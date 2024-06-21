Я представляю эту книгу, задуманную в шестидесятые годы, англо-американской публике восьмидесятых не без волнения и некоторых колебаний. Целостный подход в области антропологии никогда не был в числе наиболее востребованных; более того, изменения во взглядах, методах и интересах, которые были особенно заметны в минувшие десятилетия (благодаря прогрессу в отдельных отраслях исследования или же ввиду смены парадигм или даже веяний моды) делают такую попытку синтеза ещё более сомнительной.

Именно по этой причине эта книга, впервые вышедшая в свет на немецком языке в 1972 году, могла претендовать на звание революционной во многих аспектах своего содержания. Данный труд привнёс всестороннее и последовательное применение мифо-ритуальной теории в те области антропологии, где изначально доминирует филолого-исторический позитивизм и, в меньшей степени, влияние идей Тайлора у Нильссона и Дойбнера.

Впервые после «Фемиды» Харрисон к изучению греческой религии был привлечён функционализм. В моей книге использована определённая форма структурализма при интерпретации комплексов мифических сказаний и празднеств; впервые была предпринята попытка применить этологию к истории религии. Ритуализм и функционализм оставили глубокий след в англоязычном учёном мире, однако за последнее десятилетие в этих направлениях антропологии гораздо больше сделано, разработано, распространено и обсуждено.

Таким образом, то, что изначально было новым и смелым, вскоре может оказаться устаревшим. Социальный аспект религии в целом, а также центральная роль жертвоприношения в религии древности сегодня воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Большая заслуга в этом принадлежит школе Жан-Пьера Вернана и Марселя Детьена в Париже. Книга Рене Жирара «Насилие и священное», появившаяся в том же году, что и «Homo necans», и которую можно рассматривать во многом как параллельную по замыслу (ср. 1.5, прим. 1), также сыграла важную роль в развитии вышеозначенных антропологических концепций. В более общем плане мы можем наблюдать стремительный взлёт семиологии и структурализма, которые всё ещё привлекают внимание и активно обсуждаются, хотя, по мнению некоторых в научном сообществе, они уже миновали свой апогей. Мы также стали свидетелями появления дисциплины под названием «социобиология», которая стремится к новому синтезу естественных и социальных наук. Чтобы идти в ногу со всеми этими событиями и интегрировать их в «Homo necans», фактически потребовалось бы написать ещё одну книгу, заменяющую предварительные умозаключения, представленные в I главе данного издания.

Буркерт Вальтер - Homo necans: антропология древнегреческого жертвенного ритуала и мифа - Том I

Пер. с англ. — Μ.: Тотенбург, 2024. — 244 с.

Буркерт Вальтер - Homo necans: антропология древнегреческого жертвенного ритуала и мифа - Том I - Содержание

Предисловие к английскому изданию

Введение

I. Ритуал жертвоприношения, охотничьи и погребальные обряды

1. Жертвоприношение как убийство

2. Эволюционное объяснение: первобытный человек

3. Ритуализация

4. Миф и ритуал

5. Функция и трансформация ритуального убийства

6. Погребальный обряд

7. Сексуализация ритуального убийства: жертвоприношение девы, фаллический культ

8. Бог-отец и великая богиня

II. Волки-оборотни вокруг треногого котла

1. Празднество ликайя и гора ликайон

2. Пелопс в олимпии

3. Фиест и гарпаг

4. Аристей и актеон

5. Дельфийский треножник

6. Взгляд на Одиссея

Двойственная природа жертвоприношения (встреча со смертью и воля к жизни) была изучена нами в группе ритуалов, характеризующихся, с одной стороны, актом варки барана в котле, а с другой — противопоставлениями среди участников, а также двумя противоположными подходами: исключением из группы и обретением членства в ней. Аналогичная драматическая структура возникает, когда две части ритуала последовательно следуют друг за другом; только устрашающее центральное действо, результатом которого является утверждение определённого порядка, должно являться неизменным фактором. В одной группе ритуалов, посвящённых принесению в жертву быка, женщины и девушки играют особенную роль, обращаясь от мирной стороны обряда к его мрачному аспекту. Двойственная природа жертвоприношения (встреча со смертью и воля к жизни) была изучена нами в группе ритуалов, характеризующихся, с одной стороны, актом варки барана в котле, а с другой — противопоставлениями среди участников, а также двумя противоположными подходами: исключением из группы и обретением членства в ней. Аналогичная драматическая структура возникает, когда две части ритуала последовательно следуют друг за другом; только устрашающее центральное действо, результатом которого является утверждение определённого порядка, должно являться неизменным фактором. В одной группе ритуалов, посвящённых принесению в жертву быка, женщины и девушки играют особенную роль, обращаясь от мирной стороны обряда к его мрачному аспекту.

Буркерт Вальтер - Homo necans: антропология древнегреческого жертвенного ритуала и мифа - Том II

Пер. с англ.—М.: Тотенбург, 2024.—258 с.

Буркерт Вальтер - Homo necans: антропология древнегреческого жертвенного ритуала и мифа - Том II - Содержание

III. ПЕРИОД РАСПАДА И ПРАЗДНИК НОВОГО ГОДА

1. ОТ ЗАКЛАНИЯ БЫКА ДО ПАНАФИНЕЙСКОГО ПРАЗДНЕСТВА

2. АРГОС И ГЕРМЕС АРГЕИФОНТ

З. АГРИОНИИ

4. ТЕРЕЙ И СОЛОВЕЙ

5. АНТИОПА И ЭПОПЕЙ

6. ЛЕМНЕЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

7. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕЛЬФИНА

8. ПОЯВЛЕНИЕ РЫБЫ

IV. АНТЕСТЕРИИ