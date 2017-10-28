Борисова - Текстология церковнославянских переводов
Восстановление ранних этапов переводной церковнославянской письменности остается одной из важнейших задач современной палеославистики. Скудность и неоднозначность истолкования дошедших до нас исторических и житийных источников, посвященных начальным переводам и последующим редактированиям греческих церковных книг на славянской почве в IX-XIV веках, создает ситуацию, когда единственным достоверным и неоспоримым свидетелем этих процессов становится сам церковнославянский текст.
Однако данный текст, как правило, однако доходит до нас в списках, отстоящих на несколько веков от времени его предположительного создания, и, следовательно, в значительно измененном виде. Восстановление его исходной формы на основе текстологического анализа славянских списков в сопоставлении с греческим оригиналом, а также анализ особенностей и причин произошедших в нем позднее изменений - это единственный возможный на сегодняшний день для исследователя путь воссоздания картины переводной церковнославянской письменности раннего периода.
Татьяна Борисова - Текстология церковнославянских переводов византийских гимнографических текстов по спискам Триоди постной XII-XV веков
Новосибирск : РИЦ НГУ, 2016. - 280 с.
ISBN 978-5-4437-0550-7
ISBN 978-5-4437-0550-7
Татьяна Борисова - Текстология церковнославянских переводов византийских гимнографических текстов по спискам Триоди постной XII-XV веков - Содержание
Введение
- Глава 1. Церковнославянский перевод Акафиста Богоматери в списках Триоди постной XII-XIV веков
- Глава 2. Великий покаянный канон Андрея Критского в церковнославянской книжности IX-XIV веков
- Глава 3. Алфавитные стихиры службы Великого покаянного канона Андрея Критского в церковнославянской книжности IX-XIV веков
- Глава 4. Редакция болгарского списка F.п.1.55 (на материале Акафиста Богоматери, Великого покаянного канона Андрея Критского и стихир службы Великого покаянного канона)
Заключение
Список литературы
Приложение 1
- I. Список используемых рукописей и условных сокращений
- II. Издания и рукописные списки греческого текста Акафиста Богоматери, используемые в работе, список сокращений и синглов по изданию С. Трипаниса
Приложение 2
- Таблица 1. Варианты греческих списков Акафиста Богоматери в ранних редакциях церковнославянского перевода в сопоставлении с более поздними: Русской XV в. и Никоновской XVII в.
- Таблица 2. Наиболее значительные разночтения не восходящие к различиям греческих списков в ранних редакциях церковнославянского перевода в сопоставлении с более поздними: Русской XV в. и Никоновской XVII в.
- Таблица 3. Основные лексические разночтения славянских списков стихир последования Великого канона Андрея Критского в сопоставлении с греческим оригиналом
Summary
Татьяна Борисова - Текстология церковнославянских переводов византийских гимнографических текстов по спискам Триоди постной XII-XV веков - Глава 2. Великий покаянный канон Андрея Критского в церковнославянской книжности IX-XIV веков
Поэзия Андрея Критского в целом носит скорее богословский и дидактический, нежели хвалебный и панигирический характер. Наконец, святой Андрей в византийской церковной книжности по праву считается важнейшим творцом покаянной гимнографии и создателем величайшего гимна покаяния - Великого покаянного канона.
Канон, вероятно, был написан преподобным в зрелом возрасте, в период его архиепископства на острове Крит (712-740 гг.). Основная его тема - душевная борьба и покаяние христианской души, исповедующей свои грехи и взывающей к единственному подлинному источнику милосердия - к Христу. Развивая темы святости, греха, воздаяния и покаяния, гимнограф приводит многочисленные параллели из Ветхого и Нового Завета, предлагая таким образом слушателю как положительные, так и отрицательные примеры христианской жизни и призывая его отречься от тщетных благ мира и обратиться к Богу.
Первоначально гимн назывался просто Θρήνον - Плач. Это название, данное канону его создателем, сохранилось в древнейших списках[97]. Эпитет же Великий - Μέγας - был дан канону позднее и отражает, прежде всего, объем текста. Канон состоит из 250 тропарей, разделенных на 9 песней - ᾡδὲς (включая и вторую песнь, обычно отсутствующую в канонах) с 11 ирмосами (песни 2 и 3 имеют по 2 ирмоса). Великий канон - блестящий образец византийской топической церковной поэзии - тропари каждой песни повторяют по метрической структуре предваряющий их ирмос, - язык канона чрезвычайно богат разнообразными поэтическими и риторическими средствами[98].
В исследовательской литературе нет единого мнения относительно того, когда Великий канон вошел в состав великопостных песнопений и служб. Поскольку его тема непосредственно не связана ни с одним из конкретных богослужений поста, считается, что канон первоначально создавался для внецерковного употребления[99]. Литургическое использование канона начинается не позднее, чем с X века (этой эпохой датируются первые литургические сборники, содержащие данный текст), и сразу же привязывается к пятой неделе Великого Поста. По наблюдениям Дмитриевского, введение Великого канона в состав великопостных служб связано со студийской традицией[100]. В отношении дня славословия Великого канона данные ранних источников имеют значительные различия. В большинстве из них канон изначально славословился в четверг или в среду на вечерне. В некоторых древнейших как греческих, так и славянских рукописях (в частности, Шафар.) пометы на полях указывают на традицию чтения канона частями с понедельника по пятницу, причем не очевидно, относится ли это разделение к первой или пятой неделе поста. Греческая триодь XI века Vat. 771 предписывает петь канон в пятое воскресенье поста[101].
Позднее - после XI века - в последование Великого канона, помимо исходного текста, были включены и другие гимнографические произведения малого размера. Это кукулий кондака Романа Сладкопевца «Душе моя, душе моя, восстани, что спиши», исполняемый после 6-й песни канона, тропари Марии Египетской - по два в конце каждой песни перед троичным и богородичным, по свидетельству Синайского кодекса № 754[102], «творение Аристовула», а также помещаемые непосредственно после последних тропари автору канона Андрею Критскому. Другими составляющими службы Великого канона были 16 тропарей блажен с инципитом «Разбойника Христе рая жителя», исполняемые после 6-й песни, а также 24 алфавитные стихиры, о которых речь пойдет ниже.
Согласно Иерусалимскому уставу, используемому Русской православной церковью в настоящее время, Великий канон поется полностью на утрене четверга (в среду вечером) пятой недели Великого поста и частями в первые четыре дня (с понедельника по четверг) первой недели Великого поста[103].
Таким образом, текст Великого Канона в литургической традиции изначально был связан с Триодью Постной, и именно в составе этого сборника, по всей вероятности, был переведен впервые на старославянский (церковнославянский) язык.
[97] Δετοράκης, 2003. С. 301.
[98] Подробнее о Великом Каноне и о его создателе см. Лукашевич, А. 2009. С. 453-454. Τομαδάκης, N. 1965. С. 182-210. Δετοράκης, Θ. 1970. С. 160-190. Δετοράκης, Θ. 2003. С. 293-307.
[99] См.: Δετοράκης, 2003. С. 301-302.
[100] Дмитриевский, А. 1890. С. 235.
[101] Лукашевич, А. 2009. С. 453-454.
[102] Δετόράκης, Θ. 2001. С. 28-29.
[103] Лукашевич, А. 2009. С. 453-454.
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