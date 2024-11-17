Брафман, Дэвид - Искусство алхимии - От философского камня и эликсира бессмертия до пятого элемента и магии книгоиздания

Что такое алхимия? Ответить на этот вопрос без некоторых колебаний невозможно. Проще всего было бы назвать эту отрасль науки предшественницей химии, а для изучения истории просто разместить ее на общей временной шкале научного прогресса. Некоторые ученые именно так и поступают, однако, как говорил Виктор Франкенштейн из знаменитого романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», «плох тот химик, который не интересуется ничем, кроме своего предмета».

Для подобных колебаний есть и другая причина. Погружаясь в определенную тему, человек зачастую начинает видеть ее повсюду, всё вокруг начинает казаться ему связанным с ней. Что же касается алхимии, то она поистине вездесуща. Подобно одному из своих важнейших реагентов — ртути — эта наука переменчива и может свести с ума любого, кто решит в нее углубиться. К примеру, для того, чтобы разгадать загадку возникновения всего сущего, над которой человечество безрезультатно ломает голову на протяжении всей своей многовековой истории, алхимики скрупулезно изучали взаимные соотношения различных элементов окружающего мира, разбирая их по составу. Доказательством своей правоты они считали синтез — то есть способность воспроизвести эти элементы искусственно.

Алхимия являлась искусством превращения природной материи в нечто «рукотворное». Древние технические методы, породившие ее, казалось, имели в себе нечто сверхъестественное. Например, под воздействием огня песок можно было превратить в стекло, а из горной породы, такой как малахит и азурит, получить медь — именно так природное вещество трансмутировало в нечто, пригодное для художественного литья или ковки оружия. Но не только! В алхимических лабораториях процессы, обычно занимающие долгие тысячелетия, ускорялись до невероятности, давая ученому возможность не только подражать естественному творению, но и довести его до совершенства и даже превзойти.

Когда-то физика и химия не были отдельными науками, а являлись аспектами натурфилософии, интеллектуального стремления к постижению природы. В те далекие времена к алхимическому инструментарию нередко прибегали и философы, и ученые, и деятели искусства, подражавшие природным стихиям. Возможно, эта наука манила их тем, что в ней было что-то неуловимое, — все же попытки раскрыть ее тайны, наконец получив от матери-природы чистое золото и эликсир бессмертия, занимали умы великих мыслителей и экспериментаторов не одно столетие.

Брафман, Дэвид - Искусство алхимии - От философского камня и эликсира бессмертия до пятого элемента и магии книгоиздания

Пер. с англ. В. Горохова ; [науч. ред. Е. Прилашкевич]. — Москва : МИФ, 2024. — 256 с. : ил. — (Страшно интересно).

ISBN 978-5-00214-883-7

Брафман, Дэвид - Искусство алхимии – Содержание

Введение. Алхимия. Великое искусство

Глава I Происхождение алхимии. Зарождение «искусства искусственности» в Древнем Египте, Греции и Китае

Глава II Средневековая алхимия. Тантрические тинктуры индуизма и исламская «аль-кимия»

Глава III Золотые годы. Алхимия начала Нового времени

Глава IV Художники, ремесленники и алхимики. Алхимия как двигатель искусства

Глава V Ars Magna. «Великое искусство» алхимических книг

Глава VI Культура алхимии, придворные круги и культы. Уверенная поступь алхимии

Глава VII Стойкое наследие. Дух алхимии

Благодарности

Избранная библиография

Источники иллюстраций