Будь верен до смерти
Когда вечером 29 мая 1453 года посреди мглы великой катастрофы солнце закатилось над разрушенными стенами Феодосия, сумрак, покрывший землю, положил начало долгой и мучительной ночи веков, в которой душа нации билась из последних сил в свирепой схватке со смертью. Спустя три года после взятия Константинополя турецкое войско вошло в Афины (1456). В 1458-м капитулировал Акрополь, в 1460-м — Морея, в 1461-м пал Трапезунд, в 1571-м был завоеван Кипр.
«Бесконечно недоумеваю, как сумела выжить христианская вера в Турции, — восклицал европеец Ришар в середине XVII века, живший на острове Санторини, — и как в Греции существует один миллион двести тысяч христиан! Вы только подумайте, что никогда со времен Нерона, Домициана и Диоклетиана не испытывало христианство преследований более жестоких, чем те, что встречает сегодня Восточная Церковь...
И все же слава Богу, что греки остаются христианами. Я полагаю, что этим они обязаны Богородице, Которую почитают... В каждом доме ты увидишь иконы Богородицы. Она есть страж или, лучше сказать, Хозяйка семьи. К этой иконе устремляют взоры, когда случается несчастье, умоляя о помощи. К ней приходят, чтобы выразить благодарность Богу, если через Ее предстательство в доме произошло счастливое событие... Я сам слышал, с какой непосредственностью, выразительностью, трогательностью говорят в своих семейных беседах о Царице Небесной греки».
Будь верен до смерти - Судьбы Православия в Османской империи XV-XX вв.
Сб. / Сост. инок Андрей (Шестаков), Александра Никифорова.
М.: Изд. Сретенского монастыря, 2005. — 272 с.
ISBN 5-7533-0334-Х
Будь верен до смерти - Судьбы Православия в Османской империи XV-XX вв. - Содержание
Предисловие
Часть первая Свидетельства о жизни христиан в годы турецкого владычества на территориях бывшей Византийской империи
Македония
- «Христос воскресе!»
Константинополь
- Пасха в турецком квартале
- Накануне Рождества
- «Целыми днями я тайно пою в Святой Софии»
- Задумчивый ходжа
- Приключения греческих моряков в Городе
Понт
- «Мы все были связаны некоей невидимой нитью»
- Из жизни тайных христиан Трапезунда
- Папа-Фодорос и дикие голуби
- Дочка ходжи
- Сын Деспины
- Батюшкины дрова
- О жизни тайных христиан Кромны
- Тайные христиане и турки из села Ставри
- Крещение у тайных христиан
- Венчание с турчанкой
- Погребение у тайных христиан
- Погребение клостов
- Мулла Муцис
- «Мама учила нас креститься, читать Отче наш»
- «Я дважды становился двоевером»
- Возвращение ставриотов в Православие
- «Мы причащаемся дождевой водой и хлебом...»
- «Наша единственная цель — крестить наших детей»
- «Меня держала на руках Божия Матерь»
- Из понтийских дневников русского географа
- «Дорогая моя мама, я — твой сын»
Малая Азия
- Пасха в Киутахии
- Однажды в полдень
- В гостях у ходжи
- Старый дервиш
- «Не бойтесь, я — христианка»
- Свечные огарки на руинах церкви
Северная Греция
- «Клянусь Богородицей, я - турок»
Эпир, Албания
- «Папа-Йоргис»
- «Под их бедными лачугами были устроены тайные подземные церкви»
- «В Албании мусульмане приходят в церковь, зажигают свечи, молятся»
Крит
- «Какое мучение для нас — видеть ваши страдания»
- Греческая революция
- Михаил Курмулис
- «Немало было и тех, кто сберег предание до конца»
- Рождество у тайных христиан
- Рождество у Хаджи-Осман-паши
- Мехмет-Мануил
- Сохранение греческих обычаев в турецких селах
Кипр
- Турки Кипра
Сербия
- Чудеса святого Стефана Дечанского
Болгария
- Возвращение болгарских мусульман в Православие
Часть вторая Жития греческих, сербских, болгарских, турецких, албанских святых, просиявших в годы турецкого владычества
- Житие святого новомученика Николая лавочника
- Житие святой новомученицы Златы (Хрисы) Монгленской
- Житие священномученика Гавриила, патриарха Сербского
- Житие святого преподобномученика диакона Аввакума ...
- Житие святого новомученика Георгия Кратовского
- Житие святого новомученика Николая Коринфского
- Житие преподобномучеников Рафаила и Николая, святой девы мученицы Ирины и иже с ними
- Житие святого новомученика Михаила Смирнского
- Житие святого новомученика Дуки, портного митилинского
- Житие и чудеса святителя Василия Острожского, митрополита Захолмско-Герцеговинского
- Житие святой новомученицы Аргиры
- Житие святого новомученика Ахмеда Калфаса
- Житие и чудеса преподобномученика Ефрема
- Житие святого мученика Райко-Иоанна Болгарского
- Житие святого новомученика Омира
- Житие святого Стефана Пиперского
- Житие и чудеса святого ноъомученша Иоанна Русского
- Житие святого новомученика Константина Агарянина
- Житие святого новомученика Иоанна в Аспрокастро
- Житие святого новомученика Михаила, огородника Афинского
- Житие святого новомученика Никодима Албанского
- Житие преподобной Ангелины Сербской
- Житие святого новомученика Триандафилла Загорского
- Житие равноапостольного священномученика Космы Этолийского
- Роль Космы Этолийского в национальном и духовном возрождении Балкан
- Пророчества равноапостольного священномученика Космы Этолийского
Словарь греческих, славянских, турецких слов и исторических понятий
Использованная литература
Будь верен до смерти: Судьбы Православия в Османской империи XV-XX вв. - отрывок из книги
Крещение у тайных христиан
— Я родился в 1907 году. Мы жили в Апанохоре, среди турок. Однажды ночью отец тайно привел ко мне священника, и тот крестил меня с именем Николай в одной из комнат. Мы боялись соседей-турок, которые, не дай Бог, узнали бы об этом, и тогда нам грозила неминуемая гибель. Они-то считали нас мусульманами.
Тайные христиане торопились окрестить своих детей. Крестили младенца тайно через одну-две недели после рождения. Крестного выбирали тоже из «своих» — тайных христиан. Некоторые приглашали крестными и явных христиан, но все же большинство на это не решалось.
Когда ребенку исполнялось восемь-девять лет, ему делали обрезание, по-турецки «синет», чтобы турки не сомневались в том, что мы — мусульмане. В дом приходил мулла с другими турками, родственниками, приносили музыкальные инструменты. Вместе с ними приходил человек, который умел делать обрезание. Мулла читал турецкий закон. На улице, во дворе, сидели дети, которым предстояло обрезание. Во время совершения обряда играли на музыкальных инструментах — зурнах, маленьких барабанчиках. Затем мулла клал ребенка на кровать и читал над ним молитвы; потом приходили гости и дарили подарки.
Замечательная книга!