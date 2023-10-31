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Брендле - Иоанн Златоуст

Иоанн Златоуст - Проповедник епископ мученик
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History

Жизнь одной из величайших личностей в истории Древней церкви.

Церковь Апостолов стала местом последнего упокоения Иоанна Златоуста. Рядом, в примыкающем к храму мавзолее были похоронены Константин Великий, Констанций II, Феодосии I, а также Аркадий и Евдоксия. Это соседство продолжалось не одно столетие.

Неизменно, каждое Пасхальное воскресенье византийские императоры в сопровождении торжественной процессии приходили к церкви Апостолов, чтобы помолиться у могил святого Иоанна Златоуста, святого Григория Богослова и святого императора Константина.

В ходе четвертого Крестового похода Константинополь был с 12 по 14 апреля 1204 года разграблен венецианцами. Среди захваченных сокровищ оказались и мощи святых, в том числе Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Их перевезли в Рим. Здесь они вплоть до недавнего времени находились в Капелле дель Коро на территории собора святого Петра. В ноябре 2004 года за торжественным богослужением римский папа Иоанн Павел II передал мощи Вселенскому патриарху Варфоломею I. Так святые через восемьсот лет вернулись в Константинополь.

Рудольф Брендле - Иоанн Златоуст - Проповедник, епископ, мученик

Пер. с нем. (Серия «История Церкви»). — 2-е изд.

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. - 208 с.
ISBN 5-89647-136-Х

Рудольф Брендле - Иоанн Златоуст - Проповедник, епископ, мученик - Содержание

Предисловие к русскому изданию

  • Предисловие

  • Возвращение мученика

  • Жизнь и творения

В Антиохни (349-397)

  • Антиохия, венец Востока

  • Юность. Школа. Образование

  • Император Юлиан (361-363)

  • Аскет и отшельник

  • Диакон

  • Первые годы священства (386-387)

  • Антиохийское восстание (февраль 387 г.)

  • Годы становления (387-397)

  • На путях социальных реформ

  • Антиохийское богослужение

  • Богословские темы

  • Неожиданное распоряжение

В Константинополе (397-403)

  • Епископская хиротония

  • Первые успехи 84

  • Церковные реформы в Константинополе

  • Первые конфликты

  • Новые акценты

  • Падение Евтропия

  • Св. Иоанн и готы

Рудольф Брендле - Иоанн Златоуст - Проповедник, епископ, мученик - Возвращение мученика

Поздно вечером 27 января 438 года в константинопольскую бухту Золотой Рог с азиатской стороны вошел корабль с драгоценным грузом на борту. Его встречало такое множество освещенных факелами лодок, что можно было подумать, что материк удлинился и вырос в сторону моря. На берегу в окружении свиты стоял император Феодосии II, готовый к встрече мощей Иоанна Златоуста. При свете бесчисленных огней гроб перенесли на сушу.

Установилась глубокая тишина. Император опустился перед гробом на колени, прикоснулся к нему лбом и, прочитав молитвы, испросил у святого прощение за то, в чем по неведению оказались перед ним виноваты его родители, Аркадий и Евдоксия. Затем факельное шествие в сопровождении императора и патриарха двинулось через весь город мимо церкви св. Ирины и Святой Софии к церкви Святых Апостолов.

Сто лет тому назад Константин Великий повелел возвести это здание, предназначив себе в нем место последнего упокоения. В увенчанном куполом центральном нефе находился окруженный тринадцатью колоннами алтарь. Двенадцать из них соответствовали кенотафам двенадцати апостолов, тринадцатая — могиле императора. По словам своего биографа Евсевия Кесарийского, Константин предвидел, что его будут почитать как одного из апостолов. Именно в этом мавзолее, месте, где по традиции погребали императоров и патриархов, и был торжественно похоронен привезенный из далеких Коман гроб с мощами Иоанна Златоустого.

Здесь берет свое начало новая история — история святого Иоанна Златоуста. Каждый год в понедельник на Светлой седмице к его могиле приходили сопровождаемые торжественной процессией византийские императоры. В VI веке к его имени добавляется почетное прозвище Хрисостом — Златоустый. Его творения получают широчайшее распространение и переводятся на латинский, коптский, сирийский, армянский, грузинский, а позднее почти на все современные языки.

Никакой другой отец церкви не может даже отдаленно сравниться с ним по необъятности сохранившегося рукописного материала. В своем Духовном Регламенте Петр Первый (1672-1725) предписал каждому русскому священнику обязательное чтение писаний Иоанна Златоуста. Его имя носит одно из важнейших богослужений Православной церкви — божественная литургия святого Иоанна Златоустого. Каждое воскресение ее служат в тысячах православных церквей, храня живую память о великом святом. Текст службы в своих важнейших частях восходит к самому святителю.

Составленная Златоустом служба наложила неповторимый отпечаток на литургическое сознание Православия. Сохранилось предание о том, как незадолго до крещения Руси представители различных религий пытались убедить великого князя Владимира Киевского в превосходстве своей веры. Княжеские послы побывали на богослужениях мусульман, иудеев, христиан-католиков и православных. Их покорила православная литургия в Константинополе.

Вот как они рассказывали о ней своему князю: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, — знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького».

Views 1 215
Rating 4.8 / 5
Added 31.10.2023
Author brat Kliment
Rate this publication:
4.8/5 (12)

Comments (3 comments)

M
mikleA 12 years ago
Огромное спасибо создателю djvu файла из снимков не лучшего качества!!! Качество электронных книг на «Эсхатосе» очень высокое. Если же вы сомневаетесь, то вышлите сканы или фото эксклюзивных и актуальных работ, и убедитесь сами!
P
pikalov 12 years ago
Хорошая книга в сжатой форме описана жизнь Иоанна Златоуста. Хороший перевод. Книга читается легко.
Спасибо!
V
volodyanikolaev 12 years ago
Большое спасибо!!!

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