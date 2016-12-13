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Гаврюшин - Смысл жизни - Антология

Смысл жизни - Антология
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
От составителя антологии. Насколько мне известно, была только одна попытка собрать во­едино сочинения русских мыслителей и духовных писателей о смысле жизни. Ее предприняла «Религиозно-философская библиотека» в двух выпусках (XX и XXI) своих карманных книжечек, озаглавленных «О цели и смысле жизни» [Вышний Волочек ], 1909.
Часть первая, согласно подзаголовку, охватывала две темы: а) эв­демонизм, утилитаризм и стоицизм как принципы жизни; б) логи­ческая связь веры в смысл жизни с верой в бессмертие и включала фрагменты сочинений Вл.Соловьева, М.М. Тареева, М.С. Карели­на и А.И. Введенского.
Часть вторая была посвящена «христиан­скому мировоззрению» и содержала выдержки из работ A.M. Иванцова-Платонова, В.И. Несмелова, св. Феофана Затворника и С.А. Нилуса (беседы преп. Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым).

Смысл жизни - Антология

Сост., общ. ред., предисл. и прим. Н.К.Гаврюшина
М.: Издательская группа «Прогресс-Культура», 1994. - стр. 592, илл.
(Серия: «Сокровищница рус­ской религиозно-философской мысли». Вып. II)

Смысл жизни - Антология - - редактор Николай Гаврюшин - Содержание

Н.К. Гаврюшин Русская философская симфония (предисловие)

Василий Розанов Цель человеческой жизни (1892)

I. Исследование идеи счастья как идеи верховного начала человеческой жизни
II. Об истинных целях человеческойжизни

Виктор Несмелов Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного откровения (1895)

Александр Введенский Условия допустимости веры в смысл жизни (1896)

Смысл жизниМихаил Тареев Цель и смысл жизни (1901)

Часть I. Счастье и совершенство в отношении к цели жизни
1. Основное внутреннее противоречие жизни
2. Критика эвдемонизма
3. Критика идеи естественного совершенства; Ф.Ницше
4. Духовное совершенство и внешнее уничижение; блаженство и страдание в христианстве; Л.Н.Толстой
5. Цель жизни
6. Несправедливые страдания
7. Естественное развитие — культура и цивилизация; Л.Н.Толстой и В.С.Соловьев
Часть II. Духовная жизнь
1. Духовная жизнь. Иисус Христос. Покаяние
2. Молитва. Пост. Христа ради юродство
3. Любовь. Вера. Надежда
4. Церковь. Природа. Мир
5. Воскресение из мертвых. Вечное блаженство. Царство небесное

Евгений Трубецкой Смысл жизни (1918)

Предисловие
Введение
Глава I. Мировая бессмыслица и мировой смысл
Глава II. Теодицея
Глава III. София
Глава IV. Откровение Божьего дня
Глава V. Грех и искупление
Глава VI. Религиозный смысл человеческой мысли
Глава VII. Всемирная катастрофа и всемирный смысл

Семен Франк Смысл жизни (1925)

Предисловие
1. Вступление
2. «Что делать?»
3. Условия возможности смысла жизни
4. Бессмысленность жизни
5. Самоочевидность истинного бытия
6. Оправдание веры
7. Осмысление жизни
8. О духовном и мирском делании
Примечания
Указатель имен

Смысл жизни - Антология - редактор Николай Гаврюшин - Предисловие

В настоящее издание включены полные тексты основных произ­ведений русских мыслителей, непосредственно посвященных смыслу жизни.
Мне не удалось, однако, разыскать небольшую брошюру архим. Андрея (Ухтомского) «О смысле жизни. Слово в Великий Четвер­ток» (Казань, 1901), упоминаемую в книге М.Л. Зеленогорского «Жизнь и деятельность архиепископа Андрея (князя Ухтомского)» (М.: «Терра», 1991, с. 306).
Не включена в сборник и литературо­ведческая работа А.Е. Модестова «О смысле жизни в русской худо­жественной литературе XIX в.» (Вып. 1—2. СПб.: «Энергия», 1914). Статью о. Георгия Флоровского «Смысл истории и смысл жизни» (1921) я надеюсь поместить в V-ом томе настоящей серии, посвященном русской религиозной историософии.
Предисловие Вл.Соловьева к первому изданию «Оправдания добра» — «Нравст­венный смысл жизни в его предварительном понятии» — не вошло в данный сборник главным образом потому, что включается в раз­личные переиздания «Сочинений» Вл.Соловьева.
В последний момент, по соображениям объема, пришлось иск­лючить из сборника беседу преп. Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым в изложении С.А. Нилуса, брошюру Р.В. Иванова-Ра­зумника «О смысле жизни», написанную в духе внеконфессионального либерализма, а также раздел книги И.А. Ильина «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека», озаглавлен­ный «Учение о смысле человеческой жизни».
Приведение текстов конца XIX—начала XX вв. к единообразию современного правописания — дело не столько сложное, сколько неблагодарное, и потому составитель зачастую держался простого принципа: лучше ошибиться вместе с Тареевым и Трубецким, не­жели торжествовать правоту с академической грамматикой... Ана­логично решались вопросы оформления текста: литературных ссы­лок, курсивов и проч.

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Rating 4.3 / 5
Added 13.12.2016
Author esxatos
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4.3/5 (10)

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