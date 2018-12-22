Период истории Русской Православной Церкви конца 1930-х — начала 1950-х годов привлекает российских и зарубежных исследователей невысокой степенью изученности ее многоплановых проблем и возможностью их анализа, благодаря обилию документов, ставших доступными для историков в последние два десятилетия. Ключевой проблемой этой темы является анализ противоречия между угнетенным положением Русской Церкви в СССР, которое стало критическим в предвоенный период, и крутым поворотом в религиозной политике советского руководства от конфронтации к сотрудничеству с церковными иерархами в 1940-е годы.

Настоящая работа дает цельную картину взаимоотношений Русской Православной Церкви и Советского государства в период 1939-1953 годов с точки зрения внешней политики СССР, которая так или иначе затрагивала религиозную тематику и была связана с Московской Патриархией. Период между началом Второй мировой войны и последними годами нахождения И. В. Сталина у власти представляет собой чрезвычайно важный и для церковной истории, и для истории советской международной политики этап качественных изменений. Для того чтобы отследить предпосылки этих изменений применительно к церковно-государственным отношениям, в настоящей работе кратко рассматривается также ряд событий 1920-х — начала 1930-х годов.

В годы Второй мировой войны не только советское общество, но и весь мир стал свидетелем зримого потепления церковно-государственных отношений в Советском Союзе. Тем не менее,все стороны и причины этого процесса долгие годы оставались неясными, а острые дискуссии по этому вопросу возникают и сегодня. Неудивительно, что этот феномен вызвал большой интерес сначала у зарубежных специалистов, а затем, после снятия идеологических барьеров, и у российских исследователей.

Предметом изучения историков стала цепь связанных между собой событий истории Русской Православной Церкви (далее Церковь, либо Русская Церковь, либо Московский Патриархат), хронологически располагающихся между началом Второй мировой войны и смертью И.В. Сталина. Основными сюжетами этого периода стали патриотическая деятельность церковного руководства в годы Великой Отечественной войны, состоявшаяся в 1943 г. знаменитая встреча патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и других архиереев с И.В. Сталиным, последовавшие вскоре выборы патриарха, возобновление активной церковной жизни, первый в истории СССР Поместный Собор Русской Церкви, ликвидация униатских общин в СССР и странах Восточной Европы, конфликт Московской Патриархии со Святым Престолом (Ватиканом), участие Русской Церкви в экуменических процессах и международном движении за мир.

Болотов Сергей Вячеславович - Русская Православная церковь и международная политика СССР в 1930-е и 1950-е годы

Издательство Крутицкого подворья церковной истории

Москва 2011 - 315 с.

ISSN 1728-0168

Болотов Сергей Вячеславович - Русская Православная церковь и международная политика СССР в 1930-е и 1950-е годы - Оглавление

Предисловие от автора

Введение

Глава I. Внешнеполитический аспект религиозной политики СССР в предвоенный период и переоценка советским руководством общественно-политической роли Русской Православной Церкви в годы Второй мировой войны

1.1. Русская Православная Церковь и внешняя политика СССР в 1930-е — начале 1940-х годов

1.2. Формирование новой советской политической модели в области церковно-государственных отношений

1.3. Восстановление международных связей Московской Патриархии в 1943-1944 годах

Глава II. Реализация новой модели советской религиозной политики в области международных отношений в условиях начала холодной войны

2.1. Международная политика СССР и церковный вопрос в Западной Украине

2.2. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1945 г. в контексте международной деятельности Московской Патриархии

2.3. Расширение международных связей Русской Православной Церкви во второй половине 1940-х годов

Глава III. Международная деятельность Московской Патриархии в условиях изменения парадигмы советской политики в сфере государственно-церковных отношений

3.1. Цели, задачи, подготовка и условия проведения Всеправославного совещания в Москве

3.2. Проведение и итоги Всеправославного совещания в Москве в июле 1948 г. Корректировка модели советской религиозной политики

3.3. Русская Православная Церковь и внешняя политика СССР в конце 1940-х — начале 1950-х годов

Заключение

Список источников и литературы

Указатель имен



Болотов Сергей Вячеславович - Русская Православная церковь и международная политика СССР в 1930-е и 1950-е годы

Эти и другие события привели к серьезным переменам в прежнем курсе советского правительства на изживание религиозности в Советском Союзе и ясно обозначили совершенно новое положение Церкви в СССР. Создание советским руководством специального органа, Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных Комиссаров (Совете Министров) СССР, оформило новый политический курс на сближение с Московской Патриархией. Последующее активное участие церковных иерархов в таких международных политических процессах, как послевоенное переустройство Европы и холодная война, на неизменно просоветской платформе при одновременном сохранении общего антирелигиозного фона внутри самого СССР породило множество вопросов о подлинном смысле и наполнении церковно-государственной политики тех лет, многие из которых актуальны и в настоящее время.

Анализом упомянутых событий, их причин, хода и последствий в России активно занялись с конца 1980-х гг., а за рубежом — намного раньше. В рамках историографии по исходному вопросу существует целый ряд дискуссионных проблем. Первой из них является обоснованность того мнения, что «церковная оттепель» в СССР началась уже в 1939 г. Эту позицию так или иначе разделяют такие видные историки как М.В. Шкаровский и Т.В. Волокитина, хотя существует и противоположная точка зрения. Разлад в среде специалистов вызвала публикация сведений о том, что 11 ноября 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) якобы приняло решение об отмене некоего указания В.И. Ленина Ф.Э. Дзержинскому «О борьбе с попами и религией» от 1 мая 1919 г. за № 13666/2, в подлинности которого есть серьезные основания сомневаться.

Еще одной остро дискуссионной проблемой является оценка встречи церковного руководства с И.В. Сталиным 4 сентября 1943 г., которую и в отечественной, и в зарубежной литературе по истории Русской Церкви нередко истолковывают в качестве отправной точки сотрудничества Патриархии с советской властью и даже как что-то спонтанное не только для церковной стороны,но и для советского руководства. Изучение проблемы восприятия международной общественностью акций Московской Патриархии в защиту мира в послевоенный период также актуально, особенно в наши дни, поскольку Церковь стремится активно участвовать в урегулировании последствий вооруженных конфликтов, прежде всего на постсоветском пространстве.

В настоящей работе анализируются эти и другие важные вопросы истории церковно-государственных отношений периода конца 1930-х — начала 1950-х годов. На нынешнем этапе истории России, когда между государством и Русской Православной Церковью установились теплые взаимоотношения, а сама Церковь стремится выступать самостоятельным субъектом как российской, так и мировой политики, всесторонний анализ вышеуказанных проблем с позиций современного уровня науки и потребностей практики церковно-государственных контактов приобретает особое значение.

Проделанную по интересующей нас теме истории Русской Православной Церкви конца 1930-х — начала 1950-х гг. исследовательскую работу отечественных и зарубежных специалистов можно условно разделить на несколько основных направлений. К первой группе работ относятся труды советских исследователей, имевшие, как правило, очень общий, обзорный характер, к тому же несшие идеологический отпечаток прежнего официозного негативного отношения к религии. Церковь в них зачастую представлялась реакционным, антинародным институтом, не служившим народным и государственным интересам. Отличительными чертами работ наиболее авторитетных советских религиоведов П.К. Курочкина и Н.С. Гордиенко являются огульная критика деяний церковного руководства и систематическое заострение внимания читателя на развитии православного вероучения, его изменении в соответствии с требованиями советской действительности. Все новшества в церковной жизни преподносились этими авторами как сугубо добровольные акты духовенства и подспудно выдавались за достижения советского строя, пронизывающего и изменяющего все сферы жизни человека, включая религию.