Михайло Юліанович Брайчевський. Це ім’я відоме кожній освіченій людині в Україні. Знане воно й далеко за її межами. Доктор історичних наук, професор Києво-Могилянської академії, заслужений діяч науки і техніки. Дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Українського історичного товариства і Української Вільної Академії наук (у США), лауреат премій Фундації Антоновичів та М. Грушевського... Але всі ці звання й регалії лише незначною мірою віддзеркалюють постать одного з найяскравіших представників наукової та культурної еліти України другої половини XX століття. Він був і залишиться в нашій пам’яті взірцем громадянської мужності, символом наукової чесності і принциповості — людиною, яка не піддалася шаленому тиску радянської репресивної системи, не поступилася власною совістю заради кар’єри й життєвих благ.

Було б наївністю шукати ім’я видатного українського вченого в енциклопедичних довідниках радянського часу — ті, хто піддавали його анафемі, робили все, щоб воно було забуте. Але викликає щонайменше подив те, що Михайла Брайчевського не згадано ні в біографічному довіднику «Імена України» (2001), ні у присвяченому 10-й річниці незалежності України «Довіднику з історії України» (2001). Слід визнати, що не надто помічали останніми роками на академічному й державному «олімпі» ученого, котрий у часи панування антинаукових догм у вітчизняній історіографії не боявся промовляти слово правди, був справжнім просвітником свого народу, а на останньому етапі національновизвольних змагань поклав усі свої знання і досвід на олтар боротьби за незалежність України, за українську національну ідею.

Брайчевський Михайло - Вибране - Т. І: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі

К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. 720 с.

Упорядкування, передмова, наукове редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука.

ISBN 978-966-7601-68-3

Брайчевський Михайло - Вибране - Т. І: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі - Зміст

Ю. Кухарчук. ПРОСВІТНИК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

ВСТУП

Розділ І. УТВЕРДЖЕННЯ РУСІ

Розділ II. ПЕРШІ РЮРИКОВИЧІ

Розділ III. ПІДНЕСЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Розділ IV. ЧАСИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Розділ V. ПОЧАТОК ФЕОДАЛЬНОГО РОЗДРІБНЕННЯ

Розділ VI. МІЖУСОБНІ ВІЙНИ

Розділ VII. НА РОЗДОРІЖЖІ

Розділ VIII. ПОЛІТИЧНА ДЕСТРУКЦІЯ

Розділ IX. НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

Розділ X. ДАВНЬОРУСЬКИЙ РЕНЕСАНС

Розділ XI. ПЕРЕД КАТАСТРОФОЮ

ЛІТЕРАТУРА

ІСТОРИЧНА ДУМКА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

ВСТУП

1. ІСТОРИЧНІ МОТИВИ У ДАВНЬОРУСЬКІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ

2. ДАВНЬОРУСЬКЕ ЛІТОПИСАННЯ

3. ІНШІ ТВОРИ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

4. ПЕРЕКЛАДНІ ТВОРИ ІСТОРИЧНОГО ЗМІСТУ

АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ІМЕН

СКОРОЧЕННЯ

Брайчевський Михайло - Вибране - Т. ІІ: Хозарія і Русь. Аскольд — цар київський

К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. 816 с.

Упорядкування та анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука; передмова та наукове редагування О. Сухобокова.

ISBN 978- 966-7601-68-3

Брайчевський Михайло - Вибране - Т. ІІ: Хозарія і Русь. Аскольд — цар київський - Зміст

О. Сухобоков. ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА

ХОЗАРІЯ І РУСЬ

Розділ І. ВИНИКНЕННЯ ХОЗАРІЇ

Розділ II. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ХОЗАРІЇ

Розділ III. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КАГАНАТУ

Розділ IV. СЛОВ’ЯНИ І КОЧІВНИКИ В ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ХОЗАРІЇ

Розділ V. ЕКСПАНСІЯ КАГАНАТУ

Розділ VI. ХОЗАРІЯ І РУСЬ В IX СТ

Розділ VII. РУСЬ І ХОЗАРІЯ В КІНЦІ IX — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ X СТ.

ЛІТЕРАТУРА

АСКОЛЬД—ЦАР КИЇВСЬКИЙ

Розділ І. ОЛЬГОВА ЛЕГЕНДА

Розділ II. ПЕРШОПОЧАТКИ РУСІ

Розділ III РАННІЙ ФЕОДАЛІЗМ НА РУСІ

Розділ IV. ДЕРЖАВА АСКОЛЬДА

Розділ V. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА АСКОЛЬДА

Розділ VI. ПОХОДИ НА КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Розділ VII. ПЕРШІ ДОГОВОРИ РУСІ З ГРЕКАМИ

Розділ VIII. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА

Розділ IX. ВИНИКНЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ

Розділ X. ЛІТОПИС АСКОЛЬДА

Розділ XI ПЕРЕВОРОТ 882 РОКУ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ ДО ТВОРУ “АСКОЛЬД — ЦАР КИЇВСЬКИЙ”

АСКОЛЬДОВА РУСЬ IX СТ

ЛІТОПИС АСКОЛЬДА

ВІДРОДЖЕНА ПАМ’ЯТКА IX СТОЛПТЯ

АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ІМЕН

СКОРОЧЕННЯ