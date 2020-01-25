Вопрос начального распространения христианства на Руси имеет важное значение в деле духовного возрождения нашего Отечества. Без знания тех основополагающих страниц нашей истории невозможно понять и смысл последующих событий.

По слову протоиерея Льва Лебедева: «Если говорить о Руси, Русской земле, то с довольно давних времен, а позднее в лице Оскольда, Ольги и Владимира на ставящиеся самой историей или точнее – Божиим Промыслом – огласительные вопросы:“Сочетаваешилися Христу?” она неизменно отвечает: “Сочетаваюсь!” Это осознанный выбор веры. Он был продолжительным. И в церковном чине Таинства Крещения задается не один, а три вопроса “Сочетаваешилися...” и еще три “Сочетался ли еси…” Это испытание и проверка свободной разумной воли. Вся предыстория Крещения русского народа есть прохождение этого огласительного испытания и проверки».

Протоиерей Лев Лебедев считал, что крещение русичей при князе Оскольде Киевском – своего рода «первый огласительный вопрос» и первое погружение; при св. блаж. княгине Ольге Киевской был второй этап; и при св. князе Владимире Киевском – третий и окончательный.

Сергей Шумило - Князь Оскольд и христианизация Руси

К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2010. 120 с.

ISBN 978-966-378-155-6

Сергей Шумило - Князь Оскольд и христианизация Руси - Содержание

Восстановить историческую справедливость (вместо предисловия)

I. 1150 лет от начала христианизации Руси

II. Церковно-историческая память о первом (Оскольдовом) Крещении в IX в. 1. Летописные свидетельства 2. Митрополит Макарий (Булгаков) Московский о «первом крещении руссов» 3. Другие церковные авторы о первом Крещении на Руси в IX в. 4. Праздник Ризоположения и память о первом Оскольдовом Крещении Руси

III. Память о мученическом подвиге князя Оскольда Киевского

IV. «Это должно быть делом всей православной Руси». О праздновании в 1866 году Тысячелетнего юбилея христианства на Руси

V. Священный долг Руси (вместо послесловия)

Примечания

Сергей Шумило - Князь Оскольд и христианизация Руси - Восстановить историческую справедливость (вместо предисловия)

ХХ век, подобно первым векам христианства, явил миру великий сонм Святых Новомучеников и Исповедников, богоборцами за веру Христову убиенных. На их крови зиждется фундамент современного Православия. Молитвенное почитание их подвига и страданий есть долг каждого православного христианина. Однако не меньшим долгом современных православных христиан является почитание подвига наших первомучеников, еще на заре отечественной истории обильно оросивших нашу землю своей мученической кровью, что со временем дало обильные духовные всходы, преобразив ее из варварской страны в величественную Святую Русь. Без их подвига не взошли бы семена веры Христовой в киеворусской земле, не произошел бы расцвет Святого Православия в Киевской Руси.

Речь идет, прежде всего, о нашем киевском первопросветителе князе-мученике Оскольде (во святом крещении Николае). Он имел мужество не только уверовать во Христа, но и открыто исповедать свою веру перед враждебным к христианству языческим обществом Киева. Это был воистину мужественный подвиг исповедания православия, за что язычники-киевляне не только возненавидели своего князя, но и пригласили из Новгорода язычника наемника Олега, хитростью убившего киевского государя христианина. Прежде чем убить Оскольда, язычники обманом заманили его в свой стан. Нет сомнения, что они пытались убедить князя отречься от истинной веры и возвратиться к языческому нечестию. Однако киевский князь-христианин остался непреклонен и бескомпромиссен в вере, за что и был подло убит. Оскольд один, без оружия, выступил против целой армии язычников и принял мученичество, подобно римским христианам времен языческих гонений. Следом за Оскольдом в Киеве были умучены и многие другие христиане, а само имя христианское язычники пытались стереть из памяти народной. Однако смерть первых киевских христиан не была поражением. Их мученичеством укреплялась и торжествовала вера православная, чудодейственно преображая и умягчая сердца язычников, обращая их ко Христу.

Эта духовная победа первых киевских христианских мучеников не заставила себя долго ждать. Из летописей мы достоверно знаем, что уже в дружине Великого Киевского князя Игоря половину войска составляли русичихристиане. Это были плоды подвига князя Оскольда и иных первомучеников киеворусских. Приняла христианство и супруга кн. Игоря – святая блаженная Великая княгиня Ольга, почтившая мученический подвиг кн. Оскольда возведением на его могиле православного храма.