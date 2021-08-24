Вернер де Боор - Послание к Римлянам

Боор - Послание к Римлянам
Прочтем совместно Послание к Римлянам. Это необходимо для того, чтобы нам заранее уяснить своеобразие этого послания, чтобы не предаваться ложным ожиданиям относительно его содержания. Послание к Римлянам не является богословским исследованием или ״руководством по догматике", это — подлинное письмо.
а) Об этом свидетельствует его содержание. Послание к Римлянам не касается всех основных вопросов христианства в систематической последовательности. Оно обращается не к ищущим, а к верующим! Оно явно предполагает, что верующие в Риме сами уже всё знают, но оно написано ״как бы в напоминание" им (15, 14). Вот поэтому оно говорит в главах 5—8 о Духе Святом, ни словом не касаясь того, кем, собственно, является Этот Дух и как Его получают. В главах 8 и 13 оно, например, скупыми фразами напоминает нам библейскую картину будущего, не воспроизводя, однако, этого образа перед нашими глазами. Для Павла и для верующих в Риме многое совершенно ясно и ״само собой разумеется", хотя в нас оно вызывает множество вопросов. Вообще нам необходимо согласиться с тем, что Послание к Римлянам касается не наших проблем и нужд, а, как подлинное письмо, лишь вопросов тогдашних получателей. От нас поэтому требуется известная доля самоотверженности, которая по сути дела необходима и для всякого подлинного чтения, только в данном случае в совершенно особой мере, потому что здесь речь о послании, которое человек совершенно другой эпохи направил к совершенно другим людям и притом на чужом языке. Нам не следует проявлять нетерпения и тогда, когда многое покажется нам очень странным, когда мы не сможем сообразовать его с нашими собственными обстоятельствами ради своей правоты, а вместо этого займемся вопросами, которые, собственно, чужды нам. Настоящее толкование должно помочь нам выслушать это послание — в той мере, в какой это будет возможно, — ушами римского христианина того времени. Наша самоотверженность вознаградится тогда обильным и значитель- ным обогащением.
б) Нам предстоит также правильно уяснить себе заранее и стиль послания. Мы не должны думать, что мы найдем в нем систематическое исследование своего рода, в котором все обосновано обстоятельно и со всех сторон тщательно ограждено о защищено. Павел пишет не для печати, а собственно, ‘для чтения. Павел вообще не пишет, а диктует. В Послании к Римлянам перед нами устное живое слово, которое должно живо прозвучать и живо воспринятые во время чтения послания в церкви. Мы поступим правильно, если, в свою очередь, будем читать текст послания вслух. Павел был пламенно подвижным и волнуемым своим 5 великим делом человеком. В некоторых частях книги мы даже как бы слышим его евангелизационные выступления, произносимые с сильными требованиями к слушателям. Затем мы встречаем его в оживленной дискуссии с своим собеседником, который возражает, задает вопросы, на которых, отвечая, необходимо останавливаться. Такие назидательные беседы были известны Павлу уже по его раввинскому образованию. Мы не должны забывать и того, что он происходил из Таре а, т. е. из рассеяния (диаспоры), а потому, очевидно, уже достаточно рано воспринял образование своего времени. Он был римским гражданином и говорил по-гречески. Он познакомился также с поучительными беседами странствующих ораторов-философов, с так называемой ״киниостоической обличительной полемикой“ которой он пользовался и в своем миссионерском служениии среди язычников, как об этом свидетельствует нам Послание к Римлянам. К тому же язык послания — это разговорный язык его эпохи. Что и Септуагинга (перевод семидесяти толковников) оказала свое влияние на словарный состав и манеру выражаться Павла, не может вызывать удивления о человеке, который так, как он, жил Библией.
Если перед нами подлинное письмо-послание, то нам необходимо познакомиться и с личностью получателя, а также иметь некоторое представление об особых вопросах и нуждах его, чтобы, с этой точки зрения, иметь возможность понять как всё послание в целом в его общем направлении, так и многие отдельные высказывания в нем. К сожалению, в этом отношении дело с посланием к Римлянам обстоит для нас действительно плохо. Все то, что мы могли бы сказать о церкви в Риме, является, в свою очередь, только выводом, следующим из нашего же послания; Нам не известно, когда и как проникло христианство в Рим. Но эта значительная церковь в столице мира не является во всяком случае делом какого-то одного из известных нам апостолов. В Риме могло произойти то же. что известно нам о другом большом городе того времени, об Антиохии (Д. Ап. 11, 19—21). Неизвестные христиане каким-то образом впервые принесли весть о Христе в Рим5), и этой вести там поверили. О многом может сказать этот факт нам, ожидающим слишком часто ״великих людей, вместо того чтобы самим совершать свидетельское служение, к которому все мы призваны и. для которого уполномочены! Можно предположить, что впервые начали проповедовать иудеи или христиане из иудеев в иудейских общинах Рима о том, что уже исполнилась древняя надежда на Мессию, на Христа. Иисус Христос — это первоначальное исповедание Церкви, как нам известно это из благовестия Павла (Д. Ап. 9, 22; 17,3; 18, 5; 18, 28; Фил. 2,10; Рим. 10,9). Об этом велись жаркие споры в синагогах Рима. Как так? Неужели пригвожденный к позорному древу вождями народа в Иерусалиме Иисус может быть Мессией?
Вернер де Боор - Послание к Римлянам
Свет на Востоке, 1989 г. - 346 с.
Вернер де Боор - Послание к Римлянам - Оглавление
Вступление
1. Своеобразие Послания
2. Получатели Послания—христиане в Риме
3. Повод к написанию Послания
4. Время и место создания Послания
5. Подлинность Послания
6. Автор Послания
7. Послание к Римлянам и мы сегодня
8. Важнейшие толкования Послания к Римлянам
Павел хотел бы прибыть в Рим
Павел определяет сущность Евангелия
Павел указывает на гнев Божий и на нечестие человека
Павел говорит о действии гнева Божиего
Павел лишает нас всяких уловок и лазеек
О беспристрастной справедливости Божией и Его судах
Павел обвиняет иудея
Наша неверность не может отменить верности Божией
Иудей, как и весь мир, достоин наказания
Фундамент оправдания по вере
Павел говорит о том, что закон и пророки свидетельствуют об оправдании верою
Павел изображает нам в Аврааме нашего .,отца“
Павел показывает, как относится к верующим обетование Авраама
Павел показывает на примере Авраама, что значит верить
Павел свидетельствует о том, каким богатством мы обладаем в вере
Павел рассматривает историю мира в свете истины об оправдании
Оправдывающий нас спасительный акт освобождает нас от греха
Неизбежное ״или — или“ нашей зависимости
Существует закономерное освобождение от закона
Человек под законом находится на пути смерти
Человек под законом вопиет об избавителе
Новая жизнь по закону жизни Духа Святого
Основные черты нового существования в Духе Святом
Жизнь христиан — это страстное ожидание будущего
Избрание, его цель и его осуществление
Павел указывает на непоколебимость упования церкви
Павел указывает нам на путь Израиля
Павел указывает на творческую свободу Божию в истории отцов
Павел указывает на творческую свободу Божию в нынешних событиях
Израиль претыкается о камень преткновения
Только путь веры ведёт к спасению
Израиль— непослушный и жестоковыйный народ
Бог не отверг Израиля: остаток спасётся
У Павла имеется надежда для Израиля, а христианам из язычников он напоминает о гордости
Надежда Павла для Израиля вполне несомненна и приводит его к похвале путей Божиих
Павел призывает к истинной жертве
Указания Апостола для церковной жизни
Как необходимо жить в церкви
Повиновение государственным порядкам
Долг любви церкви
День Господен близок
Господь—объединяющий и удерживающий центр
Угроза .,немощным“ со стороны ״сильных“
Единство и мир в церковной жизни
Павел обозревает своё служение
План Павлового путешествия
Рекомендательное письмо и список приветов
Заключительное приветствие
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