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Бренсинг Карстен - На языке животных

Бренсинг Карстен - На языке животных
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy
Фактически у нас с разными видами человекообразных обезьян общий базовый словарь жестов, нам известно, что синицы разговаривают целыми предложениями, дельфины используют довольно сложные грамматические конструкции, а некоторые виды животных способны освоить более трехсот слов — поэтому почти все кажется возможным. Мы даже можем понять по кваканью лягушки, как у нее дела. Однако форма общения зависит от контекста.
Если я повстречаю в лесу дикого кабана, то поведу себя иначе, чем со своей кошкой, сидящей у меня на коленях, а в Индии человек будет обращаться с коровой, которую считает священной, совсем не так, как фермер в своем хлеву в Германии. Эта книга показывает широкий спектр взаимодействия глава I человека с животными и рассматривает поведение партнеров по общению. На многочисленных примерах мы узнаем не только особенности поведения и общения животных, но и человека и по-новому сможем интерпретировать их с современной научной точки зрения. При этом очеловечивание становится важным инструментом, и читатель узнает, когда и как можно очеловечивать своих друзей-животных и где проходит граница.
Для большинства людей животные — это тайна за семью печатями. И сейчас эта тайна открывается. Это не про нас, не про людей и даже не про пользу или вред для нас. И это не про взаимодействие животных между собой, даже если этим многое объясняется. А тех, кто надеется найти здесь новые хитрости для дрессуры и обучения, за[1]ранее предупредим — вы будете разочарованы. Тем не менее после прочтения этой книги вы будете лучше понимать животных, а когда станете правильно общаться с ними, то и они вас тоже будут понимать лучше. Времена биороботов, управляемых инстинктами, и очеловеченных животных-клоунов прошли, наступило время общей справедливости. Почему? Потому что мы можем понимать друг друга лучше! В этом смысле я следую девизу, который сформулировал более 150 лет назад зоолог Эмиль Адольф Росмеслер — животных защитят знания.

Бренсинг Карстен - На языке животных

Как они общаются друг с другом и как нам научиться понимать их / Карстен Бренсинг ; [перевод с немецкого Л. В. Парнюк]. — Москва : Эксмо, 2024. — 240 с.— (Тайный мир, меняющий сознание).
ISBN 978-5-04-110637-9

Бренсинг Карстен - На языке животных - Оглавление

Глава I. Можем ли мы понимать животных?
Глава II. Поиск универсальной программы перевода
1. Что такое коммуникация?
2. Невербальная коммуникация
3. Синицы разговаривают предложениями
  • Животных учат языку
  • Дельфины
  • Приматы
  • Попугаи
5. Мы не одни — эволюция речи
  • Неандерталец
  • Ген речи FOXP2
  • Вокальное обучение, или Какие животные могут говорить
  • Контекстная подсказка
  • Подсказка аутизма
6 Карстен Бренсинг Грехопадение, или После осознания лжи мы больше не одиноки
  • Речевые обороты
  • Риторика
  • Диалог
  • Вежливость выгодна
  • Глава III. Нам нужно очеловечивать животных!
  • Как мы думаем
  • Первая мысль на «нашей» планете
  • Формирование категорий
  • Логическое мышление
  • Абстрактное мышление
  • Творческое мышление
  • Стратегическое мышление
  • Метапознание
  • Самосознание
  • Сопереживание
  • Супрамега мышление
  • Взаимный альтруизм, или Изобретение дружбы
  • Личность
  • Биографии
  • Мораль и справедливость
  • Культура и подражание
  • Коллективный разум
  • Как мы чувствуем
  • Поиск подходящего партнера
  • Верность партнеру
  • Что важнее — разум или чувства?
  • Глава IV. Отношения «человек–животное» — недопонимание?!
  • Общение с животными на равных
  • Наши устаревшие представления о животных
  • Современные представления о животных
  • Пример плавания с дельфинами
  • Плавание с дельфинами в неволе
  • Дельфинотерапия — обман людей и животных
  • Почему мы очарованы дельфинами?
  • Можно ли сделать дельфинов домашними животными?
  • Мечта поплавать с дельфинами несбыточна?
  • Дикие животные
  • Акулы
  • Голуби
  • Охота
  • Животные в туризме
  • Животные в руках человека
  • Домашние животные
  • Терапия с использованием животных
  • Животные в лаборатории
  • Универсальные формулы взаимопонимания
Примечания
Благодарности
Views 191
Rating 4.9 / 5
Added 18.02.2025
Author brat Vital
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4.9/5 (4)

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