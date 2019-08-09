От автора. В конце 1950-х я закончил обучение по докторской программе, дающее мне право преподавать Библию; вернувшись из Иерусалима после года работы над неопубликованными свитками Мертвого моря, я начал преподавать библеистику в семинарии св. Марии в Балтиморе. В 1960 году я провел свою первую летнюю библейскую школу, а в последующие годы я не только преподавал, но и постоянно выступал перед многочисленными аудиториями, проявлявшими интерес к Писанию. Это были группы епископов и клириков католических епархий и других конфессий, сестры из различных орденов, множество слушателей летних школ и институтов, участники конгрессов и конференций. Все эти годы меня удивляло, насколько часто, независимо от темы лекции, звучали одни и те же вопросы. Разумеется, повторение шло мне на пользу, и не только потому, что я лучше понимал интересы аудитории, но и ввиду того что оттачивал формулировку ответов, которые, хочется верить, с каждым разом все больше соответствовали запросам слушателей. Нередко они признавались, что время, отведенное для вопросов, имело для них не меньшее значение в смысле углубления их понимания Библии, чем сама лекция. Это и заставило меня написать книгу, подытожив накопленный опыт и собрав воедино наиболее популярные вопросы вместе с ответами на них.

Хотелось бы подчеркнуть, что эти вопросы задавались по большей части мне. Подозреваю, что многие из них были бы обращены к любому говорящему о Библии; тем не менее, ряд вопросов неизбежно стал реакцией на то, что писалось и говорилось именно мной. В книге я попытался сохранить ту формулировку вопросов, которая мне запомнилась. Одни задавались просто из любопытства, другие — как защитная реакция, потому что предмет вопроса тревожил спрашивающих, которые по этой причине часто бывали весьма настойчивы. Они выслушивали меня, однако услышанное не совпадало с тем, что им хотелось услышать. Эти различные интонации я попытался воспроизвести в книге. Мне приходилось ломать голову над полнотой ответов. Что лучше — отвечать развернуто или кратко, что вызовет новые вопросы о нюансах, ранее не раскрытых? В большинстве случаев я склонялся к последнему варианту. Людям не нужна еще одна лекция в ответ на их вопрос. Лучше дать им возможность

«прощупать» ответ, который, возможно, покажется им неполным. Безусловно, некоторые вопросы достаточно сложны, и, учитывая ситуацию лектора на трибуне (воспроизведенную в книге), они нуждались в более обстоятельных комментариях, поэтому ответы в этой книге значительно разнятся по объему.

Также я попытался сохранить разговорный стиль изложения, хотя, к сожалению, это не везде удалось. Иногда то, как был сформулирован вопрос, настолько врезалось мне в память, что, даже не будучи в восторге от такой формулировки, я ее сохранил. В таких случаях я предпочитал указывать, почему мне не нравится подобная постановка вопроса, поскольку способ выражения нередко составляет часть проблемы, о которой спрашивают. Пытаясь в разумных пределах сохранять, насколько мне позволяла память, подобные формулировки, я вполне отдавал себе отчет, что именно такие неловкие выражения вынуждали меня быть честным. Ученые обычно предпочитают мягкие и обтекаемые высказывания. Например, говоря о Петре, я обычно рассматривал, какую роль он или его образ играли в Новом Завете. Почти всегда после этого кто-то задавал в лоб «главный» вопрос: «Так он был папой?». Я бы даже не вспомнил об этом слове, но слушателю нужно, чтобы ответ был переведен на привычный ему язык. Умение честно и прямо отвечать на нелепые вопросы так, чтобы не попадать в ловушку анахронизма, — часть искусства отвечающего.