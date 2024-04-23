Христианство как исторический феномен возникло в лоне позднего иудаизма. В свою очередь, эта религия была порождена историческим развитием религии Израиля, засвидетельствованной в текстах Ветхого Завета, и вскормлена ее традициями. Но христианство — сложное явление. В значительной степени оно сформировалось под влиянием духовных сил языческого эллинизма, который был хранителем эллинской духовной истории, но в то же время вобрал в себя богатые традиции переднеазиатских религий. Рассматривая христианство в контексте исторических взаимосвязей, мы не должны, однако, считать его чем-то вроде необходимого продукта исторического развития. Оно является таковым не более, чем все великие исторические феномены. Но именно тогда, когда мы рассматриваем христианство в его взаимоотношениях с миром, в котором оно возникло, становится очевидным его своеобразие и самостоятельное значение. Позитивно и критически воспринимая традиции, которыми жил этот мир, христианство воспринимало также его проблемы и претендовало на то, чтобы служить ответом на них. При этом оно вступало в соперничество с другими миссионерскими религиями и мировоззрениями своей эпохи. Только видя их общность, можно отчетливо увидеть также их противоположность.

При таком подходе исключаются любые апологетические установки. Мы не будем изображать христианство (в традициях гегелевского понимания истории) как венец античной истории религий, как исполнение её смысла; и не станем пытаться обосновать «победу» христианства над соперничающими религиями, объяснять его превосходство над ними. Историк не должен преследовать апологетические цели и доказывать истинность христианства. Утверждение истинности христианства, как и любой другой религии или мировоззрения, - всегда дело личного решения: ответственность за него историк не может снять с кого бы то ни было. В его задачу не входит и так называемая «оценка» описываемых феноменов. Однако историк может прояснить сам вопрос решения. Ибо его задача - интерпретировать явления прошлого, исходя из принципиальных возможностей понимания человеческого существования, и тем самым помочь осознать их как возможности понимания человеческого существования здесь и теперь. Оживляя минувшее, историк должен донести до сознания современника эту мысль: tua res agitur — речь идет о тебе самом.

Решение такой задачи и есть цель нашей книги. Она не будет историческим исследованием — в смысле привлечения новых фактов истории религии либо новой комбинации уже известных историко- религиозных взаимосвязей. Такое исследование послужило предпосылкой этой книги. Наша задача - скорее задача интерпретации. Вопрос ставится о том понимании существования, которое выразилось в первоначальном христианстве как возможность по-новому понять свое существование вообще. Или, если спросить осторожнее, - открыло ли оно такую возможность, и если да, то в какой мере.

Бультман Рудольф - Избранное - Вера и понимание. Том I-II

пер. с нем.; 2-е изд.

Μ.; СПб.: Цен., гуманитарных инициатив, 2024, 752 с.

Серия Lumen culturae

ISBN 978-58־98712-420

Бультман Рудольф - Избранное - Вера и понимание. Том I-II - Содержание

Теология

Новый Завет и мифология. Проблема демифологизации новозаветного провозвестия. Перевод Г. В. Вдовиной I. Демифологизация новозаветного провозвестия как задача А. Проблема 1. Мифическая картина мира и мифическое событие спасения в Новом Завете 2. Невозможность восстановления мифической картины мира Б. Задача 1. Без вычеркиваний и сокращений 2. Задача демифологизации, поставленная природой мифа 3. Задача демифологизации, поставленная самим Новым Заветом 4. Прежние попытки демифологизации 5. Необходимость экзистенциальной интерпретации мифологических понятий 2. Демифологизация в действии: основные черты А. Христианское понимание бытия 1. Человеческое бытие вне веры 2. Человеческое бытие в вере Б. Событие спасения 1. Христианское понимание бытия без Христа? 2. Событие Христа Заключение

Иисус и Павел. Перевод А.В. Михайловского

Теология апостола Павла. Перевод К.В. Неклюдова Историческое место апостола Павла А. Человек до откровения веры Предварительные замечания 1. Антропологические понятия Предварительное замечание Понятие «σώμα» (тело) § 18. Душа, дух и жизнь § 19. Ум и совесть § 20. Сердце 2. Плоть, грех и мир § 21. Творение и человек § 22. Понятие «плоть» § 23. Плоть и грех § 24. Грех и смерть § 25. Всеобщность греха § 26. Понятие «мир» (κόσμος) §27. Закон Б. Человек под верой 1. Оправдание Божие § 28. Понятие «оправдания» § 29. Оправдание как реальность нынешнего времени § 30. Оправдание как оправдание Божие § 31. Примирение 2. Благодатный дар § 32. Благодать как событие § 33. Смерть и Воскресение Христа как событие спасения § 34. Слово, церковь, таинства 3. Вера § 35. Структура веры § 36. Жизнь в вере § 37. Вера как эсхатологическое событие 4. Свобода § 38. Свобода от греха и хождение в духе § 39. Свобода от Закона и христианское отношение к человеку § 40. Свобода от смерти Примечания

Первохристианская весть о Христе и исторический Иисус. Перевод А.Б. Григорьева Иисус Христос и мифология. Перевод О.В. Боровой Весть Иисуса и проблема мифологии Интерпретация мифологической эсхатологии Христианская весть и современное мировоззрение Современная интерпретация Библии и экзистенциалистская философия Значение Бога как действующего

История спасения и история. По поводу книги Оскара Кульмана «Христос и время». Перевод А.В, Михайловского

Идея свободы в античном и христианском понимании. Перевод К. В. Бандуровского

Немецкий народ и Израиль. Перевод Г В. Вдовиной

Экзегеза Нового Завета

Стиль проповеди Павла и кинико-стоическая диатриба. Перевод А. К. Лявданского Задача исследования I. Стиль диатрибы 1. Диалогический характер диатрибы 2. Риторический характер диатрибы 3. Составные части диатрибы и их порядок 4. Характер аргументации в диатрибе 5. Тон и настроение диатрибы II. Стиль Павла и диатриба 1. Диалогические элементы в посланиях Павла 2. Средства художественной риторики в посланиях Павла Сравнения у Павла 3. Способ расположения материала у Павла Единство отдельного рассуждения 4. Способ аргументации Павла 5. Тон и настроение посланий Павла Итоги Примечания Δικαιοσύνη θεού. Перевод К.В. Бандуровского

К толкованию послания к Галатам, 2:15-18. Перевод К.В. Бандуровского

Анализ первого послания Иоанна. Перевод К.В. Бандуровского

Церковная редакция первого послания Иоанна. Перевод К.В. Бандуровского

Эсхатология Евангелия от Иоанна. Перевод А. В. Михайловского

Исследование синоптических Евангелий. Перевод К.В. Неклюдова 1. Вопросы и ответы прежних научных исследований 2. Новые тенденции: школа истории религий и метод анализа форм 3. Разделение материала традиции и его редакции. Метод анализа форм 4. Закономерности передачи материала в устной традиции 5. Различные жанры материала традиции а) Рассказы о чудесах б) Апофтегмы в) Слова Иисуса (их судьба в традиции) г) Слова Иисуса (Речения) д) Слова Иисуса (пророческие и апокалиптические слова) е) Слова Иисуса (слова о Законе) ж) Слова Иисуса (вопрос об их подлинности) 6. Евангелия как целое (Культ, провозвестие, легенда. Три Евангелиста.) 7. Результат. Что мы знаем об историческом Иисусе Приложение Примечания

Вопрос о подлинности Мф 16:17-19. Перевод К.В. Бандуровского

Происхождение и смысл типологии как герменевтического метода. Перевод А.В. Михайловского

Раннее христианство

Первоначальное христианство в контексте древних религий. Перевод Г. В. Вдовиной Введение Глава первая. Ветхозаветное наследие Боги мир Идея творения Познание Бога Забота Бога о мире Бог и народ Союз с Богом Священный народ Бог и человек Основные черты антропологии Добро и зло Грехи милость Глава вторая. Иудаизм Синагога и закон Иудейский легализм Провозвестие Иисуса Надежда Национальная и космологическая картина будущего Эсхатологическая проповедь Иисуса Эллинистический иудаизм Глава третья. Греческое наследие Греческий полис Сущность и основные черты полиса Кризис полиса Наука и мировоззрение Сократ и наука о природе Платон и идеализм Глава четвертая. Эллинизм Идеал стоического мудреца Астральная религия - вера в судьбу и астрология Мистериальные религии Гнозис Глава пятая. Первоначальное христианство Первоначальное христианство как синкретический феномен Человек и его отношение ко времени Ситуация человека в мире Спасение Библиография

Христианство как восточная и как западная религия. Перевод А. К. Лявданского

Карл Барт. Рудольф Бультман: попытка его понять. Перевод Г.В. Вдовиной

Сергей Лёзов. Труды и дни Рудольфа Бультмана

Указатель имен. Составитель И.А. Осиновская