Браун - 101 вопрос и ответ о Библии
BIBLIOTHECA CLEMENTINA
От автора. В конце 1950-х я закончил обучение по докторской программе, дающее мне право преподавать Библию; вернувшись из Иерусалима после года работы над неопубликованными свитками Мертвого моря, я начал преподавать библеистику в семинарии св. Марии в Балтиморе. В 1960 году я провел свою первую летнюю библейскую школу, а в последующие годы я не только преподавал, но и постоянно выступал перед многочисленными аудиториями, проявлявшими интерес к Писанию. Это были группы епископов и клириков католических епархий и других конфессий, сестры из различных орденов, множество слушателей летних школ и институтов, участники конгрессов и конференций. Все эти годы меня удивляло, насколько часто, независимо от темы лекции, звучали одни и те же вопросы. Разумеется, повторение шло мне на пользу, и не только потому, что я лучше понимал интересы аудитории, но и ввиду того что оттачивал формулировку ответов, которые, хочется верить, с каждым разом все больше соответствовали запросам слушателей. Нередко они признавались, что время, отведенное для вопросов, имело для них не меньшее значение в смысле углубления их понимания Библии, чем сама лекция. Это и заставило меня написать книгу, подытожив накопленный опыт и собрав воедино наиболее популярные вопросы вместе с ответами на них.
Хотелось бы подчеркнуть, что эти вопросы задавались по большей части мне. Подозреваю, что многие из них были бы обращены к любому говорящему о Библии; тем не менее, ряд вопросов неизбежно стал реакцией на то, что писалось и говорилось именно мной. В книге я попытался сохранить ту формулировку вопросов, которая мне запомнилась. Одни задавались просто из любопытства, другие — как защитная реакция, потому что предмет вопроса тревожил спрашивающих, которые по этой причине часто бывали весьма настойчивы. Они выслушивали меня, однако услышанное не совпадало с тем, что им хотелось услышать. Эти различные интонации я попытался воспроизвести в книге. Мне приходилось ломать голову над полнотой ответов. Что лучше — отвечать развернуто или кратко, что вызовет новые вопросы о нюансах, ранее не раскрытых? В большинстве случаев я склонялся к последнему варианту. Людям не нужна еще одна лекция в ответ на их вопрос. Лучше дать им возможность
«прощупать» ответ, который, возможно, покажется им неполным. Безусловно, некоторые вопросы достаточно сложны, и, учитывая ситуацию лектора на трибуне (воспроизведенную в книге), они нуждались в более обстоятельных комментариях, поэтому ответы в этой книге значительно разнятся по объему.
Также я попытался сохранить разговорный стиль изложения, хотя, к сожалению, это не везде удалось. Иногда то, как был сформулирован вопрос, настолько врезалось мне в память, что, даже не будучи в восторге от такой формулировки, я ее сохранил. В таких случаях я предпочитал указывать, почему мне не нравится подобная постановка вопроса, поскольку способ выражения нередко составляет часть проблемы, о которой спрашивают. Пытаясь в разумных пределах сохранять, насколько мне позволяла память, подобные формулировки, я вполне отдавал себе отчет, что именно такие неловкие выражения вынуждали меня быть честным. Ученые обычно предпочитают мягкие и обтекаемые высказывания. Например, говоря о Петре, я обычно рассматривал, какую роль он или его образ играли в Новом Завете. Почти всегда после этого кто-то задавал в лоб «главный» вопрос: «Так он был папой?». Я бы даже не вспомнил об этом слове, но слушателю нужно, чтобы ответ был переведен на привычный ему язык. Умение честно и прямо отвечать на нелепые вопросы так, чтобы не попадать в ловушку анахронизма, — часть искусства отвечающего.
Рэймонд Браун - 101 вопрос и ответ о Библии
Пер. с англ. Н. Безбородовой, Е. Когена.
К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016.—264с.
ISBN: 978-966-378-370-3
Рэймонд Браун - 101 вопрос и ответ о Библии
- Аналитическое содержание (с указанием тем, затрагиваемых в вопросах и ответах)
- Введение
- 101 вопрос и ответ
- Приложение
- Как изложить католическую веру, чтобы ее правильно поняли библейские фундаменталисты
- Тематический указатель
Рэймонд Браун - 101 вопрос и ответ о Библии - Аналитическое содержание - С указанием тем, затрагиваемых в вопросах и ответах
Вопросы 1-4. Переводы Библии: какой из них читать; популярные переводы; протестантские и католические Библии.
Вопросы 5-10. Канонические, неканонические и апокрифические книги: различия между католиками и протестантами; апокрифические евангелия.
Вопросы 11-14. Как читать Библию: все подряд или выборочно; примечания и комментарии; можем ли мы быть независимы от ученых.
Вопросы 15-17. Ведущая роль Церкви: личная интерпретация; свобода исследователей в толковании.
Вопросы 18-22. Зачем читать Библию: Слово Божье или литература, созданная человеком; бого-духновенна ли Библия.
Вопросы 23-27. О буквальной истинности Библии: насколько буквальны рассказ об Адаме и Еве и другие повествования; подтверждает ли археология библейскую историю.
Вопросы 28-30. Библейская критика: трудные книги Библии; Апокалипсис (Откровение) как самая трудная книга.
Вопросы 31-33. Библейский фундаментализм и как ему противостоять.
Вопросы 34-37. Насколько истинен Новый Завет в буквальном смысле: Послания Павла — он ли писал их, а если нет, насколько они авторитетны.
Вопросы 38-44. Евангелия: насколько они достоверны, или историчны; являются ли они биографиями Христа; если нет, кто написал их и что они собой представляют; какое духовное значение это имеет.
Вопросы 45-51. Слова и дела Иисуса: можем ли мы быть уверены насчет точности Его слов и Его чудес; какое значение имеют Его чудеса, особенно изгнание бесов; существует ли дьявол.
Вопросы 52-53. Воскресение Иисуса: воскрес ли Иисус телесно (физически).
Вопросы 54-60. Рождество Иисуса: достоверны ли повествования о Его рождении и детстве или это всего лишь фольклор; в чем они совпадают и чем различаются; являлись ли ангелы и существуют ли они.
Вопросы 61-68. Мария: насколько важна Ее роль в Библии; девственное рождение Ею Иисуса; учения о непорочном зачатии Марии и взятии Ее в небесную славу; оставалась ли Мария девой; кем были братья и сестры Иисуса.
Вопросы 69-76. Иисусово знание: знал ли Он, что Он Бог; знал ли обо всем на свете; о том, что умрет; знал ли будущее.
Вопросы 77-78. Основание Церкви: основал ли ее Иисус и знал ли, как она будет развиваться.
Вопросы 79-85. Таинства: установил ли их Иисус, особенно евхаристию и крещение; что эти таинства значили для ранних христиан.
Вопросы 86-88. Ранние христиане и иудеи: как они были связаны между собой и как разделились; преследовали ли иудеи христиан.
Вопросы 89-92. Управление Ранней Церковью: кто «направлял» Церковь; Двенадцать апостолов; как появились епископы и были ли они преемниками апостолов.
Вопросы 93-96. Кто совершал евхаристию: когда и как отдельные христиане были признаны священниками.
Вопросы 97-100. Петр и папы: являлся ли Петр главой Церкви, епископом Рима или первым папой.
Вопрос 101. Насколько сильно изменилась Церковь со времени Нового Завета.
Рэймонд Браун - 101 вопрос и ответ о Библии - Введение
Как показывает мой опыт, один вопрос часто влечет за собой другие, таким образом формируется ряд вопросов, развивающих определенную тему. Я решил использовать этот принцип в книге и расположить вопросы не в случайном порядке и не в порядке важности или частотности, а тематически (см. «Аналитическое содержание», с. 15). Разумеется, я не хочу сказать, что всякий раз во время лекций у меня получалось выстроить последовательность вопросов так, как они расположены здесь в рамках одной темы, но часто многие из них присутствовали. Более того, в формулировке самих вопросов зачастую я воспроизводил некоторые из необычных последовательностей, которые помнил. К примеру, распространенный вопрос о том, верю ли я в существование дьявола, практически никогда не возникал просто так, но всегда — после разговора о чудесах Иисуса и сценах изгнания бесов. Еще более популярный вопрос о существовании ангелов задавали мне не после того, как истолковано соответствующее место в Ветхом Завете, а после обсуждения рассказа о Благовещении, в котором ангелы обращаются к Марии и Иосифу. Учитывая подобные связи между вопросами, я и поместил ответы об ангелах и бесах в определенной последовательности. Другими словами, эта книга построена тематически, но не в строго систематическом порядке; тематическая последовательность отражает ход мысли, который порождает вопросы.
Выбор вопросов был продиктован не моей оценкой того, какие темы важнее всего в библеистике, но интересами моих слушателей, которые задавали мне вопросы в течение ряда лет. Хочу предупредить читателей, что это популярная, а не научная книга. К примеру, я считаю чрезвычайно важным для понимания раннего христианства небольшой эпизод — первый спор в Церкви, упомянутый в Книге Деяний (Деян. 6:1-6), в котором участвовали евреи и эллинисты. Но если не была прочитана специальная лекция об этом, вопрос об эллинистах никогда не возникал. С другой стороны, независимо от темы лекции о Новом Завете, всегда задается вопрос о братьях Иисуса. Вопрос о том, были ли братья Иисуса детьми Марии, — едва ли главная тема в Новом Завете, но этот вопрос связан не только с Библией, он важен и для повседневной жизни и очень беспокоит слушателей.
То обстоятельство, что вопросы на лекциях задавались реальными людьми, объясняет появление в книге не только таких тем, которые ученые сочли бы незначительными, но и таких, которых они стараются избегать. Когда мудрые люди говорят, что столь деликатной темы, как девственное зачатие, лучше не касаться в публичных обсуждениях, поскольку она смущает людей (это притом, что в новостях и женских журналах распространяются сенсационные либеральные взгляды на эту тему), ничего, кроме улыбки, у меня это не вызывает. Лектор не может себе позволить роскоши быть настолько «деликатным»: слушатели чувствительны к таким неудобным и болезненным темам. Я упоминал выше, что резкость вопросов может помешать говорящему легко выкрутиться из ситуации. Но именно таким образом лектор учится тому, что нет невозможных вопросов. Кто-то да задумается об этом.
Поскольку я — католический священник и в процентном отношении в моих аудиториях было больше католиков, чем протестантов или иудеев, в этой книге неизбежна католическая тональность. Тем не менее, то обстоятельство, что в течение многих лет я преподавал преимущественно в протестантской семинарии, помогло мне осознать, что многие вопросы, католические по форме, ставятся некатоликами только потому, что в повседневной жизни они общаются с католиками. Я уже упоминал о том, что многих интересует, имела ли Мария других детей или же оставалась девой. Меня об этом часто спрашивают протестанты, потому что хотят посмотреть, как католик, называющий себя исследователем Библии, может придерживаться взгляда на Марию, который представляется им столь небиблейским. Из ответов на вопросы, приведенные в этой книге, надеюсь, будет ясно, что я признаю учение своей Церкви. В то же время надеюсь, что читателям будет очевидно и то, что я старался представлять библейские свидетельства как можно более объективно, четко указывая, где то или иное свидетельство уже не может более нам ничего дать и где толкование Библии, основанное на жизни Церкви, добавляет новые прозрения. Если библейское свидетельство само по себе неоднозначно, по моему убеждению, каждый должен знать об этом. Я не вижу причины, почему бы христианам различных церквей не достичь согласия в вопросах о том, что такое библейское свидетельство и что имели в виду авторы Писания (в той мере, в какой это поддается исследованию). Несомненно, возникнут разногласия о значении Библии для различных аспектов жизни Церкви, но суть разногласий стала бы в таком случае понятнее. По большей части они бы спорили о том, что неясно в Писании и по поводу чего веками высказывались различные точки зрения. Это помогло бы избежать обвинений среди христиан в небиблейской позиции; чаще всего одно и то же библейское свидетельство интерпретируется различным образом, хотя обе стороны по-своему верны Библии.
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