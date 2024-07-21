Брагина - Итальянский гуманизм эпохи Возрождения

Историография, освещающая проблемы культуры итальянского Возрождения, давно уже стала практически необозримой в своем полном объеме. Она превратилась в одну из самостоятельных областей исторической науки, освоение которой хотя бы в главных именах, этапах, направлениях развития естественно предшествует всякой попытке по-новому осмыслить материалы источников, взглянуть на них, поставив актуальные исследовательские вопросы. Историография, посвященная итальянскому Возрождению, — область науки, которая справедливо может гордиться десятками имен блестящих ученых, научным соперничеством различных школ и направлений, выработкой высоких критериев качества научного труда, которые, по существу, задают тон общему уровню профессионализма историка в этой области знаний. Характерно, что столь частые в современной исторической науке дискуссии о ее кризисе, скепсис по отношению к возможностям исторического познания, утверждения о способности современных ученых создавать не целостные картины истории, а лишь их несвязанные фрагменты — все это лишь в слабой мере затронуло развитие интересующей нас историографии, не сделав ее в то же время неким заповедником застоя и консерватизма. Напротив, она стала одной из областей знания, где интенсивно и успешно разрабатываются методы междисциплинарных, комплексных исследований.

Обращение к историографическим традициям в их развитии и многообразии позволяет, на мой взгляд, не только выявить специфику научного вклада видных исследователей итальянского Возрождения, оценить значение их методики, подходов к материалу, опыта работы с теми или иными комплексами источников. Оно дает возможность также проследить влияние, оказанное этими учеными на развитие научной мысли, тем более что многие их идеи и конкретные наблюдения и сейчас не стали одним лишь достоянием былого, но, напротив, продолжают воздействовать на науку о Ренессансе и прямо, и в трансформированных вариантах. Это подтверждают периодически возобновляющиеся дискуссии последних десятилетий по, казалось бы, уже не раз поднимавшимся крупным проблемам, которые в наши дни решаются по-новому, с применением более широких и многогранных подходов, но и с умением благодарно оценить вклад предшествующей историографии. Таковы не затихающие обсуждения вопросов об исторических предпосылках ренессансной культуры в целом и гуманизма эпохи Возрождения, в частности, о социальных основах этой культуры и специфике ее взаимосвязей с обществом того времени и различными его слоями и группами, о характере, особенностях, этапах развития гуманизма, хронологических границах Возрождения и т.д.

В данной главе рассматриваются некоторые важные вехи в развитии проблематики ренессансной культуры Италии, а также ряд спорных вопросов ее истории, все еще продолжающих оставаться актуальными и в наше время. Особое внимание уделено двум классикам историографии итальянского Возрождения — Якобу Буркхардту в XIX столетии и Эудженио Гарэну в XX в.

Брагина, Л. М. - Итальянский гуманизм эпохи Возрождения - Учебник для вузов

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — Текст: непосредственный.

18ВМ 978-5-534-05620-4

Брагина, Л. М. - Итальянский гуманизм эпохи Возрождения – Содержание

От автора

Глава 1. К истории интерпретации итальянского Возрождения

Проблема истоков и предпосылок культуры Возрождения в зарубежной историографии

О некоторых спорных вопросах социологии итальянского Возрождения

Социальная психология флорентийского купечества XV в. и гуманизм (дискуссионные аспекты проблемы)

«Культура Возрождения в Италии» Якоба Буркхардта. Традиция восприятия

Эудженио Гарэн — историк культуры Возрождения

Глава 2. Урбанистические проблемы в итальянском гуманизме XV в

Город в итальянской гуманистической мысли XV в

Представления о городской цивилизации у флорентийскихгуманистов XV в

Политика и культура в полемике Флоренции и Милана

Культурная жизнь Флоренции первой половины XV в. в оценке современников

Проблема «город — деревня» в творчестве Л. Бруни, Л. Б. Альберти, А. Ринуччини

Глава 3. Общество и государство в гуманистической литературе XV в

Государственно-правовые идеи итальянских гуманистов XV в

Образ гражданина в гуманистической литературе Флоренции XV в

Оценка труда в гуманистической этике

Проблема социальной роли знати в гуманизме XV в

Культ государства в Венеции XV в

Семья, общество и государство в творчестве Леона Баттиста Альберти

Политические идеи Леона Баттиста Альберти

Индивид и общество в педагогике Альберти

Глава 4. О некоторых формах социальной активности гуманистов

Флорентийская Платоновская академия. Новое в организации научной жизни

Роль гуманистов в создании первой публичной библиотеки во Флоренции

Деятельность гуманистов в религиозных братствах Флоренции XV в

Глава 5. Особенности гуманизма в ренессансной культуре Италии XVI в

Особенности ренессансного исторического познания: Макиавелли и Гвиччардини о Флоренции XV в

Этико-политические взгляды Франческо Гвиччардини в его «Заметках о делах политических и гражданских»

Преломление гуманистических идей в «Книге о придворном» Бальдассаре Кастильоне и сочинении Джованни Делла Каза «Галатео, или О нравах»

Традиция флорентийского неоплатонизма: философия любви и красоты у Диачетто Каттани и Марио Эквиколы

Гуманистические идеи в этико-философской концепции Джироламо Кардано

Этика Джордано Бруно в его диалоге «Изгнание торжествующего зверя»

Заключение

Иллюстрации

Библиография

Именной указатель