Брэнд Чарльз - Западная Европа против Византии - Константинополь под натиском крестоносцев

Кульминационным моментом в истории Византии является захват Константинополя в ходе Четвертого крестового похода в 1204 г. На первый взгляд, решение полководцев крестового похода оказать помощь ссыльному принцу Алексею, по-видимому, было принято ввиду их финансовых трудностей и неожиданного приезда принца в Италию. С этого момента они, видимо, и начали предпринимать незапланированные шаги к тому, чтобы захватить город для себя. Однако если их действия рассматривать на фоне предыдущих отношений Византии с Западом, то они могут приобретать иной вид. Все участники крестового похода — французские и фламандские рыцари, маркиз Монферратский, его друг Филипп Швабский, венецианцы и сам папа римский Иннокентий III — прямо или косвенно поддерживали связь с Византией. У них были причины любить или не любить, добиваться расположения или презирать власть в Константинополе. Сознательно или бессознательно поведением этих людей руководили их замыслы и чувства.

Цель этой книги — проанализировать отношения между Западной Европой и Византийской империей с 1180 по 1204 г.; таким образом станут очевидны некоторые мотивы, лежавшие в основе Четвертого крестового похода. Стремясь понять отношение империи к Западу и ее слабость в противостоянии крестовому походу, мы должны рассмотреть ситуацию внутри нее. В 1180 г. умер Мануил Комнин, оставив бразды правления одиннадцатилетнему сыну и его матери. С этого момента благополучие Византии пошло ко дну. Последние императоры Комнинов и Ангелов унаследовали все проблемы стареющей общественной системы и немногие таланты, необходимые для спасения государства. Проводимая ими политика, их усилия и столкновения с западными державами являются темой этой истории.

Предлагаемый читателю текст изобилует необычными словами: «протосеваст», «протостратор», «кесарь», «мегадука» и им подобными. Такие слова, как «протосеваст», были почетными и ничего не значили; те же слова, которые указывают на истинную ответственность, получили определение в тексте. Можно вкратце отметить один набор периодически повторяющихся терминов: командующий византийской армией на Балканах был «западным доместиком», а войска в Малой Азии возглавлял «восточный доместик»; когда эти два поста занимал один и тот же человек, его называли «великим доместиком».

Брэнд Чарльз - Западная Европа против Византии - Константинополь под натиском крестоносцев

Пер. с англ. Л.А. Карповой

М.: ЗАО Центрполиграф, 2022, 351 с.

ISBN 978-5-9524-5696-9

Брэнд Чарльз - Западная Европа против Византии - Константинополь под натиском крестоносцев - Оглавление

Предисловие

Глава 1. Государство и народ: унаследованные проблемы

Глава 2. Наследство Мануила Комнина

Глава 3. Последние Комнины: Алексей II и Андроник I

Глава 4. Правление Исаака II

Глава 5. К катастрофе: Алексей III

Глава 6. Норманнская угроза: 1185 г.

Глава 7. Крестовый поход Фридриха Барбароссы

Глава 8. Государство-данник: Генрих VI и Византия

Глава 9. К торговой монополии: венецианцы

Глава 10. Соперники Венеции: Генуя и Пиза

Глава 11. Последняя надежда: союз с Ватиканом

Глава 12. Провал внешней политики Византийской империи: Четвертый крестовый поход на Константинополь

Приложения