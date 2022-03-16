В 1093 году, наконец, настал тот самый момент, которого император Восточно-Римской империи Алексий I ждал весь период правления. Великий мусульманский враг был слаб и разобщен: один хороший толчок, и мир с процветанием — две благодати, которых не знало уже не одно поколение, — станут достижимы. На своей коронации в 1081 году, больше десяти лет назад, Алексий пообещал вернуть империи благополучие, хотя ему, вероятнее, суждено было единственно присутствовать при ее окончательном развале. Больше четырехсот лет Византия, восточная половина былой Римской империи, пребывала в осаде.

К моменту его появления на свет в середине XI века безжалостные и сокрушительные удары исламского наступления сократили территорию государства, когда-то включавшего в себя все Средиземноморье, до жалких остатков в границах современных Турции и Греции. Хуже всего стало в 1071 году, за десять лет до восхождения Алексия на трон, когда турки, племя новых завоевателей из Центральной Азии, разгромили в далеком армянском городке Манцикерт византийскую армию, пленив императора вместе со свитой. Триумфатор-султан поставил на императорскую шею свою ступню в домашней туфле, воспользовавшись униженным сувереном в качестве скамеечки для ног, и турки — по словам летописца того времени Михаила Пселла — «безудержной лавиной» хлынули в Малую Азию.

Браунворт Ларс - Краткая история крестовых походов

Москва : Издательство АСТ: ОГИЗ, 2020. 320 с.: илл. + [8 стр. вкл.]

Серия "Тайны мировой истории"

ISBN 978-5-271-48599-2

Браунворт Ларс - Краткая история крестовых походов - Содержание

Лица крестовых походов

Первый крестовый поход: народный (главы 1-2)

Первый крестовый поход: княжеский (главы 3-6)

Образование Утремера (главы 7-9)

Второй крестовый поход (главы 10-11)

Третий крестовый поход (главы 12-15)

Четвертый крестовый поход (глава 16)

Пятый крестовый поход (глава 17)

Шестой крестовый поход (глава 18)

Седьмой и восьмой крестовые походы (главы 19-21)

Пролог. Ярмук

Глава 1. Перо и меч

Глава 2. Народный крестовый поход

Глава 3. Княжеский крестовый поход

Глава 4. Долгий переход

Глава 5. Антиохия

Глава 6. Золотой Иерусалим

Глава 7. Утремер

Глава 8. Кровавое поле

Глава 9. Сгущающийся шторм

Глава 10. Клервоский огонь

Глава 11. Королевский крестовый поход

Глава 12. Марш безумцев

Глава 13. Саладин

Глава 14. Третий крестовый поход

Глава 15. Ричард Львиное Сердце

Глава 16. Уничтоженные огнем

Глава 17. Крестовый поход детей

Глава 18. Шестой крестовый поход

Глава 19. Седьмой крестовый поход

Глава 20. Пресвитер Иоанн

Глава 21. Последний крестовый поход

Эпилог. После финала

Библиография

Основные источники

Дополнительные источники

Браунворт Ларс - Краткая история крестовых походов - Пролог. Ярмук

В первые месяцы 636 года войско верхом на верблюдах пересекло сирийскую границу и вторглось в Восточно-Римскую империю, совершив нападение, впоследствии оказавшееся самоубийственным. Это государство, больше известное как Византия, представляло собой блистательный культурный оплот христианства, границы которого простирались от Атлантического побережья юга Испании на западе до пустынь нынешней Саудовской Аравии на востоке. Империя, казалось, довлела над всеми своими соседями. После четырех столетий нескончаемых войн Персия, давний враг Рима, наконец, была повержена и окончательно раздавлена блестящим римским императором-воителем Гераклием. Византийские хроники тут же миропомазали его правление в качестве нового золотого века. Стареющего императора провозгласили новым Моисеем, взявшимся вывести свой народ из оков страха, новым Александром Великим, устранившим персидскую угрозу, и новым Сципионом Африканским, победившим Ганнибала современности и возродившим славу Рима. И на истерзанных войной землях Средиземноморья вновь воцарился навязанный силой пресловутый «римский мир». Захватчики, с другой стороны, явились из бесплодных аравийских пустынь — края, лежащего за пределами цивилизованного мира, населенного мелкими, постоянно враждующими друг с другом племенами. Если не считать пары набегов на территорию империи, обитатели этих пустынь никогда не играли значительной роли в истории и не демонстрировали никаких признаков того, что сыграют когда-то впредь. Но в 622 году некий харизматичный сын погонщика верблюдов по имени Мухаммед объявил себя последним пророком Господа, явившимся очистить от скверны извращенный посыл иудаизма и христианства.

Мухаммед был не банальным сумасшедшим или главарем, век которых очень короток. Он проповедовал абсолютное подчинение и покорность Божьей воле, сочетая их с политической и военной системой, что превращало ислам в нечто большее, чем просто религия. Он рисовал враждующим друг с другом племенам Аравии видение мира, разделенного пополам между теми, кто покорился исламу, Территорией ислама Дар аль-ислам, и теми, кого еще только предстояло завоевать, Территорией войны Даль аль-харб. И невероятная энергия арабов, ранее растрачиваемая на междоусобные дрязги, теперь сосредоточилась на острие меча, расширяющего Территорию ислама. Успех этой первой волны джихада, так называемой священной войны, оказался умопомрачительным. За десять лет мусульманские армии завоевали большую часть Аравии, и хотя сам Мухаммед в 632 году умер в Мекке от лихорадки, их продвижение вперед продолжила череда его последователей, не менее агрессивных, чем он сам. Еще в 634 году, за два года перед тем, как войти в силу, отряды захватчиков вторглись на территорию империи. Момент для нападения был выбран как нельзя лучше. Несмотря на блистательный фасад, мощь Византии представляла собой мираж. За два десятилетия последней войны там погибло свыше двухсот тысяч человек, империя истощила ресурсы, стала слабой и уязвимой.