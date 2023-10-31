Жизнь одной из величайших личностей в истории Древней церкви.

Церковь Апостолов стала местом последнего упокоения Иоанна Златоуста. Рядом, в примыкающем к храму мавзолее были похоронены Константин Великий, Констанций II, Феодосии I, а также Аркадий и Евдоксия. Это соседство продолжалось не одно столетие.

Неизменно, каждое Пасхальное воскресенье византийские императоры в сопровождении торжественной процессии приходили к церкви Апостолов, чтобы помолиться у могил святого Иоанна Златоуста, святого Григория Богослова и святого императора Константина.

В ходе четвертого Крестового похода Константинополь был с 12 по 14 апреля 1204 года разграблен венецианцами. Среди захваченных сокровищ оказались и мощи святых, в том числе Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Их перевезли в Рим. Здесь они вплоть до недавнего времени находились в Капелле дель Коро на территории собора святого Петра. В ноябре 2004 года за торжественным богослужением римский папа Иоанн Павел II передал мощи Вселенскому патриарху Варфоломею I. Так святые через восемьсот лет вернулись в Константинополь.

Рудольф Брендле - Иоанн Златоуст - Проповедник, епископ, мученик

Пер. с нем. (Серия «История Церкви»). — 2-е изд.

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. - 208 с.

ISBN 5-89647-136-Х

Рудольф Брендле - Иоанн Златоуст - Проповедник, епископ, мученик - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Возвращение мученика

Жизнь и творения

В Антиохни (349-397)

Антиохия, венец Востока

Юность. Школа. Образование

Император Юлиан (361-363)

Аскет и отшельник

Диакон

Первые годы священства (386-387)

Антиохийское восстание (февраль 387 г.)

Годы становления (387-397)

На путях социальных реформ

Антиохийское богослужение

Богословские темы

Неожиданное распоряжение

В Константинополе (397-403)

Епископская хиротония

Первые успехи 84

Церковные реформы в Константинополе

Первые конфликты

Новые акценты

Падение Евтропия

Св. Иоанн и готы

Рудольф Брендле - Иоанн Златоуст - Проповедник, епископ, мученик - Возвращение мученика

Поздно вечером 27 января 438 года в константинопольскую бухту Золотой Рог с азиатской стороны вошел корабль с драгоценным грузом на борту. Его встречало такое множество освещенных факелами лодок, что можно было подумать, что материк удлинился и вырос в сторону моря. На берегу в окружении свиты стоял император Феодосии II, готовый к встрече мощей Иоанна Златоуста. При свете бесчисленных огней гроб перенесли на сушу.

Установилась глубокая тишина. Император опустился перед гробом на колени, прикоснулся к нему лбом и, прочитав молитвы, испросил у святого прощение за то, в чем по неведению оказались перед ним виноваты его родители, Аркадий и Евдоксия. Затем факельное шествие в сопровождении императора и патриарха двинулось через весь город мимо церкви св. Ирины и Святой Софии к церкви Святых Апостолов.

Сто лет тому назад Константин Великий повелел возвести это здание, предназначив себе в нем место последнего упокоения. В увенчанном куполом центральном нефе находился окруженный тринадцатью колоннами алтарь. Двенадцать из них соответствовали кенотафам двенадцати апостолов, тринадцатая — могиле императора. По словам своего биографа Евсевия Кесарийского, Константин предвидел, что его будут почитать как одного из апостолов. Именно в этом мавзолее, месте, где по традиции погребали императоров и патриархов, и был торжественно похоронен привезенный из далеких Коман гроб с мощами Иоанна Златоустого.

Здесь берет свое начало новая история — история святого Иоанна Златоуста. Каждый год в понедельник на Светлой седмице к его могиле приходили сопровождаемые торжественной процессией византийские императоры. В VI веке к его имени добавляется почетное прозвище Хрисостом — Златоустый. Его творения получают широчайшее распространение и переводятся на латинский, коптский, сирийский, армянский, грузинский, а позднее почти на все современные языки.

Никакой другой отец церкви не может даже отдаленно сравниться с ним по необъятности сохранившегося рукописного материала. В своем Духовном Регламенте Петр Первый (1672-1725) предписал каждому русскому священнику обязательное чтение писаний Иоанна Златоуста. Его имя носит одно из важнейших богослужений Православной церкви — божественная литургия святого Иоанна Златоустого. Каждое воскресение ее служат в тысячах православных церквей, храня живую память о великом святом. Текст службы в своих важнейших частях восходит к самому святителю.

Составленная Златоустом служба наложила неповторимый отпечаток на литургическое сознание Православия. Сохранилось предание о том, как незадолго до крещения Руси представители различных религий пытались убедить великого князя Владимира Киевского в превосходстве своей веры. Княжеские послы побывали на богослужениях мусульман, иудеев, христиан-католиков и православных. Их покорила православная литургия в Константинополе.

Вот как они рассказывали о ней своему князю: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, — знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького».