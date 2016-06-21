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Будь верен до смерти

Будь верен до смерти - Судьбы Православия в Османской империи XV-XX вв.
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History
Когда вечером 29 мая 1453 года посреди мглы великой катастрофы солнце закатилось над разрушенными стенами Феодосия, сумрак, покрывший землю, положил начало долгой и мучительной ночи веков, в которой душа нации билась из последних сил в свирепой схватке со смертью. Спустя три года после взятия Константинополя турецкое войско вошло в Афины (1456). В 1458-м капитулировал Акрополь, в 1460-м — Морея, в 1461-м пал Трапезунд, в 1571-м был завоеван Кипр.
«Бесконечно недоумеваю, как сумела выжить христианская вера в Турции, — восклицал европеец Ришар в середине XVII века, живший на острове Санторини, — и как в Греции существует один миллион двести тысяч христиан! Вы только подумайте, что никогда со времен Нерона, Домициана и Диоклетиана не испытывало христианство преследований более жестоких, чем те, что встречает сегодня Восточная Церковь...
И все же слава Богу, что греки остаются христианами. Я полагаю, что этим они обязаны Богородице, Которую почитают... В каждом доме ты увидишь иконы Богородицы. Она есть страж или, лучше сказать, Хозяйка семьи. К этой иконе устремляют взоры, когда случается несчастье, умоляя о помощи. К ней приходят, чтобы выразить благодарность Богу, если через Ее предстательство в доме произошло счастливое событие... Я сам слышал, с какой непосредственностью, выразительностью, трогательностью говорят в своих семейных беседах о Царице Небесной греки».

Будь верен до смерти - Судьбы Православия в Османской империи XV-XX вв.

Сб. / Сост. инок Андрей (Шестаков), Александра Никифорова.
М.: Изд. Сретенского монастыря, 2005. — 272 с.
ISBN 5-7533-0334-Х

Будь верен до смерти - Судьбы Православия в Османской империи XV-XX вв. - Содержание

Предисловие
Часть первая Свидетельства о жизни христиан в годы турецкого владычества на территориях бывшей Византийской империи
Македония
  • «Христос воскресе!»
Константинополь
  • Пасха в турецком квартале
  • Накануне Рождества
  • «Целыми днями я тайно пою в Святой Софии»
  • Задумчивый ходжа
  • Приключения греческих моряков в Городе
Понт
  • «Мы все были связаны некоей невидимой нитью»
  • Из жизни тайных христиан Трапезунда
  • Папа-Фодорос и дикие голуби
  • Дочка ходжи
  • Сын Деспины
  • Батюшкины дрова
  • О жизни тайных христиан Кромны
  • Тайные христиане и турки из села Ставри
  • Крещение у тайных христиан
  • Венчание с турчанкой
  • Погребение у тайных христиан
  • Погребение клостов
  • Мулла Муцис
  • «Мама учила нас креститься, читать Отче наш»
  • «Я дважды становился двоевером»
  • Возвращение ставриотов в Православие
  • «Мы причащаемся дождевой водой и хлебом...»
  • «Наша единственная цель — крестить наших детей»
  • «Меня держала на руках Божия Матерь»
  • Из понтийских дневников русского географа
  • «Дорогая моя мама, я — твой сын»
Малая Азия
  • Пасха в Киутахии
  • Однажды в полдень
  • В гостях у ходжи
  • Старый дервиш
  • «Не бойтесь, я — христианка»
  • Свечные огарки на руинах церкви
Северная Греция
  • «Клянусь Богородицей, я - турок»
Эпир, Албания
  • «Папа-Йоргис»
  • «Под их бедными лачугами были устроены тайные подземные церкви»
  • «В Албании мусульмане приходят в церковь, зажигают свечи, молятся»
Крит
  • «Какое мучение для нас — видеть ваши страдания»
  • Греческая революция
  • Михаил Курмулис
  • «Немало было и тех, кто сберег предание до конца»
  • Рождество у тайных христиан
  • Рождество у Хаджи-Осман-паши
  • Мехмет-Мануил
  • Сохранение греческих обычаев в турецких селах
Кипр
  • Турки Кипра
Сербия
  • Чудеса святого Стефана Дечанского
Болгария
  • Возвращение болгарских мусульман в Православие
Часть вторая Жития греческих, сербских, болгарских, турецких, албанских святых, просиявших в годы турецкого владычества
  • Житие святого новомученика Николая лавочника
  • Житие святой новомученицы Златы (Хрисы) Монгленской
  • Житие священномученика Гавриила, патриарха Сербского
  • Житие святого преподобномученика диакона Аввакума ...
  • Житие святого новомученика Георгия Кратовского
  • Житие святого новомученика Николая Коринфского
  • Житие преподобномучеников Рафаила и Николая, святой девы мученицы Ирины и иже с ними
  • Житие святого новомученика Михаила Смирнского
  • Житие святого новомученика Дуки, портного митилинского
  • Житие и чудеса святителя Василия Острожского, митрополита Захолмско-Герцеговинского
  • Житие святой новомученицы Аргиры
  • Житие святого новомученика Ахмеда Калфаса
  • Житие и чудеса преподобномученика Ефрема
  • Житие святого мученика Райко-Иоанна Болгарского
  • Житие святого новомученика Омира
  • Житие святого Стефана Пиперского
  • Житие и чудеса святого ноъомученша Иоанна Русского
  • Житие святого новомученика Константина Агарянина
  • Житие святого новомученика Иоанна в Аспрокастро
  • Житие святого новомученика Михаила, огородника Афинского
  • Житие святого новомученика Никодима Албанского
  • Житие преподобной Ангелины Сербской
  • Житие святого новомученика Триандафилла Загорского
  • Житие равноапостольного священномученика Космы Этолийского
  • Роль Космы Этолийского в национальном и духовном возрождении Балкан
  • Пророчества равноапостольного священномученика Космы Этолийского
Словарь греческих, славянских, турецких слов и исторических понятий
Использованная литература

Будь верен до смерти: Судьбы Православия в Османской империи XV-XX вв. - отрывок из книги

Крещение у тайных христиан
— Я родился в 1907 году. Мы жили в Апанохоре, среди турок. Однажды ночью отец тайно привел ко мне священника, и тот крестил меня с именем Николай в одной из комнат. Мы боялись соседей-турок, которые, не дай Бог, узнали бы об этом, и тогда нам грозила неминуемая гибель. Они-то считали нас мусульманами.
Тайные христиане торопились окрестить своих детей. Крестили младенца тайно через одну-две недели после рождения. Крестного выбирали тоже из «своих» — тайных христиан. Некоторые приглашали крестными и явных христиан, но все же большинство на это не решалось.
Когда ребенку исполнялось восемь-девять лет, ему делали обрезание, по-турецки «синет», чтобы турки не сомневались в том, что мы — мусульмане. В дом приходил мулла с другими турками, родственниками, приносили музыкальные инструменты. Вместе с ними приходил человек, который умел делать обрезание. Мулла читал турецкий закон. На улице, во дворе, сидели дети, которым предстояло обрезание. Во время совершения обряда играли на музыкальных инструментах — зурнах, маленьких барабанчиках. Затем мулла клал ребенка на кровать и читал над ним молитвы; потом приходили гости и дарили подарки.
Views 993
Rating 3.8 / 5
Added 21.06.2016
Author brat Andron
Rate this publication:
3.8/5 (8)

Comments (1 comment)

M
Mackie 9 years ago

Замечательная книга!

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