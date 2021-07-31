Инквизиция «родилась» в лоне католической церкви и возникла вовсе не как самоцель, но как орудие опре­деленной церковной и светской поли­тики. Сама эта политика, ­ как Церкви, так и государства ­ диктовалась очень часто материальными интересами, хотя «идеологический покров» носил, конечно, церковный характер. Инквизиция, по сути, была «послед­ним доводом королей», залпом из пуш­ки, против которого несогласным с Церковью и королем нечего было воз­разить. Кроме того, и сами короли тоже боялись инквизиции.

Папы римские, соборы и инквизи­торы, хотя и не участвовали непос­редственно в вынесении смертных приговоров, тем не менее, были кровно заинтересованы в казни еретиков, переданных на расправу светским властям. «Доказано, вне всякого сомнения, фактами и документами, ­ пишет французский аббат, историк инквизи­ции Е. Вакандар, ­ что Церковь в лице своих пап использовала все средства, имевшиеся в ее распоряжении, включая отлучение, чтобы заставить светские власти казнить еретиков. Отлучения особенно боялись, так как согласно каноническим законам отлученный, если наказание с него не снималось в тече­ние года, мог быть осужден на смерть. Поэтому у тогдашних правителей не было другого средства избежать этого наказания, как беспрекословно выполнять приговоры Церкви»

Наталия Будур - Повседневная жизнь инквизиции в Средние века

М.: Молодая гвардия, 2011 г. - 374 с.

ISBN 978-5- 235-03391- 7

Наталия Будур - Повседневная жизнь инквизиции в Средние века - Содержание

Введение

­Глава первая. Возникновение инквизиции

Глава вторая. Францисканцы, тамплиеры, Грааль и инквизиция

Глава третья. Устройство инквизиции

Глава четвертая. Самые известные жертвы инквизиции

Глава пятая. Ведьмы и ведовство

Глава шестая. Одержимые и монастырские эпидемии XVII века

Глава седьмая. Инквизиции в Испании. Генеральный инквизитор Торквемада. Преследование евреев и мавров

Приложение. Я. Канторович. Колдовство в России

Избранная библиография