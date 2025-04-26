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Ферреро - Ваші діти мають лише вас

Бруно Ферреро - Ваші діти мають лише вас
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Family
Любов кожного члена родини до самого себе. Наскільки безглуздо воно б не звучало, насправді це ключовий елемент у житті кожного з нас. Навіть Ісус Христос зауважив, що любов до себе є мірилом любові до ближнього. Насправді любити себе — означає вірити у свою вартість, позитивно оцінювати себе та відчувати свою значущість. Один з головних законів динаміки любові твердить, що оточуючі бачать нас та ставляться до нас так, як ми самі бачимо себе та ставимося до себе. Той, хто вважає себе килимком, з сумом зауважить, що й інші використовують його для того, щоб «витирати об нього ноги». Любити себе — ось найкраїций спосіб зрозуміти, що таке «любов». Той, хто поважає себе, викликатиме в оточуючих поважне, шанобливе ставлення до себе. Бсе почалося зі слів: «Так, я цього хочу!» Життя удвох — це вибір; це зовсім не пісня про кохання, не якийсь інстинкт і не поезія. Це означає, що дві людини добровільно, серйозно, як личить дорослим людям, вирішили поєднатися фізично, емоційно та духовно, аби з двох окремих «я» створити нову одиницю: «ми». Вони створили команду, мета якої — разом йти дорогою життя як єдина сила. Таке важливе рішення необхідно приймати щодня знову й знову, особливо у найскладніші моменти. «Мені потрібна ти, а не твої досягнення, не твої послуги, не твої фінансові можливості тощо». Любов складається із маленьких кроків: щаслива родина — це результат розвитку. При цьому необхідно мати велике терпіння та ні в якому випадку не варто квапитися. Слід закріпити відповідальність за кожним членом родини, котрому відводиться певна роль, навіть у найпростіших життєвих ситуаціях. Хто завідує грішми, хто гуляє з собакою, хто готує їжу, хто керує машиною під час довгих поїздок, хто допомагає дітям робити уроки, хто ходить за покупками? Все це звучить не надто романтично, але розбудова родинної любові — це процес поєднання людей, які мають право на власні ідеї, бажання, потреби та характери, навіть абсолютно несхожі. Кожен повинен «звільнити простір» для інших у своєму житті.

Бруно Ферреро - Ваші діти мають лише вас

Тільки виховання змінить світ
пер. з іт. К. Зінченко. - Львів: Видавництво Дон Боско, Видавництво Свічадо, 2021. - 232 с.
ISBN 978-966-2090-15-4

Бруно Ферреро - Ваші діти мають лише вас - Зміст

Вступ. Батьки можуть впоратися
НАДІЙНИЙ ФУНДАМЕНТ
  • Деякі беззаперечні істини, на яких тримається любов у родині
  • Чотири вершники родинного Апокаліпсису
  • Фактор Б
  • Декалог для батька
  • Дітям потрібне підбадьорювання
  • Мистецтво ремонту в родині
  • Родинний «маршрут»
  • Родинне сузір'я
  • Ревнощі між дітьми
  • Коли діти нам не подобаються
  • Старші особи в родині
  • 30 порад для квапливих батьків ,
ЛЮБОВ - ПРАКТИЧНА СПРАВА
  • Поточний рахунок родинної любові
  • Любити очима
  • Повага — найважливіша родинна чеснота
  • Гарні манери
БЛАГОСЛОВЕННИЙ ДІАЛОГ
  • Десять заповідей спілкування
  • Нотації — ні до чого
  • Заповідь батьків
  • Мистецтво переговорів
  • Учитися сваритися
  • Підкорити власну дитину
  • Слухати, аби зрозуміти
  • Чи можна приборкати гнів?
  • Десять заповідей прощення
ДИСЦИПЛІНА - ВЕЛИКИЙ ВИКЛИК
  • Друга найважливіша річ після любові
  • Діти повинні знати, що дозволено, а що ні
  • Десять заповідей дисципліни
ФОРМУВАТИ «СИЛЬНУ» ОСОБИСТІСТЬ
  • Механізм сумління
  • Виховувати довіру
  • Виховувати почуття відповідальності
  • Посаг для життя
  • Виховувати силу духу
  • Виховувати оптимізм
  • друзі «Цейтвій друг мені не до вподоби!»
ШКОЛА
  • Допоможімо їм вчитися
  • Допомагати дітям зосередитись
  • Організована дитина
  • «Не знаю, що я хочу робити потім...»
ПІДЛІТКИ
  • Меморандум під літка своїм батькам
  • Контрмеморандум уже дорослій дитині
  • Любити можна і котів
  • Чого казати не можна
  • Зовнішній вигляд
  • Друзі та родина
ВІРА
  • Великий «Ніхто»
  • Для чого потрібна віра?
  • Навчімо їх молитися
ВЕЛИКІ ТА МАЛІ ПИТАННЯ
  • Колишніх дітей не буває!
  • Діти потребують пригод
  • Десять «рятувальних кіл»
  • Подарунки свідчать про любов?
  • 50 подарунків вашим дітям
  • Секрет у тому, аби розповідати
Views 191
Rating 5.0 / 5
Added 26.04.2025
Author brat Vital
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5.0/5 (2)

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