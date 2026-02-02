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Брайчевський - Вибране - Том 1-2

Брайчевський Михайло - Вибране
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Category ESXATOS BOOKS, History, **History of GDL and Slavs, Philology Literature
Михайло Юліанович Брайчевський. Це ім’я відоме кожній освіченій людині в Україні. Знане воно й далеко за її межами. Доктор історичних наук, професор Києво-Могилянської академії, заслужений діяч науки і техніки. Дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Українського історичного товариства і Української Вільної Академії наук (у США), лауреат премій Фундації Антоновичів та М. Грушевського... Але всі ці звання й регалії лише незначною мірою віддзеркалюють постать одного з найяскравіших представників наукової та культурної еліти України другої половини XX століття. Він був і залишиться в нашій пам’яті взірцем громадянської мужності, символом наукової чесності і принциповості — людиною, яка не піддалася шаленому тиску радянської репресивної системи, не поступилася власною совістю заради кар’єри й життєвих благ.
Було б наївністю шукати ім’я видатного українського вченого в енциклопедичних довідниках радянського часу — ті, хто піддавали його анафемі, робили все, щоб воно було забуте. Але викликає щонайменше подив те, що Михайла Брайчевського не згадано ні в біографічному довіднику «Імена України» (2001), ні у присвяченому 10-й річниці незалежності України «Довіднику з історії України» (2001). Слід визнати, що не надто помічали останніми роками на академічному й державному «олімпі» ученого, котрий у часи панування антинаукових догм у вітчизняній історіографії не боявся промовляти слово правди, був справжнім просвітником свого народу, а на останньому етапі національновизвольних змагань поклав усі свої знання і досвід на олтар боротьби за незалежність України, за українську національну ідею.

Брайчевський Михайло - Вибране - Т. І: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі

К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. 720 с.
Упорядкування, передмова, наукове редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука.
ISBN 978-966-7601-68-3

Брайчевський Михайло - Вибране - Т. І: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі - Зміст

Ю. Кухарчук. ПРОСВІТНИК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ
  • ВСТУП
  • Розділ І. УТВЕРДЖЕННЯ РУСІ
  • Розділ II. ПЕРШІ РЮРИКОВИЧІ
  • Розділ III. ПІДНЕСЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
  • Розділ IV. ЧАСИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
  • Розділ V. ПОЧАТОК ФЕОДАЛЬНОГО РОЗДРІБНЕННЯ
  • Розділ VI. МІЖУСОБНІ ВІЙНИ
  • Розділ VII. НА РОЗДОРІЖЖІ
  • Розділ VIII. ПОЛІТИЧНА ДЕСТРУКЦІЯ
  • Розділ IX. НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
  • Розділ X. ДАВНЬОРУСЬКИЙ РЕНЕСАНС
  • Розділ XI. ПЕРЕД КАТАСТРОФОЮ
  • ЛІТЕРАТУРА
ІСТОРИЧНА ДУМКА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ
  • ВСТУП
  • 1. ІСТОРИЧНІ МОТИВИ У ДАВНЬОРУСЬКІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ
  • 2. ДАВНЬОРУСЬКЕ ЛІТОПИСАННЯ
  • 3. ІНШІ ТВОРИ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ
  • 4. ПЕРЕКЛАДНІ ТВОРИ ІСТОРИЧНОГО ЗМІСТУ
АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ІМЕН
СКОРОЧЕННЯ
Брайчевський Михайло - Вибране - Т. ІІ: Хозарія і Русь. Аскольд — цар київський

Брайчевський Михайло - Вибране - Т. ІІ: Хозарія і Русь. Аскольд — цар київський

К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. 816 с.
Упорядкування та анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука; передмова та наукове редагування О. Сухобокова.
ISBN 978- 966-7601-68-3

Брайчевський Михайло - Вибране - Т. ІІ: Хозарія і Русь. Аскольд — цар київський - Зміст

О. Сухобоков. ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА
ХОЗАРІЯ І РУСЬ
  • Розділ І. ВИНИКНЕННЯ ХОЗАРІЇ
  • Розділ II. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ХОЗАРІЇ
  • Розділ III. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КАГАНАТУ
  • Розділ IV. СЛОВ’ЯНИ І КОЧІВНИКИ В ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ХОЗАРІЇ
  • Розділ V. ЕКСПАНСІЯ КАГАНАТУ
  • Розділ VI. ХОЗАРІЯ І РУСЬ В IX СТ
  • Розділ VII. РУСЬ І ХОЗАРІЯ В КІНЦІ IX — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ X СТ.
  • ЛІТЕРАТУРА
АСКОЛЬД—ЦАР КИЇВСЬКИЙ
  • Розділ І. ОЛЬГОВА ЛЕГЕНДА
  • Розділ II. ПЕРШОПОЧАТКИ РУСІ
  • Розділ III РАННІЙ ФЕОДАЛІЗМ НА РУСІ
  • Розділ IV. ДЕРЖАВА АСКОЛЬДА
  • Розділ V. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА АСКОЛЬДА
  • Розділ VI. ПОХОДИ НА КОНСТАНТИНОПОЛЬ
  • Розділ VII. ПЕРШІ ДОГОВОРИ РУСІ З ГРЕКАМИ
  • Розділ VIII. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА
  • Розділ IX. ВИНИКНЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ
  • Розділ X. ЛІТОПИС АСКОЛЬДА
  • Розділ XI ПЕРЕВОРОТ 882 РОКУ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ ДО ТВОРУ “АСКОЛЬД — ЦАР КИЇВСЬКИЙ”
АСКОЛЬДОВА РУСЬ IX СТ
ЛІТОПИС АСКОЛЬДА
ВІДРОДЖЕНА ПАМ’ЯТКА IX СТОЛПТЯ
АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ІМЕН
СКОРОЧЕННЯ
Views 351
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Andron
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5.0/5 (1)

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