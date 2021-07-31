Будур - Повседневная жизнь инквизиции в Средние века
Инквизиция «родилась» в лоне католической церкви и возникла вовсе не как самоцель, но как орудие определенной церковной и светской политики. Сама эта политика, как Церкви, так и государства диктовалась очень часто материальными интересами, хотя «идеологический покров» носил, конечно, церковный характер. Инквизиция, по сути, была «последним доводом королей», залпом из пушки, против которого несогласным с Церковью и королем нечего было возразить. Кроме того, и сами короли тоже боялись инквизиции.
Папы римские, соборы и инквизиторы, хотя и не участвовали непосредственно в вынесении смертных приговоров, тем не менее, были кровно заинтересованы в казни еретиков, переданных на расправу светским властям. «Доказано, вне всякого сомнения, фактами и документами, пишет французский аббат, историк инквизиции Е. Вакандар, что Церковь в лице своих пап использовала все средства, имевшиеся в ее распоряжении, включая отлучение, чтобы заставить светские власти казнить еретиков. Отлучения особенно боялись, так как согласно каноническим законам отлученный, если наказание с него не снималось в течение года, мог быть осужден на смерть. Поэтому у тогдашних правителей не было другого средства избежать этого наказания, как беспрекословно выполнять приговоры Церкви»
Наталия Будур - Повседневная жизнь инквизиции в Средние века
М.: Молодая гвардия, 2011 г. - 374 с.
ISBN 978-5- 235-03391- 7
Наталия Будур - Повседневная жизнь инквизиции в Средние века - Содержание
- Введение
- Глава первая. Возникновение инквизиции
- Глава вторая. Францисканцы, тамплиеры, Грааль и инквизиция
- Глава третья. Устройство инквизиции
- Глава четвертая. Самые известные жертвы инквизиции
- Глава пятая. Ведьмы и ведовство
- Глава шестая. Одержимые и монастырские эпидемии XVII века
- Глава седьмая. Инквизиции в Испании. Генеральный инквизитор Торквемада. Преследование евреев и мавров
- Приложение. Я. Канторович. Колдовство в России
Избранная библиография
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