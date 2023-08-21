Булгаков и современность

В известном рассказе Хорхе Луиса Борхеса «Пьер Менар, автор “Дон Кихота”» описывается возможность создания уже написанной книги в более позднем контексте. В сущности, фантазия Борхеса является жестом, секуляризующим или, по крайней мере, упраздняющим традицию, т. е. то, что — по меткому определению О. А. Седаковой — энергийно воспроизводит само себя, сообразно нужде. Так, крестьянка не помнит колыбельной, которую ей пела мать, но, едва сама становится матерью, она сочиняет заново ту же самую песню [22, с. 17]. Движение традиции — естественно, тогда как жест Борхеса скорее фантастичен и касается практики чтения классического текста als ob он был написан сегодня. В сущности, и то, и другое — специфическая работа со временем, морфологически родственная, но противоположная по своему направлению. Традиция стягивает всю полноту времени в настоящее, тогда как жест Борхеса ради настоящего устраняет прошлое, как именно прошедшее. Вопреки этому различию, цель, которой придерживается данное небольшое исследование, — это совместить оба описанных подхода, осуществить одновременно два движения — археологии и реконструкции — применительно к двум, на первый взгляд, решительно не связанным направлениям мысли. Первое из них — совершенно современное, отражающее непосредственную нужду в реставрации метафизики в современной западной мысли — объектно-ориентированная философия и спекулятивный реализм. Второе же, напротив, несколько забытое, не получившее должного развития, однако лежащее в русле традиции, свойственной отечественной мысли — религиозный материализм и кенотическое богословие о. Сергия Булгакова. Мы попробуем выявить проблемную основу первого направления и затем представим, что философия Булгакова — это ответ на поставленные спекулятивными реалистами вопросы. Тем самым мы постараемся увидеть, во-первых, что составляет основу новейших спекуляций в сфере онтологии, и, во-вторых, каким образом оборванная традиция философии о. Сергия могла бы ответить на актуальные современному дискурсу вопросы.

Либеральная утопия, какой описывал ее Р. Рорти в известной работе «Случайность, ирония и солидарность» — положения, когда «все дозволено, если речь идет о словах, а не поступках, о силе убеждения, а не о принуждении» [21, с. 81], — безусловно, является идеалом развития логики западного мышления, для которого едва ли может предвидеться альтернатива либерализму. Однако в известном смысле эта утопия — лишь идеал метода или даже скорее ценностная ориентация, но ни в коем случае не реальная картина мира, не действительное положение вещей, иными словами — не онтология. Тем не менее последовательное разворачивание тезиса о контингентности языка, равноценности словарей и отсутствии метасловаря [21, с. 163] не могло не привести к формированию гипотезы наличия нечеловеческих словарей, нечеловеческих языков — и, следовательно, нечеловеческих онтологий, онтологий без господина, онтологий объектов. Таковыми проектами, родившимися из интуиций либеральной утопии, и стали труды целой плеяды объектно-ориентированных мыслителей, в частности Грэма Хармана, Иена Богоста, Квентина Мейясу и других.

С. Н. Булгаков и современность - Творчество С. Н. Булгакова в историческом и современном контекстах: коллективная монография

Отв. ред. К. Г. Исупов, Н. К. Сюн дюков. СПб.: РХГА, 2022.—252 с.

ISBN 978-5-907613-27-0

С. Н. Булгаков и современность – Содержание

I БУЛГАКОВ И СТРАТЕГИИ (ПОСТ)МОДЕРНА

С. Т. Кругликов. Объектно-ориентированная ортодоксия: плоская онтология о. Сергия Булгакова и спекулятивная онтотеология

Е. В. Бильченко. Религиозно-философский путь С. Н. Булгакова глазами постмодерна: София как метафора России

В. Ю. Даренский. Переосмысление сущности философского познания в «Трагедии философии» С. Н. Булгакова

А. И. Кузенков. С. Н. Булгаков между традицией, модерном и постмодерном

II СПОР О СОФИИ: АКТУАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ РАКУРСОВ

Д. Е. Муза. От «крымского» текста к христианскому универсализму

Ю. С. Попова. Философия хозяйства С. Н. Булгакова: трудовое восстановление мира

А. А. Кузьмин. Христос и Премудрость Божия в софиологии о. Сергия Булгакова

III КЕНОЗИС И БОГОВОПЛОЩЕНИЕ

А. В. Малышев. Кенотическая космология в русском богословии Синодального периода: от А. М. Бухарева до прот. С. Н. Булгакова

Свящ. Дмитрий Трибушный. Трагедия софиологии и софиологический корректив к паламитскому синтезу

С. Т. Кругликов. Грааль о. Сергия Булгакова и порядок деактивации эзотерики

IV ФИЛОСОФИЯ ВОЙНЫ

Е. В. Бильченко. От Медузы Горгоны к Святой Софии: проблематика смерти в творчестве С. Н. Булгакова и психоаналитическая онтология пустоты

А. Ю. Коробов-Латынцев. Софиология войны отца Сергия Булгакова

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