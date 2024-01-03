Боумэн - Движение Веры
Суть учения Веры
Однажды, давным-давно, на далекой-далекой планете жил добрый Бог... Поскольку Иисус был сотворен заново и превратился из сатанинского существа в воплощение Бога, вы тоже можете стать воплощением — таким же воплощением, каким был Иисус из Назарета! А как воплощение Бога вы обладаете безграничным здоровьем и безграничным богатством — дворцом наподобие Тадж-Махала с «Роллс-ройсом» у парадного подъезда. Вы — маленький мессия, ходящий по земле! Все, что вам для этого нужно, — осознать свою божественность.
Хэнк Ханеграаф, (подытоживая суть учения Веры)
Похоже, что наши друзья-писатели придумали совершенно новое богословие под названием «рожденный свыше Иисус», которое построено на подборке высказываний шести или семи проповедников, вырванных из контекста и сведенных в единое целое таким образом, словно все мы полностью разделяли убеждения друг друга и в процитированных выступлениях говорили об одном и том же (хотя в некоторых случаях это было не так). А читателю сообщают, что все мы согласны с этим богословием «рожденного свыше Иисуса», понимаем его совершенно одинаково, и что все мы еретики. Между тем, я полностью не согласен с некоторыми учениями людей, чьи слова были процитированы на одной странице с моими!
Кеннет Е. Хейгин
Кто дает ответ, не выслушав, Тот глуп, и стыд ему.
Притчи 18:13
Чтобы дать оценку учению Веры, сначала нужно его понять. Соломон говорил: «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп, и стыд ему» (Пр. 18:13). Чтобы сделать разумный вывод о том, насколько это богословие соответствует Библии, нам следует взглянуть на него в целом и понять, как его составные части совмещаются друг с другом с точки зрения проповедников Веры. Более того, мы должны рассмотреть это движение со всех сторон и под всеми возможными углами, чтобы наша оценка была как можно более полной и сбалансированной. В первой главе я сформулирую принципы такой всесторонней оценки, а затем поясню, в чем заключается суть богословия Веры, чтобы вы поняли его основную идею.
Корни, побеги и плоды
Всесторонняя оценка богословия любой религиозной группы подразумевает изучение трех его аспектов, которые можно назвать корнями, ростками и плодами учения.
Извлечем на свет корни
Корни богословия — это истоки и происхождение составляющих его учений. Основаны ли эти идеи на Библии? Или они основаны на выводах, сделанных из Библии здравомыслящим проповедником-христианином? Не носит ли их источник откровенно еретический или нехристианский характер? А может, они происходят из всех трех названных источников? Если какие-то идеи зародились в нехристианской или еретической среде, как проникли в изучаемое богословие?
Исследование «корней» того или иного учения само по себе не имеет решающего значения — хотя бы потому, что нехрис- тиане тоже могут высказывать правильные и мудрые вещи. Христианский проповедник имеет полное право «обирать египтян», заимствуя у нехристианских мыслителей идеи и формулировки и используя их в здравом христианском контексте. Поэтому мы должны быть уверены в том, что не называем некое учение ложным только потому, что его когда-то проповедовал еретик или нехристианин. Такая ошибка — отрицание какой- либо идеи путем ссылки на ее истоки, происхождение — в логике называется «генетической».
Роберт М. Боумэн - Движение Веры. Искушение здоровьем и преуспеванием
СПб: Центр апологетических исследований, 2007. - 320 с.
ISBN: 978-5-7454-1014-7 (рус.)
ISBN: 0-8010-6344-2 (англ.)
Роберт М. Боумэн - Движение Веры. Искушение здоровьем и преуспеванием - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ 1. КОРНИ ДВИЖЕНИЯ ВЕРЫ
1. Суть учения Веры
2. Тот, с кого все началось
3. Был ли Кеньон метафизиком?
4. «Пятидесятнические» корни
5. Отцы Движения Веры
ЧАСТЬ 2. ВЕТВИ ДВИЖЕНИЯ ВЕРЫ
6. Понимание не умом, а духом
7. Есть ли у Бога вера?
8. Есть ли у Бога тело?
9. Большой Бог и маленькие боги
10. Владычество и сатана
11. Исповедание Христа — новый взгляд
12. Рожденный свыше Иисус
13. Точное подобие Иисуса?
14. Что такое вера?
15. Как стать здоровым и богатым?
Заключение.
Приложение
Продолжение разговора: Сандей Аделаджа
Сноски
спасибо
Спасибо. Интересно, актуально.