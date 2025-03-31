Идея издать цикл заметок Бонхёффера "Спустя десять лет" отдельной брошюрой у нас родилась довольно спонтанно. Изначально мы переводили его как часть большого сборника писем и заметок из заключения, издать который надеемся в 2025 r. Однако затем мы подумали о том, что "Спустя десять лет" - вполне самодостаточный текст, который можно опубликовать, не дожидаясь, пока будет готово всё остальное.

Впервые цикл "Спустя десять лет" в составе сборника "Сопротивление и покорность" на русский язык перевёл в конце 1980-х rr. Алексей Борисович Григорьев. В 1989 r. этот сборник был опубликован в журнале "Вопросы философии", а в 1994 r. вышел в виде отдельной книги. В 2020 r. сборник бьm переиздан издательством Сретенской семинарии "Среда".Наконец, весной 2024 r. заметки "Спустя десять лет" (также в переводе Григорьева) бьmи изданы отдельной брошюрой издательством "Cheapcherrylibrary".

В нашем издании мы предлагаем читателям новый перевод. Работая над ним, мы учитывали другие тексты Бонхёффера, особенно те, что были созданы в этот же период, - нам хотелось "подсветить" связи между этими заметками и, например, некоторыми рукописями "Этики". Кроме того, у нас была возможность сверяться с другими переводами этого текста. Сталкиваясь с затруднениями, мы обращались к украинскому и английскому переводам, один раз пришлось свериться с переводом на испанский. Перевод Григорьева мы, разумеется, тоже постоянно имели в виду.

Некоторые отличия между старым и новым переводом обусловлены стилистическими предпочтениями переводчиков и стремлением сделать текст более доступным читателю или же более близким к оригиналу (две ценности, между которыми всякий переводчик вынужден балансировать). Например, понятие "Qualitatsgefiihl" (в одноимённой заметке) Григорьев перевёл буквально: "Чувство качества"; мы же решили, что буквальный перевод в данном случае мешает пониманию, и передали его как "чувство достоинства". В конце заметки "Кто устоит?" мы, наоборот, сохранили многократно использующееся Бонхёффером слово "ответственность", в то время как Григорьев постарался избежать этой тавтологичности. Возможно, этот фрагмент в нашем переводе звучит более шероховато, однако "ответственность" - настолько важное понятие для этики Бонхёффера, что нам хотелось подчеркнуть его повторяемость.

Дитрих Бонхёффер - Спустя десять лет

2025. - 80 с.

ISBN 978-5-906456-66-3

Дитрих Бонхёффер - Спустя десять лет - Оглавление