские Макарий и Апис опровергли эту клевету. Тогда было предъявлено другое обвинение: Макария и Афанасия обвиняли в одном и том же, именно: будто бы во время визитации нома2, который не имел епископа, а управлялся пресвитерами, Афанасий и Макарий вторглись в храм, где совершал богослужение Исхира, мелитианский пресвитер, разбили чашу и пролили Святую Кровь. Кроме того, Афанасия обвиняли в измене, будто бы он послал ящик золота узурпатору Филумену. Результатом этих обвинений было то, что Афанасий вызван был в 332 г. adcomitaturn(ко двору), оправдался перед Константином и отпущен был с честью: император назвал его в своем послании «человеком Божиим». В 334 г. Афанасий получил вызов на Собор в Кесарию Палестинскую, но отказался явиться, потому что Собор состоял из врагов его.
Болотов Василий Васильевич - История Церкви в период Вселенских соборов - История богословской мысли
Сост. Д. В. Шатов, В. В. Шатохин
М.: Поколение, 2007.-720 с.: ил.
ISBN 978-5-9763-0032-3
Болотов Василий Васильевич - История Церкви в период Вселенских соборов - История богословской мысли - Содержание
Читателям серии «Православная Академия»
В. В. Болотов — светило русской историко-богословской науки
I. СПОРЫ О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
1. Арианский спор
I. СПОРЫ О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
1. Арианский спор
- Происхождение арианства и история арианского спора до Первого Вселенского Собора
- Отражение в арианстве антиохийского влияния
- Различие экзегетического метода александрийской и антиохийской школ
- Учение о Сыне Божием свт Александра Александрийского
- Учение Ария
- История спора до Первого Вселенского Собора
- Первый Вселенский Собор
- Источники истории Первого селенского Собора
- Догматические партии на Соборе
- Ход соборных рассуждений
- Значение выражений «ек tf\q ovoiaq» и «dfioovaiog»
- Борьба с арианством после Никейского Собора (325—381)
- Стадия первая: борьба арианства с Православием за преобладание в Кафолической Церкви (325—357)
- Борьба против защитников никейской веры (Евстафия, Афанасия, Маркелла)
- Интриги ариан против Афанасия при Константии, удаление Афанасия в Рим
- Попытки ариан заменить никейскую веру новыми формулами; антиохийские формулы 341 г.
- Сердикский Собор
- Торжество ариан на Востоке и па Западе по смерти Константа
- «Манифест» арианства - II сирмийская формула
- Стадия вторая:
- распадение арианской партии (357—381)
- Фракции арианствующих
- Победа омиусиан (III сирмийская формула)
- Торжество омиев над омиусианами: Соборы в Селевкии и Аримине (IV сирмийская формула)
- Распадение арианской лиги
- Александрийский Собор 362 г.
- Два течения среди восточных омиусиан
- Богословские и церковно-политические позиции свт. Афанасия Великого и свт. Василия Великого
- Объединение омиусиан (мелетиан) на Востоке и установление общения с Западом
- Свт Григорий Богослов и его деятельность в Константинополе
- Второй Вселенский Собор
- Вопрос о замещении Константинопольской кафедры
- Вопрос о происхождении
- Никео-Цареградского Символа
- Недовольство решениями Собора на Западе
- Обзор борьбы с арианством в IV в. и дальнейшая судьба арианства
2. Заблуждения, возникшие в период борьбы с арианством Маркелл Анкирский
- Учение Маркелла о Логосе, как первичном определении Сына Божия
- Учение Маркелла о конце Царства Христова
- Отношение к Маркеллу на Востоке
- Фотин, епископ Сирмийский
II. СПОРЫ ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ
1. Время до возникновения несторианского спора
1. Время до возникновения несторианского спора
- Переход от триадологических споров к христологическим: Аполлинарий Лаодикийский
- Аполлинарий и его ересь
- Учение Аполлинария о Святой Троице
- Христологическая теория Аполлинария
- Христология противников Аполлинария.
- Феодор Мопсуэстийский
- Христологическая терминология свт. Афанасия Великого, свт. Григория Богослова, свт Григория Нисского
- Борьба с аполлинарианством в Сирийской Церкви
- Учение Феодора Мопсуэстийского о способе соединения Божества и человечества во Христе
- Экскурс: оригенистские споры в конце IV и начале V в
- Палестинская стадия споров: Иероним и Руфин, Иоанн Иерусалимский и Епифаний Кипрский
- Александрийская стадия: Феофил Александрийский и его столкновение с нитриотами
- Константинопольская стадия: обращение нитриотов к Златоусту
- Собор «при Дубе» и осуждение Златоуста
2. Несторианский спор
- Хронология
- Догматическая основа спора
- Несторий и Кирилл как представители антиохийского и александрийского направлений в богословии
- Учение Нестория о единении естеств во Христе
- Христологическое учение сет. Кирилла
- Побочные осложнения спора и история его до Третьего Вселенского Собора
- Отношение Константинопольской кафедры к Александрийской и Римской
- Причины разрыва общения между Александрийской и Антиохийской Церквами
- Третий Вселенский Собор
- Открытие Собора
- Осуждение Нестория и его протест
- Condliabulum Иоанна Антиохийского
- Меры государственной власти к примирению споривших сторон
- II-Vзаседания Собора
- Заседания по случайным вопросам
- Продолжение спора после Собора и примирение
- Положение дел после Собора
- Меры к восстановлению мира и примирительное послание Кирилла
- Разъяснения Кирилла и различие между ним и восточными
- Вопрос об осуждении Феодора Мопсуэстийского
- Вопрос о корнях несторианства
- Томос Прокла к армянам
- Отношение к Феодору сет. Кирилла
3. Монофизитский спор
- Хронология
- История спора до Четвертого Вселенского Собора
- Внешние причины опасности монофизитства
- Внутренние причины опасности монофизитства
- Евтихий: его учение и суд над ним
- Разбойничий Собор и его деяния
- Апелляции папе свт Флавиана Константинопольского и Евсевия Дорилейского
- Томос свт Льва Великого
- Достоинства Томоса
- Недостатки Томоса
- Четвертый Вселенский Собор
- Созвание Собора и его состав
- Суд над Диоскором и его низложение Проект вероизложепия
- "Ород Собора, его содержание и значение
- Оправдание Феодорита и Ивы
- Вопрос о правах Иерусалимской кафедры
- Дело о Ефесской кафедре
- 28-е правило Собора
- Спор о догматическом авторитете Четвертого Вселенского Собора. Отношение к Православию и монофизитству императоров до Юстина I
- Высокое достоинство халкидонского вероопределения
- Состав и характер епископата того времени
- Национальное отчуждение окраин империи
- Волнения из-за Собора при императоре Маркиане
- Униальная политика Зинона
- Распадение монофизитства на толки
- Диоскориане и акефалы
- Евтихий
- Диоскор Александрийский
- Тимофей Элур
- Филоксен Маббугский и Севир Антиохийский
- Учение Севира Антиохийского
- Спор Севира Антиохийского и Юлиана Галикарнасского
- Актиститы и агноиты
- Спор тритеитский
- Спор Дамиана Алесандрийского и Петра Антиохийского
- Генеалогическое древо монофизитских сект
- Торжество Православия при Юстине I и осложнения, вызванные папистскими притязаниями Рима. Спор о выражении: «един Святыя Троицы пострада»
- Восстановление Православия при Юстине
- Формула скифских монахов
- Юстиниан I и его униальная политика
- Диспут в Константинополе 531 (533) г.
- Императорский указ 533 г.
- Разделение ролей между Юстинианом и Феодорой
- Намерение Юстиниана лишить монофизитов иерархии.Собор 536 г.
- 4. Спор о Трех главах
- Эдикты Юстиниана о Трех главах
- Оригенистское движение в Палестине и эдикт против оригенистов
- Эдикт 544 г. Вынужденное приттие его на Востоке и протест Запада
- Вызов в Константинополь папы Вигилия
- Выступление Факунда Гермианского в защиту Трех глав . .461 Udicatum папы Вигилия
- и агитация против него на Западе
- Собор в Мопсуэстии
- «Исповедание веры» Юстиниана (551)
- Сношения с папой Вигилием патриарха Евтихия
- Причины разногласия между восточными и западными богословами в вопросе о Трех главах
- Историческая и догматическая точки зрения на спорный вопрос
- Историческая позиция западных богословов в отношении к антиохийцам
- Догматическая позиция восточных богословов в отношении к антиохийцам
- Вопрос о возможности осуждения умерших и значении церковного поминовения
- Пятый Вселенский Собор
- Рассмотрение вопроса о Трех главах
- Constitutum Вигилия и осуждение папы Собором
- Следствия Пятого Вселенского Собора. Общие итоги церковной политики Юстиниана и политика его ближайших преемников
- Несогласие с Собором и смуты из-за него на Западе
- Бесплодность церковной политики Юстиниана на Востоке; появление монофизитасой иерархии
- Эдикт о нетленности плоти Христа
- Юстин II и его униальная политика
5. Монофелитский спор
- Причины возникновения спора и первая его стадия: спор о действиях во Христе
- Мотивы для новой попытки унии с монофизитами при императоре Ираклии
- Начало монофелитского движения в изложении патриарха Сергия
- Начало монофелзитского движения в изложении прп. Максима Исповедника
- Участие патриарха Сергия в подготовке унии
- Переговоры императора Ираклия с Киром Фасиским
- Соглашение императора Ираклия с католикосом Эзром
- Действия императора Ираклия в Сирии
- Униальный акт Кира в Александрии
- Уния с армянами в Карине
- Переписка патриарха Сергия и папы Гонория
- EvvoSuct] патриарха Софрония
- !Гри личности: Софроний, Сергий, Гонорий
- Монофелитство папы Гонория
- Спор о действиях во Христе
- Вторая стадия: спор о волях
- ’Еквеспд императора Иракли
- Преподобный Максим Исповедник и его диспут с Пирром
- Twioq императора Константа
- Латеранский Собор (649)
- Суд над папой Мартином и прп. Максимом
- Отношения между Константинополем и Римом
- Шестой Вселенский Собор
- Ход соборных деяний и осуждение монофелитов
- Догматическое определение Собора
- Марониты
- Вопрос о Мароне и происхождение маронитства
- Легенда о патриархе Иоанне Мароне
6. Иконоборческий спор
- Мотивы иконоборческого движения
- Политические мотивы
- Церковные мотивы
- История иконоборчества: иконоборцы первой генерации
- Начало иконоборческого движения
- Указ императора Льва Исавра
- Протест папы Григория II
- и подложные послания с его имнем Прп. Иоанн Дамаскин
- и патриарх Герман Константинопольский
- Иконоборческий Собор 754 г. и его opoq
- Постсоборная политика императора Константина: гонения на иконопочитателей
- Отношение к иконопочитанию императора Льва Хозара и императрицы Ирины
- Константинопольский Собор 786 г.
- Седьмой Вселенский Собор
- Состав Собора
- Соборные деяния
- Решение вопроса о епископах-иконоборцах
- Определение Собора о почитании икон Причины возобновления иконоборчества
- после Седьмого Вселенского Собора
- Популярность императоров-иконоборцев
- Разногласия в среде иконопочитателей
- Иконоборцы второй генерации
- Гонения против икон императора Льва Армянина
- Император Михаил I
- и его отношение к вопросу об иконах
- Иконоборческая политика императора Феофила
- Торжество Православия при императрице Феодоре
- Иконоборчество на Западе
- Нападки на Седьмой Вселенский Собор в Libri Carolini ... .670 Франкфуртский Собор 794 г. и Парижский Собор 825 г.
- Принятые сокращения
Список изданных трудов В. В. Болотова
Именной указатель
Именной указатель
Благодарю!
Спасибо!
Спасибо!
данный материал входит также в четвертый том книги "Болотов - Лекции по истории древней церкви"