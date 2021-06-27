Критика эволюционизма поднялась в России с первых десятилетий после публикации «Происхождения видов» Чарльза Дарвина в 1859 году. С богословской стороны, отвержение эволюции было исповедано святителем Феофаном Затворником, святым праведным Иоанном Кронштадтским, преподобным Варсонофием Оптинским и другими, прославленными впоследствии святыми Русской Православной Церкви. С научной стороны, наиболее развернутой критикой теории эволюции явился том в 1400 страниц «Дарвинизм. Критическое исследование» (1885) русского естествоиспытателя Николая Яковлевича Данилевского, который, в частности, основывался на исследовании российского биолога прибалтийского происхождения Карла Эрнста фон Бэра, одного из основателей эмбриологии. После большевистской революции 1917 года любая критика подобного рода подавлялась новым атеистическим режимом.

Протоиерей Константин Буфеев - Православное учение о Сотворении и теория эволюции

М.: Русский издательский центр имени святого Василия Великого, 2014. — 438 с.

ISBN 978-5-4249-0038-9

Протоиерей Константин Буфеев - Православное учение о Сотворении и теория эволюции - Содержание

Preface by Fr. Damaskin (Christensen)

Предисловие игумена Дамаскина (Христенсена) Вместо эпиграфа Введение. Определение понятий Часть I Учение о Сотворении Mipa Глава 1.0 Шестодневе и библейской хронологии 1. О буквальном, а не аллегорическом понимании Шестоднева святыми Отцами 1.1. Буквальное и аллегорическое понимание Библии

1.2. Буквальное отношение к событиям Шестоднева 2. Буквальное отношение к дням Творения 3. О продолжительности дней Творения 4. Соответствие дней Творения великим дням земной жизни Иисуса Христа 5.О библейской хронологии 5.1. Начало календарного летоисчисления

5.2. Возраст «от Адама»

5.3. Возраст «от Сотворения Mipa» Глава 2. Православное учение о Боге как Творце и о творении 1. Творение «из ничего» — или развитие «из прежде бывшего»? 2. Бог как Всемогущий и Свободный Творец 3. Бог как Творец и как Промыслитель 3.1. Богословский аспект. Сотворение и Промысл

3.2. Научный аспект. О чем свидетельствует антропный принцип: о Сотворении или о Промысле?

3.3. О Божием Промысле 4. Бог — Творец всего 5. Изменчивость — или постоянство сотворенных видов? 6. Постепенность формирования видов — или мгновенность актов творения? 7. О несуществовании смерти в первозданном Mipe 8. Вера в Бога или вера в эволюцию? Глава 3. Православное учение о Боге как Судье и о кончине Mipa 1. Связь церковного учения о Конце Mipa с догматом о Сотворении 2. О Втором Пришествии Христовом и Страшном Суде Притча о снежке 3. Церковное учение о Воскресении 3.1. О Воскресении Христовом

3.2. О всеобщем Воскресении 4. Царство Небесное и царство земное 4.1. Царство Христово и ересь хилиазма

4.2. Царство антихриста

4.3. Связь хилиазма и эволюционизма Глава 4. Отношение Православной Церкви к историческим вероучениям, основанным на принципе эволюционизма 1. Язычество и гностицизм 2. Саддукейская ересь 3. Каббала 4. Эволюционные учения, осужденные Церковью как еретические 4.1. Оригенизм

4.2. Арианство

4.3. Ересь Иоанна Итала 5. Допустимо ли именовать эволюционизм «ересью»? Часть II Учение о Сотворении человека Глава 5. Существовал ли Адам как историческое лицо? 1. Свидетельства Священного Писания и Предания 2. О молитвенной связи с Адамом и Евой 3. Значение праотцев в свете вероучительного содержания православного богослужения Глава 6. О сотворении Адама из праха земного 1. Церковное учение об Адаме перстном 2. О «возвращении» в землю 3. Адам как первый человек 4. Святые Отцы — против эволюционной теории о происхождении человека от обезьяны 5. Об одновременности создания тела и души Адама 6. О несовместимости эволюционизма с церковным учением о сотворении человека из праха земного Глава 7. О сотворении Адама по образу и подобию Божию 1. Образ и подобие 2. O царственном достоинстве человека 3. О богоподобии человека 4. О безсмертии первозданного Адама Глава 8. О грехопадении 1. Связь греха и смерти 2. Последствия грехопадения 2.1. Последствия грехопадения для Адама

2.2. Последствия грехопадения для человеческого рода

2.3. Последствия грехопадения для Mipa 3. Причина подобия человека животным: грехопадение 4. Об искуплении греха Адама Христом Спасителем Глава 9. Связь первозданного Адама со вторым Адамом — Христом 1. Христос — Сын Человеческий 2. Христос — Новый Адам 3. Адам как прообраз Христа 4. Богослужебные тексты — о связи двух Адамов Глава 10. О праматери Еве и Пресвятой Богородице 1. О создании Евы из ребра Адама 2. О вторичности Евы по отношению к Адаму 3. Пресвятая Богородица как Вторая Ева 4. О «ключах девства» 4.1. Мистический аспект

4.2. Научно-апологетический аспект Заключение Алфавитный указатель святых и Учителей Церкви, упоминаемых в книге Указатель библейских цитат Литература

Протоиерей Константин Буфеев - Православное учение о Сотворении и теория эволюции - «Христианский эволюционизм»

Всплеск моды на эволюционизм возник на Западе в XIX веке после выхода в свет книг Чарльза Дарвина «Происхождение видов» и Происхождение человека и половой отбор».

С точки зрения успешности внедрения в сознание людей эволюционистской идеологии, Дарвина по праву можно назвать «эволюционистом № 1».

Характерно, что в среде биологов механизм естественного отбора иногда называют «демоном Дарвина» (по аналогии с термодинамическим «демоном Максвелла»).

Сам Дарвин избегал подводить теологическую базу под свою научную гипотезу. При этом он прекрасно осознавал, что его «теория» вступает в противоречие с христианским вероучением:

«Я знаю, что заключения, к которым приводит это сочинение, будут некоторыми сочтены крайне нерелигиозными, но тот, кто заклеймит их, обязан доказать, почему начало человека как особого вида происхождением от какой-нибудь низшей формы при помощи законов изменения и естественного отбора беэбожнее, нежели объяснять рождение отдельной особи законами обыкновенного воспроизводства»?

Ответу на этот вопрос в значительной степени посвящена наша книга.

В XX веке эволюционизм получил богословское осмысление в учении Тейяра де Шардена (которого по праву следует назвать «эволюционистом № 2»). Главное содержание нового учения он выразил словами: