Бонецкая - Религия Серебряного века

Серебряный век, при всей своей многогранности, был все же единой культурной эпохой. Его примерные временные границы – 1870–1950-е годы: в 1870-х гг. в русское культурное пространство вступил Вл. Соловьёв, в 1948 г. скончался Н. Бердяев, а в 1949 – Вяч. Иванов. Волны философского Серебряного века распространялись до 1990-х гг. (в 1993 г. скончался архимандрит Софроний Сахаров – ученик С. Булгакова и Бердяева, самобытный мыслитель), а на середину ХХ в. приходится творчество М. Бахтина и А. Лосева, прямых наследников русской религиозной мысли. К людям Серебряного века принадлежит Вл. Ульянов-Ленин, чье учение о революционном переустройстве мира роднит его с Бердяевым – пророком революции «персоналистической». Николай II, уверовавший в гений Распутина, который занял в его душе место духовидцев Папюса и Филиппа, также был «своим» в эпохе, искавшей посвящений и «старцев». В. И. Вернадский – подлинный натурфилософ в его отношении к земле, несомненно, нашел бы общий язык с М. Волошиным – тайнозрителем эфирной земли Крыма. Я уж не говорю об А. Скрябине, словно принявшем вызов Вяч. Иванова и П. Флоренского, учивших о религиозных синтетических «действах»… А великая поэзия Серебряного века? а живописный «авангард»? а, наконец, возрождение тайных наук в обличье теософии, антропософии, герметизма? Понять русский Серебряный век в его полноте и единстве, проблематизировать его существо (как первые ростки постмодерна) – дело будущих исследований. Воображаемый Институт Серебряного века, надо думать, был бы загружен реальной работой.

Моя личная задача куда скромнее – дать обзор тогдашней религиозной философии. Ее единство бросается в глаза каждому. При всей разнице, к примеру, идей и стиля метафизика Флоренского, с одной стороны, а с другой – экзистенциалиста и персоналиста Бердяева, они едины в своем «третьезаветном» целеполагании. Философия Серебряного века работала на единый проект новой религии, выступавшей под разными именами – апокалипсического христианства, религии Святого Духа или Святой Троицы, Софии Премудрости Божией, Третьего Завета. Если немецкий идеализм проблематизировал Gottheit – опыт «божества» германских мистиков, то русская философия конципировала софийные видения Соловьёва. То, как Соловьёв преподнес современникам собственные созерцания, было принято с полным доверием и положено в основание новой религии. Явления Соловьёву запредельных женственных существ трактовались как теофании, признавались за новое откровение. Для основания религии потребен хотя бы пророк, – Соловьёва негласно и почитали за пророка или посвященного. Андрей Белый, глумившейся над Анной Шмидт, которая считала Соловьёва новым воплощением Христа, сам обоготворял того же Соловьёва, а также Р. Штейнера, хотя и прибегал к новой риторике. Эвфемистически используя философский дискурс, возвещали о явленных тайнах, ноуменальных истинах и мировых судьбах. Русская мысль – это отнюдь не чисто философский возврат к бытию, который мы находим, например, у Хайдеггера. Наши мыслители посматривали в сторону оккультного учителя Штейнера, когда делались проповедниками новых духовных путей. Так, Бердяев творчество возводил в ранг религиозной практики, которой для Иванова были эксперименты по «размыканию [брачных] колец», обычно считающиеся сексуальными перверсиями. Опять-таки здесь пестрота смыслов, взывающая к отысканию их скрытого единства. Актуальность таких исследований усугубляется тем, что нечто подобное русской религии Серебряного века мы наблюдаем ныне, например, в движении New Age. Матриархальные тенденции и оргийность, опора на оккультизм, причудливое смешение футуризма и архаики, языческие тренды в теологии и потрясение основ антропологии: эти черты современной духовности в зачаточном виде мы находим уже в трудах мыслителей Серебряного века.

Бонецкая Н. К. - Религия Серебряного века - Работы разных лет

СПб.: Алетейя, 2023. - 958 с.

ISBN 978-5-00165-712-5

Бонецкая Н. К. - Религия Серебряного века – Содержание

От автора

РАЗДЕЛ I. РУССКИЙ ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЛИГИИ

Глава 1. Серебряный век как русское Возрождение

Глава 2. Серебряный век как русская Реформация

Глава 3. Критика языка религиозной традиции

Глава 4. Три философских «оправдания» (теодицея, антроподицея, космодицея Серебряного века)

РАЗДЕЛ II. ИСТОКИ НОВОЙ ДУХОВНОСТИ

Глава 1. Колыбель русской софиологии

Глава 2. Русский Ницше и пути постницшевского христианства

Глава 3. Андрогин против сверхчеловека (Вл. Соловьёв и Ф. Ницше)

Глава 4. Русская софиология и Каббала

Глава 5. Бердяев и Каббала

Глава 6. Русская софиология и антропософия

Глава 7. Лев Шестов как богослов

Приложение

Иконы Серебряного века

Философское открытие русской иконы

Экзистенциализм иконы

РАЗДЕЛ III. БОГИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Глава 1. Боги Греции в России (религии Вяч. Иванова и М. Волошина)

Глава 2. Христос и Адонис (неоязычество Д. Мережковского)

Глава 3. Античная школа у монастырских стен («ночной» Флоренский)

Глава 4. Святая Троица и Бог Синайского откровения (тенденции богословия о. Сергия Булгакова)

Глава 5. «Апокалипсическое христианство» гностика Н. Бердяева

Глава 6. Евангелие от Мережковского

РАЗДЕЛ IV. РЕЛИГИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

Глава 1. Мережковский и революция

Глава 2. Бердяев и русские революции

Глава 3. Мережковский и Блок: январь 1918-го

РАЗДЕЛ V. ПЕРСОНАЛИИ