Бриллиантов - Император Константин Великий и Миланский эдикт

Александр Иванович Бриллиантов родился в селе Цыпино Кирилловского уезда Новгородской губернии (что в полутора километрах от Ферапонтова монастыря) 17 августа (здесь и далее даты — по старому стилю) 1867 г. Отец его, священник церкви Илии Пророка Иоанн Михайлович Бриллиантов, с женой Ларисой Андреевной поселились в Цыпино в 1862 г., и тогда же Иван Михайлович возглавил церковно-приходскую школу, где обучались грамоте крестьянские дети. Его родной брат Алексей Михайлович, много лет проработавший окружным врачом в Верхоянском крае и вынужденный по состоянию здоровья вернуться сначала в г. Кириллов, вскоре со своей семьей переезжает жить в дом Ивана Михайловича. Так цыпинский дом становится местом жительства огромного семейства, в котором воспитывались девять детей Ивана Михайловича и трое Алексея Михайловича Бриллиантовых.

В одном из писем к Александру Ивановичу из родного дома, датированном 1896 г. (годом смерти Ивана Михайловича), замечательно ясно передается атмосфера этой традиционной русской семьи: «На Цыпине жизнь идет обычным порядком. Все, слава Богу, здоровы. Мать Ваша по обыкновению хлопочет по хозяйству, а вечерами прядет лен со старушкой, матерью о. Александра, которая теперь частит на Цыпине. Катерина плетет мережи для рыбной ловли, Лидия вышивает, Ольга посещает Ферапонтовскую школу, Евгения в Кириллове городскую, и Вениамин церковно-приходскую. Маленький Сергей начинает ходить и лепетать: папа, мама, дядя и проч. Маленькая Наталья не раз уже оттеребила меня за бороду. О. Александр обременен трудами...».

Дух этого семейства воспитал д ля России двух крупных историков — старших сыновей Ивана Михайловича, Александра и Ивана Бриллиантовых, чьи труды не утратили значения и по сей день. Еще двое его сыновей — Леонид и Вениамин — подвизались на педагогическом поприще. Все девушки в семье Бриллиантовых также получили образование, дающее им право на преподавательскую работу в школе.

Александр Иванович Бриллиантов - Император Константин Великий и Миланский эдикт 313 г. О месте кончины и погребения св. Максима Исповедника

(Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»)

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2006. — 336 с.

ISBN 5-89740-130-1

Александр Иванович Бриллиантов - Император Константин Великий и Миланский эдикт 313 г. О месте кончины и погребения св. Максима Исповедника - Содержание

О. Л. Абышко - Александр Иванович Бриллиантов: биографический очерк

Список трудов А. И. Бриллиантова