Бонецкая - Религия Серебряного века
Серебряный век, при всей своей многогранности, был все же единой культурной эпохой. Его примерные временные границы – 1870–1950-е годы: в 1870-х гг. в русское культурное пространство вступил Вл. Соловьёв, в 1948 г. скончался Н. Бердяев, а в 1949 – Вяч. Иванов. Волны философского Серебряного века распространялись до 1990-х гг. (в 1993 г. скончался архимандрит Софроний Сахаров – ученик С. Булгакова и Бердяева, самобытный мыслитель), а на середину ХХ в. приходится творчество М. Бахтина и А. Лосева, прямых наследников русской религиозной мысли. К людям Серебряного века принадлежит Вл. Ульянов-Ленин, чье учение о революционном переустройстве мира роднит его с Бердяевым – пророком революции «персоналистической». Николай II, уверовавший в гений Распутина, который занял в его душе место духовидцев Папюса и Филиппа, также был «своим» в эпохе, искавшей посвящений и «старцев». В. И. Вернадский – подлинный натурфилософ в его отношении к земле, несомненно, нашел бы общий язык с М. Волошиным – тайнозрителем эфирной земли Крыма. Я уж не говорю об А. Скрябине, словно принявшем вызов Вяч. Иванова и П. Флоренского, учивших о религиозных синтетических «действах»… А великая поэзия Серебряного века? а живописный «авангард»? а, наконец, возрождение тайных наук в обличье теософии, антропософии, герметизма? Понять русский Серебряный век в его полноте и единстве, проблематизировать его существо (как первые ростки постмодерна) – дело будущих исследований. Воображаемый Институт Серебряного века, надо думать, был бы загружен реальной работой.
Моя личная задача куда скромнее – дать обзор тогдашней религиозной философии. Ее единство бросается в глаза каждому. При всей разнице, к примеру, идей и стиля метафизика Флоренского, с одной стороны, а с другой – экзистенциалиста и персоналиста Бердяева, они едины в своем «третьезаветном» целеполагании. Философия Серебряного века работала на единый проект новой религии, выступавшей под разными именами – апокалипсического христианства, религии Святого Духа или Святой Троицы, Софии Премудрости Божией, Третьего Завета. Если немецкий идеализм проблематизировал Gottheit – опыт «божества» германских мистиков, то русская философия конципировала софийные видения Соловьёва. То, как Соловьёв преподнес современникам собственные созерцания, было принято с полным доверием и положено в основание новой религии. Явления Соловьёву запредельных женственных существ трактовались как теофании, признавались за новое откровение. Для основания религии потребен хотя бы пророк, – Соловьёва негласно и почитали за пророка или посвященного. Андрей Белый, глумившейся над Анной Шмидт, которая считала Соловьёва новым воплощением Христа, сам обоготворял того же Соловьёва, а также Р. Штейнера, хотя и прибегал к новой риторике. Эвфемистически используя философский дискурс, возвещали о явленных тайнах, ноуменальных истинах и мировых судьбах. Русская мысль – это отнюдь не чисто философский возврат к бытию, который мы находим, например, у Хайдеггера. Наши мыслители посматривали в сторону оккультного учителя Штейнера, когда делались проповедниками новых духовных путей. Так, Бердяев творчество возводил в ранг религиозной практики, которой для Иванова были эксперименты по «размыканию [брачных] колец», обычно считающиеся сексуальными перверсиями. Опять-таки здесь пестрота смыслов, взывающая к отысканию их скрытого единства. Актуальность таких исследований усугубляется тем, что нечто подобное русской религии Серебряного века мы наблюдаем ныне, например, в движении New Age. Матриархальные тенденции и оргийность, опора на оккультизм, причудливое смешение футуризма и архаики, языческие тренды в теологии и потрясение основ антропологии: эти черты современной духовности в зачаточном виде мы находим уже в трудах мыслителей Серебряного века.
Бонецкая Н. К. - Религия Серебряного века - Работы разных лет
СПб.: Алетейя, 2023. - 958 с.
ISBN 978-5-00165-712-5
Бонецкая Н. К. - Религия Серебряного века – Содержание
От автора
РАЗДЕЛ I. РУССКИЙ ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЛИГИИ
- Глава 1. Серебряный век как русское Возрождение
- Глава 2. Серебряный век как русская Реформация
- Глава 3. Критика языка религиозной традиции
- Глава 4. Три философских «оправдания» (теодицея, антроподицея, космодицея Серебряного века)
РАЗДЕЛ II. ИСТОКИ НОВОЙ ДУХОВНОСТИ
- Глава 1. Колыбель русской софиологии
- Глава 2. Русский Ницше и пути постницшевского христианства
- Глава 3. Андрогин против сверхчеловека (Вл. Соловьёв и Ф. Ницше)
- Глава 4. Русская софиология и Каббала
- Глава 5. Бердяев и Каббала
- Глава 6. Русская софиология и антропософия
- Глава 7. Лев Шестов как богослов
- Приложение
- Иконы Серебряного века
- Философское открытие русской иконы
- Экзистенциализм иконы
РАЗДЕЛ III. БОГИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
- Глава 1. Боги Греции в России (религии Вяч. Иванова и М. Волошина)
- Глава 2. Христос и Адонис (неоязычество Д. Мережковского)
- Глава 3. Античная школа у монастырских стен («ночной» Флоренский)
- Глава 4. Святая Троица и Бог Синайского откровения (тенденции богословия о. Сергия Булгакова)
- Глава 5. «Апокалипсическое христианство» гностика Н. Бердяева
- Глава 6. Евангелие от Мережковского
РАЗДЕЛ IV. РЕЛИГИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ
- Глава 1. Мережковский и революция
- Глава 2. Бердяев и русские революции
- Глава 3. Мережковский и Блок: январь 1918-го
РАЗДЕЛ V. ПЕРСОНАЛИИ
- Глава 1. Кто он – Мережковский?
- Глава 2. Н. Бердяев: мистик, гностик, экзистенциалист
- Глава 3. Метафизический странник
- Глава 4. Женщина-мыслитель
- Глава 5. Русский Фауст и русский Вагнер
- Глава 6. Философские андрогины
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