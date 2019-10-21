«Постмодерн-постмодернизм» есть особое состояние умов и настроений, открывшееся в человечестве в последние десятилетия ХХ столетия, продолжающееся по сей день и получившее свое определенное мировоззренческое выражение в формах философской рефлексии. Предмет кажется сложным, не имеющим однозначных оценок, далеко не всегда связанным с ясностью представлений о своих специфических основаниях и свойствах. Однако при этом, — выдвигаемый исследователями в качестве особого мировоззрения и особой, имеющей методологическое значение, парадигмы в изучении реалий современного нам человечества. Ясность в отношении такого предмета необходима.

Борис Петрович Борисов - Постмодернизм

Издательство Директ-Медиа, 2015. – 316 с.

ISBN 978-5-4475-4720-2

Борис Петрович Борисов – Постмодернизм - Содержание

Глава 1. Постмодернизм как предмет чувственного бытия

§ 1. Понятие «постмодернизма»

§ 2. «Постмодернизм» как состояние бытия человечества: (взгляд из России)

§ 3. Эмпирическая явленность постмодернизма: Взгляд в более широком масштабе, нежели специфика пост-перестроечной России

Глава 2. «Постмодернизм» как предмет философской рефлексии

§ 1. Ги Дебор: концепция «общества-спектакля»

§ 2. Концепция «деконструкции» Ж. Деррида

§ 3. Концепция «симулякра» в философии Ж. Борийяра

§ 4. «Анти-Эдип…» Ж. Делеза и Ф. Гваттари

§ 5. «Экологическая философия» У. Эко

Глава 3. Парадигма «человекоцентризма» в философии «постмодернизма»: проблемный аспект

§ 1. «Постмодернизм» – философское сознание, адекватное ступени «старости» в истории человечества

§ 2. «Постмодернизм»: исчерпание способности дальнейшего развития философского сознания в парадигме «гуманизма-человекоцентризма»

§ 3. Поиск парадигмы, способной преодолеть недостаточность адекватных «посмодернизму» оснований философского исследования

§ 4. История и культура человечества под углом зрения парадигмы «цельной становящейся-саморазвивающейся природы»

Заключение

Приложения

Борис Петрович Борисов – Постмодернизм - Понятие «постмодернизма»

Совершенно очевидно, что содержание термина «постмодернизм» означает ни что иное, как «после модернизма» или, перефразируя сказанное: «после того, как модернизма не стало». Что уж и говорить, если исходить только из вышесказанного, то получается «весьма содержательное» определение, очень смахивающее на ситуацию, в которой приходится иметь дело с «останками», с тем, что «после жизни»…

Однако, какого рода «труп» представляет собой «модернизм», если мы рассматриваем уже не «модерн», а «постмодернизм» и, с другой стороны, что же такого положительного оказывается в качестве предмета созерцания в том, что «после модернизма», когда бывшее когда-то живым и активно развивавшимся духовное движение однажды все-таки превратилось в то, что собственной жизнью более обладать уже не способно? Как говорится, «вопрос интересен», тем более, если анализом обозначаемого им предмета столь активно и продуктивно занимаются современные нам философские умы.

Всякий особенный предмет бытия имеет некоторую непосредственно видимую проявленность, то, что будучи осознанным, дает ему, как минимум, его собственное имя. Какого рода специфическую проявленность мы обнаруживаем в предмете «постмодернизма»? Начнем не с «эмпирии» и собственных наблюдений, а с наиболее «устоявшихся определений». Таких, которые стали достоянием не просто исследований, но уже изданий справочной направленности.

а) Первый момент в «словарных» определениях понятия «постмодернизм»: «Постмодернизм» — специфическое состояние души и сознания человечества, ведущим эмоциональным тоном в котором обнаруживает себя разочарование от несовпадения идеалов и результатов общественного прогресса.

Характеризуя особенное содержание понятия «постмодернизм», известный российский исследователь Н.Б.Маньковская обращает специальное внимание на то, что «постмодернизм» представляет собой умонастроение, которое «несет на себе печать разочарования в идеалах и ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, торжество разума, безграничность человеческих возможностей».

Принципиальным для духовной специфики «постмодернизма», по мнению Ж.-Ф.Лиотара, является «исчезновение Идеи прогрессивного развития рациональности и свободы…». «Общая идея, — заключает мыслитель, — тривиальна: сегодня мы можем наблюдать своеобразный упадок того доверия, которое западный человек на протяжении последних двух столетий питал к принципу всеобщего прогресса человечества. Эта идея возможного, вероятного или необходимого прогресса основывалась на твердой уверенности, что развитие искусств, технологий, знания и свободы полезны человечеству в его совокупности… способствуют освобождению человечества».