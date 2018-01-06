Учебник предназначен для студентов филологических, исторических, философских и других гуманитарных факультетов высших учебных заведений и рассчитан на изучение древнегреческого языка в течение одного года.



За этот период студенты должны научиться читать и переводить со словарём оригинальные древнегреческие тексты на аттическом диалекте и на койне — главных вариантах языка художественной прозы в Древней Греции, а также получить представление о грамматике древнегреческого языка, его месте и значении в системе индоевропейских языков и роли в истории европейской и мировой культуры.



К моменту выхода первого издания в 2014 году учебник прошёл апробацию в Институте философии Российской академии наук, руководство которого дало рекомендацию к печати и тем самым оказало содействие в публикации этой книги; учебник был также успешно апробирован на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и на кафедре русского языка и методики филологического факультета Московского гуманитарного педагогического института. За три года, истёкшие со времени первой публикации, учебник использовался на кафедре классической филологии филологического факультета МГУ, на кафедре классической филологии Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета и в Сретенской духовной семинарии.



«Часть I. Основы грамматики» состоит из Введения, 30 уроков, содержащих грамматический материал, организованный в соответствии с порядком изучения отдельных тем, Дополнительных разделов, Указателя грамматических тем и Списка принятых сокращений.



Янзина Эвелина - Учебник древнегреческого языка. Часть I. Основы грамматики

Москва, Р.Валент, 2017. — 272 с.

ISBN 978-5-93439-529-3

ISBN 978-5-93439-530-9 (Часть I)

Янзина Эвелина - Учебник древнегреческого языка. Часть I. Основы грамматики - Содержание

Принятые сокращения и условные обозначения

От автора

Введение

УРОК 1. Фонетика и графика. Алфавит. Гласные. Дифтонги. Согласные. Особенности произношения согласных в некоторых сочетаниях. Правило конца греческого слова. Слоги. Надстрочные диакритические знаки. Придыхание. Ударение. Общие правила постановки ударения. Типы слов по ударению. Слова, всегда имеющие ударение (ортотонические). Фонологически безударные слова. Прочие надстрочные диакритические знаки (апостроф, коронис). Знаки препинания

УРОК 2. Глагол. Грамматические категории. Неличные (именные) формы. Основы и основные формы. Два спряжения: тематическое (I) и атематическое (II). Окончания. Первичные окончания действительного залога. Praesens indicativi activi глаголов тематического (I) спряжения с основой на гласный (неслитная разновидность) и на согласный. Imperativus. Imperativus praesentis activi указанной группы глаголов I спряжения. Infinitivus. Infinitivus praesentis activi указанной группы глаголов I спряжения. Praesens indicativi/ imperativi, infinitivus praesentis глагола είμί. Отрицательные частицы ού и μή

УРОК 3. Имя. Грамматические категории имени. Основы, типы и окончания именного склонения. Артикль (значение и функции, склонение, позиция). Второе склонение. Второе неслитное склонение (существительные, прилагательные). Предлоги. Функции падежей: genitivus и dativus possessivus, genitivus partitivus, dativus commodi/ incommodi. Порядок слов в простом распространённом предложении. Некоторые особенности согласования подлежащего со сказуемым

УРОК 4. Личные местоимения. Определительное местоимение αύτός. Imperfectum. Вторичные окончания действительного залога. Приращение (аугмент). Imperfectum activi глаголов тематического (I) спряжения с основой на гласный (неслитная разновидность) и на согласный. Imperfectum глагола είμί. Инфинитив (продолжение). Инфинитив как обязательный компонент при личных формах глагола (динамический и декларативный инфинитивы). Параметр референтности у инфинитива. Accusativus cum infinitivo.Функции падежей: genitivus subiectivus, genitivus obiectivus, dativus instrument!

УРОК 5. Возвратные местоимения. Притяжательные местоимения. Инфинитив как факультативный компонент при личных формах глагола. Инфинитив цели. Способы выражения следствия: инфинитив (accusativus cum infinitivo) и придаточные следствия. Способы выражения обстоятельства времени с союзом πριν: инфинитив (accusativus cum infinitivo) и придаточные времени

УРОК 6. Средний и страдательный залоги. Первичные окончания среднего залога. Окончания повелительного наклонения среднего залога. Исход формы инфинитива среднего залога. Praesens indicativi/ imperativi medii-passivi, infinitivus praesentis medii-passivi глаголов тематического (I) спряжения с основой на гласный (неслитная разновидность) и на согласный. Participium. Причастия среднего и страдательного залогов. Participium praesentis medii-passivi указанной группы глаголов I спряжения. Синтаксические конструкции при страдательном залоге: genitivus auctoris, dativus instrument!. Accusativus/ nominativus duplex. Инфинитив как обязательный компонент при личных формах глагола (продолжение). Nominativus cum infinitivo. Функции падежей: dativus modi

УРОК 7. Указательные местоимения. Местоименные прилагательные. Взаимное местоимение άλλήλων. Imperfectum medii-passivi. Вторичные окончания среднего залога. Imperfectum medii-passivi глаголов тематического (I) спряжения с основой на гласный (неслитная разновидность) и на согласный. Отложительные глаголы. Genitivus absolutus. Функции падежей: dativus sociativus

УРОК 8. II аттическое склонение. Futurum. Futurum indicativi activi/ medii, infinitivus futuri activi/ medii, participium futuri medii глаголов с основой на гласный и дифтонг. Futurum глагола είμί

УРОК 9. Первое склонение. Первое неслитное склонение (существительные, прилагательные). Функции падежей: genitivus separations

УРОК 10. Слияние гласных в именных и глагольных формах. Первое и второе слитное склонение. Прилагательные μέγας и πολύς. Относительное местоимение ός

УРОК 11. Слитные глаголы I спряжения. Функции падежей: genitivus characteristicus

УРОК 12. Ill склонение. Основы на -р и -λ

УРОК 13. Ill склонение. Основы на -v. Функции падежей: genitivus, dativus, accusativus temporis

УРОК 14. Aoristus. Aoristus I (сигматический) indicativi/ imperativi activi/ medii, infinitivus aoristi activi/ medii, participium aoristi medii глаголов с основой на гласный и дифтонг. Функции падежей: genitivus pretii

УРОК 15. Ill склонение. Основы на заднеязычные (у, к, χ). Futurum et aoristus activi/ medii глаголов с основой на заднеязычные (у, к, χ)

УРОК 16. Ill склонение. Основы на губные (β, тх, ф). Futurum et aoristus activi/ medii глаголов с основой на губные (β, τι, ф). Функции падежей. Определения места и направления: dativus loci, (genitivus separationis), accusativus spatii

УРОК 17. Ill склонение. Основы на переднеязычные (δ, т, Θ). Futurum et aoristus activi/ medii глаголов с основой на переднеязычные (δ, τ, θ). Функции падежей: accusativus obiecti interni, dativus causae

УРОК 18. Coniunctivus. Coniunctivus praesentis activi/ medii-passivi глаголов тематического (I) спряжения. Coniunctivus praesentis глагола είμί. Coniunctivus aoristi I activi/ medii. Значение и употребление сослагательного наклонения. Придаточные предложения цели

УРОК 19. Optativus. Optativus praesentis activi/ medii-passivi глаголов тематического (I) спряжения с основой на гласный (неслитная разновидность) и на согласный. Optativus praesentis глагола είμι. Optativus praesentis activi/ medii-passivi слитных глаголов тематического (I) спряжения. Optativus futuri I activi/ medii. Optativus futuri глагола είμί. Optativus aoristi I activi/ medii. Значение и употребление желательного наклонения. Условные периоды. Реальный и потенциальный условные периоды. Придаточные итеративные предложения

УРОК 20. Ill склонение. Основы на -ντ. Причастие в предикативном употреблении (в функции дополнения, в т.ч. accusativus, genitivus, dativus, nominativus cum participio). Функции падежей: accusativus, dativus, genitivus relationis

УРОК 21. Ill склонение. Основы на -σ. Futurum et aoristus activi/ medii глаголов с основой на сонорные (λ, ρ; μ, ν). Ирреальный условный период

УРОК 22. Ill склонение. Основы на дифтонги (ευ, αυ, ου). Aoristus II activi/ medii тематический. Условные периоды (продолжение). Футуральный условный период. Итеративный условный период

УРОК 23. Ill склонение. Основы на гласные (ι, и). Aoristus II activi атематический (корневой). Придаточные уступительные предложения

УРОК 24. Ill склонение. Основы на дифтонги *-ωμ и *-о[. Aoristus l-ll passivi. Futurum l-ll passivi. Отложительные глаголы страдательного залога

УРОК 25. Степени сравнения прилагательных. Наречия. Степени сравнения наречий. Функции падежей: genitivus comparationis, dativus mensurae. Придаточные обстоятельственные предложения

УРОК 26. Perfectum. Основа перфекта. Perfectum I activi. Plusquamperfectum. Plusquamperfectum I activi. Perfectum et plusquamperfectum II activi. Perfectum et plusquamperfectum medii-passivi. Futurum exactum (III) activi/ medii-passivi. Функции падежей: genitivus materiae, dativus auctoris

УРОК 27. Числительные. Отглагольные прилагательные. Accusativus absolutus. Функции падежей: genitivus quantitatis. Придаточные изъяснительные предложения. Придаточные изъяснительные предложения после глаголов речи и восприятия. Вопросительные предложения. Прямые и косвенные вопросы

УРОК 28. Глаголы атематического (II) спряжения. Их классы. Атематические глаголы I (с удвоением, в т.ч. τίθημι, ϊημι, δίδωμι, ϊστημι), II (на -νϋμι), III (на -νημι), IV (на -άμαι) классов. Придаточные изъяснительные предложения после глаголов стремления и предостережения и после глаголов боязни...

УРОК 29. Атематические глаголы IV (корневого) класса είμί, είμι, φημί, ήμί, κείμαι, ήμαι, κάθημαι. Корневой перфект οίδα. Соотносительные местоимения и наречия. Придаточные определительные предложения. Функции падежей: genitivus copiae/ inopiae, genitivus criminis

УРОК 30. Классы глаголов тематического (I) спряжения. Функции падежей: genitivus generis

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ

I. Некоторые законы в древнегреческом языке

II. Некоторые фонетические явления

III. Морфонология. Отдельные аспекты

Ларингалы и их отражение в древнегреческом языке

Чередование гласных в морфемах (аблаут, апофония)

IV. Дополнения к морфологическим разделам

Имя

Глагол

V. Дополнения к синтаксическим разделам

Функции и правила употребления древнегреческого артикля

Функции падежей

Предлоги

Порядок слов

Частица άν и её функции

Наклонения в независимых предложениях

Инфинитив и его функции

Причастие и его функции

Отрицания

VI. Древнегреческая метрика

Общая характеристика древнегреческой системы стихосложения

Основные виды стоп

Стихотворные размеры

Декламационные размеры

Мелические размеры

Строфика

Указатель грамматических тем



Янзина Эвелина - Учебник древнегреческого языка. Часть I. Основы грамматики - Введение

Греческий язык - один из древнейших языков индоевропейской семьи языков. Он образует особую ветвь этой семьи. Его «ближайшими родственниками» считаются армянский и арийские языки.



История греческого языка начинается со второй половины II тысячелетия до н.э., когда были созданы самые ранние дошедшие до нас памятники греческой письменности, и продолжается по сей день.



Эту историю можно разделить на три периода.



I. Древнегреческий (XV в. до н.э. - IV в. н.э.):

1) архаический (XV-IX вв. до н.э.);

2) классический (VIII—IV вв. до н.э.);

3) эллинистическо-римский (III в. до н.э. - IV в. н.э.).

II. Среднегреческий, или византийский (V-XV вв.).

III. Новогреческий (XVI-XXI вв.).



Распространённое в наши дни название «греки» было дано этому народу римлянами по имени маленького ионийского племени Graeci (Γραικοί), которое населяло италийский город Кумы. Тем не менее сами греки, начиная, по крайней мере, с VII в. до н.э. и вплоть до наших дней, называют себя эллинами (Έλληνες), свою страну - Элладой (Ελλάς), а язык - эллинским (ή Ελληνική νλώσσα).



Происхождение греков миф представляет следующим образом: когда Зевс ниспослал на землю великий потоп, чтобы погубить людей за их беззакония, Девкалион, царь Фтиотиды (область в Северной Греции), по совету своего отца титана Прометея сделал ковчег и, вложив в него необходимые припасы, сел туда вместе со своей женой Пиррой. После чудесного спасения боги разрешили супругам возродить людской род и для этого велели им бросать через голову камни: те камни, что бросал Девкалион, превращались в мужчин, те же, что бросала Пирра, становились женщинами. Впоследствии у Девкалиона и Пирры родился сын Эллин, от сыновей (Дора и Эола) и внуков (Иона и Ахея3) которого произошли четыре племени эллинского народа - ионийцы, эолийцы, дорийцы и ахейцы (Ps.-Apollod. Bibl. I, 7, 2-3).



Греки не были исконными жителями Балканского полуострова и островов Эгейского моря. Считается, что они появились в этом регионе на рубеже Ill-И тысячелетий до н.э. Правда, иногда это событие относят к более раннему (середина или даже начало III тыс. до н.э.), а иногда - к более позднему (XVII—XVI вв. до н.э.) времени. Нет согласия и в вопросе о прародине греков: одни исследователи помещают её в районе Придунайской низменности, другие - в степях Северного Причерноморья, а третьи полагают, что греки пришли на Балканы из Малой Азии.

Янзина Эвелина - Учебник Древнегреческого языка - Часть II - Тексты и упражнения Москва, Р.Валент, 2017. - с. 312

ISBN 978-5-93439-529-3

ISBN 978-5-93439-531-6 (Часть II) Янзина Эвелина - Учебник Древнегреческого языка - Часть II - Тексты и упражнения - Содержание