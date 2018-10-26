Борзова - Триадология
Монография доктора философских наук, профессора Е. П. Борзовой, выпущенная в свет Санкт-Петербургским государственным университетом культуры и искусств, посвящена комплексному исследованию триад – тринитарных структур в бытии и познании. Триада как метод теоретического конструирования известна в истории европейской мысли со времени греческой античности и неоднократно привлекала к себе внимание исследователей.
Однако предмет Е. П. Борзовой не ограничивается историко-философской проблематикой. Автор задается целью рассмотреть сущность тринитарного опыта в понимании логики Целого и обобщить то разнообразие учений о триадах, которое накоплено в истории культуры и различных отраслях социогуманитарного знания.
Елена Борзова - Триадология
СПбКО; Санкт‑Петербург; 2013
ISBN 978‑5‑903983‑33‑9
Елена Борзова - Триадология - Содержание
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Предисловие Триалектика как метод мышления
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Введение
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Глава I. Триединство в истории культуры
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1.1 Троицы богов, троичность мироздания и человека в Древнем Египте
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1.2 Триадичность в культуре Месопотамии
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1.3 Троичность и Тримурти в духовной традиции Древней Индии
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1.4 Идея троичности в духовных традициях Китая
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1.5 Трехчленность и троичная природа библейской картины мира в древнееврейской культуре
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1.6 Триединство в религии Древней Греции
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1.7 Троичности в культурах этрусков и римлян
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1.8 Триады в кельтской религии и в скифском мире
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1.9. Триадичность в славянской культуре
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1.10. Троица в христианстве
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1.11 Триадичность в исламе и мусульманской культуре
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1.12 Значение идеи триединства в формировании своеобразия культуры Японии
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Глава II. Роль триединства в историко-философских концепциях
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2.1 Триадичность в античной философии
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2.2 Триадизм в концепциях гностицизма и неоплатонизма
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2.3 Развитие тринитарного мышления в средние века
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2.4 Философы Возрождения о троичности
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2.5 Триединство в философии Нового времени
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2.6 Русская философия о триединстве и сущности Троицы
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2.7 Философское осмысление отношения лиц в христианской Троице. Современный взгляд на историю вопроса
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2.8 Герменевтическая триада
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2.9 Концепция трех миров К. Р. Поппера
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2.10 Проблемы синергетической креативной триады
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2.11 Триединство и «золотое сечение»
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Глава III. Триалектика миропонимания и триединство мира
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3.1 Тринитарная природа противоречия и противоречивая триада как субстанция мировой действительности
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3.2 Познание триадической природы бесконечного процесса развития мира
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3.3 Триады познания: чувства, рассудок и разум
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3.4 Тринитарная природа духовности: душа, дух и Бог
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Глава IV. Конкретные формы триединства
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4.1 Триадическая концепция культуры
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4.2 Тринитарная природа личности
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4.3 Триадичность как логическая основа права
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4.4 Триадические парадигмы социального и политического развития
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Литература
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Иллюстрации
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Елена Борзова - Триадология - Введение
Вместе с наступлением третьего тысячелетия, вероятно, символично обратиться к исследованию сакральности числа три и, пользуясь системно-сравнительным методом, логически обосновать то, что тайны философского эзотеризма непосредственно связаны именно с ним. Триадология как учение о триединой основе бытия развивающейся в себе мировой действительности призвана показать как в религии, философии и других областях культуры триединство находит свое конкретное выражение.
К началу XXI века следует констатировать как факт, что человечество достигло глобального уровня, выросло и превратилось в мегасистему, оформилось как целое во всеобщем масштабе. Многие его явления стали всемирными: мы говорим о глобальной демографии, ноосфере, мировой экономике, культуре мира, мировой политике, новой политической системе мира, миропорядке и др., рассматривая их в масштабе всей планеты, а частные характеристики, такие как классовые, национальные, региональные, конфессиональные и т. п., стали актуальными только как элементы всеобщего.
Превратившись в глобальную систему, оформившись в целостное образование, человечество не только в глубинных сущностных процессах развития, но и в своих внешних проявлениях стало подчиняться универсальным законам, которые до этого момента не были им характерны, поскольку вступают в действие при определенном качественном состоянии объекта, т. е. при достижении уровня всеобщности.
В современных условиях многомерная глобализация действительности предполагает и «новую парадигму мышления», соответствующую этой сущности всеобщего, а именно метод мышления, который обеспечил бы возращение способности человека к пониманию целого, единства и «единого» внутри объединенного многообразия. Для осознания происходящих в мире глубинных процессов интеграции и формообразующих процессов, ведущих к планетарной целостности, необходимо мышление, способное быть не рациональным в позитивистском духе, прагматичным и рассудочным, а, прежде всего, разумным.
«Классические», универсальные процессы нуждаются в «классическом осмыслении», т. е. в исследовании на уровне разума, будучи уже раскрытого в классической философии. Новое заключается в том, что анализ сформировавшейся глобальной системы требует не только соответствующего метода, но и изменения сложившейся точки зрения как в пространстве, так и во времени, рассмотрения человечества с самого начала своего появления как глобального образования.
Только поднявшись на всеобщий уровень анализа, изменив масштаб проблемы, рассматривая человечество как единый объект и как всеобщую систему, можно «увидеть» действие в нем универсального закона и, соответственно, тенденции его развития. Движущим фактором развития такой системы сегодня оказывается информационная связь, объединяющая все человечество в единую коммуникацию, которая не тождественна понятию «информационное общество», поскольку в данном случае «информация» должна пониматься предельно обобщенно – на всеобщем уровне, как система – связь сведений, верований, традиций, ценностей, знаний, передаваемых из поколения к поколению при обучении, образовании и воспитании человека. Отсюда следует возрастающая роль классического философского осмысления бытия, выводящего мышление на соответствующий всеобщий уровень, способный понимать систему, субстанционально связанную и развивающуюся в целостность. Кроме того, уяснения связи философии не только с собственным развитием, но и с политикой, природной и культурной средой превратилось сегодня в «веяние времени».
Следовательно, все частные формы философствования, ведущие к утрате целостного восприятия мира, постепенно изживают себя, исчерпывая все свои возможности, объективно возникает потребность в обретении способности философии выразить духовную, культурную и политическую целостность, которая и в истории, и в настоящем начинается с триединства.
спасибо.
Формирование понятия Троицы касается как вопроса творения, так и конца мира, о дне
которого апостол Павел сказал: «День тот не придет, доколе не придет прежде отступление
и не откроется человек греха, сын погибели» (2 фессалоникийцам 2:3, 7). Позже он пред-
сказал: «По отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих
восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Дея-
ния 20:29, 30). Другие ученики Иисуса также писали об этом отступничестве с его грешным
классом духовенства (См., например, 2 Петра 2:1; 1 Иоанна 4:1, 3; Иуды 3:4).
Я не думаю, что автор - СИ, но, похоже, она при написании сего опуса читала не раздумывая и их литературу.