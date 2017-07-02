Будзик - Драма искупления - Драматические категории в богословии
Книга, которую мы предлагаем вниманию российского читателя, была издана в Польше почти два десятка лет назад. Однако я убежден, что за прошедшие годы она вовсе не утратила своей актуальности, поскольку неизменно остается животрепещущим вопрос о человеке, его достоинстве и свободе, а также о Боге, Который есть источник и основа неотъемлемого достоинства личности и гарант ее подлинной свободы.
Ничто не противоречит достоинству и свободе более, чем насилие. Подобно вражеской тени оно следует за человеком на протяжении всей его истории. Порождаемое ложью и ненавистью, насилие порождает конфликты, разжигает войны, ранит и убивает, оставляя после себя разруху и пепелища.
Анализ механизмов человеческого насилия, предпринятый жившим в Соединенных Штатах Америки и недавно умершим французским мыслителем Рене Жираром, не имеет аналогов в современной литературе. Предложенная Жираром миметическая теория находит свое применение во все новых областях знаний о человеке и обществе.
Особое место в теории Жирара занимает обнажение механизмов лжи и насилия, запечатленных на страницах Библии, и в первую очередь - воплощенных в драматичной судьбе Иисуса Христа, добровольно ставшего жертвой человеческого насилия, чтобы раз и навсегда лишить его легитимности.
Если Бог - по вере христиан - стал человеком в Иисусе Христе, то драма человека - это драма Самого Бога. Так дерзает утверждать один из крупнейших богословов XX века Ханс Урс фон Бальтазар. Прошло уже 25 лет со времени его смерти, а идеи великого швейцарского мыслителя по-прежнему поражают своей свежестью и новаторством. Предложенный им способ описания истории спасения в категориях, заимствованных из драматургии и театрального искусства, находит все новых и новых продолжателей.
К их числу, несомненно, относится и умерший около десяти лет тому назад инсбрукский профессор швейцарец Раймунд Швагер, в трудах которого нашла свое отражение мысль как Рене Жирара, так и Ханса Урса фон Бальтазара. Нельзя переоценить значение проведенного им анализа Нового Завета, позволившего выделить пять актов драмы искупления, совершившейся в Иисусе Христе и «воссуществляемой» в литургии Церкви. Плод этой драмы - община, отказавшаяся от поиска «козлов отпущения» и конструирования образа врага, но побеждающая ложь и ненависть истиной и любовью.
Я благодарю всех, кто участвовал в подготовке русского издания этой книги, и надеюсь, что она поможет многим читателям открыть для себя живительную силу христианской мысли, по-прежнему сохраняющей свою актуальность для современного человека, оказавшегося в лабиринте противоречащих друг другу идей и концепций улучшения мира.
Архиепископ Станислав Будзик
Станислав Будзик - Драма искупления: Драматические категории в богословии Р. Жирара, Х.У фон Бальтазара и Р. Швагера
Перевод: Мария Касьяненко
Литературный редактор: Антон Дубинин
Научный редактор: свящ. Сергей Тимашов
Под общей редакцией свящ. Зигмунта Заборовского
Централизованная религиозная организация Католический Орден Францисканцев в России
Издательство Францисканцев, 480 с.
МОСКВА 2017
ISBN 978-5-89208-132-0
Название оригинала: ks. Stanistaw Budzik. Dramat odkupienia: Kategorie dramatyczne w teologii naprzykladzie R. Girarda, H.U. von Balthasa-ra i R. Schwagera. - Tarnow: BIBLOS, 1997.
Станислав Будзик - Драма искупления: Драматические категории в богословии Жирара, фон Бальтазара и Швагера - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Введение
- 1. Драматические категории в богословии,
- 2. Представители драматического богословия,
- 3. Проблематика, методы и структура исследования
Глава 1. Драма человеческого насилия: Антропология Рене Жирара
-
1.1.Человек в сетях миметического желания
-
1.1.1.Основания религии и культуры
- 1.1.1.1. Отправная точка литературоведения и этнологии
- 1.1.1.2. Религия в диалоге с гуманитарностыо
- 1.1.1.3. Антропологический и культурный пессимизм
-
1.1.2.Антропология желания
- 1.1.2.1. Мимесис присвоения
- 1.1.2.2. Треугольник желания
- 1.1.1.Основания религии и культуры
-
1.2.Общество, вовлеченное в насилие
-
1.2.1.Механизм козла отпущения
- 1.2.1.1. Миметический кризис
- 1.2.1.2. Направление насилия на случайную жертву
- 1.2.1.3. Сакрализация жертвы
-
1.2.2.Культовое решение проблемы насилия
- 1.2.2.1. Ритуал козла отпущения
- 1.2.2.2. Табу, запреты и миф
-
1.2.3.Учредительный механизм
- 1.2.3.1. Религия как матрица человеческой культуры
- 1.2.3.2. Исторические тексты о гонениях
- 1.2.3.3. Современные следы учредительного механизма
- 1.2.1.Механизм козла отпущения
-
1.3.Библейское развенчание насилия
- 1.3.1. Богооткровенная сила библейских текстов
-
1.3.2. Ветхий Завет на стороне жертв
- 1.3.2.1. Постепенное обнажение механизма насилия
- 1.3.2.2. Бунт жертвы в Книге Иова
-
1.3.3.Труд Нового Завета
- 1.3.3.1. Любовь против насилия
- 1.3.3.2. Драма Страстей Христовых
- 1.3.3.3. Иисус - «козел отпущения»
- 1.3.3.4. Жертва Христа - конец всяких жертв
- 1.3.4. Богословское значение гипотезы Жирара
- 1.4. Заключение и выводы
Глава 2. Божественное измерение драмы: Теодраматика Ханса Урса фон Бальтазара
-
2.1.К драматическому видению богословия
- 2.1.1. Эстетическая отправная точка
-
2.1.2. Богословские споры
- 2.1.2.1. Преодоление неосхоластики
- 2.1.2.2. Полемика с историко-критической экзегезой
- 2.1.2.3. Критика редукционистских тенденций в богословии
-
2.1.3.Драматический синтез
- 2.1.3.1. Богословская трилогия
- 2.1.3.2. Теодраматика между эстетикой и логикой
-
2.2.Понятийный аппарат театра
- 2.2.1. Театр как зеркало существования
-
2.2.2. Истоки теодраматики
- 2.2.2.1. Интерпретация античной трагедии
- 2.2.2.2. Церковь в отнесении к театру
- 2.2.2.3. Театр мира на службе богословию
-
2.2.3.Богословие и драма
- 2.2.3.1. Выпускающая триада: автор, актер, режиссер
- 2.2.3.2. Триада осуществления: спектакль, публика, горизонт....
-
2.3.Драма двух свобод
- 2.3.1. Экспозиция: протодрама в Боге
-
2.3.2. Развитие: свобода конечная и бесконечная
- 2.3.2.1. Отождествление с ролью
- 2.3.2.2. Лицо и служение
-
2.3.3.Кульминация: кеносис креста
- 2.3.3.1. Богословие Божественного страдания,
- 2.3.4. Перипетия: солидарность с грешниками
- 2.3.5. Развязка: всеобщая надежда
- 2.4.Заключение и выводы
Глава 3. Христос в драме спасения: Драматическая сотериология Раймунда Швагера
-
3.1.Новая библейская герменевтика
- 3.1.1. Польза драматических категорий
- 3.1.2. На базе миметической теории
-
3.1.3. Драматическая экзегеза
- 3.1.3.1. Полемика с историко-критической экзегезой,
- 3.1.3.2. Между спекулятивным и нарративным богословием,
- 3.1.3.3. От драматической экзегезы к систематизации,
-
3.1.4.Драматическое прочтение Ветхого Завета
- 3.1.4.1. Единство обоих Заветов
- 3.1.4.2. Бог возмездия и воздаяния
- 3.1.4.3. Откровение Бога, свободного от насилия
-
3.2.Евангельская драма искупления
- 3.2.1. Первый акт: Благая Весть о Царствии Божием
- 3.2.2. Второй акт: отвержение спасения
- 3.2.3. Третий акт: осужденный Творец спасения
- 3.2.4. Четвертый акт: воскрешение как ответ Отца
- 3.2.5. Пятый акт: новая общность во Святом Духе
- 3.2.6. Любовь Божия и ответственность человека
-
3.3.Интеграция богословской традиции
-
3.3.1.Интерпретация традиционных сотериологических концепций..
- 3.3.1.1. Дивный обмен в святоотеческой сотериологии
- 3.3.1.2. Спор о человеческой свободе Христа
- 3.3.1.3. Двойственность образа Божия
-
3.3.2. Драма греха и искупления
- 3.3.2.1. Библейская предыстория в свете эволюции
- 3.3.2.2. Свобода и ответственность
- 3.3.2.3. Искупление как победа над сатаной
-
3.3.3.Современная богословская проблематика
- 3.3.3.1. Драматическая концепция межрелигиозного диалога
- 3.3.3.2. Драматическое богословие как исследовательская программа
- 3.3.1.Интерпретация традиционных сотериологических концепций..
- 3.4.Заключение и выводы
Заключение
Список сокращений
Библиография
-
1.Источники
- 1.1. Рене Жирар
- 1.2. Ханс Урс фон Бальтазар
- 1.3. Раймунд Швагер
- 1.4. Другие источники
2.Литература
Дополнительная библиография на русском языке (добавлена редактором)
-
1. Источники
- 1.1. Рене Жирар
- 1.2. Ханс Урс фон Бальтазар
Станислав Будзик - Драма искупления: Драматические категории в богословии Жирара, фон Бальтазара и Швагер - Введение
«Драма человека, призванного к бытию действием безусловной любви его Творца, не может не стать драмой Самого Творца, драмой Его любви к человеку, Своему чаду. В этом суть драмы человека и проблемы его освобождения, драмы, которая даже не снилась драматургам мира сего, если только они, сами раненные драматургией своей совести, своевременно не распознали драматургию Слова, ставшего плотью, и обитавшего среди людей»[1].
"Drama presupposes decision, and indeed is decisions correlate: drama is constituted by decisions, and the interaction of events and decisions is what we mean by drama. Thus we may venture to call the world theodramatic only because God has freely decided both to create and to redeem the world in his foreordaining and predestining love."[2]
По меньшей мере со времен Просвещения начинается процесс вытеснения богословия из области науки и культуры; также оно постепенно утрачивает влияние на общественную жизнь[3]. Бывшая царица наук все более замыкается в гетто собственных проблем, постоянно натыкаясь на упреки в том, что она предлагает ответы на никем не задаваемые вопросы, но хранит молчание перед лицом глубоко затрагивающих современное общество проблем. В свою очередь, современная культура все более удаляется от своих религиозных истоков и не осознает опасности, кроющейся в постоянном расшатывании фундаментов, на которых она основана. Не напрасно Папа Павел VI в Evangelii nuntiandi относит разрыв связи между Евангелием и культурой к величайшим драмам нашей эпохи, а Папа Иоанн Павел II постоянно призывает к преодолению этой «угрожающей будущему мира и христианства пропасти»[4]. Еще до II Ватиканского Собора, громогласно призвавшего к обновлению как христианской жизни, так и богословской мысли во всех ее областях, многие христианские мыслители старались заново установить связь между богословием и другими сферами науки, помогающими человеку познать самого себя и окружающий мир. Это движение значительно усилилось в постсоборное время.
Некоторые из этих попыток направлены на радикальное отвержение традиционных тем и способов аргументации и усвоения как методов работы, так и тематики других научных дисциплин. Тому примером - попытка создания новых богословских систем на основе атеистической по своей сути теории коммуникации Ю. Хабермаса или так называемой «автономной нравственности» - попытки создания этики и нравственного богословия без учета специфически христианского материала. Тенденция к простому подражательству и приспособлению прослеживается также в некоторых течениях феминистического богословия и латиноамериканской теологии освобождения. Богословие, ограничивающее свое делание повторением того, что уже было сформулировано другими дисциплинами, подтверждает, что самому ему сказать нечего: следовательно, при необходимости от него можно отказаться[5]. Во многих течениях современного латиноамериканского богословия также заметно «чрезмерное стремление привязать богословское содержание не только к нынешним представлениям о мире, но и к ряду научных теорий. Такой прием, с одной стороны, чреват утратой богословием методологической самостоятельности по отношению к другим наукам, а с другой - ставит его в зависимость от научных концепций, заставляя меняться вместе с ними»[6].
[1] М. Radwan, Т. Styczeii, Sladem strumienia sumien, в: Ewangelia i kultura. Doiwiadczenie irodkowoeuropejskie. Sladem Trzeciej Pielgryzmki Jana Pawta П, ред. M. Radwan, T. Styczeii, Rzym, Fundacja Jana Pawla II - Polski Instytut Kultury ChrzeScijaiiskiej 1988, c. 7.
[2] E.T. Oakes, Pattern of Redemption. The theology of Hans Urs von Baltasar, New York: Continuum 1994, c. 250
[3] «Sinds de Verlichting wordt de christelijke traditie steeds verder terugge drongen uit de wersterse samenleving». A. Lascaris, De medemens als model en ob-stakel. De hypotesse van Rene Girard en haar betekenis voor de theologie, TvT 24 (1984), c. 115.
[4] J. Szymik, Problem teologicznego wymiaru dziela literackiego Czeslawa Milosza, Katowice: Ksifgarnia sw. Jacka 1996, c. 390.
[5] «Wenn die Theologie nur noch wiederholt, was andere Wissenschaften be-reis sagen, macht sie offenkundich, dafi sie selbst keine Bedeutung mehr hat und auf sie notfalls veryichtet werden kann». J. Niewiadomski, W. Palaver, Einleitung, в: Vom Fluch und Segen der Stindenbocke. Raymund Schwagerzum 60. Geburtstag (Bei-trage zur mimetischen Theorie 1), ред. J. Niewiadomski, W. Palaver, Thaur-Wien-Munchen: Kulturverlag 1995, c. 7 сл.
[6] M. Heller, Naukowy obraz swiata a zadanie teologa, в: Obrazy swiata w teologii i w naukach przyrodniczych, ред. M. Heller, S. Budzik i S. Wszolek, Tarn6w: BIBLOS 1966, c. 26.
Дякую.