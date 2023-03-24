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Бриджес - Христианское служение

Бриджес - Христианское служение
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Материал для настоящей работы почерпнут из различных сфер деятельности Церкви. Хотя автор особо имел в виду Служение Истэблишмента* (с которым он связан прочными и дорогими для него узами, и который на его взгляд занимает доминирующие позиции в Церкви Христовой), однако он вовсе не отказывается сердечно приветствовать служителей Божиих иных вероисповеданий и подражать их добродетелям. Если читатель решит, что автор был чрезмерно многословен в ссылках и цитатах, в свое оправдание он может привести лишь желание подкрепить свои утверждения (сами по себе малозначимые) свидетельством признанных авторитетов.

Наконец, автор отлично осознает, что главный недостаток его работы - и, возможно, существенный - происходит от неискусности изложения. Однако он надеется, что «братья одобрят» искреннее стремление послужить великому делу, которому они, как и он, посвятили свою жизнь, и выражает горячее желание сообщаться с ними в частном порядке по вопросу внесения поправок во второе издание (если оно будет востребованным). Для этой цели он подробно сообщает о своем местонахождении.

Все, что автор может пожелать своему труду, содержится в предисловии к «Сельскому Пастору»: «Господь да помилует меня и других, кто не презрит мой скромного труд, и Сам дополнит написанное мною, чтобы эта книга стала полноценным пасторским руководством».

Что касается его самого - автор воодушевлен увещеванием одного известного служителя, обращенным к его ученику: «А теперь иди своей дорогой, О возлюбленный сын, с молитвою и радостью до конца дней своих совершая свой труд; и помни о том, что Господь даст тебе по окончании жизни бесконечную радость, в которой ты просияешь, как светило на тверди и звезды небесные во веки веков».

Чарльз Бриджес - Христианское служение - Исследование причин его неэффективности

Русское издание: Come Over and Help Organization, Inc., USA/Canada, 2007.

Чарльз Бриджес - Христианское служение - Исследование причин его неэффективности - Содержание

I. ОБЩИЙ ОБЗОР ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ

  • 1. Божественное происхождение и установление христианского служения

  • 2. Достоинство христианского служения

  • 3. Назначение и необходимость христианского служения

  • 4. Испытания и трудности христианского служения

  • 5. Утешение и поддержка христианского служения

  • 6. Качества христианского служителя

  • 7. Подготовка к христианскому служению

II. ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ БЕЗУСПЕШНОСТИ ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ

  • 1. Когда Библия гарантирует успех служения, и когда предвещает неудачу

  • 2. Устранение божественной помощи - основная причина отсутствия успеха в служении

  • 3. Враждебность плотского сердца - главная причина неуспеха в служении

  • 4. Власть сатаны - главное препятствие для успеха служения

  • 5. Локальные препятствия для успеха в служении

  • 6. Недостаток божественного призвания - главная причина неуспеха в служении

III. ПРИЧИНЫ НЕУСПЕХА СЛУЖЕНИЯ, НОСЯЩИЕ ЛИЧНЫЙ ХАРАКТЕР

  • 1. Отсутствие полной посвященности христианскому служению

  • 2. Сообразность миру

  • 3. Страх перед людьми

  • 4. Недостаток христианского самоотречения.

  • 5. Дух алчности

  • 6. Пренебрежение отдыхом

  • 7. Влияние духовной гордыни

  • 8. Отсутствие личной веры

  • 9. Недостаток семейного благочестия и связь семьи служителя с его работой

  • 10. Недостаток веры

IV ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ

  • 1.Установление и важность служения проповеди

  • 2. Подготовка к проповеди

  • 3. Библейский способ проповеди Закона

  • 4. Библейская проповедь Евангелия

  • 5. Способ библейской проповеди

  • 6. Дух Библейской проповеди

V. ПАСТОРСКАЯ РАБОТА В ХРИСТИАНСКОМ СЛУЖЕНИИ

  • 1. Природа и значение пасторской деятельности

  • 2. Рассмотрение ситуаций, связанных с пасторской деятельностью

Views 1 696
Rating 5.0 / 5
Added 24.03.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо!

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