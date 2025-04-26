Ферреро - Ваші діти мають лише вас
Любов кожного члена родини до самого себе. Наскільки безглуздо воно б не звучало, насправді це ключовий елемент у житті кожного з нас. Навіть Ісус Христос зауважив, що любов до себе є мірилом любові до ближнього. Насправді любити себе — означає вірити у свою вартість, позитивно оцінювати себе та відчувати свою значущість. Один з головних законів динаміки любові твердить, що оточуючі бачать нас та ставляться до нас так, як ми самі бачимо себе та ставимося до себе. Той, хто вважає себе килимком, з сумом зауважить, що й інші використовують його для того, щоб «витирати об нього ноги». Любити себе — ось найкраїций спосіб зрозуміти, що таке «любов». Той, хто поважає себе, викликатиме в оточуючих поважне, шанобливе ставлення до себе. Бсе почалося зі слів: «Так, я цього хочу!» Життя удвох — це вибір; це зовсім не пісня про кохання, не якийсь інстинкт і не поезія. Це означає, що дві людини добровільно, серйозно, як личить дорослим людям, вирішили поєднатися фізично, емоційно та духовно, аби з двох окремих «я» створити нову одиницю: «ми». Вони створили команду, мета якої — разом йти дорогою життя як єдина сила. Таке важливе рішення необхідно приймати щодня знову й знову, особливо у найскладніші моменти. «Мені потрібна ти, а не твої досягнення, не твої послуги, не твої фінансові можливості тощо». Любов складається із маленьких кроків: щаслива родина — це результат розвитку. При цьому необхідно мати велике терпіння та ні в якому випадку не варто квапитися. Слід закріпити відповідальність за кожним членом родини, котрому відводиться певна роль, навіть у найпростіших життєвих ситуаціях. Хто завідує грішми, хто гуляє з собакою, хто готує їжу, хто керує машиною під час довгих поїздок, хто допомагає дітям робити уроки, хто ходить за покупками? Все це звучить не надто романтично, але розбудова родинної любові — це процес поєднання людей, які мають право на власні ідеї, бажання, потреби та характери, навіть абсолютно несхожі. Кожен повинен «звільнити простір» для інших у своєму житті.
Бруно Ферреро - Ваші діти мають лише вас
Тільки виховання змінить світ
пер. з іт. К. Зінченко. - Львів: Видавництво Дон Боско, Видавництво Свічадо, 2021. - 232 с.
ISBN 978-966-2090-15-4
Бруно Ферреро - Ваші діти мають лише вас - Зміст
Вступ. Батьки можуть впоратися
НАДІЙНИЙ ФУНДАМЕНТ
- Деякі беззаперечні істини, на яких тримається любов у родині
- Чотири вершники родинного Апокаліпсису
- Фактор Б
- Декалог для батька
- Дітям потрібне підбадьорювання
- Мистецтво ремонту в родині
- Родинний «маршрут»
- Родинне сузір'я
- Ревнощі між дітьми
- Коли діти нам не подобаються
- Старші особи в родині
- 30 порад для квапливих батьків ,
ЛЮБОВ - ПРАКТИЧНА СПРАВА
- Поточний рахунок родинної любові
- Любити очима
- Повага — найважливіша родинна чеснота
- Гарні манери
БЛАГОСЛОВЕННИЙ ДІАЛОГ
- Десять заповідей спілкування
- Нотації — ні до чого
- Заповідь батьків
- Мистецтво переговорів
- Учитися сваритися
- Підкорити власну дитину
- Слухати, аби зрозуміти
- Чи можна приборкати гнів?
- Десять заповідей прощення
ДИСЦИПЛІНА - ВЕЛИКИЙ ВИКЛИК
- Друга найважливіша річ після любові
- Діти повинні знати, що дозволено, а що ні
- Десять заповідей дисципліни
ФОРМУВАТИ «СИЛЬНУ» ОСОБИСТІСТЬ
- Механізм сумління
- Виховувати довіру
- Виховувати почуття відповідальності
- Посаг для життя
- Виховувати силу духу
- Виховувати оптимізм
- друзі «Цейтвій друг мені не до вподоби!»
ШКОЛА
- Допоможімо їм вчитися
- Допомагати дітям зосередитись
- Організована дитина
- «Не знаю, що я хочу робити потім...»
ПІДЛІТКИ
- Меморандум під літка своїм батькам
- Контрмеморандум уже дорослій дитині
- Любити можна і котів
- Чого казати не можна
- Зовнішній вигляд
- Друзі та родина
ВІРА
- Великий «Ніхто»
- Для чого потрібна віра?
- Навчімо їх молитися
ВЕЛИКІ ТА МАЛІ ПИТАННЯ
- Колишніх дітей не буває!
- Діти потребують пригод
- Десять «рятувальних кіл»
- Подарунки свідчать про любов?
- 50 подарунків вашим дітям
- Секрет у тому, аби розповідати
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