Боумэн - Движение Веры

Суть учения Веры

Однажды, давным-давно, на далекой-далекой планете жил добрый Бог... Поскольку Иисус был сотворен заново и превратился из сатанинского существа в воплощение Бога, вы тоже можете стать воплощением — таким же воплощением, каким был Иисус из Назарета! А как воплощение Бога вы обладаете безграничным здоровьем и безграничным богатством — дворцом наподобие Тадж-Махала с «Роллс-ройсом» у парадного подъезда. Вы — маленький мессия, ходящий по земле! Все, что вам для этого нужно, — осознать свою божественность.

Хэнк Ханеграаф, (подытоживая суть учения Веры)

Похоже, что наши друзья-писатели придумали совершенно новое богословие под названием «рожденный свыше Иисус», которое построено на подборке высказываний шести или семи проповедников, вырванных из контекста и сведенных в единое целое таким образом, словно все мы полностью разделяли убеждения друг друга и в процитированных выступлениях говорили об одном и том же (хотя в некоторых случаях это было не так). А читателю сообщают, что все мы согласны с этим богословием «рожденного свыше Иисуса», понимаем его совершенно одинаково, и что все мы еретики. Между тем, я полностью не согласен с некоторыми учениями людей, чьи слова были процитированы на одной странице с моими!

Кеннет Е. Хейгин

Кто дает ответ, не выслушав, Тот глуп, и стыд ему.

Притчи 18:13

Чтобы дать оценку учению Веры, сначала нужно его понять. Соломон говорил: «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп, и стыд ему» (Пр. 18:13). Чтобы сделать разумный вывод о том, насколько это богословие соответствует Библии, нам следует взглянуть на него в целом и понять, как его составные части совмещаются друг с другом с точки зрения проповедников Веры. Более того, мы должны рассмотреть это движение со всех сторон и под всеми возможными углами, чтобы наша оценка была как можно более полной и сбалансированной. В первой главе я сформулирую принципы такой всесторонней оценки, а затем поясню, в чем заключается суть богословия Веры, чтобы вы поняли его основную идею.

Корни, побеги и плоды

Всесторонняя оценка богословия любой религиозной группы подразумевает изучение трех его аспектов, которые можно назвать корнями, ростками и плодами учения.

Извлечем на свет корни

Корни богословия — это истоки и происхождение составляющих его учений. Основаны ли эти идеи на Библии? Или они основаны на выводах, сделанных из Библии здравомыслящим проповедником-христианином? Не носит ли их источник откровенно еретический или нехристианский характер? А может, они происходят из всех трех названных источников? Если какие-то идеи зародились в нехристианской или еретической среде, как проникли в изучаемое богословие?

Исследование «корней» того или иного учения само по себе не имеет решающего значения — хотя бы потому, что нехрис- тиане тоже могут высказывать правильные и мудрые вещи. Христианский проповедник имеет полное право «обирать египтян», заимствуя у нехристианских мыслителей идеи и формулировки и используя их в здравом христианском контексте. Поэтому мы должны быть уверены в том, что не называем некое учение ложным только потому, что его когда-то проповедовал еретик или нехристианин. Такая ошибка — отрицание какой- либо идеи путем ссылки на ее истоки, происхождение — в логике называется «генетической».

Роберт М. Боумэн - Движение Веры. Искушение здоровьем и преуспеванием

СПб: Центр апологетических исследований, 2007. - 320 с.

ISBN: 978-5-7454-1014-7 (рус.)

ISBN: 0-8010-6344-2 (англ.)

Роберт М. Боумэн - Движение Веры. Искушение здоровьем и преуспеванием - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ 1. КОРНИ ДВИЖЕНИЯ ВЕРЫ

1. Суть учения Веры

2. Тот, с кого все началось

3. Был ли Кеньон метафизиком?

4. «Пятидесятнические» корни

5. Отцы Движения Веры

ЧАСТЬ 2. ВЕТВИ ДВИЖЕНИЯ ВЕРЫ

6. Понимание не умом, а духом

7. Есть ли у Бога вера?

8. Есть ли у Бога тело?

9. Большой Бог и маленькие боги

10. Владычество и сатана

11. Исповедание Христа — новый взгляд

12. Рожденный свыше Иисус

13. Точное подобие Иисуса?

14. Что такое вера?

15. Как стать здоровым и богатым?

Заключение.

Приложение

Продолжение разговора: Сандей Аделаджа

Сноски