Материал для настоящей работы почерпнут из различных сфер деятельности Церкви. Хотя автор особо имел в виду Служение Истэблишмента* (с которым он связан прочными и дорогими для него узами, и который на его взгляд занимает доминирующие позиции в Церкви Христовой), однако он вовсе не отказывается сердечно приветствовать служителей Божиих иных вероисповеданий и подражать их добродетелям. Если читатель решит, что автор был чрезмерно многословен в ссылках и цитатах, в свое оправдание он может привести лишь желание подкрепить свои утверждения (сами по себе малозначимые) свидетельством признанных авторитетов.

Наконец, автор отлично осознает, что главный недостаток его работы - и, возможно, существенный - происходит от неискусности изложения. Однако он надеется, что «братья одобрят» искреннее стремление послужить великому делу, которому они, как и он, посвятили свою жизнь, и выражает горячее желание сообщаться с ними в частном порядке по вопросу внесения поправок во второе издание (если оно будет востребованным). Для этой цели он подробно сообщает о своем местонахождении.

Все, что автор может пожелать своему труду, содержится в предисловии к «Сельскому Пастору»: «Господь да помилует меня и других, кто не презрит мой скромного труд, и Сам дополнит написанное мною, чтобы эта книга стала полноценным пасторским руководством».

Что касается его самого - автор воодушевлен увещеванием одного известного служителя, обращенным к его ученику: «А теперь иди своей дорогой, О возлюбленный сын, с молитвою и радостью до конца дней своих совершая свой труд; и помни о том, что Господь даст тебе по окончании жизни бесконечную радость, в которой ты просияешь, как светило на тверди и звезды небесные во веки веков».

Чарльз Бриджес - Христианское служение - Исследование причин его неэффективности

Русское издание: Come Over and Help Organization, Inc., USA/Canada, 2007.

Чарльз Бриджес - Христианское служение - Исследование причин его неэффективности - Содержание

I. ОБЩИЙ ОБЗОР ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ

1. Божественное происхождение и установление христианского служения

2. Достоинство христианского служения

3. Назначение и необходимость христианского служения

4. Испытания и трудности христианского служения

5. Утешение и поддержка христианского служения

6. Качества христианского служителя

7. Подготовка к христианскому служению

II. ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ БЕЗУСПЕШНОСТИ ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ

1. Когда Библия гарантирует успех служения, и когда предвещает неудачу

2. Устранение божественной помощи - основная причина отсутствия успеха в служении

3. Враждебность плотского сердца - главная причина неуспеха в служении

4. Власть сатаны - главное препятствие для успеха служения

5. Локальные препятствия для успеха в служении

6. Недостаток божественного призвания - главная причина неуспеха в служении

III. ПРИЧИНЫ НЕУСПЕХА СЛУЖЕНИЯ, НОСЯЩИЕ ЛИЧНЫЙ ХАРАКТЕР

1. Отсутствие полной посвященности христианскому служению

2. Сообразность миру

3. Страх перед людьми

4. Недостаток христианского самоотречения.

5. Дух алчности

6. Пренебрежение отдыхом

7. Влияние духовной гордыни

8. Отсутствие личной веры

9. Недостаток семейного благочестия и связь семьи служителя с его работой

10. Недостаток веры

IV ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ

1.Установление и важность служения проповеди

2. Подготовка к проповеди

3. Библейский способ проповеди Закона

4. Библейская проповедь Евангелия

5. Способ библейской проповеди

6. Дух Библейской проповеди

V. ПАСТОРСКАЯ РАБОТА В ХРИСТИАНСКОМ СЛУЖЕНИИ