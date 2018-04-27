Когда речь заходит об изучении государства, мы должны оставаться предельно бдительными к предпонятиям в смысле Дюркгейма, к традиционным идеям и к стихийной социологии. Чтобы подытожить исследования, проведенные мной в последние годы, в частности, исторический анализ отношений между социологией и государством, я указывал на то, что мы рискуем применить к государству государственное мышление, и подчеркивал, что наша мысль, структуры сознания, за счет которых мы конструируем социальный мир и тот специфический предмет, которым является государство, скорее всего, сами являются продуктом государства. В силу методического рефлекса, профессиональной привычки каждый раз, когда я принимался за новый предмет, это занятие представлялось мне вполне оправданным, и я бы сказал, что, чем большие я продвигаюсь в своей работе, посвященной государству, тем больше я убеждаюсь, что особая сложность попытки помыслить этот предмет объясняется тем, что он является — и я знаю, что говорю, — практически немыслимым. И если об этом предмете столь просто говорить простые вещи, причина именно в том, что мы в каком-то смысле уже пронизаны тем, что должны изучить.

Пьер Бурдье - О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989—1992)

ред.-сост. П. Шампань, Р. Ленуар, Ф. Пупо, М.-К. Ривьер] ; пер. с фр. Д. Кралечкина и И. Кушнарёвой ; предисл. А. Бикбова

Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017 г.—720 с.

ISBN 978-5-7749-1191-2

Пьер Бурдье - О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989—1992) - Содержание

Александр Бикбов. Как делается государство

От редакторов французского издания

1989-1990

Лекция 18 января 1990 года

Немыслимый предмет

Государство как нейтральное место

Марксистская традиция

Календарь и структура темпоральности

Государственные категории

Государственные акты

Рынок одноквартирных домов и государство

«Комиссия Барра» по жилью

Лекция 25 января 1990 года

Теория и эмпирия

Государственные комиссии и инсценировки

Социальная конструкция публичных проблем

Государство как точка зрения на точки зрения

Официальный брак

Теория и эффекты теории

Два смысла слова «государство»

Превращение частного в универсальное

Obsequium

Институты как «организованный фидуциар»

Генезис государства: сложности задачи

Отступление об обучении социологическим исследованиям

Государство и социолог

Лекция 1 февраля 1990 года

Риторика официального

Публичное и официальное Универсальный другой и цензура

«Законодатель-художник»

Генезис публичного дискурса

Публичный дискурс и оформление

Общественное мнение

Лекция 8 февраля 1990 года

Концентрация символических ресурсов

Социологическое прочтение Франца Кафки

Неосуществимая исследовательская программа

История и социология

«Политическая система империй»

Шмуэля Нойя Эйзенштадта

Две книги Перри Андерсона

Проблема «трех дорог» у Баррингтона Мура

Лекция 15 февраля 1990 года

Официальное и частное

Социология и история: генетический структурализм

Генетическая история государства

Игра и поле

Анахронизм и иллюзия номинального

Две стороны государства

1990-1991

Лекция 10 января 1991 года

Исторический подход и генетический подход

Исследовательская стратегия

Жилищная политика

Взаимодействия и структурные связи

Эффект институционализации: очевидность

Эффект «Это так...» и закрытие возможностей

Пространство возможностей

Пример орфографии

Лекция 17 января 1991 года

Напоминание о направлении курса

Два значения слова «государство»: государство-управление и государство-территория

Дисциплинарное разделение исторической работы как эпистемологическое препятствие

Модели генезиса государства: 1. Норберт Элиас

Модели генезиса государства: 2. Чарльз Тилли

Лекция 24 января 1991 года

Ответ на вопрос: понятие изобретения при структурном ограничении

Модели генезиса государства: 3. Филип Корриган и Дерек Сейер

Особый случай Англии: промышленная модернизация и культурный архаизм

Лекция 31 января 1991 года

Ответ на вопросы

Культурный архаизм и экономические трансформации

Культура и национальное единство: случай Японии

Бюрократия и культурная интеграция

Национальное объединение и культурное господство

Лекция 7 февраля 1991 года

Теоретические основы анализа государственной власти

Символическая власть: силовые отношения и отношения смысла

Государство как производитель принципов классификации

Эффект веры и когнитивные структуры

Эффект согласованности символических систем государства

Построение государства: школьное расписание

Производители доксы

Лекция 14 февраля 1991 года

Социология, эзотерическая наука, кажущаяся экзотерической

Профессионалы и профаны

Государство структурирует социальный порядок

Докса, ортодоксия, гетеродоксия

Превращение частного в публичное: появление в Европе современного государства

Лекция 21 февраля 1991 года

Логика генезиса и возникновения государства: символический капитал

Этапы процесса концентрации капитала

Династическое государство

Государство: власть над властями

Концентрация и экспроприация видов капитала: пример физической силы как капитала

Создание центрального экономического капитала и построение автономного экономического пространства

Лекция 7 марта 1991 года

Ответы на вопросы: конформизм и консенсуса

Процесс концентрации видов капитала: сопротивление

Унификация юридического рынка

Формирование заинтересованности в универсальном

Точка зрения государства и обобщение: информационный капитал

Концентрация культурного капитала и национальное строительство

«Знать по природе» и государственная знать

Лекция 14 марта 1991 года

Отступление: переворот в интеллектуальном поле

Две стороны государства: господство и интеграция

Jus loci и jus sanguinis

Унификация рынка символических благ

Аналогия между религиозным и культурным полем

1991-1992

Лекция 3 октября 1991 года

Модель трансформации династического государства

Понятие стратегии воспроизводства

Понятие системы стратегий воспроизводства

Династическое государство в свете стратегий воспроизводства

«Королевский дом»

Юридическая логика и практическая логика династического государства

Задачи следующей лекции

Лекция 10 октября 1991 года

Модель дома против исторического фетишизма

Задачи исторического исследования государства

Противоречия династического государства

Трехчастная структура

Лекция 24 октября 1991 года

Повторение логики курса

Семейное воспроизводство и государственное

Отступление об истории политической мысли

Историческая работа юристов в процессе построения государства

Дифференциация власти и структурная коррупция: экономическая модель

Лекция 7 ноября 1991 года

Преамбула: сложности с коммуникацией в социальных науках

Пример институциализированной коррупции в Китае (l): двусмысленная власть бюрократов низшего звена

Пример институциализированной коррупции в Китае (2): «чистые»

Пример институциализированной коррупции в Китае (3): двойная игра и двойное «я»

Генезис бюрократического пространства и изобретение публичного

Лекция 14 ноября 1991 года

Построение Республики и построение нации

Создание публичного в свете одного трактата по английскому конституционному праву

Применение королевских печатей: цепочка гарантий

Лекция 21 ноября 1991 года

Ответ на вопрос о противопоставление публичного и частного

Превращение частного в публичное: нелинейный процесс

Генезис метаполя власти: дифференциация и разведение двух властей, династической и бюрократической

Программа исследования Французской революции

Династический принцип против юридического на примере ложа правосудия

Методологическое отступление: кухня политических теорий

Юридическая борьба как символическая борьба за власть

Три противоречия юристов

Лекция 28 ноября 1991 года

История как ставка борьбы

Юридическое поле: исторический подход

Должности и чиновники

Государство как fictio juris

Юридический капитал как языковой капитал и как практическое мастерство

Юристы в отношении к Церкви: автономизация корпорации

Реформация, янсенизм и юридизм

Публичное: беспрецедентная реалия, которая никак не возникнет

Лекция 5 декабря 1991 года

Программа социальной истории политических идей и государства

Интерес к незаинтересованности

Юристы и универсальное

(Ложная) проблема Французской революции

Государство и нация

Государство как «гражданская религия»

Национальность и гражданство: противоположность французской модели и немецкой

Борьба интересов и борьба с участием бессознательного в политическом споре

Лекция 12 декабря 1991 года

Построение политического пространства: парламентская игра

Отступление: телевидение как новая политическая игра

От государства на бумаге к реальному государству

Одомашнивание подвластных: диалектика дисциплины и филантропии

Теоретический аспект построения государства

Заключительные вопросы

ПРИЛОЖЕНИЯ

Резюме, опубликованные в «Ежегоднике» Коллеж де Франс

1989-1990

1990-1991

1991-1992

Место курса лекций о государстве в творчестве Пьера Бурдье

Список основных источников

Пьер Бурдье - О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989—1992) - Как делается государство

Пьер Бурдье—социолог, чей масштаб и место в мировой науке нет нужды объяснять специально. В той мере, в какой за последние 25 лет российские социальные и гуманитарные дисциплины присоединились к международному пространству, ключевую роль Бурдье безусловно признали не только сторонники, но также ярые противники и скептики. Публикация курса о государстве, прочитанного им в Коллеж де Франс, — начало третьей фазы амбициозного проекта социологии как строгого и критического знания, который развернут в российском контексте. Первая фаза началась с переводом в 1990-е годы ряда установочных статей Бурдье, которые были восприняты с бурным интересом и вошли в интеллектуальные основания обновленных социальных дисциплин. Базовые принципы предложенного им подхода известны российскому читателю по этому периоду: межпозиционная борьба—основа структуры любого поля; социальная стратификация в той же мере диктуется распределением культурного и символического капиталов, что и экономического; габитус — это структурирующая структура социального мира; для социологического конструирования объекта необходим разрыв с предпонятиями и объективация объективирующего субъекта.

Можно не без оснований усомниться, что эти принципы были действительно интегрированы в исследовательскую практику, учитывая, что российская социологическая норма по-прежнему предписывает формулировать гипотезы до выхода в поле и настаивает на схоластическом различении объекта и предмета, при этом не отличая социальные проблемы от социологических. Однако реформистская линия в социальных науках намечена сегодня более ясно, чем десять или пятнадцать лет назад, в силу элементарного поколенческого фактора. Исследовательская практика и историко-социологическая работа все больше подчиняются запросу на строгие объяснительные модели и технически более совершенную методологию. Этот запрос может быть, впрочем, более далек от критического знания, чем от интересов в борьбе за экспертные и сервисные позиции. Сегодня критическим исследованиям в России угрожает не столько прямая политическая цензура, сколько сдвиги в институциональной микромеханике: растущая коммерциализация и бюрократизация университетов, деградация условий академического найма. Но именно в этих обстоятельствах у социологической рациональности, которой Пьер Бурдье придал законченную и выверенную форму, есть все шансы снова стать предметом самого острого, верно сфокусированного внимания.