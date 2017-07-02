Книга, которую мы предлагаем вниманию российского читателя, была издана в Польше почти два десятка лет назад. Однако я убежден, что за прошедшие годы она вовсе не утратила своей актуальности, поскольку неизменно остается животрепещущим вопрос о человеке, его достоинстве и свободе, а также о Боге, Который есть источник и основа неотъемлемого достоинства личности и гарант ее подлинной свободы.

Ничто не противоречит достоинству и свободе более, чем насилие. Подобно вражеской тени оно следует за человеком на протяжении всей его истории. Порождаемое ложью и ненавистью, насилие порождает конфликты, разжигает войны, ранит и убивает, оставляя после себя разруху и пепелища.

Анализ механизмов человеческого насилия, предпринятый жившим в Соединенных Штатах Америки и недавно умершим французским мыслителем Рене Жираром, не имеет аналогов в современной литературе. Предложенная Жираром миметическая теория находит свое применение во все новых областях знаний о человеке и обществе.

Особое место в теории Жирара занимает обнажение механизмов лжи и насилия, запечатленных на страницах Библии, и в первую очередь - воплощенных в драматичной судьбе Иисуса Христа, добровольно ставшего жертвой человеческого насилия, чтобы раз и навсегда лишить его легитимности.

Если Бог - по вере христиан - стал человеком в Иисусе Христе, то драма человека - это драма Самого Бога. Так дерзает утверждать один из крупнейших богословов XX века Ханс Урс фон Бальтазар. Прошло уже 25 лет со времени его смерти, а идеи великого швейцарского мыслителя по-прежнему поражают своей свежестью и новаторством. Предложенный им способ описания истории спасения в категориях, заимствованных из драматургии и театрального искусства, находит все новых и новых продолжателей.

К их числу, несомненно, относится и умерший около десяти лет тому назад инсбрукский профессор швейцарец Раймунд Швагер, в трудах которого нашла свое отражение мысль как Рене Жирара, так и Ханса Урса фон Бальтазара. Нельзя переоценить значение проведенного им анализа Нового Завета, позволившего выделить пять актов драмы искупления, совершившейся в Иисусе Христе и «воссуществляемой» в литургии Церкви. Плод этой драмы - община, отказавшаяся от поиска «козлов отпущения» и конструирования образа врага, но побеждающая ложь и ненависть истиной и любовью.

Я благодарю всех, кто участвовал в подготовке русского издания этой книги, и надеюсь, что она поможет многим читателям открыть для себя живительную силу христианской мысли, по-прежнему сохраняющей свою актуальность для современного человека, оказавшегося в лабиринте противоречащих друг другу идей и концепций улучшения мира.

Архиепископ Станислав Будзик

Станислав Будзик - Драма искупления: Драматические категории в богословии Р. Жирара, Х.У фон Бальтазара и Р. Швагера Перевод: Мария Касьяненко Литературный редактор: Антон Дубинин Научный редактор: свящ. Сергей Тимашов Под общей редакцией свящ. Зигмунта Заборовского Централизованная религиозная организация Католический Орден Францисканцев в России Издательство Францисканцев, 480 с. МОСКВА 2017 ISBN 978-5-89208-132-0 Название оригинала: ks. Stanistaw Budzik. Dramat odkupienia: Kategorie dramatyczne w teologii naprzykladzie R. Girarda, H.U. von Balthasa-ra i R. Schwagera. - Tarnow: BIBLOS, 1997. Станислав Будзик - Драма искупления: Драматические категории в богословии Жирара, фон Бальтазара и Швагера - Содержание Предисловие к русскому изданию Введение 1. Драматические категории в богословии,

2. Представители драматического богословия,

3. Проблематика, методы и структура исследования Глава 1. Драма человеческого насилия: Антропология Рене Жирара 1.1.Человек в сетях миметического желания 1.1.1.Основания религии и культуры 1.1.1.1. Отправная точка литературоведения и этнологии 1.1.1.2. Религия в диалоге с гуманитарностыо 1.1.1.3. Антропологический и культурный пессимизм 1.1.2.Антропология желания 1.1.2.1. Мимесис присвоения 1.1.2.2. Треугольник желания

1.2.Общество, вовлеченное в насилие 1.2.1.Механизм козла отпущения 1.2.1.1. Миметический кризис 1.2.1.2. Направление насилия на случайную жертву 1.2.1.3. Сакрализация жертвы 1.2.2.Культовое решение проблемы насилия 1.2.2.1. Ритуал козла отпущения 1.2.2.2. Табу, запреты и миф 1.2.3.Учредительный механизм 1.2.3.1. Религия как матрица человеческой культуры 1.2.3.2. Исторические тексты о гонениях 1.2.3.3. Современные следы учредительного механизма

1.3.Библейское развенчание насилия 1.3.1. Богооткровенная сила библейских текстов 1.3.2. Ветхий Завет на стороне жертв 1.3.2.1. Постепенное обнажение механизма насилия 1.3.2.2. Бунт жертвы в Книге Иова 1.3.3.Труд Нового Завета 1.3.3.1. Любовь против насилия 1.3.3.2. Драма Страстей Христовых 1.3.3.3. Иисус - «козел отпущения» 1.3.3.4. Жертва Христа - конец всяких жертв 1.3.4. Богословское значение гипотезы Жирара

1.4. Заключение и выводы Глава 2. Божественное измерение драмы: Теодраматика Ханса Урса фон Бальтазара 2.1.К драматическому видению богословия 2.1.1. Эстетическая отправная точка 2.1.2. Богословские споры 2.1.2.1. Преодоление неосхоластики 2.1.2.2. Полемика с историко-критической экзегезой 2.1.2.3. Критика редукционистских тенденций в богословии 2.1.3.Драматический синтез 2.1.3.1. Богословская трилогия 2.1.3.2. Теодраматика между эстетикой и логикой

2.2.Понятийный аппарат театра 2.2.1. Театр как зеркало существования 2.2.2. Истоки теодраматики 2.2.2.1. Интерпретация античной трагедии 2.2.2.2. Церковь в отнесении к театру 2.2.2.3. Театр мира на службе богословию 2.2.3.Богословие и драма 2.2.3.1. Выпускающая триада: автор, актер, режиссер 2.2.3.2. Триада осуществления: спектакль, публика, горизонт....

2.3.Драма двух свобод 2.3.1. Экспозиция: протодрама в Боге 2.3.2. Развитие: свобода конечная и бесконечная 2.3.2.1. Отождествление с ролью 2.3.2.2. Лицо и служение 2.3.3.Кульминация: кеносис креста 2.3.3.1. Богословие Божественного страдания, 2.3.4. Перипетия: солидарность с грешниками 2.3.5. Развязка: всеобщая надежда

2.4.Заключение и выводы Глава 3. Христос в драме спасения: Драматическая сотериология Раймунда Швагера 3.1.Новая библейская герменевтика 3.1.1. Польза драматических категорий 3.1.2. На базе миметической теории 3.1.3. Драматическая экзегеза 3.1.3.1. Полемика с историко-критической экзегезой, 3.1.3.2. Между спекулятивным и нарративным богословием, 3.1.3.3. От драматической экзегезы к систематизации, 3.1.4.Драматическое прочтение Ветхого Завета 3.1.4.1. Единство обоих Заветов 3.1.4.2. Бог возмездия и воздаяния 3.1.4.3. Откровение Бога, свободного от насилия

3.2.Евангельская драма искупления 3.2.1. Первый акт: Благая Весть о Царствии Божием 3.2.2. Второй акт: отвержение спасения 3.2.3. Третий акт: осужденный Творец спасения 3.2.4. Четвертый акт: воскрешение как ответ Отца 3.2.5. Пятый акт: новая общность во Святом Духе 3.2.6. Любовь Божия и ответственность человека

3.3.Интеграция богословской традиции 3.3.1.Интерпретация традиционных сотериологических концепций.. 3.3.1.1. Дивный обмен в святоотеческой сотериологии 3.3.1.2. Спор о человеческой свободе Христа 3.3.1.3. Двойственность образа Божия 3.3.2. Драма греха и искупления 3.3.2.1. Библейская предыстория в свете эволюции 3.3.2.2. Свобода и ответственность 3.3.2.3. Искупление как победа над сатаной 3.3.3.Современная богословская проблематика 3.3.3.1. Драматическая концепция межрелигиозного диалога 3.3.3.2. Драматическое богословие как исследовательская программа

3.4.Заключение и выводы Заключение Список сокращений Библиография 1.Источники 1.1. Рене Жирар 1.2. Ханс Урс фон Бальтазар 1.3. Раймунд Швагер 1.4. Другие источники

2.Литература Дополнительная библиография на русском языке (добавлена редактором) 1. Источники 1.1. Рене Жирар 1.2. Ханс Урс фон Бальтазар

