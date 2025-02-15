Раздъяконов Владислав - Знаки иного мира - Русское спиритуалистическое движение второй половины XIX - начала XX века

Раздъяконов - Знаки иного мира - Русское спиритуалистическое движение
Важную роль в становлении моего научного интереса к спиритуализму сыграл русский биолог и спиритуалист Николай Вагнер. На последнем курсе университета я познакомился с его удивительными сказками. Сейчас я понимаю, что спиритуализм и детские сказки имеют нечто общее: они утверждают значимость веры как условия познания. Спиритуализм наследовал не только позитивистской науке, но и романтической философии, учившей о творческой силе воображения и о том, что воспоминания, приходящие к нам из темной глубины природы, способны озарять нашу Вселенную смыслом. Спиритуалисты цитировали библейское «Будьте как дети», их стремление оказаться в «стране вечного лета», как называли американские спиритуалисты духовный мир, подобно детскому желанию побывать в стране фантазии и воочию увидеть невидимое. Веря в то, что связь времен не должна распасться, занимаясь педагогикой и воспитанием, они хотели побудить молодых людей последовать их идеалам — порядку, прогрессу и любви.
Серьезный научный интерес к спиритуализму проснулся у меня после окончания аспирантуры, когда благодаря случайно обнаруженной ссылке в забытой статье 1970-х годов мне удалось узнать об архиве Николая Вагнера в Праге. Обратившись к личным текстам спиритуалистов, я увидел, насколько живым было их миросозерцание, насколько оно было противоречивым и одновременно заряженным горячей верой в истинность их убеждений. Сильное впечатление на меня произвели личный дневник Марии Сабуровой и письма Варвары Прибытковой. Тогда я впервые понял, что хочу рассказать о спиритуалистах городу и миру, потому что все, что я читал о них на русском языке, казалось мне недостаточным.
Центральное место в этой книге заняла история, которую я постарался изложить подробно, отразив в ней наиболее значимые события русского спиритуалистического движения. Мне кажутся очень важными имена и фамилии, потому что с прагматической точки зрения я надеюсь, что когда-нибудь благодаря новым исследователям те спиритуалисты, о которых сейчас известно мало, смогут заговорить. И если историк действительно отверзает уста прошлому, возможно, что новые свидетельства, хранящие ускользающую память, смогут дополнить и сделать ярче мой собственный голос... Спиритуалисты верили в коллективное усилие как условие спасения, и, подобно им, вместе мы: историки и те, кто говорит с нами при помощи оставшихся текстов, — сможем прийти к истине, стоящей за видимыми дискурсивными противоречиями человеческих суждений.
Раздъяконов Владислав - Знаки иного мира - Русское спиритуалистическое движение второй половины XIX - начала XX века
Владислав Раздъяконов.—М.: Новое литературное обозрение, 2024.— 648 с. (Серия «Studia religiosa»)
ISBN 978-5-4448-2509-9
Раздъяконов Владислав - Знаки иного мира - Русское спиритуалистическое движение второй половины XIX - начала XX века - Содержание
Предисловие
Введение
- «Спиритуализм» и «спиритизм» как категории исследования
- «Оккультизм» и «мистицизм» как категории исследования
- Академические исследования спиритуализма
- Источники по истории русского спиритуализма
- Типологии русского спиритуализма
- Периодизация русского спиритуализма
- Концептуальные границы изучения русского спиритуализма
Часть I. Русский спиритуализм как феномен истории религии
Глава I. Русские спиритуалисты в поисках идентичности
Глава 2. Спиритуализм в фокусе дореволюционной историографии: мнения и оценки
Глава 3. Религиозная специфика русского спиритуализма
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.1. Русский спиритуализм и иностранные спиритуалистические учения
- Французское направление
- Американское направление
- Английское направление
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.2. Русский спиритуализм и оккультные учения
- Спиритуализм и животный магнетизм
- Спиритуализм и сведенборгианство
- Спиритуализм и теософия
- Спиритуализм и мартинизм
- .3. Русский спиритуализм, христианство и православие
Часть II. История русского спиритуализма
Глава I. Знакомство русской публики со спиритуализмом (1853-1861)
- Столоверчение и «стукали»
- Первые спиритуалистические кружки и их практики
- На заре экспериментального спиритуализма в Российской империи
Глава 2. Русский спиритуализм на пути к консолидации (1861-1870)
- Пропаганда идей англо-американского спиритуализма
- Учение Аллана Кардека в России
- Спиритуализм и общество в 1860-е годы
Глава 3. Русский спиритуализм и научные исследования (1870-1881)
- Исследования физического медиумизма
- Научное исследование медиумизма в спиритуалистическом контексте
- Различие лидеров русского экспериментального спиритуализма
- Популяризация исследований медиумов
Глава 4. Новые горизонты русского спиритуализма (1881-1890)
- Успехи психологии и институционализация исследований медиумизма
- Русское идеалистическое общество и журнал «Ребус»
- Русские кружки 1880-х годов
- Медиумы, фокусники и менталисты
- Философская и общественная полемика спиритуалистов
Глава 5. Русский спиритуализм на заре институционализации (1890-1905)
- Спиритуализм и оккультное возрождение
- Спиритуализм и гуманитарное знание
- Спиритуализм и русское общество
- Русское общество экспериментальной психологии
- Кружок для исследований в области психизма
- Московский спиритический кружок
- Исследования медиумов русскими спиритуалистами
- От физики к психике
Глава 6. Русский спиритуализм между двумя революциями (1905-1917)
- Оккультный рынок
- Московский кружок спиритуалистов-догматиков
- Русское спиритуалистическое общество
- Наука, философия и психология в спиритуалистическом контексте
- Социальные аспекты русского спиритуализма начала XX века
Часть III. Религиозные учения и практики русского спиритуализма
- Глава I. Теология русского спиритуализма
- Глава 2. Космогонические представления русских спиритуалистов
- Глава 3. Космология русского спиритуализма
- Глава 4. Антропология русского спиритуализма
- Глава 5. Эсхатология русского спиритуализма
- Глава 6. Религиозные спиритуалистические практики
Заключение
Библиография
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