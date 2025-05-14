Итак, как вы себя чувствуете? Это не вопрос с подвохом. Однако ответить на него сложнее, чем кажется. Мы всегда что-то чувствуем, обычно больше одного чувства за раз. Наши эмоции — это непрерывный поток, а не случайное событие. Внутри каждого есть река, иногда спокойная и сдержан­ная, иногда бушующая и выходящая из берегов. Нужно хорошо ориентироваться. Представьте себя в момент пробуждения. Даже когда вы мед­ленно приходите в сознание, вы уже что-то чувствуете. Возможно, отчаянно хотите поспать еще часок. Или ощущаете себя заряжен­ным энергией и готовым выпрыгнуть из постели. В плохой день может накатывать ужас при мысли о том, как добираться на рабо­ту или с чем придется столкнуться в офисе через несколько ча­сов.

Возможно, идет дождь, который может еще больше испортить настроение. Или вы чувствуете себя радостным и возбужденным благодаря тому, что собираетесь сделать. Может, ощущаете силь­ное облегчение, вспоминая, что сегодня суббота. Или предвкушае­те день, наполненный созиданием и радостью. Через десять минут эмоциональное состояние способно стать совершенно другим, в за­висимости от того, что вы увидели в утренних новостях, или что ваша вторая половинка рассказала о планах на сегодняшний вечер, или какое пятно вы только что заметили на потолке на кухне. «Эмоциональная жизнь напоминает американские гор­ки: в один момент мы поднимаемся высоко, а в другой падаем вниз». Представьте, каково детям. Тот же постоянный поток чувств, ва­рьирующийся от сокрушительно негативных до эйфорически по­зитивных — с момента пробуждения, в течение всего дня и до засыпания.

Только дети еще не научились управлять эмоциями — как подавлять и отделять все, что неудобно в данный момент, как направлять полезные чувства на максимальную пользу. Они силь­но переживают все: скуку, разочарование, тревогу, беспокойство, волнение, восторг. Часами сидят в классе, где от них ожидается, что они будут внимать каждому слову, сказанному учителем, кото­рый, вероятно, находится под таким же эмоциональным давлени­ем. Детский мозг менее развит, его защитные механизмы менее надежны, и тем не менее реки эмоций, протекающие через де­тей, часто мощнее наших. Удивительно, что кто-то вообще чему-то учится. Каждую секунду нам есть с чем бороться. Мы не можем пос­тоянно концентрироваться на эмоциях. У нас не осталось бы ни времени, ни внимания, чтобы делать что-то еще. Однако мы не способны прожить жизнь, игнорируя чувства или преуменьшая их значение. Все эмоции являются важным источником информации о том, что происходит внутри нас.

Многочисленные чувства при­носят новости из тела, разума и внешнего мира, а затем наш мозг обрабатывает и анализирует их и формирует опыт. Мы называем это чувством. Однако мы, люди, долго игнорировали их. Это восходит к тыся­челетиям, еще до того, как философы-стоики Древней Греции ут­верждали, что эмоции — неустойчивые, идиосинкразические источ­ники информации. Разум и познание рассматривались как высшие силы внутри нас; когда-то идея «эмоционального интеллекта» пока­залась бы непостижимой — противоречием в терминологии. Боль­шая часть западной литературы, философии и религии с тех пор учит нас, что эмоции — это своего рода внутреннее вмешательство, препятствующее здравому суждению и рациональному мышлению. Не случайно до сих пор многим нравится думать, что интеллект и эмоции исходят из двух совершенно разных частей тела — одна из головы, другая из сердца. Кому учат доверять больше?

Ученым не нравились эмоции, поскольку в отличие от интеллек­та их нельзя измерить стандартными тестами. IQ опирается в пер­вую очередь на «холодные» когнитивные процессы, такие как запо­минание цепочки цифр или исторических фактов, в то время как эмоциональный интеллект опирается на «горячие» социально-эмо­ционально-когнитивные процессы, которые часто заряжены, осно­ваны на отношениях и сосредоточены на оценке, прогнозировании и преодолении чувств и действий — собственных и чужих. Вот почему изучение интеллекта, сформировавшееся пример­но в 1900 году, продолжило традицию игнорирования эмоций. На протяжении большей части двадцатого века психологи и философы спорили, связаны ли эмоции с логическим мышлением и разумным поведением. Неудивительно, что идентификация эмоционального интеллекта произошла позже, чем интеллекта других видов.



Марк Брэкетт – Позвольте себе чувствовать - Искусство управления эмоциями

Серия – «Практическая психотерапия»

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2023. / 352 с.

ISBN 978-5-04-153957-3

Марк Брэкетт – Позвольте себе чувствовать - Искусство управления эмоциями – Содержание

Введение

ЧАСТЬ I ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ ЧУВСТВОВАТЬ

Позвольте себе чувствовать

Эмоции — это информация

Как стать исследователем эмоций?

ЧАСТЬ II НАВЫКИ RULER

R: Recognizing. Распознавание эмоций

U: Understanding. Понимание эмоций

L: Labeling. Обозначение эмоций

E: Expressing. Выражение эмоций

R: Regulating. Регулирование эмоций

ЧАСТЬ III ПРИМЕНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХА