Бренсинг Карстен - На языке животных
Фактически у нас с разными видами человекообразных обезьян общий базовый словарь жестов, нам известно, что синицы разговаривают целыми предложениями, дельфины используют довольно сложные грамматические конструкции, а некоторые виды животных способны освоить более трехсот слов — поэтому почти все кажется возможным. Мы даже можем понять по кваканью лягушки, как у нее дела. Однако форма общения зависит от контекста.
Если я повстречаю в лесу дикого кабана, то поведу себя иначе, чем со своей кошкой, сидящей у меня на коленях, а в Индии человек будет обращаться с коровой, которую считает священной, совсем не так, как фермер в своем хлеву в Германии. Эта книга показывает широкий спектр взаимодействия глава I человека с животными и рассматривает поведение партнеров по общению. На многочисленных примерах мы узнаем не только особенности поведения и общения животных, но и человека и по-новому сможем интерпретировать их с современной научной точки зрения. При этом очеловечивание становится важным инструментом, и читатель узнает, когда и как можно очеловечивать своих друзей-животных и где проходит граница.
Для большинства людей животные — это тайна за семью печатями. И сейчас эта тайна открывается. Это не про нас, не про людей и даже не про пользу или вред для нас. И это не про взаимодействие животных между собой, даже если этим многое объясняется. А тех, кто надеется найти здесь новые хитрости для дрессуры и обучения, за[1]ранее предупредим — вы будете разочарованы. Тем не менее после прочтения этой книги вы будете лучше понимать животных, а когда станете правильно общаться с ними, то и они вас тоже будут понимать лучше. Времена биороботов, управляемых инстинктами, и очеловеченных животных-клоунов прошли, наступило время общей справедливости. Почему? Потому что мы можем понимать друг друга лучше! В этом смысле я следую девизу, который сформулировал более 150 лет назад зоолог Эмиль Адольф Росмеслер — животных защитят знания.
Бренсинг Карстен - На языке животных
Как они общаются друг с другом и как нам научиться понимать их / Карстен Бренсинг ; [перевод с немецкого Л. В. Парнюк]. — Москва : Эксмо, 2024. — 240 с.— (Тайный мир, меняющий сознание).
ISBN 978-5-04-110637-9
Бренсинг Карстен - На языке животных - Оглавление
Глава I. Можем ли мы понимать животных?
Глава II. Поиск универсальной программы перевода
1. Что такое коммуникация?
2. Невербальная коммуникация
3. Синицы разговаривают предложениями
- Животных учат языку
- Дельфины
- Приматы
- Попугаи
5. Мы не одни — эволюция речи
- Неандерталец
- Ген речи FOXP2
- Вокальное обучение, или Какие животные могут говорить
- Контекстная подсказка
- Подсказка аутизма
6 Карстен Бренсинг Грехопадение, или После осознания лжи мы больше не одиноки
- Речевые обороты
- Риторика
- Диалог
- Вежливость выгодна
- Глава III. Нам нужно очеловечивать животных!
- Как мы думаем
- Первая мысль на «нашей» планете
- Формирование категорий
- Логическое мышление
- Абстрактное мышление
- Творческое мышление
- Стратегическое мышление
- Метапознание
- Самосознание
- Сопереживание
- Супрамега мышление
- Взаимный альтруизм, или Изобретение дружбы
- Личность
- Биографии
- Мораль и справедливость
- Культура и подражание
- Коллективный разум
- Как мы чувствуем
- Поиск подходящего партнера
- Верность партнеру
- Что важнее — разум или чувства?
- Глава IV. Отношения «человек–животное» — недопонимание?!
- Общение с животными на равных
- Наши устаревшие представления о животных
- Современные представления о животных
- Пример плавания с дельфинами
- Плавание с дельфинами в неволе
- Дельфинотерапия — обман людей и животных
- Почему мы очарованы дельфинами?
- Можно ли сделать дельфинов домашними животными?
- Мечта поплавать с дельфинами несбыточна?
- Дикие животные
- Акулы
- Голуби
- Охота
- Животные в туризме
- Животные в руках человека
- Домашние животные
- Терапия с использованием животных
- Животные в лаборатории
- Универсальные формулы взаимопонимания
Примечания
Благодарности
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