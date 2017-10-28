Восстановление ранних этапов переводной церковнославянской письменности остается одной из важнейших задач современной палеославистики. Скудность и неоднозначность истолкования дошедших до нас исторических и житийных источников, посвященных начальным переводам и последующим редактированиям греческих церковных книг на славянской почве в IX-XIV веках, создает ситуацию, когда единственным достоверным и неоспоримым свидетелем этих процессов становится сам церковнославянский текст.

Однако данный текст, как правило, однако доходит до нас в списках, отстоящих на несколько веков от времени его предположительного создания, и, следовательно, в значительно измененном виде. Восстановление его исходной формы на основе текстологического анализа славянских списков в сопоставлении с греческим оригиналом, а также анализ особенностей и причин произошедших в нем позднее изменений - это единственный возможный на сегодняшний день для исследователя путь воссоздания картины переводной церковнославянской письменности раннего периода.