Любов кожного члена родини до самого себе. Наскільки безглуздо воно б не звучало, насправді це ключовий елемент у житті кожного з нас. Навіть Ісус Христос зауважив, що любов до себе є мірилом любові до ближнього. Насправді любити себе — означає вірити у свою вартість, позитивно оцінювати себе та відчувати свою значущість. Один з головних законів динаміки любові твердить, що оточуючі бачать нас та ставляться до нас так, як ми самі бачимо себе та ставимося до себе. Той, хто вважає себе килимком, з сумом зауважить, що й інші використовують його для того, щоб «витирати об нього ноги». Любити себе — ось найкраїций спосіб зрозуміти, що таке «любов». Той, хто поважає себе, викликатиме в оточуючих поважне, шанобливе ставлення до себе. Бсе почалося зі слів: «Так, я цього хочу!» Життя удвох — це вибір; це зовсім не пісня про кохання, не якийсь інстинкт і не поезія. Це означає, що дві людини добровільно, серйозно, як личить дорослим людям, вирішили поєднатися фізично, емоційно та духовно, аби з двох окремих «я» створити нову одиницю: «ми». Вони створили команду, мета якої — разом йти дорогою життя як єдина сила. Таке важливе рішення необхідно приймати щодня знову й знову, особливо у найскладніші моменти. «Мені потрібна ти, а не твої досягнення, не твої послуги, не твої фінансові можливості тощо». Любов складається із маленьких кроків: щаслива родина — це результат розвитку. При цьому необхідно мати велике терпіння та ні в якому випадку не варто квапитися. Слід закріпити відповідальність за кожним членом родини, котрому відводиться певна роль, навіть у найпростіших життєвих ситуаціях. Хто завідує грішми, хто гуляє з собакою, хто готує їжу, хто керує машиною під час довгих поїздок, хто допомагає дітям робити уроки, хто ходить за покупками? Все це звучить не надто романтично, але розбудова родинної любові — це процес поєднання людей, які мають право на власні ідеї, бажання, потреби та характери, навіть абсолютно несхожі. Кожен повинен «звільнити простір» для інших у своєму житті.

Бруно Ферреро - Ваші діти мають лише вас

Тільки виховання змінить світ

пер. з іт. К. Зінченко. - Львів: Видавництво Дон Боско, Видавництво Свічадо, 2021. - 232 с.

ISBN 978-966-2090-15-4

Бруно Ферреро - Ваші діти мають лише вас - Зміст

Вступ. Батьки можуть впоратися

НАДІЙНИЙ ФУНДАМЕНТ

Деякі беззаперечні істини, на яких тримається любов у родині

Чотири вершники родинного Апокаліпсису

Фактор Б

Декалог для батька

Дітям потрібне підбадьорювання

Мистецтво ремонту в родині

Родинний «маршрут»

Родинне сузір'я

Ревнощі між дітьми

Коли діти нам не подобаються

Старші особи в родині

30 порад для квапливих батьків ,

ЛЮБОВ - ПРАКТИЧНА СПРАВА

Поточний рахунок родинної любові

Любити очима

Повага — найважливіша родинна чеснота

Гарні манери

БЛАГОСЛОВЕННИЙ ДІАЛОГ

Десять заповідей спілкування

Нотації — ні до чого

Заповідь батьків

Мистецтво переговорів

Учитися сваритися

Підкорити власну дитину

Слухати, аби зрозуміти

Чи можна приборкати гнів?

Десять заповідей прощення

ДИСЦИПЛІНА - ВЕЛИКИЙ ВИКЛИК

Друга найважливіша річ після любові

Діти повинні знати, що дозволено, а що ні

Десять заповідей дисципліни

ФОРМУВАТИ «СИЛЬНУ» ОСОБИСТІСТЬ

Механізм сумління

Виховувати довіру

Виховувати почуття відповідальності

Посаг для життя

Виховувати силу духу

Виховувати оптимізм

друзі «Цейтвій друг мені не до вподоби!»

ШКОЛА

Допоможімо їм вчитися

Допомагати дітям зосередитись

Організована дитина

«Не знаю, що я хочу робити потім...»

ПІДЛІТКИ

Меморандум під літка своїм батькам

Контрмеморандум уже дорослій дитині

Любити можна і котів

Чого казати не можна

Зовнішній вигляд

Друзі та родина

ВІРА

Великий «Ніхто»

Для чого потрібна віра?

Навчімо їх молитися

ВЕЛИКІ ТА МАЛІ ПИТАННЯ