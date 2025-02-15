Раздъяконов Владислав - Знаки иного мира - Русское спиритуалистическое движение второй половины XIX - начала XX века

Важную роль в становлении моего научного интереса к спиритуализму сыграл русский биолог и спиритуалист Николай Вагнер. На последнем курсе университета я познакомился с его удивительными сказками. Сейчас я понимаю, что спиритуализм и детские сказки имеют нечто общее: они утверждают значимость веры как условия познания. Спиритуализм наследовал не только позитивистской науке, но и романтической философии, учившей о творческой силе воображения и о том, что воспоминания, приходящие к нам из темной глубины природы, способны озарять нашу Вселенную смыслом. Спиритуалисты цитировали библейское «Будьте как дети», их стремление оказаться в «стране вечного лета», как называли американские спиритуалисты духовный мир, подобно детскому желанию побывать в стране фантазии и воочию увидеть невидимое. Веря в то, что связь времен не должна распасться, занимаясь педагогикой и воспитанием, они хотели побудить молодых людей последовать их идеалам — порядку, прогрессу и любви.

Серьезный научный интерес к спиритуализму проснулся у меня после окончания аспирантуры, когда благодаря случайно обнаруженной ссылке в забытой статье 1970-х годов мне удалось узнать об архиве Николая Вагнера в Праге. Обратившись к личным текстам спиритуалистов, я увидел, насколько живым было их миросозерцание, насколько оно было противоречивым и одновременно заряженным горячей верой в истинность их убеждений. Сильное впечатление на меня произвели личный дневник Марии Сабуровой и письма Варвары Прибытковой. Тогда я впервые понял, что хочу рассказать о спиритуалистах городу и миру, потому что все, что я читал о них на русском языке, казалось мне недостаточным.

Центральное место в этой книге заняла история, которую я постарался изложить подробно, отразив в ней наиболее значимые события русского спиритуалистического движения. Мне кажутся очень важными имена и фамилии, потому что с прагматической точки зрения я надеюсь, что когда-нибудь благодаря новым исследователям те спиритуалисты, о которых сейчас известно мало, смогут заговорить. И если историк действительно отверзает уста прошлому, возможно, что новые свидетельства, хранящие ускользающую память, смогут дополнить и сделать ярче мой собственный голос... Спиритуалисты верили в коллективное усилие как условие спасения, и, подобно им, вместе мы: историки и те, кто говорит с нами при помощи оставшихся текстов, — сможем прийти к истине, стоящей за видимыми дискурсивными противоречиями человеческих суждений.

Раздъяконов Владислав - Знаки иного мира - Русское спиритуалистическое движение второй половины XIX - начала XX века

Владислав Раздъяконов.—М.: Новое литературное обозрение, 2024.— 648 с. (Серия «Studia religiosa»)

ISBN 978-5-4448-2509-9

Раздъяконов Владислав - Знаки иного мира - Русское спиритуалистическое движение второй половины XIX - начала XX века - Содержание

Предисловие

Введение

«Спиритуализм» и «спиритизм» как категории исследования

«Оккультизм» и «мистицизм» как категории исследования

Академические исследования спиритуализма

Источники по истории русского спиритуализма

Типологии русского спиритуализма

Периодизация русского спиритуализма

Концептуальные границы изучения русского спиритуализма

Часть I. Русский спиритуализм как феномен истории религии

Глава I. Русские спиритуалисты в поисках идентичности

Глава 2. Спиритуализм в фокусе дореволюционной историографии: мнения и оценки

Глава 3. Религиозная специфика русского спиритуализма

.1. Русский спиритуализм и иностранные спиритуалистические учения Французское направление Американское направление Английское направление

.2. Русский спиритуализм и оккультные учения Спиритуализм и животный магнетизм Спиритуализм и сведенборгианство Спиритуализм и теософия Спиритуализм и мартинизм

.3. Русский спиритуализм, христианство и православие

Часть II. История русского спиритуализма

Глава I. Знакомство русской публики со спиритуализмом (1853-1861)

Столоверчение и «стукали»

Первые спиритуалистические кружки и их практики

На заре экспериментального спиритуализма в Российской империи

Глава 2. Русский спиритуализм на пути к консолидации (1861-1870)

Пропаганда идей англо-американского спиритуализма

Учение Аллана Кардека в России

Спиритуализм и общество в 1860-е годы

Глава 3. Русский спиритуализм и научные исследования (1870-1881)

Исследования физического медиумизма

Научное исследование медиумизма в спиритуалистическом контексте

Различие лидеров русского экспериментального спиритуализма

Популяризация исследований медиумов

Глава 4. Новые горизонты русского спиритуализма (1881-1890)

Успехи психологии и институционализация исследований медиумизма

Русское идеалистическое общество и журнал «Ребус»

Русские кружки 1880-х годов

Медиумы, фокусники и менталисты

Философская и общественная полемика спиритуалистов

Глава 5. Русский спиритуализм на заре институционализации (1890-1905)

Спиритуализм и оккультное возрождение

Спиритуализм и гуманитарное знание

Спиритуализм и русское общество

Русское общество экспериментальной психологии

Кружок для исследований в области психизма

Московский спиритический кружок

Исследования медиумов русскими спиритуалистами

От физики к психике

Глава 6. Русский спиритуализм между двумя революциями (1905-1917)

Оккультный рынок

Московский кружок спиритуалистов-догматиков

Русское спиритуалистическое общество

Наука, философия и психология в спиритуалистическом контексте

Социальные аспекты русского спиритуализма начала XX века

Часть III. Религиозные учения и практики русского спиритуализма

Глава I. Теология русского спиритуализма

Глава 2. Космогонические представления русских спиритуалистов

Глава 3. Космология русского спиритуализма

Глава 4. Антропология русского спиритуализма

Глава 5. Эсхатология русского спиритуализма

Глава 6. Религиозные спиритуалистические практики

Заключение

Библиография

Указатель имен