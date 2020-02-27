Серия – «Настольные словари русского языка»

Основная задача словаря церковнославянского языка — служить справочным пособием для чтения церковнославянских текстов разных жанров и источником сведений о тех или иных словах и их значениях. Словарь предназначен как для специалистов-гуманитариев широкого профиля, так и для чтецов, певчих и других церковнослужителей, непосредственно обращающихся к богослужебным книгам, и всех интересующихся церковнославянским языком. По типу этот словарь — двуязычный с элементами толкового. Для каждого церковнославянского слова дается русский эквивалент. Словник словаря включает всю лексику, входящую в корпус церковнославянских книг, используемых за общественным богослужением. В словарь включены географические названия (топонимы) и имена собственные, идентифицирующие людей (антропонимы). Это кажется оправданным по следующим причинам. Во-первых, эти слова вызывают серьезные затруднения у читающего и слушающего церковнославянские тексты. Во-вторых, топонимы и антропонимы часто являются своеобразными гипертекстовыми отсылками к тексту Библии. Так, например, в гимнографических текстах кающийся грешник может называться изгнанным из рая Адамом. Некоторые слова в поэтических гимнографических текстах имеют особое употребление, отсылающее к библейским сюжетам (такие устойчивые метафоры называются «библейскими аллюзиями»). Так, слова являются устойчивыми наименованиями Богородицы и одновременно отсылками к фрагментам пророческих книг. В словаре также фиксируется фразеология, причем наряду с обычными фразеологизмами отмечаются сочетания, которые регулярно встречаются в литургических текстах. Фиксация подобных сочетаний необходима, поскольку они демонстрируют связанный и клишированный характер церковнославянского языка. Работа над томом распределялась следующим образом. Составители словарных статей: М. Э. Давыденкова, Н. В. Калужнина, И. А. Корнилаева, А. Г. Кравецкий, Ф. Б. Людоговский, С. В. Петрова, А. А. Плетнева. Над первоначальными версиями отдельных статей работали Г. А. Казимова, Л. И. Маршева, М. О. Новак, А. В. Правдикова. Греческие и латинские параллели подведены Е. И. Колядой (на начальном этапе) и Е. П. Орехановой.

Большой словарь церковнославянского языка Нового времени. Том I. А – Б

Издательство – «Словари XXI века» – 448 с.

Москва – 2016 г.

ISBN 978-5-9907385-5-3

Большой словарь церковнославянского языка Нового времени. Том I. А – Б – Содержание

Предисловие

Источники словаря

Элементы словарной статьи

Как пользоваться словарем

Как найти нужное слово

Как найти нужное словосочетание

Сведения о значении

Примеры и греческие параллели

Грамматические сведения

Дополнительные сведения

Пометы и условные знаки

СЛОВАРЬ

А

Б

Сокращения

Большой словарь церковнославянского языка Нового времени. Том I. А – Б – Источники словаря

Словарь описывает лексику той версии церковнославянского языка, которая используется в современной богослужебной практике Русской Православной Церкви. Можно сказать, что словарь занимает промежуточное место между синхронным словарем и историческим. С одной стороны, значительная часть текстов, служащих источниками словаря, имеет более чем тысячелетнюю историю, с другой, эти тексты продолжают свое функционирование в качестве актуальных литургических текстов, а не памятников языка и литературы. Источниками словаря являются церковнославянские тексты указанных ниже изданий.

Весь массив текстов условно подразделяется на два корпуса: основной и дополнительный. Основной корпус включает книги, по которым совершается богослужение, дополнительный — некоторые другие. Словник словаря (включая топонимы и антропонимы) был составлен на базе основного корпуса; при написании статей привлекался материал как основного, так и дополнительного корпусов. Ниже дается краткая характеристика книг основного и дополнительного корпусов и соответствующие списки изданий.

Основной корпус текстов. В основной корпус входят богослужебные книги основного круга. Неизменяемая часть каждого богослужебного последования изложена в Служебнике, которым пользуются священники и диаконы, а также в Часослове, которым пользуются чтец и певцы. Частично содержание этих книг дублируется. Таким обра-30м, в Служебнике и Часослове помещены неизменяемые части служб, совершаемых в течение суток: вечерни, повечерия, полунощницы, утрени, литургии и часов. Вставки, связанные с днем недели, содержатся в Октоихе. Песнопения каждого дня недели имеют свою тематическую привязку.

Так, понедельник посвящен бесплотным силам, т. е. ангелам, вторник — Иоанну Предтече, среда и пятница — Кресту Христову, четверг — апостолам и св. Николаю Чудотворцу, суббота — Богоматери и всем святым, а в воскресенье вспоминают Воскресение Христово. При этом тексты каждого дня недели сгруппированы по напевам, «гласам», то есть по мелодням, на которые они поются. Всего существует 8 гласов, а значит, для каждого дня недели — 8 вариантов текстов. Таким образом, сочетание гласа и дня недели дает 56 вариантов. Каждый день года посвящен нескольким святым, а также различным событиям церковной истории.

Богослужебные тексты, связанные с днем года, содержатся в Служебных (месячных) минеях, составляющих 12 объемных томов. В каждом томе содержатся вставные элементы к службам одного месяца. Существует также Минея общая — книга, в которую входят общие, унифицированные службы (мученикам, исповедникам, святителям, Христа ради юродивым и др.). Эти службы используются в тех случаях, когда служба святому не написана или же недоступна. А Минея праздничная — это сборник служб на наиболее значимые церковные праздники с фиксированной датой. Эти службы входят также в Месячные минеи.

Празднование Пасхи не имеет фиксированной даты. С Пасхой связаны подвижные праздники, которые празднуются за определенное число дней до Пасхи или же после Пасхи. Соответственно, не имеет фиксированной даты и начало предшествующего Пасхе Великого поста, не имеет ее и Пятидесятница (Троица), празднуемая через семь недель после Пасхи. Праздники, дата которых зависит от дня Пасхи, объединяются в пасхальный цикл и называются подвижными праздниками. Молитвы и песнопения пасхального цикла содержатся в Триодях.

Постная триодь охватывает период приготовления к Пасхе (Страстная неделя, Великий пост и предшествующие ему недели), а Цветная триодь содержит службы Пасхи и недель после Пасхи. Ирмологий (или Ирмологион) — богослужебный сборник, включающий ирмосы всех гласов для девяти песен богослужебных канонов. В богослужебной практике Ирмологием пользуются певчие. Содержание Ирмология в основном дублируется другими богослужебным книгами. В состав Требника входят тексты треб, то есть богослужебных чинов, совершаемых по просьбе одного или нескольких лиц.

Сюда входят чины крещения, погребения, венчания и др. Во время богослужения читаются фрагменты Ветхого и Нового Заветов. Ветхозаветные чтения (они называются паремьями) входят в Минеи и Триоди, а читаемые во время богослужения фрагменты Нового Завета составляют особые книги — Служебное Евангелие и Служебный Апостол. Текст Псалтири, которая за богослужением прочитывается целиком, читается в Следованной псалтыри, в которую также входит текст Часослова и фрагменты из всех богослужебных книг основного круга.