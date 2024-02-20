Книга «Бретонские легенды», к радости составителя и переводчика, вызвала большой интерес у читателей. Филологи получили возможность ознакомиться с бретонскими текстами, до того не переводившимися на русский язык и поэтому недоступными тем, кто не владеет бретонским. Любители сказок смогли соприкоснуться с фольклорной традицией, пока что мало знакомой российским читателям. Поклонники мрачных новелл нашли в этой книге тексты, поражающие воображение и леденящие душу: то ли жуткие истории, достойные пера Говарда Лавкрафта, то ли завораживавшие нас в детстве «Вечера на хуторе близ Диканьки» (с неподражаемым бретонским колоритом, разумеется). Те же читатели, кто прежде всего интересуется литературой кельтских народов, смогли расширить свой кругозор: благодаря плодотворной работе моих старших коллег-кельтологов ирландские саги (или, если быть точнее, повести) стали известны широкому кругу читателей, но бретонская литература до последнего времени оставалась в тени.

Причин тому немало: во-первых, ни по количеству произведений, ни по древности бретонская литература не может сравниться с ирландской или валлийской. Во-вторых, как это ни парадоксально, даже в самой Бретани отношение к собственному литературному наследию и современному фольклору неоднозначное. Как это часто бывает с представителями малых народов, бретонцы порой обесценивают и свой родной язык, и свою культуру. Во время опроса в ходе моих исследований часто выяснялось, что подобное пренебрежение к собственной культуре происходит оттого, что устная народная литература ассоциируется с не самыми уважаемыми — хотим мы того или нет — в современном обществе крестьянами. Разумеется, на бретонском языке существует и вполне современная «городская» литература, да вот беда: очень мало кто с ней знаком, кроме тех, кому довелось учить бретонский язык в школе и университете (а таких людей в Бретани, увы, не очень много). Один тамошний журналист печально пошутил, что количество бретонских читателей примерно равняется количеству бретонских писателей. Это некоторое преувеличение, но мы все знаем, что в каждой шутке есть доля не самой приятной правды.

К тому же сказки и легенды в нынешнем мире считаются «детским», «несерьезным» литературным жанром, интересующим в лучшем случае младших школьников. И чтобы признаться во всеуслышание в чтении на сон грядущий народных сказок или легенд, нужно обладать либо немалой смелостью, либо дипломом филолога.

И наконец, в-третьих, широкой читающей публике известны в основном те образцы бретонской народной литературы, которые были опубликованы на французском языке. Квалифицированных переводчиков с бретонского можно пересчитать по пальцам: как правило, это или выходцы из смешанных семей, где один из родителей владеет бретонским, а другой, к примеру, английским, или иностранцы, обучившиеся бретонском языку (как и ваша покорная слуга, переводчик и составитель этого сборника).

Бретонские легенды

Пер. с бретонск., коммент. и сост. А. Р. Мурадовой. — 3-е издание. — М. : Неолит, 2016. — 272 с.

ISBN 978-5-9906768-8-6

Бретонские легенды – Содержание

Предисловие ко второму изданию

Бретань, бретонцы и их язык

Сказочник Гонто

Предисловие

Собака мертвой головы

Кабачок с хорошим сидром

Женитьба Анку

Парень-Дьявол

Мальчик с кожаной плеткой

Волшебная дубинка

Девушка-рыцарь

Часть 1. Старушка из леса и человек в черном плаще

Часть 2. Девушка-рыцарь при дворе бретонского короля

Часть 3. Мариолу-Мариолон, индийская царица

Человек в чугунном котле

Сын короля Ирландии

Волшебная книжечка

Примечания и приложения

Литература на бретонском языке. Краткий исторический очерк

Бретонская народная литература и первые попытки ее письменной фиксации

Об авторах текстов, вошедших в этот сборник

Франсуа-Мари Люзель (1821—1895)

Амабль Труде (1803—1885) и Габриэль Милин (1822—1895)

Эрвон Ар Мооль (1874—1957)

Йон ар Го (1897—1966)

Приложение

Символика красного цвета в бретонской народной литературе

Библиография