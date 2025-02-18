Фактически у нас с разными видами человекообразных обезьян общий базовый словарь жестов, нам известно, что синицы разговаривают целыми предложениями, дельфины используют довольно сложные грамматические конструкции, а некоторые виды животных способны освоить более трехсот слов — поэтому почти все кажется возможным. Мы даже можем понять по кваканью лягушки, как у нее дела. Однако форма общения зависит от контекста.

Если я повстречаю в лесу дикого кабана, то поведу себя иначе, чем со своей кошкой, сидящей у меня на коленях, а в Индии человек будет обращаться с коровой, которую считает священной, совсем не так, как фермер в своем хлеву в Германии. Эта книга показывает широкий спектр взаимодействия глава I человека с животными и рассматривает поведение партнеров по общению. На многочисленных примерах мы узнаем не только особенности поведения и общения животных, но и человека и по-новому сможем интерпретировать их с современной научной точки зрения. При этом очеловечивание становится важным инструментом, и читатель узнает, когда и как можно очеловечивать своих друзей-животных и где проходит граница.

Для большинства людей животные — это тайна за семью печатями. И сейчас эта тайна открывается. Это не про нас, не про людей и даже не про пользу или вред для нас. И это не про взаимодействие животных между собой, даже если этим многое объясняется. А тех, кто надеется найти здесь новые хитрости для дрессуры и обучения, за[1]ранее предупредим — вы будете разочарованы. Тем не менее после прочтения этой книги вы будете лучше понимать животных, а когда станете правильно общаться с ними, то и они вас тоже будут понимать лучше. Времена биороботов, управляемых инстинктами, и очеловеченных животных-клоунов прошли, наступило время общей справедливости. Почему? Потому что мы можем понимать друг друга лучше! В этом смысле я следую девизу, который сформулировал более 150 лет назад зоолог Эмиль Адольф Росмеслер — животных защитят знания.

Бренсинг Карстен - На языке животных

Как они общаются друг с другом и как нам научиться понимать их / Карстен Бренсинг ; [перевод с немецкого Л. В. Парнюк]. — Москва : Эксмо, 2024. — 240 с.— (Тайный мир, меняющий сознание).

ISBN 978-5-04-110637-9

Бренсинг Карстен - На языке животных - Оглавление

Глава I. Можем ли мы понимать животных?

Глава II. Поиск универсальной программы перевода

1. Что такое коммуникация?

2. Невербальная коммуникация

3. Синицы разговаривают предложениями

Животных учат языку

Дельфины

Приматы

Попугаи

5. Мы не одни — эволюция речи

Неандерталец

Ген речи FOXP2

Вокальное обучение, или Какие животные могут говорить

Контекстная подсказка

Подсказка аутизма

6 Карстен Бренсинг Грехопадение, или После осознания лжи мы больше не одиноки

Речевые обороты

Риторика

Диалог

Вежливость выгодна

Глава III. Нам нужно очеловечивать животных!

Как мы думаем

Первая мысль на «нашей» планете

Формирование категорий

Логическое мышление

Абстрактное мышление

Творческое мышление

Стратегическое мышление

Метапознание

Самосознание

Сопереживание

Супрамега мышление

Взаимный альтруизм, или Изобретение дружбы

Личность

Биографии

Мораль и справедливость

Культура и подражание

Коллективный разум

Как мы чувствуем

Поиск подходящего партнера

Верность партнеру

Что важнее — разум или чувства?

Глава IV. Отношения «человек–животное» — недопонимание?!

Общение с животными на равных

Наши устаревшие представления о животных

Современные представления о животных

Пример плавания с дельфинами

Плавание с дельфинами в неволе

Дельфинотерапия — обман людей и животных

Почему мы очарованы дельфинами?

Можно ли сделать дельфинов домашними животными?

Мечта поплавать с дельфинами несбыточна?

Дикие животные

Акулы

Голуби

Охота

Животные в туризме

Животные в руках человека

Домашние животные

Терапия с использованием животных

Животные в лаборатории

Универсальные формулы взаимопонимания

Примечания

Благодарности