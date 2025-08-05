После того как была сломана великая сила на Востоке, ариане задумали удалить и Афанасия из Александрии. Провести свое влияние в Египте было, конечно, особенно важно для арианствующих. Никейский Собор позволил мелитианских епископов принимать в общение в их сане, с надеждой — сделаться единственными епископами в городах по смерти соправящих епископов. Однако мелитиане были не совсем удовлетворены даже и этим снисхождением. Соединение их с Церковью продвигалось тяжело и состоялось лишь в ноябре — декабре 327 г. 17 апреля 328 г. скончался Александр Александрийский. 8 июня 328 г. рукоположен был во епископа его преемник Афанасий Великий. Афанасий был еще так молод (род., может быть, в 295—296 г.), что его враги в 332 г. могли выставить перед императором против него обвинение, что он сделался епископом, не достигнув канонического (30—35-летнего) возраста. Молодость, несокрушимая энергия воли и крепкий организм, гениальный ум и высокое образование соединились в новом архиепископе, который уже прославился в Никее как передовой борец за Православие. Евсевий Ни- комидийский обратился к нему с предложением, подкрепленным угрозой,— принять Ария в общение. Афанасий ответил конечно отказом. Тогда евсевиане заключили союз с мелитианами и начали заодно агитировать против Афанасия. Неизвестный биограф Афанасия Великого задался целью определить, сколько лет Афанасий был пастырем Церкви и сколько лет провел в изгнании до 8 июня 368 г. Оказывается, что на кафедре он пробыл 22 года, 5 месяцев и 10 дней, а в пяти изгнаниях 17 лет 6 месяцев и 19 дней.



Первое обвинение против Афанасия явилось в 331 г. Мелитианские епископы подняли в Никомидии дело «О ЛЬНЯНЫХ стихарях», каком-то налоге, будто бы установленном Афанасием. Пресвитеры александрийские Макарий и Апис опровергли эту клевету. Тогда было предъявлено другое обвинение: Макария и Афанасия обвиняли в одном и том же, именно: будто бы во время визитации нома2, который не имел епископа, а управлялся пресвитерами, Афанасий и Макарий вторглись в храм, где совершал богослужение Исхира, мелитианский пресвитер, разбили чашу и пролили Святую Кровь. Кроме того, Афанасия обвиняли в измене, будто бы он послал ящик золота узурпатору Филумену. Результатом этих обвинений было то, что Афанасий вызван был в 332 г. adcomitaturn(ко двору), оправдался перед Константином и отпущен был с честью: император назвал его в своем послании «человеком Божиим». В 334 г. Афанасий получил вызов на Собор в Кесарию Палестинскую, но отказался явиться, потому что Собор состоял из врагов его.