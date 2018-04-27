Бурдье - О государстве
Когда речь заходит об изучении государства, мы должны оставаться предельно бдительными к предпонятиям в смысле Дюркгейма, к традиционным идеям и к стихийной социологии. Чтобы подытожить исследования, проведенные мной в последние годы, в частности, исторический анализ отношений между социологией и государством, я указывал на то, что мы рискуем применить к государству государственное мышление, и подчеркивал, что наша мысль, структуры сознания, за счет которых мы конструируем социальный мир и тот специфический предмет, которым является государство, скорее всего, сами являются продуктом государства. В силу методического рефлекса, профессиональной привычки каждый раз, когда я принимался за новый предмет, это занятие представлялось мне вполне оправданным, и я бы сказал, что, чем большие я продвигаюсь в своей работе, посвященной государству, тем больше я убеждаюсь, что особая сложность попытки помыслить этот предмет объясняется тем, что он является — и я знаю, что говорю, — практически немыслимым. И если об этом предмете столь просто говорить простые вещи, причина именно в том, что мы в каком-то смысле уже пронизаны тем, что должны изучить.
Пьер Бурдье - О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989—1992)
ред.-сост. П. Шампань, Р. Ленуар, Ф. Пупо, М.-К. Ривьер] ; пер. с фр. Д. Кралечкина и И. Кушнарёвой ; предисл. А. Бикбова
Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017 г.—720 с.
ISBN 978-5-7749-1191-2
Пьер Бурдье - О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989—1992) - Содержание
Александр Бикбов. Как делается государство
От редакторов французского издания
1989-1990
Лекция 18 января 1990 года
- Немыслимый предмет
- Государство как нейтральное место
- Марксистская традиция
- Календарь и структура темпоральности
- Государственные категории
- Государственные акты
- Рынок одноквартирных домов и государство
- «Комиссия Барра» по жилью
Лекция 25 января 1990 года
- Теория и эмпирия
- Государственные комиссии и инсценировки
- Социальная конструкция публичных проблем
- Государство как точка зрения на точки зрения
- Официальный брак
- Теория и эффекты теории
- Два смысла слова «государство»
- Превращение частного в универсальное
- Obsequium
- Институты как «организованный фидуциар»
- Генезис государства: сложности задачи
- Отступление об обучении социологическим исследованиям
- Государство и социолог
Лекция 1 февраля 1990 года
- Риторика официального
- Публичное и официальное Универсальный другой и цензура
- «Законодатель-художник»
- Генезис публичного дискурса
- Публичный дискурс и оформление
- Общественное мнение
Лекция 8 февраля 1990 года
- Концентрация символических ресурсов
- Социологическое прочтение Франца Кафки
- Неосуществимая исследовательская программа
- История и социология
- «Политическая система империй»
- Шмуэля Нойя Эйзенштадта
- Две книги Перри Андерсона
- Проблема «трех дорог» у Баррингтона Мура
Лекция 15 февраля 1990 года
- Официальное и частное
- Социология и история: генетический структурализм
- Генетическая история государства
- Игра и поле
- Анахронизм и иллюзия номинального
- Две стороны государства
1990-1991
Лекция 10 января 1991 года
- Исторический подход и генетический подход
- Исследовательская стратегия
- Жилищная политика
- Взаимодействия и структурные связи
- Эффект институционализации: очевидность
- Эффект «Это так...» и закрытие возможностей
- Пространство возможностей
- Пример орфографии
Лекция 17 января 1991 года
- Напоминание о направлении курса
- Два значения слова «государство»: государство-управление и государство-территория
- Дисциплинарное разделение исторической работы как эпистемологическое препятствие
- Модели генезиса государства: 1. Норберт Элиас
- Модели генезиса государства: 2. Чарльз Тилли
Лекция 24 января 1991 года
- Ответ на вопрос: понятие изобретения при структурном ограничении
- Модели генезиса государства: 3. Филип Корриган и Дерек Сейер
- Особый случай Англии: промышленная модернизация и культурный архаизм
Лекция 31 января 1991 года
- Ответ на вопросы
- Культурный архаизм и экономические трансформации
- Культура и национальное единство: случай Японии
- Бюрократия и культурная интеграция
- Национальное объединение и культурное господство
Лекция 7 февраля 1991 года
- Теоретические основы анализа государственной власти
- Символическая власть: силовые отношения и отношения смысла
- Государство как производитель принципов классификации
- Эффект веры и когнитивные структуры
- Эффект согласованности символических систем государства
- Построение государства: школьное расписание
- Производители доксы
Лекция 14 февраля 1991 года
- Социология, эзотерическая наука, кажущаяся экзотерической
- Профессионалы и профаны
- Государство структурирует социальный порядок
- Докса, ортодоксия, гетеродоксия
- Превращение частного в публичное: появление в Европе современного государства
Лекция 21 февраля 1991 года
- Логика генезиса и возникновения государства: символический капитал
- Этапы процесса концентрации капитала
- Династическое государство
- Государство: власть над властями
- Концентрация и экспроприация видов капитала: пример физической силы как капитала
- Создание центрального экономического капитала и построение автономного экономического пространства
Лекция 7 марта 1991 года
- Ответы на вопросы: конформизм и консенсуса
- Процесс концентрации видов капитала: сопротивление
- Унификация юридического рынка
- Формирование заинтересованности в универсальном
- Точка зрения государства и обобщение: информационный капитал
- Концентрация культурного капитала и национальное строительство
- «Знать по природе» и государственная знать
Лекция 14 марта 1991 года
- Отступление: переворот в интеллектуальном поле
- Две стороны государства: господство и интеграция
- Jus loci и jus sanguinis
- Унификация рынка символических благ
- Аналогия между религиозным и культурным полем
1991-1992
Лекция 3 октября 1991 года
- Модель трансформации династического государства
- Понятие стратегии воспроизводства
- Понятие системы стратегий воспроизводства
- Династическое государство в свете стратегий воспроизводства
- «Королевский дом»
- Юридическая логика и практическая логика династического государства
- Задачи следующей лекции
Лекция 10 октября 1991 года
- Модель дома против исторического фетишизма
- Задачи исторического исследования государства
- Противоречия династического государства
- Трехчастная структура
Лекция 24 октября 1991 года
- Повторение логики курса
- Семейное воспроизводство и государственное
- Отступление об истории политической мысли
- Историческая работа юристов в процессе построения государства
- Дифференциация власти и структурная коррупция: экономическая модель
Лекция 7 ноября 1991 года
- Преамбула: сложности с коммуникацией в социальных науках
- Пример институциализированной коррупции в Китае (l): двусмысленная власть бюрократов низшего звена
- Пример институциализированной коррупции в Китае (2): «чистые»
- Пример институциализированной коррупции в Китае (3): двойная игра и двойное «я»
- Генезис бюрократического пространства и изобретение публичного
Лекция 14 ноября 1991 года
- Построение Республики и построение нации
- Создание публичного в свете одного трактата по английскому конституционному праву
- Применение королевских печатей: цепочка гарантий
Лекция 21 ноября 1991 года
- Ответ на вопрос о противопоставление публичного и частного
- Превращение частного в публичное: нелинейный процесс
- Генезис метаполя власти: дифференциация и разведение двух властей, династической и бюрократической
- Программа исследования Французской революции
- Династический принцип против юридического на примере ложа правосудия
- Методологическое отступление: кухня политических теорий
- Юридическая борьба как символическая борьба за власть
- Три противоречия юристов
Лекция 28 ноября 1991 года
- История как ставка борьбы
- Юридическое поле: исторический подход
- Должности и чиновники
- Государство как fictio juris
- Юридический капитал как языковой капитал и как практическое мастерство
- Юристы в отношении к Церкви: автономизация корпорации
- Реформация, янсенизм и юридизм
- Публичное: беспрецедентная реалия, которая никак не возникнет
Лекция 5 декабря 1991 года
- Программа социальной истории политических идей и государства
- Интерес к незаинтересованности
- Юристы и универсальное
- (Ложная) проблема Французской революции
- Государство и нация
- Государство как «гражданская религия»
- Национальность и гражданство: противоположность французской модели и немецкой
- Борьба интересов и борьба с участием бессознательного в политическом споре
Лекция 12 декабря 1991 года
- Построение политического пространства: парламентская игра
- Отступление: телевидение как новая политическая игра
- От государства на бумаге к реальному государству
- Одомашнивание подвластных: диалектика дисциплины и филантропии
- Теоретический аспект построения государства
- Заключительные вопросы
ПРИЛОЖЕНИЯ
Резюме, опубликованные в «Ежегоднике» Коллеж де Франс
- 1989-1990
- 1990-1991
- 1991-1992
Место курса лекций о государстве в творчестве Пьера Бурдье
Список основных источников
Пьер Бурдье - О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989—1992) - Как делается государство
Пьер Бурдье—социолог, чей масштаб и место в мировой науке нет нужды объяснять специально. В той мере, в какой за последние 25 лет российские социальные и гуманитарные дисциплины присоединились к международному пространству, ключевую роль Бурдье безусловно признали не только сторонники, но также ярые противники и скептики. Публикация курса о государстве, прочитанного им в Коллеж де Франс, — начало третьей фазы амбициозного проекта социологии как строгого и критического знания, который развернут в российском контексте. Первая фаза началась с переводом в 1990-е годы ряда установочных статей Бурдье, которые были восприняты с бурным интересом и вошли в интеллектуальные основания обновленных социальных дисциплин. Базовые принципы предложенного им подхода известны российскому читателю по этому периоду: межпозиционная борьба—основа структуры любого поля; социальная стратификация в той же мере диктуется распределением культурного и символического капиталов, что и экономического; габитус — это структурирующая структура социального мира; для социологического конструирования объекта необходим разрыв с предпонятиями и объективация объективирующего субъекта.
Можно не без оснований усомниться, что эти принципы были действительно интегрированы в исследовательскую практику, учитывая, что российская социологическая норма по-прежнему предписывает формулировать гипотезы до выхода в поле и настаивает на схоластическом различении объекта и предмета, при этом не отличая социальные проблемы от социологических. Однако реформистская линия в социальных науках намечена сегодня более ясно, чем десять или пятнадцать лет назад, в силу элементарного поколенческого фактора. Исследовательская практика и историко-социологическая работа все больше подчиняются запросу на строгие объяснительные модели и технически более совершенную методологию. Этот запрос может быть, впрочем, более далек от критического знания, чем от интересов в борьбе за экспертные и сервисные позиции. Сегодня критическим исследованиям в России угрожает не столько прямая политическая цензура, сколько сдвиги в институциональной микромеханике: растущая коммерциализация и бюрократизация университетов, деградация условий академического найма. Но именно в этих обстоятельствах у социологической рациональности, которой Пьер Бурдье придал законченную и выверенную форму, есть все шансы снова стать предметом самого острого, верно сфокусированного внимания.
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