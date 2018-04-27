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Бурдье - О государстве

Пьер Бурдье - О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989—1992)
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Sociology Political Science
Когда речь заходит об изучении государства, мы должны оставаться предельно бдительными к предпонятиям в смысле Дюркгейма, к традиционным идеям и к стихийной социологии. Чтобы подытожить исследования, проведенные мной в последние годы, в частности, исторический анализ отношений между социологией и государством, я указывал на то, что мы рискуем применить к государству государственное мышление, и подчеркивал, что наша мысль, структуры сознания, за счет которых мы конструируем социальный мир и тот специфический предмет, которым является государство, скорее всего, сами являются продуктом государства. В силу методического рефлекса, профессиональной привычки каждый раз, когда я принимался за новый предмет, это занятие представлялось мне вполне оправданным, и я бы сказал, что, чем большие я продвигаюсь в своей работе, посвященной государству, тем больше я убеждаюсь, что особая сложность попытки помыслить этот предмет объясняется тем, что он является — и я знаю, что говорю, — практически немыслимым. И если об этом предмете столь просто говорить простые вещи, причина именно в том, что мы в каком-то смысле уже пронизаны тем, что должны изучить.

Пьер Бурдье - О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989—1992)

ред.-сост. П. Шампань, Р. Ленуар, Ф. Пупо, М.-К. Ривьер] ; пер. с фр. Д. Кралечкина и И. Кушнарёвой ; предисл. А. Бикбова
Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017 г.—720 с.
ISBN 978-5-7749-1191-2

Пьер Бурдье - О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989—1992) - Содержание

Александр Бикбов. Как делается государство
От редакторов французского издания

1989-1990

Лекция 18 января 1990 года
  • Немыслимый предмет
  • Государство как нейтральное место
  • Марксистская традиция
  • Календарь и структура темпоральности
  • Государственные категории
  • Государственные акты
  • Рынок одноквартирных домов и государство
  • «Комиссия Барра» по жилью
Лекция 25 января 1990 года
  • Теория и эмпирия
  • Государственные комиссии и инсценировки
  • Социальная конструкция публичных проблем
  • Государство как точка зрения на точки зрения
  • Официальный брак
  • Теория и эффекты теории
  • Два смысла слова «государство»
  • Превращение частного в универсальное
  • Obsequium
  • Институты как «организованный фидуциар»
  • Генезис государства: сложности задачи
  • Отступление об обучении социологическим исследованиям
  • Государство и социолог
Лекция 1 февраля 1990 года
  • Риторика официального
  • Публичное и официальное Универсальный другой и цензура
  • «Законодатель-художник»
  • Генезис публичного дискурса
  • Публичный дискурс и оформление
  • Общественное мнение
Лекция 8 февраля 1990 года
  • Концентрация символических ресурсов
  • Социологическое прочтение Франца Кафки
  • Неосуществимая исследовательская программа
  • История и социология
  • «Политическая система империй»
  • Шмуэля Нойя Эйзенштадта
  • Две книги Перри Андерсона
  • Проблема «трех дорог» у Баррингтона Мура
Лекция 15 февраля 1990 года
  • Официальное и частное
  • Социология и история: генетический структурализм
  • Генетическая история государства
  • Игра и поле
  • Анахронизм и иллюзия номинального
  • Две стороны государства

1990-1991

Лекция 10 января 1991 года
  • Исторический подход и генетический подход
  • Исследовательская стратегия
  • Жилищная политика
  • Взаимодействия и структурные связи
  • Эффект институционализации: очевидность
  • Эффект «Это так...» и закрытие возможностей
  • Пространство возможностей
  • Пример орфографии
Лекция 17 января 1991 года
  • Напоминание о направлении курса
  • Два значения слова «государство»: государство-управление и государство-территория
  • Дисциплинарное разделение исторической работы как эпистемологическое препятствие
  • Модели генезиса государства: 1. Норберт Элиас
  • Модели генезиса государства: 2. Чарльз Тилли
Лекция 24 января 1991 года
  • Ответ на вопрос: понятие изобретения при структурном ограничении
  • Модели генезиса государства: 3. Филип Корриган и Дерек Сейер
  • Особый случай Англии: промышленная модернизация и культурный архаизм
Лекция 31 января 1991 года
  • Ответ на вопросы
  • Культурный архаизм и экономические трансформации
  • Культура и национальное единство: случай Японии
  • Бюрократия и культурная интеграция
  • Национальное объединение и культурное господство
Лекция 7 февраля 1991 года
  • Теоретические основы анализа государственной власти
  • Символическая власть: силовые отношения и отношения смысла
  • Государство как производитель принципов классификации
  • Эффект веры и когнитивные структуры
  • Эффект согласованности символических систем государства
  • Построение государства: школьное расписание
  • Производители доксы
Лекция 14 февраля 1991 года
  • Социология, эзотерическая наука, кажущаяся экзотерической
  • Профессионалы и профаны
  • Государство структурирует социальный порядок
  • Докса, ортодоксия, гетеродоксия
  • Превращение частного в публичное: появление в Европе современного государства
Лекция 21 февраля 1991 года
  • Логика генезиса и возникновения государства: символический капитал
  • Этапы процесса концентрации капитала
  • Династическое государство
  • Государство: власть над властями
  • Концентрация и экспроприация видов капитала: пример физической силы как капитала
  • Создание центрального экономического капитала и построение автономного экономического пространства
Лекция 7 марта 1991 года
  • Ответы на вопросы: конформизм и консенсуса
  • Процесс концентрации видов капитала: сопротивление
  • Унификация юридического рынка
  • Формирование заинтересованности в универсальном
  • Точка зрения государства и обобщение: информационный капитал
  • Концентрация культурного капитала и национальное строительство
  • «Знать по природе» и государственная знать
Лекция 14 марта 1991 года
  • Отступление: переворот в интеллектуальном поле
  • Две стороны государства: господство и интеграция
  • Jus loci и jus sanguinis
  • Унификация рынка символических благ
  • Аналогия между религиозным и культурным полем

1991-1992

Лекция 3 октября 1991 года
  • Модель трансформации династического государства
  • Понятие стратегии воспроизводства
  • Понятие системы стратегий воспроизводства
  • Династическое государство в свете стратегий воспроизводства
  • «Королевский дом»
  • Юридическая логика и практическая логика династического государства
  • Задачи следующей лекции
Лекция 10 октября 1991 года
  • Модель дома против исторического фетишизма
  • Задачи исторического исследования государства
  • Противоречия династического государства
  • Трехчастная структура
Лекция 24 октября 1991 года
  • Повторение логики курса
  • Семейное воспроизводство и государственное
  • Отступление об истории политической мысли
  • Историческая работа юристов в процессе построения государства
  • Дифференциация власти и структурная коррупция: экономическая модель
Лекция 7 ноября 1991 года
  • Преамбула: сложности с коммуникацией в социальных науках
  • Пример институциализированной коррупции в Китае (l): двусмысленная власть бюрократов низшего звена
  • Пример институциализированной коррупции в Китае (2): «чистые»
  • Пример институциализированной коррупции в Китае (3): двойная игра и двойное «я»
  • Генезис бюрократического пространства и изобретение публичного
Лекция 14 ноября 1991 года
  • Построение Республики и построение нации
  • Создание публичного в свете одного трактата по английскому конституционному праву
  • Применение королевских печатей: цепочка гарантий
Лекция 21 ноября 1991 года
  • Ответ на вопрос о противопоставление публичного и частного
  • Превращение частного в публичное: нелинейный процесс
  • Генезис метаполя власти: дифференциация и разведение двух властей, династической и бюрократической
  • Программа исследования Французской революции
  • Династический принцип против юридического на примере ложа правосудия
  • Методологическое отступление: кухня политических теорий
  • Юридическая борьба как символическая борьба за власть
  • Три противоречия юристов
Лекция 28 ноября 1991 года
  • История как ставка борьбы
  • Юридическое поле: исторический подход
  • Должности и чиновники
  • Государство как fictio juris
  • Юридический капитал как языковой капитал и как практическое мастерство
  • Юристы в отношении к Церкви: автономизация корпорации
  • Реформация, янсенизм и юридизм
  • Публичное: беспрецедентная реалия, которая никак не возникнет
Лекция 5 декабря 1991 года
  • Программа социальной истории политических идей и государства
  • Интерес к незаинтересованности
  • Юристы и универсальное
  • (Ложная) проблема Французской революции
  • Государство и нация
  • Государство как «гражданская религия»
  • Национальность и гражданство: противоположность французской модели и немецкой
  • Борьба интересов и борьба с участием бессознательного в политическом споре
Лекция 12 декабря 1991 года
  • Построение политического пространства: парламентская игра
  • Отступление: телевидение как новая политическая игра
  • От государства на бумаге к реальному государству
  • Одомашнивание подвластных: диалектика дисциплины и филантропии
  • Теоретический аспект построения государства
  • Заключительные вопросы

ПРИЛОЖЕНИЯ

Резюме, опубликованные в «Ежегоднике» Коллеж де Франс
  • 1989-1990
  • 1990-1991
  • 1991-1992
Место курса лекций о государстве в творчестве Пьера Бурдье
Список основных источников

Пьер Бурдье - О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989—1992) - Как делается государство

Пьер Бурдье—социолог, чей масштаб и место в мировой науке нет нужды объяснять специально. В той мере, в какой за последние 25 лет российские социальные и гуманитарные дисциплины присоединились к международному пространству, ключевую роль Бурдье безусловно признали не только сторонники, но также ярые противники и скептики. Публикация курса о государстве, прочитанного им в Коллеж де Франс, — начало третьей фазы амбициозного проекта социологии как строгого и критического знания, который развернут в российском контексте. Первая фаза началась с переводом в 1990-е годы ряда установочных статей Бурдье, которые были восприняты с бурным интересом и вошли в интеллектуальные основания обновленных социальных дисциплин. Базовые принципы предложенного им подхода известны российскому читателю по этому периоду: межпозиционная борьба—основа структуры любого поля; социальная стратификация в той же мере диктуется распределением культурного и символического капиталов, что и экономического; габитус — это структурирующая структура социального мира; для социологического конструирования объекта необходим разрыв с предпонятиями и объективация объективирующего субъекта.
Можно не без оснований усомниться, что эти принципы были действительно интегрированы в исследовательскую практику, учитывая, что российская социологическая норма по-прежнему предписывает формулировать гипотезы до выхода в поле и настаивает на схоластическом различении объекта и предмета, при этом не отличая социальные проблемы от социологических. Однако реформистская линия в социальных науках намечена сегодня более ясно, чем десять или пятнадцать лет назад, в силу элементарного поколенческого фактора. Исследовательская практика и историко-социологическая работа все больше подчиняются запросу на строгие объяснительные модели и технически более совершенную методологию. Этот запрос может быть, впрочем, более далек от критического знания, чем от интересов в борьбе за экспертные и сервисные позиции. Сегодня критическим исследованиям в России угрожает не столько прямая политическая цензура, сколько сдвиги в институциональной микромеханике: растущая коммерциализация и бюрократизация университетов, деградация условий академического найма. Но именно в этих обстоятельствах у социологической рациональности, которой Пьер Бурдье придал законченную и выверенную форму, есть все шансы снова стать предметом самого острого, верно сфокусированного внимания.
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Rating 5.0 / 5
Added 27.04.2018
Author brat Warden
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