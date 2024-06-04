Бранстон Бриан - Забытые боги Англии

Бранстон - Забытые боги Англии
В моем письменном столе спрятан обломок человеческой кости, возраст которого — более пятнадцати столетий. Насколько я могу судить, это одна из костей предплечья. Она давно утратила цвет, потускнела и потрескалась от времени. Брать ее надо с осторожностью, иначе она крошится на концах. Полость, где когда-то находился костный мозг, забита крошками торфа, смешанного с песком, поскольку этот фрагмент древнего человеческого скелета нашли в погребальном кургане на Снейп Коммон неподалеку от Элдеборо в Суффолке. Там в 1862 г. было обнаружено первое из трех известных в настоящее время английских корабельных погребений. Все три погребения относятся к англосаксонскому периоду: курган на Снейп Коммон предположительно возвели в первые полстолетия после того, как англы, саксы и юты приплыли в Британию; соответственно захоронение датируется примерно 500 г. Обломок кости из моего стола являлся некогда частью тела живого человека — англосаксонского короля или вождя, достаточно знатного, чтобы его похоронили не просто в яме, а в корабле, который должен был унести его в царство мертвых.
Размышлять о том, кем был этот человек, — пустая трата времени, хотя раздумья такого рода всегда будоражат воображение. Один из его потомков спрашивал тысячу лет назад:
Где ныне кости мудрого Велунда, золотых дел мастера, столь прославленного встарь?.. Кто отыщет ныне кости Велунда мудрого, кому ведома могила, принявшая их?
Но уже тогда и для него, и для его читателей этот вопрос оставался риторическим, ибо кузнец Велунд никогда не был существом из плоти и крови, а являлся персонажем древней мифологии, которую христианская церковь всеми силами стремилась искоренить, — мифологии наших предков. Велунд, однако, не упокоился навеки в могиле, как считал автор процитированных мною строк, поскольку в Англии память о нем продолжала жить в умах простых людей. Истории о Велунде, несравненном кузнеце богов, по-прежнему передавались из уст в уста после того, как имя его было стерто со страниц христианских книг. Люди знали наизусть свои родословные, уходившие в глубь времен, — к первым поселенцам, появившимся в Англии, и даже далее; и столь же хорошо они помнили родословную Велунда. Она была знакома им не хуже, чем своя собственная. Они знали, что сына его звали Видья, а отца — Вада и что Велунд, неся сына на плечах, переходил реку в девять ярдов глубиной. Сказки и песни о Велунде бытовали в устной традиции на протяжении многих веков, несмотря на запреты церкви, и сумели уцелеть в плавильной печи нормандского завоевания: об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Чосер в «Троиле и Хризеиде», рассказывая о героине и ее дяде, ссылается на то, что «he songe, she playede, he told a tale of Wade». Речь, конечно же, идет о Ваде, отце Велунда.
Бранстон Бриан - Забытые боги Англии
Пер. с англ. З.Ю. Метлицкой. - М.: Новый Акрополь, 2014. — 224 с., ил. — (Традиция, религия, культура).
ISBN 978-5-91896-112-4
Бранстон Бриан - Забытые боги Англии - Содержание
ЗАБЫТЫЕ БОГИ АНГЛИИ
- Глава I. Кости Велунда
- Глава II. Кто такие англичане?
- Глава III. Англосаксонское язычество
- Глава IV. Вюрд
- Глава V. Кто был богом?
- Глава VI. Воден
- Глава VII. Тунор
- Глава VIII. Фригг
- Глава IX. Фрейр и Фрейя
- Глава X. Умирающий бог
- Глава XI. Древнескандинавская и англосаксонская мифологии
- Глава XII. От Бальдра к Христу
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Примечания
- Предметный указатель
- Указатель имен и топонимов
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