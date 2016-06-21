Когда вечером 29 мая 1453 года посреди мглы великой катастрофы солнце закатилось над разрушенными стенами Феодосия, сумрак, покрывший землю, положил начало долгой и мучительной ночи веков, в которой душа нации билась из последних сил в свирепой схватке со смертью. Спустя три года после взятия Константинополя турецкое войско вошло в Афины (1456). В 1458-м капитулировал Акрополь, в 1460-м — Морея, в 1461-м пал Трапезунд, в 1571-м был завоеван Кипр. «Бесконечно недоумеваю, как сумела выжить христианская вера в Турции, — восклицал европеец Ришар в середине XVII века, живший на острове Санторини, — и как в Греции существует один миллион двести тысяч христиан! Вы только подумайте, что никогда со времен Нерона, Домициана и Диоклетиана не испытывало христианство преследований более жестоких, чем те, что встречает сегодня Восточная Церковь... И все же слава Богу, что греки остаются христианами. Я полагаю, что этим они обязаны Богородице, Которую почитают... В каждом доме ты увидишь иконы Богородицы. Она есть страж или, лучше сказать, Хозяйка семьи. К этой иконе устремляют взоры, когда случается несчастье, умоляя о помощи. К ней приходят, чтобы выразить благодарность Богу, если через Ее предстательство в доме произошло счастливое событие... Я сам слышал, с какой непосредственностью, выразительностью, трогательностью говорят в своих семейных беседах о Царице Небесной греки».

Будь верен до смерти - Судьбы Православия в Османской империи XV-XX вв.

Сб. / Сост. инок Андрей (Шестаков), Александра Никифорова.

М.: Изд. Сретенского монастыря, 2005. — 272 с. ISBN 5-7533-0334-Х

Будь верен до смерти - Судьбы Православия в Османской империи XV-XX вв. - Содержание

Предисловие Часть первая Свидетельства о жизни христиан в годы турецкого владычества на территориях бывшей Византийской империи Македония «Христос воскресе!» Константинополь Пасха в турецком квартале

Накануне Рождества

«Целыми днями я тайно пою в Святой Софии»

Задумчивый ходжа

Приключения греческих моряков в Городе Понт «Мы все были связаны некоей невидимой нитью»

Из жизни тайных христиан Трапезунда

Папа-Фодорос и дикие голуби

Дочка ходжи

Сын Деспины

Батюшкины дрова

О жизни тайных христиан Кромны

Тайные христиане и турки из села Ставри

Крещение у тайных христиан

Венчание с турчанкой

Погребение у тайных христиан

Погребение клостов

Мулла Муцис

«Мама учила нас креститься, читать Отче наш»

«Я дважды становился двоевером»

Возвращение ставриотов в Православие

«Мы причащаемся дождевой водой и хлебом...»

«Наша единственная цель — крестить наших детей»

«Меня держала на руках Божия Матерь»

Из понтийских дневников русского географа

«Дорогая моя мама, я — твой сын» Малая Азия Пасха в Киутахии

Однажды в полдень

В гостях у ходжи

Старый дервиш

«Не бойтесь, я — христианка»

Свечные огарки на руинах церкви Северная Греция «Клянусь Богородицей, я - турок» Эпир, Албания «Папа-Йоргис»

«Под их бедными лачугами были устроены тайные подземные церкви»

«В Албании мусульмане приходят в церковь, зажигают свечи, молятся» Крит «Какое мучение для нас — видеть ваши страдания»

Греческая революция

Михаил Курмулис

«Немало было и тех, кто сберег предание до конца»

Рождество у тайных христиан

Рождество у Хаджи-Осман-паши

Мехмет-Мануил

Сохранение греческих обычаев в турецких селах Кипр Турки Кипра Сербия Чудеса святого Стефана Дечанского Болгария Возвращение болгарских мусульман в Православие Часть вторая Жития греческих, сербских, болгарских, турецких, албанских святых, просиявших в годы турецкого владычества Житие святого новомученика Николая лавочника

Житие святой новомученицы Златы (Хрисы) Монгленской

Житие священномученика Гавриила, патриарха Сербского

Житие святого преподобномученика диакона Аввакума ...

Житие святого новомученика Георгия Кратовского

Житие святого новомученика Николая Коринфского

Житие преподобномучеников Рафаила и Николая, святой девы мученицы Ирины и иже с ними

Житие святого новомученика Михаила Смирнского

Житие святого новомученика Дуки, портного митилинского

Житие и чудеса святителя Василия Острожского, митрополита Захолмско-Герцеговинского

Житие святой новомученицы Аргиры

Житие святого новомученика Ахмеда Калфаса

Житие и чудеса преподобномученика Ефрема

Житие святого мученика Райко-Иоанна Болгарского

Житие святого новомученика Омира

Житие святого Стефана Пиперского

Житие и чудеса святого ноъомученша Иоанна Русского

Житие святого новомученика Константина Агарянина

Житие святого новомученика Иоанна в Аспрокастро

Житие святого новомученика Михаила, огородника Афинского

Житие святого новомученика Никодима Албанского

Житие преподобной Ангелины Сербской

Житие святого новомученика Триандафилла Загорского

Житие равноапостольного священномученика Космы Этолийского

Роль Космы Этолийского в национальном и духовном возрождении Балкан

Пророчества равноапостольного священномученика Космы Этолийского Словарь греческих, славянских, турецких слов и исторических понятий Использованная литература

Будь верен до смерти: Судьбы Православия в Османской империи XV-XX вв. - отрывок из книги

Крещение у тайных христиан

— Я родился в 1907 году. Мы жили в Апанохоре, среди турок. Однажды ночью отец тайно привел ко мне священника, и тот крестил меня с именем Николай в одной из комнат. Мы боялись соседей-турок, которые, не дай Бог, узнали бы об этом, и тогда нам грозила неминуемая гибель. Они-то считали нас мусульманами.

Тайные христиане торопились окрестить своих детей. Крестили младенца тайно через одну-две недели после рождения. Крестного выбирали тоже из «своих» — тайных христиан. Некоторые приглашали крестными и явных христиан, но все же большинство на это не решалось.

Когда ребенку исполнялось восемь-девять лет, ему делали обрезание, по-турецки «синет», чтобы турки не сомневались в том, что мы — мусульмане. В дом приходил мулла с другими турками, родственниками, приносили музыкальные инструменты. Вместе с ними приходил человек, который умел делать обрезание. Мулла читал турецкий закон. На улице, во дворе, сидели дети, которым предстояло обрезание. Во время совершения обряда играли на музыкальных инструментах — зурнах, маленьких барабанчиках. Затем мулла клал ребенка на кровать и читал над ним молитвы; потом приходили гости и дарили подарки.