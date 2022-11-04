Брайчевский - Утверждение христианства на Руси
Украинский историк Михаил Брайчевский (1924 — 2001) пытается показать всю сложность и историческую обусловленность процесса утверждения христианства на Руси.
В 1988 г. исполняется 1000-летие так называемого Владимирова крещения Руси, окончательной победы христианства как официальной, государственной религии, которая оказала огромное влияние на дальнейшее развитие государства. К сожалению, исследователи не уделяли этой проблеме должного внимания, ограничиваясь преимущественно абстрактными соображениями или же разработкой второстепенных, совершенно не принципиальных вопросов (уточнение дат, развитие отдельных событий, интерпретация сообщений источников и т. д.). При этом наблюдается стремление избегать религиозных тем, малопонятный страх перед клерикализмом. Но ведь религия как надстроечное явление — одна из форм общественного сознания — на протяжении тысячелетий играла огромную (часто — решающую) роль в ходе исторического процесса, особенно на ранних его стадиях.
Господствовавшая в дореволюционной литературе клерикальная концепция утверждения христианства в Киевской Руси выработала ”Владимирову легенду”, по которой крещение Руси в конце Х в. составляло единовременный боговдохновенный акт, осуществленный киевским князем Владимиром Святославичем в результате внутреннего озарения. Отсюда и концепция ”равноапостольности”: провозглашенного просветителем Руси Владимира, подобно апостолам, озарила высшая благодать (”святой дух”).
Реальное утверждение христианства в нашей стране — сложный процесс, растянувшийся на много веков и прошедший через несколько стадий. Спонтанное проникновение христианских идей в среду восточноевропейских племен (в том числе и славянских); спорадическое введение новой веры отдельными восточнославянскими властителями; первое официальное крещение Руси при Аскольде; потеря новым вероучением функции государственной религии в результате переворота 882 г.; упорная борьба христианства с язычеством на протяжении Х в., в ходе которой три вспышки антихристианского террора чередовались с периодами религиозной толерантности;
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Киевский князь Владимир Святославич умер 15 июля 1015 г. [250, с. 115]. Внезапная его кончина произошла в чрезвычайно напряженный момент. За два-три года до своей смерти Владимир раскрыл заговор Святополка, направленный на захват киевского престола. Известие об этом имеется только у Титмара Мерзебургского: ”Упомянутый выше князь (Владимир. — М.Б. ), узнав, что его собственный сын (Святополк. — М.Б ), по тайному наущению Болеслава, готовится к восстанию против него, посадил его в одиночное заключение вместе с женой и ее духовником Рейнберном” [Thit. Chron. 72—73; 247, с. 83; 374].
Святополк, сын Ярополка Святославича, имел больше прав на киевский престол, чем бастард Владимир, поэтому старшее киевское боярство считало его своим лидером. На западе опасную активность проявлял тесть заключенного княжича Болеслав Храбрый. С юга Киеву угрожали печенеги, с которыми Святополк имел союзнические отношения. На севере на открытый конфликт отважился Новгород, где сидел старший (в то время) сын Владимира — Ярослав [250, с. 114—115]. Владимир, боясь оставаться в Киеве, перенес свой двор в хорошо укрепленный Берестовский замок — под надежную охрану ”новой” дружины.
Из Ростова был вызван Борис [250, с. 115; 707, с. 43], которого Владимир, по-видимому, прочил в наследники [634, с. 205]. Он должен был заменить отца на время похода против непокорного Ярослава. Неожиданная болезнь великого князя нарушила все планы и расчеты. В это время с юга пришло известие о движении печенежской орды. Пришлось отложить новгородскую экспедицию и бросить основные военные силы против номадов [250, с. 115].
Именно в это время и произошла трагическая развязка. Создалась необычайно напряженная обстановка. Владимир умер, не оставив распоряжений относительно своего преемника. Борис находился в Печенежской степи вместе с основными силами ”новой” дружины. В Киеве, в заточении, сидел Святополк — особа с бесспорными правами на великокняжеский стол. Приближенные умершего властелина растерялись, боясь прихода к власти Святополка. Возник план: утаить от общественности смерть великого князя, немедленно уведомить о ней Бориса, дождаться его возвращения вместе с войском и далее действовать согласно обстоятельствам. В Печенежскую степь поскакали гонцы.
Михаил Брайчевский - Утверждение христианства на Руси
Пер. с укр. / АН УССР. Ин-т археологии; Отв. ред. М.В.Попович.
Киев: Наук, думка, 1989.— 296 с.
ISBN 5-12-001172-1 (в пер.)
Михаил Брайчевский - Утверждение христианства на Руси - Содержание
ГЛАВА I ХРИСТИАНСТВО У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН ДО СЕРЕДИНЫ IX в.
ГЛАВА II ПЕРВОЕ (АСКОЛЬДОВО) КРЕЩЕНИЕ РУСИ
ГЛАВА III БОРЬБА ХРИСТИАНСТВА И ЯЗЫЧЕСТВА НА ПРОТЯЖЕНИИ Х в.
ГЛАВА IV КРЕЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА 988 г.
ГЛАВА V ВОЗНИКНОВЕНИЕ ”ВЛАДИМИРОВОЙ ЛЕГЕНДЫ”
ГЛАВА VI ПОСЛЕДСТВИЯ ХРИСТИАНИЗАЦИИ КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВА
ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГЛАВА III БОРЬБА ХРИСТИАНСТВА И ЯЗЫЧЕСТВА НА ПРОТЯЖЕНИИ Х в.
ГЛАВА IV КРЕЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА 988 г.
ГЛАВА V ВОЗНИКНОВЕНИЕ ”ВЛАДИМИРОВОЙ ЛЕГЕНДЫ”
ГЛАВА VI ПОСЛЕДСТВИЯ ХРИСТИАНИЗАЦИИ КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВА
ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Также издание книги на украинском языке
М. Ю. БРАЙЧЕВСЬКИЙ - УТВЕРДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА НА РУСІ
КИІВ НАУКОВА ДУМКА 1988 - 260 с.
ISBN 5-12-000096-7
М. Ю. БРАЙЧЕВСЬКИЙ - УТВЕРДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА НА РУСІ - ЗМІСТ
- Розділ. І. ХРИСТИЯНСТВО У СХІДНИХ СЛОВ'ЯН ДО СЕРЕДИНИ ІХ ст.
- Розділ. ІІ. ПЕРШЕ (АСКОЛЬДОВЕ) ХРЕЩЕННЯ РУСІ
- Розділ. ІІІ. БОРОТЬБА ХРИСТИЯНСТВА ТА ЯЗИЧЕСТВА ПРОТЯГОМ Х ст.
- Розділ IV. ВОЛОДИМИРОВЕ ХРЕЩЕННЯ 988 р.
- Розділ. V. ВИНИКНЕННЯ "ВОЛОДИМИРОВОЇ ЛЕГЕНДИ"
- Розділ VI. НАСЛІДКИ ХРИСТИЯНИЗАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
SUMMARY
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