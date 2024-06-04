Бранстон Бриан - Забытые боги Англии

В моем письменном столе спрятан обломок человеческой кости, возраст которого — более пятнадцати столетий. Насколько я могу судить, это одна из костей предплечья. Она давно утратила цвет, потускнела и потрескалась от времени. Брать ее надо с осторожностью, иначе она крошится на концах. Полость, где когда-то находился костный мозг, забита крошками торфа, смешанного с песком, поскольку этот фрагмент древнего человеческого скелета нашли в погребальном кургане на Снейп Коммон неподалеку от Элдеборо в Суффолке. Там в 1862 г. было обнаружено первое из трех известных в настоящее время английских корабельных погребений. Все три погребения относятся к англосаксонскому периоду: курган на Снейп Коммон предположительно возвели в первые полстолетия после того, как англы, саксы и юты приплыли в Британию; соответственно захоронение датируется примерно 500 г. Обломок кости из моего стола являлся некогда частью тела живого человека — англосаксонского короля или вождя, достаточно знатного, чтобы его похоронили не просто в яме, а в корабле, который должен был унести его в царство мертвых.

Размышлять о том, кем был этот человек, — пустая трата времени, хотя раздумья такого рода всегда будоражат воображение. Один из его потомков спрашивал тысячу лет назад:

Где ныне кости мудрого Велунда, золотых дел мастера, столь прославленного встарь?.. Кто отыщет ныне кости Велунда мудрого, кому ведома могила, принявшая их?

Но уже тогда и для него, и для его читателей этот вопрос оставался риторическим, ибо кузнец Велунд никогда не был существом из плоти и крови, а являлся персонажем древней мифологии, которую христианская церковь всеми силами стремилась искоренить, — мифологии наших предков. Велунд, однако, не упокоился навеки в могиле, как считал автор процитированных мною строк, поскольку в Англии память о нем продолжала жить в умах простых людей. Истории о Велунде, несравненном кузнеце богов, по-прежнему передавались из уст в уста после того, как имя его было стерто со страниц христианских книг. Люди знали наизусть свои родословные, уходившие в глубь времен, — к первым поселенцам, появившимся в Англии, и даже далее; и столь же хорошо они помнили родословную Велунда. Она была знакома им не хуже, чем своя собственная. Они знали, что сына его звали Видья, а отца — Вада и что Велунд, неся сына на плечах, переходил реку в девять ярдов глубиной. Сказки и песни о Велунде бытовали в устной традиции на протяжении многих веков, несмотря на запреты церкви, и сумели уцелеть в плавильной печи нормандского завоевания: об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Чосер в «Троиле и Хризеиде», рассказывая о героине и ее дяде, ссылается на то, что «he songe, she playede, he told a tale of Wade». Речь, конечно же, идет о Ваде, отце Велунда.

Бранстон Бриан - Забытые боги Англии

Пер. с англ. З.Ю. Метлицкой. - М.: Новый Акрополь, 2014. — 224 с., ил. — (Традиция, религия, культура).

ISBN 978-5-91896-112-4

Бранстон Бриан - Забытые боги Англии - Содержание

ЗАБЫТЫЕ БОГИ АНГЛИИ

Глава I. Кости Велунда

Глава II. Кто такие англичане?

Глава III. Англосаксонское язычество

Глава IV. Вюрд

Глава V. Кто был богом?

Глава VI. Воден

Глава VII. Тунор

Глава VIII. Фригг

Глава IX. Фрейр и Фрейя

Глава X. Умирающий бог

Глава XI. Древнескандинавская и англосаксонская мифологии

Глава XII. От Бальдра к Христу

ПРИЛОЖЕНИЯ