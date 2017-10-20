Те, кто читал эти заметки в газете, выразили удивление: почему для изображения ивритских слов я прибегаю к русским буквам, которые не передают точно звуки языка иврит. Эти читатели в принципе правы - русские буквы не приспособлены к этому. И к передаче английских слов не приспособлены. Если б вы знали, как безбожно мы коверкаем английские названия и имена, читая их на русском, - Нью-Йорк, например.

Прислушайтесь, как Фрэнк Синатра поет - что-то среднее между "Ню-Йорк" и "Ну-Йорк". Но я в этой книге прибегаю к кириллице, чтобы показать, как примерно звучат слова. Тем более, что ничего страшного не происходит. Мы пишем "Тель-Авив" - но произносим первый слог не так, как в слове "теленок", а именно Тэль-Авив. И "Беэр-Шева" пишем, хотя говорим как израильтяне "Бээр-Шэва".Почему мы не пишем, как произносим?

Русскому глазу будет трудно воспринимать текст с обилием "э", или, скажем, "ы". И в России, избегая изобилия "э", решили писать в иностранных словах "е" там, где явно звучит "э": Например, пишут "Сент-Экзюпери" - хотя произносят "сэнт".Раз уж мы заговорили о звуках и буквах, то открою секрет: и сами ивритские буквы не передают правильно ивритские звуки. Как и латинский алфавит - английские. Да-да, английские слова весьма сомнительно передаются "родной" латинской графикой.

"Fire" - попробуй догадайся, зная только латинскую графику, как англичане произносят это слово. Или - "саге". А англичане читают эти слова, не задумываясь. И таких примеров - тьма. Не про англичан ли сказано: пишут "Манчестер", читают - "Ливерпуль". Это явление наблюдается во многих языках. Французы пишут "moi", а читают - "муа"; "renault" - "рено". Как вы прочтете фамилию "Poirot"? Не падайте: "Пуаро". Да, знаменитый сыщик Эркюль Пуаро. Хорошо знакомое нам "вуаля" пишется: "voila".

То же самое можно сказать и о русском языке. Вряд ли кто-нибудь из наших читателей, увидев в книге слово "холодильник", так его и произносит. И изобразить-то нельзя точно, как мы говорим, - что-то вроде "х'ладильник".Великой Дине Дурбин, когда она должна была спеть известную цыганскую песню на русском языке, написали слова английскими буквами. Тот, кто писал, забыл об особенности русских приглушать звонкие согласные в конце слова, и Дина Дурбин пела: "С детства памятный напеВ - милый это ты ли?" и в припеве: "Эх раЗ, еще раЗ". Хотя сами русские, вопреки написанию, произносят "напеФ" и "раС".

Юрий Moop-Мурадов - Занимательный иврит 1

Иерусалим ,2013

Издательство «Yuramedia»

Издание второе , дополненное и исправленное

361с.

Юрий Moop-Мурадов - Занимательный иврит 1 - Содержание

О названии

По ту сторону добра и зла, или Как бросить курить

"Бесплатная"ненависть и "грудное"яйцо

Слово -герой труда

Женщина для продажи торжеств

Казнить нельзя, помиловать, или Искусство управления

Клейменый, а не вор

Демократия во взвешенном состоянии

Робинзоны острова иврит, или О царских путях в языки

Нет худа без добра

Волшебное слово обвинителя

И на старуху бывает проруха

Знай Пушкин иврит...

И Цезарь не выше грамматиков

Так за что же мы боролись ?

Три источника, три составные части иврита

ИБА как кофе с молоком

“Всех этих слов на русском нет..."

Дон-Кишота не задушишь, не убьешь

Христос прекрасно знал иврит

Идти в ногу со временем

Парламентский казус под названием "кизуз"

Слово - не воробей

Английские корни иврита

О пользе дискретности

Частичка-волонтер

Пришла пора самоопределяться

Неизбалованный иврит

Негативная сторона иврита, марксизма и анархизма Ни 'бе" ни "ме", ни "кукареку" Уголовный кодекс нужно чтить Чем мы хуже Агаты Кристи?

Какая рубашка нам ближе к телу?

Красная нить в иврите

Едите ли вы "бурекасы"в кинотеатре?

Не так страшен черт...

Мене, текел, фарес

Две большие разницы

Иврит слезам не верит

Иврит -дело тонкое

Жажда мести и высоких идеалов

Hie Rhodus, hie salta!

Предлог для облегчения участи репатрианта

Иврит как язык революции

Куда указует "палец Галилеи"?

Дорогу осилит идущий

"Ка тюша" по -израильски

Слово о словах

Слово о словах-2

Слово ословах-3

Как расцветить язык

"Русит -сафа каша"

Консультант с копытом

Второй залп "Катюши"

Иврит с человеческим лицом

Сионистский ответ чемберленам

Как без ложной скромности войти в логово льва

Красавицы на поле боя, или Третий залп 'катюши"

'Черный кот"на иврите

Без паразитов - никуда!

Английская подоплека иврита

Гпупые соратники премьера

Шоколадный лом

Пословицы и поговорки

Прощание с читателем

Юрий Moop-Мурадов - Занимательный иврит 1 - Слово - герой труда

Если б словам и корням давали премию за усердие, ее, вне всякого сомнения, получило бы ивритское слово "кавед", и премия была бы заслуженно столь велика, что "кавед" поделился бы ею с родственными словами, образованными от этого же корня."Кавед" в иврите работает очень много и тяжело - простите за невольный каламбур. Кроме тривиального "тяжелый" у него огромный спектр применения.Услышав, что подсудимого ведут на очередное слушание "тахат автаха кведа" - не пытайтесь использовать для перевода словарное "тяжелая". Его ведут под усиленной охраной. И премьер-министра провожают на встречу в верхах "тахат автаха кведа".Классическую музыку иврит (и не только иврит) делит на легкую (оперетты, комические оперы, романсы) и серьезную, но в последнем случае прибегает чаще не к слову "рецинит", а - "кведа": "мусика класит кведа" - серьезная классическая музыка.

В случае с роком оба языка солидарны: тяжелый рок - "рок кавед".Рассказывая недавно о Неделе книги, израильские критики часто упоминали "сфарим кведим", но они не жаловались на толстые неподъемные фолианты, в их интонации звучало уважение, потому что это книги с глубоким умным содержанием. В таких книгах есть "месер кавед" - серьезная идея."Квад пе, квад лашон анОхи" - "косноязычен твой покорный слуга" - жаловался Моше Богу, пытаясь уклониться от возлагаемой на него миссии водить 40 лет евреев по небольшой пустыне. (Некто, прочтя эту главу в газетном варианте, сделал мне замечание: "У тебя мания величия, если ты называешь Синайскую пустыню маленькой!" Все относительно - "ha-коль яхаси". По сравнению с Каракумами и Кызылкумами, которые вашему покорному слуге доводилось пересекать неоднократно, Синайский полуостров - так, мелочь, можно прикрыть это место на карте детской ладошкой).

Туго слышащий, тугой на ухо - тоже "квад озен". "Кивдей реийя" - слабовидящие."Хов кавед" - ну, сходу и не соображу, каким может быть долг... огромный?И, напротив, "милионерит кведа" мультимиллионерша. "Аварьян кавед" - матерый преступник; есть еще "мевукаш кавед", то есть объявленный в розыск уголовник или террорист, за которым числится большой список преступлений."Меашен кавед" - ярый курильщик. В глазах его некурящих коллег, это одного поля ягодка с "аварьян кавед".По радио услышали: "политика (актуалия) кведа" - значит, передача посвящена серьезным политическим проблемам. И, соответственно, есть "актуалия калА" - так, легкие новости про то да се. В положении о создании местных, региональных радиостанций - в Тель-Авиве, Холоне, Беэр-Шеве, Хайфе - обговорено: эти радиостанции не могут готовить и транслировать серьезные новостные передачи общеизраильского значения, а только то, что называется "акуталия ракА". "Хилуфей эш кведим" - интенсивная перестрелка; "арафель кавед" - густой туман.У вас еще не возникает ощущения, что ивритское "кавед" требует для своего адекватного перевода чуть не весь арсенал русских прилагательных?Избавьте меня от необходимости подыскивать эквиваленты к выражениям "барад (град) кавед" и "гешем (дождь) кавед": вы уже поняли, в каких случаях это слово призывают под ружье.